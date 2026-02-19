(live/update) Ședință la Parlament. Dorin Junghietu, sub moțiune, cu scandal. Costiuc: Dacă ar ști UE ce șarlatani sunteți. De asta nu mai vin bani?
UNIMEDIA, 19 februarie 2026 20:00
Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară, la care vor examina moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Energiei, în special prețurile din facturi, ce sufocă cetățenii. De asemenea, pe ordinea zi sunt mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal, dar și acordul cu Japonia, prin care se oferă bani televiziunii publice pentru modernizare.
• • •
20:20
Se circulă cu dificultate pe bd. Ștefan cel Mare. Potrivit unor imagini distribuite pe rețele, mai multe troleibuze staționează lângă USMF.
20:00
Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară, la care vor examina moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Energiei, în special prețurile din facturi, ce sufocă cetățenii. De asemenea, pe ordinea zi sunt mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal, dar și acordul cu Japonia, prin care se oferă bani televiziunii publice pentru modernizare.
19:50
(video) Clip de campanie cu un bărbat executat pe front, în Ungaria. „Acesta e numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” # UNIMEDIA
Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a protestat joi după ce Fidesz, partidul la guvernare al premierului Viktor Orban, a difuzat un clip video de campanie realizat cu ajutorul Inteligenției Artificiale. În imagini apare o fată care plânge la geam, în timp ce se uită la „tatăl” ei, care este executat pe front, relatează Reuters, preluată de Agerpres și Hotnews.ro.
19:40
19:20
O deputată și-a pierdut telefonul în timpul ședinței de astăzi a Parlamentului. Acesta a fost adus de către reprezentanții secretariatului la speakerul Igor Grosu, care a întrebat cine e proprietarul.
19:10
18:50
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # UNIMEDIA
Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria (Moldova) ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post, citat de digi24.ro.
18:40
18:20
Schimbare temporară la vârful CSP: Obadă intră în concediu, pentru o lună. Cine va asigura interimatul funcției de președinte al Consiliului # UNIMEDIA
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a solicitat desemnarea unui interimat la conducerea instituției, întrucât intenționează să intre în concediu de odihnă pentru o lună. Potrivit acestuia, în lipsa altor propuneri, interimatul va fi asigurat prin rotație, conform tradiției Consiliului, fiind înaintat numele lui Eduard Panea pentru a prelua temporar funcția de președinte al CSP.
18:10
18:00
(video) Gafă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministrul României # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump și-a început discursul mulțumind celor prezenți, precum și presei. Președintele Nicușor Dan a fost prezentat ca prim-ministru al României, scrie adevarul.ro.
18:00
(video) Cuiumju către Junghietu: Lăsați aroganța. Adjuncta dvs e la MoldovaGaz, cu salariu de 150 mii lei # UNIMEDIA
Schimb de replici între deputatul Partidului Nostru Constantin Cuiumju și ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alesul poporului i-a pus o întrebare, iar ministrul i-a spus să o adreseze colegilor de la Moldovagaz. „Apropo, la Consiliul de administrare este adjuncta dvs cu salariul de 150 mii lei. Puteți să vă consultați cu ea”, i-a răspuns parlamentarul.
17:50
(video) Igor Grosu, către Dmitri Constantinov, bănuit că a fugit în regiunea transnistreană „Vino acasă, spune că ai greșit…” # UNIMEDIA
Speakerul Igor Grosu a comentat ironic cazul fostului președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare și bănuit că se ascunde în regiunea transnistreană. „La vârsta asta, fugar, să umbli pe dealuri, nu știu pe unde… vino acasă. Da, spune că ai greșit și așa mai departe”, a declarat Grosu.
17:40
(video) Ședința CSP: Raportul pe activitatea Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor, aprobat. Ce alte subiecte au fost examinate # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan, care, ulterior, a fost respins.
17:30
Câți ani are, de fapt, Meghan Markle: Teoria conspirației despre vârsta reală a Ducesei de Sussex și cum a ajuns internetul să o acuze că minte # UNIMEDIA
Deși Meghan Markle declară oficial că s-a născut pe 4 august 1981, internetul nu renunță la teoriile conspirației despre vârsta sa reală. Cu fiecare aniversare, zvonurile reapar, iar unii susțin că Ducesa de Sussex ar fi, de fapt, mai în vârstă decât spune, scrie Can Can.
17:10
17:10
(video) Transmisiune virală la Jocurile Olimpice. O jurnalistă băută se bâlbâie în direct: „Sunt bine, probabil doar puțin jenată” # UNIMEDIA
Jurnalista australiană Danika Mason, prezentatoare sportivă la Channel Nine, a stârnit controverse după ce, în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, s-a bâlbâit și a făcut comentarii incoerente. Ulterior, a explicat că frigul, altitudinea și consumul de alcool au contribuit la starea ei, scrie adevarul.ro.
16:50
(live/update) Ședință la Parlament. Dorin Junghietu, sub moțiune. Stefanco: Nu știu ce aer respirați la Guvern, ca și ministra Agriculturii # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară, la care vor examina moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Energiei, în special prețurile din facturi, ce sufocă cetățenii. De asemenea, pe ordinea zi sunt mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal, dar și acordul cu Japonia, prin care se oferă bani televiziunii publice pentru modernizare.
16:50
Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma noilor dezvăluiri din dosarele Epstein, a declanșat una dintre cele mai delicate crize ale monarhiei britanice din ultimele decenii. Reacția Palatului a venit rapid, într-un limbaj sobru, aproape clinic, scrie adevărul.ro.
16:40
(stop cadru) Sergiu Stefanco, către Dorin Junghietu în plen: Nu știu ce aer respirați la Guvern, dar la stână e mai curat # UNIMEDIA
Deputatul Sergiu Stefanco din fracțiunea Partidului Democrația Acasă a făcut o remarcă sarcastică în adresa ministrului Energiei, Dorin Junghietu, prezent în plenul Parlamentului, unde răspunde la întrebările aleșilor poporului.
16:20
(live) Primul summit al Consiliului pentru Pace al lui Trump începe la Washington, fără mulți dintre aliații SUA: Pe cine au trimis Italia și Polonia # UNIMEDIA
Primul summit al „Consiliul pentru Pace” înființat de președintele american Donald Trump a început joi la Washington și va avea în centrul discuțiilor următoarea etapă a armistițiului fragil din Fâșia Gaza, relatează NBC News, care arată că principalii aliați ai SUA vor lipsi de la întâlnire. Însă România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, de către președintele Nicușor Dan, scrie HotNews.ro.
16:20
„Să ne cântați până la 100 de ani”. Irina Loghin, legenda cântecului popular românesc, omagiată astăzi # UNIMEDIA
Irina Loghin, legenda cântecului popular românesc, este omagiată astăzi, 19 februarie. Artista împlinește 87 de ani, iar mesajele de apreciere din partea fanilor și colegilor de breaslă curg necontenit încă de la primele ore ale dimineții.
16:00
16:00
Fetița care rupea topurile cu „Ghiță” a împlinit 20 de ani de carieră. Ce surpriză le-au pregătit Cleopatra și Pavel Stratan fanilor # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă. Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina reflectoarelor, scrie protv.ro.
16:00
(video) „Eu, personal, sunt nevinovată”. Iuliana Beregoi confirmă că e vizată în dosarul șantajului cu sicrie # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție publică, pe rețelele de socializare, în contextul scandalului izbucnit în jurul bloggeriței Daniela Costețchi. „Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu, personal, nu am nicio implicare în această poveste”, a spus artista.
15:50
15:40
15:30
Steagul UE, interzis la un meci de hochei de la Jocurile Olimpice de iarnă. Organizatorii „și-au pus cenușă-n cap” # UNIMEDIA
Steagul UE i-a fost confiscat unui copil de 12 ani, incident în urma căruia organizatorii și-au cerut scuze. Un agent de securitate a oprit un băiat la intrarea în „Arena Santa Giulia”, cu puțin timp înainte de startul semifinalei de hochei. Acuzația? Faptul că avea asupra lui un „simbol politic”, scrie adevarul.ro.
15:20
(stop cadru) Dodon, despre întâlnirea care nu a mai avut loc cu Plahotniuc: „To be continued...” # UNIMEDIA
„To be continued...” Aceasta a fost reacția fostului șef de stat, Igor Dodon, întrebat de jurnaliști despre întâlnirea cu fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care nu a mai avut loc.
15:10
15:10
(foto/video) „Cea mai mare realizare nu e o medalie, este ea”: Dublă aniversare în familia Anastasiei Nichita. Campioana împlinește 27 de ani, iar fiica sa 6 luni de viață # UNIMEDIA
Sărbătoare dublă în familia Anastasiei Nichita. Astăzi, 19 februarie 2026, campioana noastră sărbătorește împlinirea vârstei de 27 de ani, însă atenția ei este îndreptată către o altă aniversare specială: fetița sa, Kataleya-Maria, împlinește șase luni, transmite SHOK.md.
14:50
(video) Cine este Renat Popovschi, puștiul de 12 ani din Moldova care a uimit publicul de la „Vocea Germaniei Junior 2026”. A întors toate scaunele, iar antrenorii l-au aplaudat în picioare # UNIMEDIA
La 12 ani, Renat Popovschi e un munte de talent. Puștiul originar din Moldova a făcut spectacol pe scena de la „Vocea Germaniei Junior 2026” (The Voice Kids) cu o interpretare impecabilă a legendarei piese „The Show Must Go On”, scrie protv.ro.
14:40
14:40
(video) Vasile Plevan, „salvat” de concediere la CSP: Raportul pe nepromovarea evaluării externe, întors la Comisia Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat, în ședința de astăzi, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința fostului adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, care prevedea că acesta a picat testul.
14:30
14:30
Surpriza Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump: Ce dezvăluie un document despre un plan cheie al organismului # UNIMEDIA
O bază militară urmează să fie construită în Gaza, potrivit planurilor Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian. Demersul este văzut de unii specialiști drept „un act de ocupație”, scrie hotnews.ro.
14:30
(video) „Am încercat să o contactez”. Ce spune Renato Usatîi despre acuzațiile de șantaj în care ar fi implicată familia Iulianei Beregoi și mușamalizarea cazului # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a comentat scandalul apărut după ce bloggerița Daniela Costețchi a spus că ar fi fost șantajată și că ar fi implicată familia interpretei Iuliana Beregoi la mijloc. Parlamentarul, care a afirmat anterior că îi va fi naș artistei, a declarat că nu cunoaște prea multe detalii despre situație.
14:30
Ultima oră! Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței, confirmat în Republica Moldova # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP.
14:20
(live/update) CSP, în ședință cu „probleme tehnice”: Ce subiect examinează membrii Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan.
14:10
(foto) Coșmar pe trotuar: O tânără, spitalizată, după ce a fost sfâșiată de o haită de maidanezi, la Botanica. Au salvat-o câțiva muncitori cu lopețile # UNIMEDIA
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 câini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari, citați de pulsmedia.md.
14:00
(video) Vlad Plahotniuc va sta încă 30 de zile după gratii. Decizia, luată de magistrați, în lipsa acestuia # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, va sta încă 30 de zile după gratii. Decizia a fost luată astăzi, 19 februarie, de magistrați.
13:40
(video) Scandal în Parlament pe cazul „intoxicației cu droguri”. Grosu: Așteptam discuții la o comisie, dar ea doarme. Novac: Comisia care „doarme” a documentat violuri și suiciduri la centre de plasament # UNIMEDIA
Cazul cu „intoxicație narcotică” a unui copil din Anenii Noi a ajuns motiv de tensiuni în Parlament. Scânteia a pornit după ce deputata Ersilia Qatrawi a luat cuvântul de la tribună, acuzându-l pe Vasile Costiuc de falsuri. Dezbaterile au degenerat în acuzații reciproce, unde s-a vorbit inclusiv despre o Comisia parlamentară, care „doarme”. Speakerul Igor Grosu a declarat că „aștepta o autosesizare” și discutarea subiectului, în timp ce deputatul Grigore Novac a respins criticile, afirmând că respectiva Comisie documentează situații de „viol și suicid” în centrele de plasament din țară.
13:30
Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană. Cum va fi folosit „testul Einstein” # UNIMEDIA
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, scrie hotnews.ro.
13:20
13:20
(video) „Nu am vrut să intimidez pe nimeni”. Dodon explică incidentul cu paltonul de la CSJ: Dacă cineva s-a simțit jignit, îmi cer scuze # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a comentat incidentul produs la Curtea Supremă de Justiție, unde și-a lăsat paltonul pe brațul unei jurnaliste. Liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) susține că gestul său nu a avut intenția de a intimida pe cineva și că a fost interpretat greșit. „Nu a fost un gest neprietenos”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
13:00
(live) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, emis în privința lui Vasile Plevan, respins # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan.
13:00
(video) Scântei la ședința CMC. Bejenaru către Odințov: Voi suferiți de scleroză politică. Ați fugit când trebuia să discutăm bugetul, iar acum cereți altă ordine de zi # UNIMEDIA
Consilierul MAN, Grigore Bejenaru a venit cu o replică dură către Alexandr Odințov, președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, pe fondul blocajelor repetate ale ședințelor. „Eu am așa impresie că voi suferiți de scleroză politică, serios vă spun”, s-a adresat acesta în ședința din 19 februarie.
12:50
(video) Blocaj fără sfârșit la Primărie: Ședința CMC, întreruptă din lipsă de cvorum. Șova către PAS: Ați fost aleși să lucrați în Consiliu, nu pe Facebook și TikTok # UNIMEDIA
O nouă încercare a aleșilor de a convoca astăzi, 19 februarie, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a eșuat. Ședința începută pe 20.01.2026 după mai multe încercări eșuate și un blocaj continuu, a fost întreruptă din lipsă de cvorum, după ce consilierii PAS nu s-au prezentat la întrunire, iar cei de la PSRM - au părăsit-o, după u schi dur de replici în sală.
12:50
12:50
