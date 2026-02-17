Curs valutar: 18 februarie 2026
Agro TV, 17 februarie 2026 16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 14 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 02 de bani, cu 05 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de
• • •
Autoritățile sunt în alertă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Portocaliu cu precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, însoțite de intensificări ale vântului, valabil începând din această noapte și pe tot parcursul zilei de 18 februarie în zona de sud și centru al țării. Se prognozează viscol,
O schemă de încălcare a drepturilor de autor, prin export ilegal de vinuri în Statele Unite ale Americii, a fost deconspirată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și procurorii PCCOCS. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ cinci milioane de lei. ILONA RAILEAN, șefa secției comunicare strategică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră: ,,Mai
Pănțărușul a fost desemnat „Pasărea Anului 2026" în Republica Moldova, în urma unui vot public organizat de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Competiția s-a desfășurat online, iar specia câștigătoare a acumulat cele mai multe voturi din partea iubitorilor de natură. Pănțărușul este o pasăre mică și foarte activă, adaptată atât zonelor împădurite, cât
Un nou pas spre modernizarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova a fost făcut pe 16 februarie, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, Bursa Română de Mărfuri EST a desfășurat cu succes prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare. Evenimentul marchează o premieră pentru sectorul energetic, vizând echilibrarea sistemului de transport al gazelor pentru luna
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri, lansate în cadrul Proiectului AGGRI # Agro TV
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot accesa granturi de până la un milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel lansat prin Proiectul AGGRI, anunțat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Sprijinul financiar vizează exploatațiile de bovine, ovine și caprine orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și carne, dar și fermele de
Emisiune cu scântei aseară la Actualitatea la Raport, unde s-a dezbătat subiectul protestului transportatorilor de pasageri din fața sediului ANTA. Oleg Alexa, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto a explicat care sunt nemulțumirile legate de o companie care ar organiza curse în mod ilegal de la autogara proprie. Reprezentantul firmei vizate, Ion Pop,
Articolul Actualitatea la Raport apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 14:00, 16 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 17:00, 16 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 19:00, 16 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 21:00, 16 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 23:00, 16 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 21.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 01.12.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 05.12.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 12.12.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 16.01.2026 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 23.01.2026 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 30.01.2026 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 07.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Zona Verde 14.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Nascut in Moldova 09.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Nascut in Moldova 23.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
Veaceslav Ioniță: Accesul limitat la credite crește prețul apartamentelor în Republica Moldova # Agro TV
Prețul apartamentelor din Republica Moldova continuă să crească din cauza accesului limitat al dezvoltatorilor la credite bancare, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, ceea ce duce la scumpirea locuințelor și reduce accesibilitatea acestora pentru cetățeni. Potrivit expertului, dezvoltatorii rezidențiali primesc doar o mică parte
Meteorologii anunță pentru ziua de 17 februarie Cod portocaliu și cod galben de precipitații și vânt puternic. Pe arii extinse se vor semnala ninsori și lapoviță, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–20km/h , viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș și polei, iar în unele zone sunt posibile
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 97 de bani, cu 1 ban mai puțin. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul
Credincioșii ortodocși se pregătesc pentru începutul Postului Paștelui și intră în Săptămâna Albă, perioada de tranziție în care se renunță la consumul de carne, dar sunt încă permise ouăle, laptele, brânza și peștele. Tradiția marchează pregătirea trupească și sufletească pentru cel mai lung și mai aspru post din an, dedicat rugăciunii, cumpătării și împăcării cu
Energia electrică ar putea să se scumpească cu până la 32 de bani pentru consumatorii din nordul Moldovei și cu 24 de bani pentru cei din centrul și sudul țării. Operatorii Premier Energy și RED-Nord au înaintat cereri către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care urmează să ia decizia finală privind noile tarife. Potrivit
Iarna, albinele se adună în stupi pentru a menține căldura și a supraviețui până în primăvară, iar apicultorii analizează acum cât au reușit să strângă din recolta anului 2025, care a fost afectată de condițiile meteo extreme și de fluctuațiile de temperatură. De exemplu, Constantin Teodor din satul Hrușova gestionează 42 de stupi, iar recolta
Articolul Profu de nutritie si postul Craciunului ! apare prima dată în AgroTV.
Articolul Profu de nutritie si vitamina C! apare prima dată în AgroTV.
Articolul Profu de nutritie si alimentatia! apare prima dată în AgroTV.
Articolul Alimentare afrozizdiace apare prima dată în AgroTV.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat crearea unui Comitet municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, menit să asigure coeziunea între oraș, suburbii și Parlament. Noul for va viza patru domenii prioritare, de la reforma administrației publice locale până la dezvoltarea urbană și eficientizarea achizițiilor publice. ION CEBAN, primarul general al capitalei: ,,
Articolul La taclale amicale 02.12.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul La taclale amicale 07.12.2025 apare prima dată în AgroTV.
Cum a simțit artista sărbătorile de iarnă. Tradiții și obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din perioada copilăriei Activitatea artistică, inspirație pentru creațiile muzicale proprii, ținutele colorate de scenă Ce o face pe artistă să sclipească de fiecare dată în scenă ☝️ Ce reprezintă fericirea și care sunt cele mai valoroase clipe ale Radei Cum este
În ediția de astăzi vom discuta despre: Debutul și parcursul muzical al interpretei; Repertoriu, dar și cine a i-a acordat sprijin pentru crearea carierei muzicale Accidentul care avea să-i curme viața o vârstă fragedă, dar și cine a salvat-o în momentul de grea cumpănă ☝️ Perioada de refugiu în Italia ; Cât de realizată este
Articolul La taclale amicale 21.01.2026 apare prima dată în AgroTV.
Discutăm despre: Pasiunea pentru muzică, cine a motivat-o să-și croiască o carieră muzicală; Cine a susținut artista și cui îi datorează succesul său; Colaborarea cu prietenul său de suflet, renumitul compozitor Marian Stîrcea De a trebuit interpreta să se retragă din spațiul muzical? Dragoste și dezamăgire; Motto-ul vieții
Discutăm despre: Muzica – marea pasiune, debutul carierei muzicale, repertoriu și ținutele scenice Tradiții și obiceiuri ale zonei din care provine interpreta Cum îmbină activitatea artistică și statutul de mamă și soție Proiecte muzicale pentru anul 2026 cît și pentru viitor
În discuție despre: Evoluția activității artistice și a carierei muzicale; Relația de colaborare și prietenie cu maestrul Nicolae Gribincea; Noile sale piese, repertoriu și ținutele scenice; Care este of-ul și marea dezamăgire a interpretului; Scopul măreț al lui Bogdan Stegarescu spre care aspiră și muncește cu dăruire; Este oare liberă inima tînărului interpret Nu ratați
În ediția de astăzi discutăm despre: Pasiunea pentru modă și stil; Care a fost momentul decisiv al stilistei să-și transforme pasiunea într-o carieră de succes Cele mai frecvente greseli vestimentare; Ne determină oare stilul vestimentar caracterul propriu Cum ar trebui să ne creăm stilul propriu Cum e posibil să fii stilat cu bani puțini ☝️
Discutăm despre: Copilărie.Debutul artistei în muzică, dar și cine i-a ghidat parcursul muzical; Între muzică populară și ușoară Colaborări, repertoriul muzical. Cum își creează interpreta ținutele pentru scenă Familie și relația cu soțul său Curiozități din culisele familiei Linga Nu ratați ediția de astăzi
În ediția de astăzi vom discuta despre: Primii pași în lumea muzicii; Ce-a zis mama interpretei despre decizia ei să-și continue studiile în România, la o vârstă fragedă ☝️ De ce Camelia a optat anume pentru colaborarea cu orchestra " Fluieraș" și conducătorul Edgar Ștefăneț ? Povestea din spatele piesei " Are mama mândră floare"
Discutam despre: Pasiunea pentru muzică, ce l-a determinat să devină Dj Interacțiunea cu publicul și invitații capricioși Cu cine a colaborat interpretul la realizarea piesei " Vatra părintească"; Decesul dureros al tatălui, cât de mult îi lipsește și care ar fi mesajul pe care l-ar transmite tatălui său ❤️ Cum ar trebuie sa fie femeia
Invitata ediției – interpreta Aliona Viscun- Gîdilică. Vom discuta despre: Activitatea sa ca și profesoară de canto, promovarea și succesele elevilor; Cariera artistică, noi realizări muzicale ; Viziunea artistei despre adevărata prietenie , cine-i sunt prietenii?! ❤️ Relația interpretei Aliona Viscun – Gîdilică cu soțul său Constantin. Detalii din culisele iubirii Fiți cu ochii pe
Discutăm despre: Cum a descoperit pasiunea pentru dans ; Evoluția sa ca și dansator , cât de mult contează parametrii corporali pentru un dansator ☝️ Funcția de coregraf și activitatea cu copiii în cadrul ansamblului de dansuri populare " Vatra neamului „, realizări și performanțe ale ansamblului; De la dansator, la Dj Ce l-a determinat
Astăzi în discuție despre: Cea mai recentă melodie lansată, „Dragostea pasăre oarbă". Repertoriul select, colaborări și noi proiecte muzicale Cum își întreține interpreta frumusețea, sfaturi și remedii Ce a învățat Tatiana Martin din lecția dureroasă pe care i-am dat-o soarta ☝️ Care sunt cele mai mărețe vise ale frumoasei interprete ❤️ Urmează o ediție captivantă!
