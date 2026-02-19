Cernăuțeanu: Accesul civililor la arme ar trebui restricționat

14:00

Mai mulți localnici din satul Floreni, raionul Anenii Noi, au primit pe telefoanele mobile un mesaj de avertizare prin care sunt îndemnați să fie vigilenți în fața unor persoane necunoscute care s-ar prezenta drept angajați ai organelor de drept. Mesajul face referire la pretinse verificări ale actelor de identitate în contextul unui viitor recensământ și avertizează că în spatele acestor acțiuni s-ar ascunde tentative de înșelăciune sau jaf.