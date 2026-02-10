Poliția de Frontieră Otaci a depistat la două femei peste 200 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice

11:30

Inflamația cronică este o problemă serioasă de sănătate care poate fi agravată – sau ameliorată – prin dietă. Dacă ți-ai tăiat vreodată degetul, ți-ai învinețit un deget de la picior sau ai avut o infecție în gât, probabil ai prezentat cel puțin unele dintre cele patru semne de inflamație: roșeață, umflare, durere și căldură. Inflamația acută este […]