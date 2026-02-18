Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități
Provincial, 18 februarie 2026 14:20
În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Municipal Ungheni a aprobat inițiarea de amalgamare voluntară între municipiul Ungheni, comunele: Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Morenii Noi, Florițoaia Veche, satele Cetireni și Unțești. "Adoptarea deciziei de inițiere nu înseamnă decizia finală de amalgamare. Urmează un proces complex și îndelungat, care presupune constituirea unui grup de lucru comun, […]
• • •
Acum 30 minute
14:20
Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități
În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Municipal Ungheni a aprobat inițierea de amalgamare voluntară între municipiul Ungheni, comunele: Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Morenii Noi, Florițoaia Veche, satele Cetireni și Unțești. "Adoptarea deciziei de inițiere nu înseamnă decizia finală de amalgamare. Urmează un proces complex și îndelungat, care presupune constituirea unui grup de lucru comun, […]
Acum o oră
13:50
În perioada sezonului rece, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat Tabăra de iarnă dedicată copiilor cu sindrom Down, un proiect care a reunit 34 de copii și părinții acestora într-un program sportiv și educațional axat pe incluziune, dezvoltare personală și consolidarea spiritului de echipă. Pe parcursul taberei, participanții au fost implicați în activități sportive adaptate, […]
Acum 2 ore
13:20
Cu o experiență de peste 33 de ani, Justar este una dintre companiile cu cea mai solidă și respectată istorie din domeniul securității din Republica Moldova. De-a lungul timpului, compania nu doar că a rezistat provocărilor economice și sociale – de la anii '90, marcați de instabilitate, până la crizele financiare succesive – ci a […]
13:00
CFM: trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie 2026, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în condiții […]
12:50
MEC lansează discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030)
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030. În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizațiilor […]
12:50
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a atras atenția asupra situației critice a capacelor de canalizare amplasate pe partea carosabilă. Conform datelor, peste 50% dintre acestea se află într-o stare care necesită reparații urgente, însă întreprinderile responsabile, în majoritatea cazurilor, nu întreprind acțiunile necesare. A fost remarcat în mod special faptul […]
Acum 4 ore
12:40
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale. În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Vito, ce se deplasa din Germania. Urmare a controlului detaliat, în unitatea de transport au […]
12:20
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite – incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile
În perioada 2019 – 2026, în Republica Moldova s-a desfășurat un program amplu de înregistrare și delimitare a bunurilor imobile, pentru evidența proprietății publice și modernizarea sistemului de cadastral. Cele circa 300 de localități care nu au fost acoperite anterior de acest program vor fi acum incluse în procesul de delimitare a bunurilor imobile. Înregistrarea […]
12:20
La Chișinău s-a întrunit biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a întrunit ieri, 17 februarie, la Chișinău, eveniment organizat în marja președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul reuniunii a fost organizată o sesiune dedicată schimbului de opinii între membrii Biroului și reprezentanții autorităților centrale și locale din Republica Moldova. Discuțiile […]
11:50
În mai multe regiuni ale țării ninge abundent, iar condițiile de trafic se schimbă de la oră la oră. În prezent, este sistată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: R34, km 130 – 180+600, Cahul – Giurgiulești; M3, km 139 – 213, Balabanu – Giurgiulești; R34.3, km 0 – 11,7, Hîncești – Sărata Galbenă. 80 de […]
11:50
Procuratura Căușeni: bărbat condamnat la 17 ani pentru trafic de ființe umane și muncă forțată a minorilor
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate […]
11:50
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor. Serviciul unic 112 funcționează […]
11:40
Primăria Chișinău: deszăpezire continuă pe străzile capitalei. Cetățenii și șoferii, îndemnați la prudență
Primăria Chișinău informează că, serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală. De către Regia „Exdrupo" sunt antrenate în teren utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. Muncitorii regiilor comunale, ai […]
11:40
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Aceste mijloace […]
11:30
CR Ialoveni: procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal
Consiliul raional Ialoveni informează că astăzi, 18 februarie 2026, procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal, cu prezența fizică a elevilor la ore. Decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu, drumurile fiind practicabile și accesibile transportului școlar, în pofida avertizării meteorologilor privind Cod galben de […]
11:30
Igor Dodon și-a început ziua de naștere cu o vizită în satul Bularda: „Le-am adus copiilor mici daruri, pentru a le oferi puțină bucurie"
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a început ziua de naștere printr-o vizită în satul Bularda, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu familia Dubovca, care crește cinci copii cu vârste între un an și 10 ani. Politicianul a menționat că, familia a trecut recent printr-o perioadă dificilă, […]
11:30
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu Codul portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic, informează PROVINCIAL. Oficialul s-a adresat instituțiilor să fie mobilizate și să intervină acolo unde va fi nevoie. „Am urmărit ce se întâmplă în România și în Ucraina și credem că situația se va agrava […]
Acum 6 ore
10:20
Peste 400 de salvatori și pompieri sunt concentrați în gărzile de intervenție pentru a interveni în situații de risc
Astăzi 18 februarie 2026 peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile. Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul […]
10:10
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026. Recomandarea MEC vine în contextul instituirii de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a codului galben și portocaliu de ninsori și […]
10:10
Primăria municipiului Chișinău informează că la această oră pe străzile capitalei se circulă în condiții de iarnă. Serviciile municipale sunt în sectoare și acționează la presărarea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului și fluidizarea traficului. În contextul avertizării de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, autoritățile municipale fac apel […]
10:10
Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta […]
10:00
Cod galben și portocaliu de ninsori: școlile pot organiza ore online miercuri, 18 februarie
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026. Recomandarea MEC vine în contextul instituirii de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a codului galben și portocaliu de ninsori și […] Post-ul Cod galben și portocaliu de ninsori: școlile pot organiza ore online miercuri, 18 februarie apare prima dată în Provincial.
10:00
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: • Balaban – Giurgiulești • Cahul – Giurgiulești În aceste condiții, circulația camioanelor este sistată temporar prin: • […]
10:00
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamânt
09:50
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Astfel, au fost afectate parțial două localități din raionul […] Post-ul Peste 1200 de întreruperi de energie în zona Centru–Sud a țării apare prima dată în Provincial.
09:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de deszăpezire, prevenire și combatere a […] Post-ul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
07:10
Festivalul-concurs internațional de poezie și cântec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție. Primăria Chișinău anunță startul înscrierilor participanților de toate vârstele, din întreaga țară, dar și din diasporă. În perioada 15 februarie – 5 mai, declamatorii, soliștii, instrumentiștii, grupurile vocale, ansamblurile și formații folclorice pot depune dosarul cu materialul video înregistrat (creații literare […] Post-ul Start înscrieri la Festivalul „Vocea Generațiilor” apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Peste 460 de tone de asfalt la rece au fost deja utilizate pentru plombarea gropilor pe drumurile publice naționale. Echipele de drumari au intervenit pe mai multe sectoare ale rețelei de drumuri naționale, printre care: M1, km 68 – sectorul Ialoveni M1, km 46 – sectorul Nisporeni M1, km 97–99, sectorul Chișinău; M3, km 74 […] Post-ul Peste 460 de tone de asfalt la rece, utilizate pentru repararea drumurilor naționale apare prima dată în Provincial.
17:20
Parcul auto al întreprinderii municipale „DRCD” a fost completat cu încă o autospecială pentru colectarea deșeurilor. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa oficială de Facebook. Potrivit edilului, în lunile următoare vor mai fi achiziționate încă două unități noi. „Noile investiții vor permite intervenții mai rapide, reducerea timpului de […] Post-ul Bălți: parcul auto al ÎM „DRCD”, completat cu o nouă autospecială apare prima dată în Provincial.
17:20
Astăzi, 17 februarie 2026, în municipiul Chișinău, pompierii IGSU au intervenit pentru a stinge focul care a cuprins un autoturism de model Opel Astra în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la 14:32. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a […] Post-ul Autoturism cuprins de flăcări în capitală, fără victime apare prima dată în Provincial.
17:20
Potrivit ultimelor actualizări meteorologice și avertizărilor de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, începând cu această noapte și pe parcursul zilei de 18 februarie sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului. În acest context, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de măsuri preventive. Ministerele, autoritățile administrative centrale și […] Post-ul Cod Galben și Portocaliu de ninsori! Alexandru Munteanu anunță măsuri preventive apare prima dată în Provincial.
17:00
MEC lansează consultările publice privind concepțiile disciplinelor școlare în învățământul general # Provincial
Comunitatea academică, partenerii instituționali și publicul larg sunt invitați să participe la consultările publice privind concepțiile disciplinelor școlare, lansate de Ministerul Educației și Cercetării. Consultările se vor desfășura în perioada 17 februarie – 05 martie 2026 și constituie o etapă importantă a procesului de reformă curriculară, inițiat de minister, prin care se propune dezvoltarea unui […] Post-ul MEC lansează consultările publice privind concepțiile disciplinelor școlare în învățământul general apare prima dată în Provincial.
15:40
Caravana Cărții, inițiativă care de șase ani promovează lectura prin donații de carte și lecții de istorie în țară și peste hotare, a fost prezentă în orașul Sîngerei, unde istoricul, politicianul și fostul boxer profesionist Octavian Țîcu a susținut întâlniri cu elevii de la Liceul Teoretic „Olimp” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Doctor în istorie […] Post-ul Octavian Țîcu, în dialog cu elevii din Sîngerei apare prima dată în Provincial.
15:40
Astăzi, cât permite timpul, serviciile municipale intervin continuu la înlăturarea situațiilor de avariere de pe mai multe străzi ale capitalei. Este vorba despre intervenția mai multor echipe în toate sectoarele capitalei. Pe parcursul zilei și până seara târziu, se efectuează intervenții cu asfalt rece, procedură temporară recomandată a fi efectuată pentru perioada rece a anului. După […] Post-ul Reparații pe mai multe străzi din capitală apare prima dată în Provincial.
15:40
În ultima săptămână, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Brînza au contracarat două cazuri de pescuit ilegal în apele râului Prut, pe direcția localităților Slobozia Mare – Tulucești. Acțiunile au avut loc pe timp de noapte, în timpul misiunilor de supraveghere a frontierei. Polițiștii de frontieră au observat două persoane care pescuiau ilegal și au intervenit […] Post-ul Doi bărbați, sancționați pentru pescuit ilegal în zona de frontieră apare prima dată în Provincial.
15:10
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, tot mai des este întrebat de locuitorii din Chișinău cum vor achita impozitele pentru apartamente și case, în contextul în care au fost făcut evaluările și reevaluările cadastrale de către guvernare. „Împreună cu colegii mei, examinăm toate posibilitățile legale astfel ca această povară financiară, în condițiile actuale, când totul […] Post-ul Edilul capitalei, despre impozitele la bunurile imobile apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:20
Cazul a fost documentat după ce, pe sensul de intrare în țară, pentru efectuarea controlului vamal s-a prezentat un mijloc de transport Toyota Highlander, condus de un nerezident în vârstă de 36 de ani. Atât șoferul, cât și pasagerul acestuia au comunicat că transportă doar bunurile de uz personal. În rezultatul verificărilor efectuate de funcționarii […] Post-ul Peste 6,5 grame de substanță, presupusă a fi drog, depistată la vama Palanca apare prima dată în Provincial.
14:10
Ion Ceban: Începând din această noapte va ninge puternic, pe parcursul a 24 de ore. Toate serviciile municipale sunt pregătite # Provincial
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic, anunțat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Primarul General, Ion Ceban, a prezidat astăzi ședința cu Executivul, împreună cu pretorii și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale specializate. Potrivit edilului, s-a discutat despre etapele de intervenție în teren și dislocarea grupurilor de […] Post-ul Ion Ceban: Începând din această noapte va ninge puternic, pe parcursul a 24 de ore. Toate serviciile municipale sunt pregătite apare prima dată în Provincial.
14:10
Participarea cetățenilor la procesul decizional, discutată de primari, reprezentanții autorităților naționale și CALRE # Provincial
Participarea cetățenilor la procesul decizional a fost în centrul discuțiilor în cadrul mesei rotunde „Voci locale, obiective comune: promovarea democrației locale”, desfășurată la 16 februarie 2026, la Sireți, în marja reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, sub egida Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul a reunit […] Post-ul Participarea cetățenilor la procesul decizional, discutată de primari, reprezentanții autorităților naționale și CALRE apare prima dată în Provincial.
14:00
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic, anunțat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Primarul General, Ion Ceban, a prezidat astăzi ședința cu Executivul, împreună cu pretorii și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale specializate. Potrivit edilului, s-a discutat despre etapele de intervenție în teren și dislocarea grupurilor de […] Post-ul Ion Ceban: Începând din această noapte va ninge puternic, pe parcursul a 24 de ore apare prima dată în Provincial.
13:50
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. Potrivit informațiilor recepționate la data de 16 februarie 2026, la ora 17:21, un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un […] Post-ul Autoturism scufundat sub gheața Lacului Ghidighici apare prima dată în Provincial.
13:40
Drumul M3 – ocolirea Cimișlia: AND invită consultanții să depună Expresii de Interes pentru supervizarea lucrărilor # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre lansarea procedurii de depunere a Expresiilor de Interes pentru contractarea serviciilor de consultanță privind supervizarea lucrărilor de construcție a drumului M3 – ocolirea orașului Cimișlia. Obiectivul principal este îmbunătățirea infrastructurii rutiere naționale, sporirea siguranței traficului și fluidizarea circulației în zona orașului Cimișlia, prin devierea traficului de tranzit în afara […] Post-ul Drumul M3 – ocolirea Cimișlia: AND invită consultanții să depună Expresii de Interes pentru supervizarea lucrărilor apare prima dată în Provincial.
13:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 – 25.06.2027, va fi suspendat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun. Măsura a fost luată în legătură cu demararea lucrărilor de reconstrucție a imobilului şi necesitatea asigurării protecției şantierului prin amenjarea unei îngrădiri provizorii pe str. Columna, nr. […] Post-ul În capitală va fi suspendat traficul rutier pe un tronson din str. George Coşbuc apare prima dată în Provincial.
12:40
Complexul Sportiv din satul Cioburciu a fost gazda etapei EST a turneului republican de mini-fotbal „Alba ca Zăpada 2026”. Organizată de către Federația Moldovenească de Fotbal, competiția este dedicată echipelor de fete născute în anii 2015-2017. La turneul din regiunea Est au participat 42 de tinere fotbaliste de la 3 echipe din zona de est […] Post-ul ORD Est. Turneul Alba ca Zăpada, ediția 2026 apare prima dată în Provincial.
12:10
Pompierii din nordul țării au intervenit în seara zilei de 16 februarie 2026, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit de pe strada Constantin Stamati 37 din orașul Sîngerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:00. Potrivit primelor informații, focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței. La […] Post-ul Dublu incendiu la Sîngerei: copil și bătrân salvați apare prima dată în Provincial.
11:50
Testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen. Testarea pe eșantion reprezentativ are drept scop administrarea și verificarea instrumentelor de evaluare în vederea organizării și desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2026. În […] Post-ul Testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal apare prima dată în Provincial.
11:40
Astăzi, Poliția a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. În urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se […] Post-ul (VIDEO) Bubuitură puternică resimțită în mai multe sate din Soroca apare prima dată în Provincial.
11:30
Delegația Primăriei Nisporeni a participat la #P2RSummit pentru dezvoltarea rezilienței climatice locale # Provincial
În perioada 10–14 februarie curent, delegația Primăriei orașului Nisporeni, reprezentată de Nadia Zubcu și Natalia Adam, specialiste în proiecte de investiție, au participat la #P2RSummit, desfășurat la Budapesta. Evenimentul a reunit 100 de regiuni selectate în cadrul programului @Pathways2Resilience, parte a @EU Mission on Adaptation to Climate Change și coordonat de Climate-KIC. Pe parcursul celor […] Post-ul Delegația Primăriei Nisporeni a participat la #P2RSummit pentru dezvoltarea rezilienței climatice locale apare prima dată în Provincial.
11:20
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 16465 solicitări, dintre care 2249 la copii. În urma acordării primului ajutor medical prespital, 6923 pacienți, inclusiv 1377 copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești. Pe durata săptămânii de raportare, ambulanța a intervenit cel mai frecvent în cazul următoarelor […] Post-ul Peste 16 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână apare prima dată în Provincial.
11:20
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Astfel, anul acesta vor fi făcute cele mai mari investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultimii ani. Bugetele proiectelor vor varia între 1,5 și 10 milioane de lei per proiect, suma investițiilor […] Post-ul În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani în toată țara apare prima dată în Provincial.
