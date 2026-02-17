Autoritățile în alertă maximă din cauza codului portocaliu

16:10

Discutăm despre: Cum a descoperit pasiunea pentru dans ; Evoluția sa ca și dansator , cât de mult contează parametrii corporali pentru un dansator ☝️ Funcția de coregraf și activitatea cu copiii în cadrul ansamblului de dansuri populare ” Vatra neamului „, realizări și performanțe ale ansamblului; De la dansator, la Dj Ce l-a determinat […] Articolul ” La Taclale Amicale” Invitatul ediției – Sergiu Samoil, coregraf, dansator, Dj . apare prima dată în AgroTV.