Aproape 100 de copii, adoptați în anul trecut: Trei micuți și-au găsit familii peste hotare

Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 400 de angajați în gărzi de intervenție și 145 de unități de tehnică.