(stop cadru) Dodon, despre întâlnirea care nu a mai avut loc cu Plahotniuc: „To be continued...”

„Deşi suntem abia la începutul anului 2026, una din temele de discuţii de bază care trebuie demarată neîntârziat trebuie să fie politica fiscală şi vamală pentru anul 2027 şi în rândurile de mai jos voi explica de ce. Ministerul Finanţelor a anunţat deja că iniţiază procesul de elaborare a acestui document de maximă importanţă şi i-a invitat pe toţi cei interesaţi să prezinte propuneri până la finele acestei săptămâni. Ulterior, vor avea loc discuţii şi consultări cu reprezentanţii asociaţiilor de business. Deci, Ministerul încearcă să-şi facă conştiincios temele de acasă şi aceasta este bine. Important este ca procesul să nu se blocheze undeva pe parcurs, cum s-a întâmplat de mai multe ori, astfel încât deja în vară (aşa cum prevede legislaţia în vigoare) să avem claritate în ceea ce ţine de regulile fiscale şi vamale ce vor fi în vigoare din 2027”, a declarat el.