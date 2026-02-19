„Kuliok-ul” care unește două dosare penale (REVISTA PRESEI)
Radio Chisinau, 19 februarie 2026 09:20
Presa de la Chișinău urmărește procesul de judecată în dosarul în care este învinuit fostul șef al statului Igor Dodon, care are la bază imagini video cu o pungă cu bani oferiți de oligarhul Plahotniuc, destinați finanțării partidului lui Dodon. De asemenea, jurnaliștii de investigație au găsit legături dintre trei „cumetre” din Moldova, care au legătură cu flota din umbră a Rusiei.
• • •
Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în ultimele 24 de ore: peste 80 de misiuni realizate de salvatori și pompieri # Radio Chisinau
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ au intervenit în 85 de situații pe parcursul ultimelor 24 de ore, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe solicitări - 42 la număr, au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe trasee. Intervențiile au avut loc pe drumurile din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia, dar și în UTA Găgăuzia.
09:00
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocat de Donald Trump. România participă ca observator # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă.Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că statele membre s-au angajat inclusiv să furnizeze mii de persoane pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Trump va prezida prima parte a reuniunii, urmând ca după să plece într-o vizită în statul Georgia.Consiliul pentru Pace a fost înființat oficial la 23 ianuarie, la Davos, pe baza unei rezoluții a Consiliul de Securitate al ONU, ca parte a planului lui Trump pentru Gaza.„Președintele are un plan și o viziune foarte îndrăznețe și ambițioase pentru reconstrucția și refacerea Gazei, care sunt în plină desfășurare datorită Consiliului pentru Pace. Aceasta este o organizație legitimă, care are zeci de țări membre din întreaga lume”, a subliniat Leavitt.Inițiativa este privită în mod critic de unele puteri globale și aliați tradiționali ai SUA. Oficialii Vaticanului au susținut că gestionarea crizelor ar trebui coordonată de ONU, iar Papa Leon a refuzat invitația de a se alătura Consiliului, decizie calificată de Casa Albă drept „profund regretabilă”.Dintre cele cel puțin 60 de state invitate, 27 au acceptat până în prezent să devină membre, Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo fiind singurele țări europene cu statut deplin. Alte state, printre care Italia, Grecia, Cipru și România, precum și Uniunea Europeană, participă doar ca observatori, ceea ce înseamnă că nu vor participa la luarea deciziilor.Planul lui Trump prevede ca acest Consiliu să supravegheze guvernarea temporară a Gazei, pe fondul armistițiului fragil dintre Hamas și Israel. Ulterior, Trump a anunțat intenția de a extinde mandatul Consiliului pentru a aborda conflicte globale, ceea ce a stârnit temeri că organismul ar putea concura cu ONU.Este de așteptat ca SUA să anunțe fonduri în valoare de 5 miliarde de dolari de la statele membre „pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza”.„Pe 19 februarie 2026, mă voi întâlni din nou cu membrii Consiliului pentru Pace la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington D.C., unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru eforturi umanitare și de reconstrucție în Fâșia Gaza”, a scris duminică liderul de la Casa Albă pe platforma de socializare Truth Social.Controversele s-au amplificat după ce Trump a oferit locuri în Consiliu premierului israelian Benjamin Netanyahu și președintelui rus Vladimir Putin, ambii vizați de anchete ale Curții Penale Internaționale. Până în prezent, doar Netanyahu a acceptat oficial invitația.
Frontiera de stat deschisă pentru camioane și transport de mare tonaj: Toate restricțiile au fost ridicate # Radio Chisinau
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-română.
Percheziții în Republica Moldova într-un dosar privind un plan de asasinare a unor oficiali din Ucraina # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, precum și cu omologi din Ucraina, desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită.
Drumuri practicabile în R. Moldova. Peste 200 de utilaje au acționat pe parcursul nopții # Radio Chisinau
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, la această oră, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
Agenția Servicii Publice consolidează cooperarea cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România # Radio Chisinau
O delegație a Agenției Servicii Publice a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București, în vederea consolidării cooperării instituționale în domeniul cetățeniei.
Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul întrevederii desfășurată la București, informează MOLDPRES.
Poliția dezminte informațiile despre presupuse persoane care se dau drept angajați ai MAI și solicită date personale # Radio Chisinau
Poliția dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare și în grupuri, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge la domicilii, s-ar prezenta drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale pentru a comite ulterior ilegalități. R
Aprofundarea relațiilor bilaterale și parcursul european al R. Moldova, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Ciprului # Radio Chisinau
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros.
Aproape 6.000 de consumatori din sudul și centrul R. Moldova rămân fără energie electrică din cauza viscolului # Radio Chisinau
Aproape 6.000 de consumatori din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămân temporar fără energie electrică, din cauza avariilor provocate de viscolul persistent și rafalele puternice de vânt.
Poliția Națională informează că până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării.
Parlamentul organizează audieri pe tema prevenirii și combaterii traficului de droguri # Radio Chisinau
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Audierile parlamentare vor avea loc joi, 26 februarie, potrivit deciziei Biroului permanent al Parlamentului.
Iulian Chifu: Politica „celor două viteze” ar permite R. Moldova și Ucrainei să adere la UE înainte de finalizarea tuturor capitolelor de negociere # Radio Chisinau
La nivelul Uniunii Europene se discută o formulă de extindere „în două viteze”, care ar permite Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest să adere la blocul comunitar într-o variantă inversă: să devină membre și să aplice treptat politicile europene, chiar înainte de finalizarea tuturor capitolelor de negociere, a susținut într-o dezbatere publică la Chișinău analistul român Iulian Chifu. În același timp Bruxellesul ar putea depăși eventualele blocaje politice prin mecanisme care limitează dreptul de vot al statelor ce nu respectă angajamentele comune, transmite Radio Chișinău.
Zestrea Neamului | Svetlana Paladi: „Sunt țesătoare și cred că meșteșugurile trebuie duse mai departe” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
VIDEO | Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – R. Moldova. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei # Radio Chisinau
Administratorii unui „call-center” care desfășura escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI, polițiștilor și procurorilor, cu sprijinul autorităților române. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei.
Circulația rutieră pe stradela Călărași din capitală a fost suspendată temporar. Potrivit Preturii sectorului Buiucani, măsura a fost luată din cauza ninsorii abundente, ținând cont că sectorul de drum este îngust și are o pantă accentuată.
Echipele AND continuă deszăpezirea drumurilor naționale. Restricțiile pentru circulația camioanelor se mențin (VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, pe alocuri cu ghețuș și vizibilitate redusă. Ninsorile continuă în mai multe regiuni, unele fiind abundente, cu intensificări ale vântului și viscol.
După reorganizarea întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” și înființarea societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă”, statul va evalua activele acestora pentru a stabili capitalul social. Anunțul a fost făcut de șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, care a precizat că suma estimată pentru acest proces este de aproximativ 7,8 milioane de lei, bani care vor fi alocați din bugetul de stat.
Ambulanțe blocate pe trasee din cauza condițiilor meteo nefavorabile: Salvatorii intervin în mai multe raioane ale țării (FOTO) # Radio Chisinau
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă în întreaga țară, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost efectuate de angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești.
Funcția de director al ANRE, scoasă la concurs: doritorii pot depune dosarele până la 23 martie # Radio Chisinau
Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat astăzi de Comisia pentru economie, buget și finanțe, iar dosarele pot fi depuse până pe 23 martie 2026, comunică MOLDPRES.
Expertul IPRE Daniel Vodă: Vizita senatorilor americani are un mesaj geopolitic, în contextul războiului din Ucraina, subliniind rolul esențial al SUA în promovarea păcii în regiune # Radio Chisinau
Vizita senatorilor americani la Chișinău întărește dialogul bilateral cu Rep. Moldova și sprijinul Statelor Unite pentru securitatea națională și energetică, inclusiv prin finanțarea proiectelor strategice. Experții apreciază că aceste întâlniri transmit și un mesaj geopolitic foarte clar în contextul războiului din Ucraina, iar în perspectivă se așteaptă intensificarea cooperării și continuarea vizitelor de nivel înalt între Chișinău și Washington. Investițiile americane în infrastructura energetică și în proiecte de securitate trebuie privite și în cheia reconstrucției post-război a Ucrainei, transformând Republica Moldova și regiunea într-un punct strategic pentru capitalul și interesele Statelor Unite, mai spun analiștii, transmite Radio Chișinău.
Marșuri, depuneri de flori și activități dedicate eroilor din războiul de pe Nistru. A fost aprobat programul evenimentelor de Ziua Memoriei și Recunoștinței # Radio Chisinau
În întreaga țară vor fi organizate ceremonii, depuneri de flori, servicii religioase și marș în memoria celor căzuți în războiul de pe Nistru din 1992. Vor avea loc, de asemenea, expoziții, competiții sportive și activități în școli, cu scopul educării tinerelor generații în spiritul valorilor eroice. Planul manifestațiilor a fost aprobat de cabinetul de miniștri, transmite IPN.
Igor Grosu, în dialog cu membrii Grupului de prietenie din Parlamentul elen: „Succesul Greciei în procesul de transformare a țării este un exemplu pentru R. Moldova” (FOTO) # Radio Chisinau
Republica Moldova și Grecia își consolidează relațiile bilaterale, unite prin valori comune și prin obiectivul unui viitor comun în cadrul Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din Parlamentul elen.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este din nou în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cazul acesteia a fost constatată o abatere disciplinară, însă procedura a fost sistată în lipsa unui raport de serviciu activ, comunică MOLDPRES.
Negocierile „dificile” Rusia-Ucraina de la Geneva s-au terminat. Zelenski anunță că „pozițiile diferă”. Ce spune Rusia, după tratative # Radio Chisinau
Ucrainenii și rușii au încheiat miercuri negocierile de la Geneva, cu mediere americană, fără rezultate concrete, dar cu promisiunea că vor relua discuțiile, scriu Reuters și France Presse.
Trenul Chișinău–București înregistrează întârzieri de peste șase ore din cauza ninsorilor din România # Radio Chisinau
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri semnificative astăzi, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României.
Meteorologii mențin până diseară codurile galben și portocaliu de ninsoare. Măsurile luate de autorități pentru siguranța cetățenilor # Radio Chisinau
În condițiile ninsorilor abundente, autoritățile mențin până diseară codurile galben și portocaliu pentru cea mai mare parte a teritoriului. Peste 400 de salvatori și pompieri sunt mobilizați pe teren, circulația camioanelor este restricționată pe principalele trasee din sud, iar pe Aeroportul Internațional Chișinău două curse aeriene au fost anulate, transmite Radio Chișinău.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 19 februarie.
Achiziția activelor Lukoil de către SUA este în proces, susține directorul Agenției Proprietății Publice # Radio Chisinau
Procedura de achiziționare a activelor Lukoil de către Statele Unite „merge înainte”, susține directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Potrivit lui, urmează o ședință de judecată pentru stabilirea costului final, transmite IPN.
Guvernul oferă facilități cetățenilor Republicii Moldova care revin din diasporă. A fost aprobată lista bunurilor care pot fi aduse # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități.
Ministrul Energiei: Nu există premise pentru scumpirea semnificativă a energiei electrice # Radio Chisinau
Nu există în prezent factori care să justifice o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul cererilor de ajustare depuse de mai mulți operatori. Potrivit acestuia, prețurile ar putea rămâne neschimbate, însă decizia aparține ANRE, transmite IPN.
Republica Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Guvernul a desemnat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică drept punct național de conectare, care va asigura legătura tehnică și juridică cu infrastructura europeană, transmite IPN.
România cumpără șapte dintre cele mai puternice sisteme de apărare pentru zona Mării Negre # Radio Chisinau
România își modernizează capacitățile de apărare a litoralului și a zonei economice exclusive prin achiziția a șapte sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM), în valoare de 207 milioane de euro, plătite prin programul european SAFE.
Reguli stricte pentru cetățenii străini. Trebuie să indice mijloacele financiare pentru întreținere și scopul șederii în Republica Moldova # Radio Chisinau
Drepturile și obligațiile străinilor vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.
LA DOSAR | Ministrul Energiei Dorin Junghietu: Ca să ne consolidăm gradul de independență energetică, trebuie să creștem numărul de interconexiuni și să investim în generarea locală de energie (Audio) # Radio Chisinau
Linia electrică Vulcănești-Chișinău, care leagă direct sistemul energetic al R, Moldova, de cel românesc și european, urmează să fie testată și dată în exploatare la sfârșitul lunii martie, a spus la Radio Chișinău ministrul Energiei Dorin Junghietu. El a explicat principalele direcții de acțiune în ceea ce privește securitatea energetică a R. Moldova, care nu dispune de resurse proprii, sunt consolidarea interconexiunilor cu România și Ucraina și investiții în generarea locală și stocarea de energie. Totodată, ministrul a atenționat că în continuare orice perturbație în sistemul energetic ucrainean ne poate afectează și influența sistemul nostru național.
„Încurajăm oamenii să petreacă cât mai multe concedii acasă”. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor de vacanță # Radio Chisinau
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor.
11:25
Ministerul Energiei a rămas fără un secretar de stat. Guvernul a aprobat astăzi plecarea din funcție a Cristinei Pereteatcu, informează MOLDPRES.
Doi frați gemeni au fost reținuți de oamenii legii pentru șantaj. Aceștia pretindeau unui bărbat suma de 9000 de euro, în urma unor partide de poker (VIDEO) # Radio Chisinau
Procurorii PCOCCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea a sumei de €9000 de la un alt bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în Societate pe acțiuni. Planul de reorganizare a fost aprobat printr-un ordin de semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmiterea tuturor activelor și transferul personalului. Procesul urmează a fi finalizat către luna aprilie 2027, transmite MOLDPRES.
Circulația camioanelor este sistată temporar prin două puncte de trecere a frontierei # Radio Chisinau
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc, transmite un comunicat al Serviciului Vamal.
Ministerul Educației lansează înscrierile pentru cursurile gratuite de limba română. Cine poate participa # Radio Chisinau
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat. Înscrierile au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Lecțiile vor începe în luna martie, informează MOLDPRES.
LIVE | Ședința Guvernului din 18 februarie 2026. Pe ordinea de zise află 18 proiecte de HG, printre care și cel privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Radio Chisinau
Are loc ședința Guvernului din 18 februarie 2026. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de HG, printre care și cel privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova, modul de op
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
Fără garanții externe, Republica Moldova trebuie să adere la o alianță pentru a-și asigura securitatea (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa și analiștii rămân preocupați de securitatea R. Moldova, în contextul agresiunii ruse și al lipsei unor garanții clare de protecție. Un grup de senatori americani aflați la Chișinău spun că și administrația Trump, și opoziția cred că R. Moldova trebuie sprijinită, mai subliniază presa de la Chișinău. Iar jurnaliștii care urmăresc dosarul transnistrean relevă cine este personajul interzis de autoritățile Republicii Moldova – un pretins reprezentant al Osetiei de Sud în regiunea transnistreană.
Mai multe deconectări ale energiei electrice au fost raportate miercuri, 18 februarie, în regiunile de centru și sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution, au fost înregistrate 1.233 de întreruperi ale alimentării, transmite MOLDPRES.
