Schemă de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 7 milioane lei, deconspirată de SFS și PCCOCS

Poliția de Frontieră informează că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost contracarate două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Cazul a fost înregistrat la pista de pietoni, unde două […]