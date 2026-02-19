Blocul alimentar al spitalului raional Șoldănești a fost renovat cu investiții de peste 4,1 milioane lei, finanțate de CNAM
Sinteza, 19 februarie 2026 12:20
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 10 minute
12:30
Peste 40 de tineri au participat la un atelier național dedicat memoriei Holocaustului și combaterii discursului de ură # Sinteza
Peste 40 de tineri din întreaga țară au participat la un atelier educațional de învățare, reflecție și dialog, dedicat memoriei Holocaustului, combaterii discursului de ură și prevenirii discriminării. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea gândirii critice și empatiei, precum și încurajarea implicării civice active în promovarea memoriei istorice, a responsabilității și a solidarității în societatea […]
12:30
Captură record pornită din Moldova: 12 kg droguri la Briceni au dus la peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia, sub coordonarea Europol # Sinteza
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, acum în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane. Astfel, urmare a reținerii în Moldova într-un dosar gestionat de ofițerii Direcției […]
Acum 30 minute
12:20
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul a fost votat în două lecturi # Sinteza
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice […]
12:20
Serviciul Vamal a depistat 335 de perechi de încălțăminte fără acte de proveniență. Mărfurile au fost confiscate # Sinteza
Un lot comercial de marfă, fără acte de proveniență, a fost depistat într-un mijloc de transport, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model Renault Megane, condusă de un conațional în vârstă de 37 de ani, se deplasa în localitatea Halahora de Sus, r-nul Briceni, când a fost […]
12:20
Schemă de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 7 milioane lei, deconspirată de SFS și PCCOCS # Sinteza
Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului. Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate fără însă ca să le indice în actele contabile. În schimb, […]
12:20
Blocul alimentar al spitalului raional Șoldănești a fost renovat cu investiții de peste 4,1 milioane lei, finanțate de CNAM # Sinteza
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost […]
Acum 2 ore
10:40
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate […]
Acum 4 ore
10:30
Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a condamnat un polițist și complicele acestuia la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă # Sinteza
La 18 februarie, Curtea de Apel Centru, a admis apelul declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 16 mai 2024, prin care un polițist și complicele său au fost achitați pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă, casând integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit căreia polițistului i-a fost […]
10:30
O femeie de 44 ani din Chișinău a fost condamnată la 6 ani de pușcărie pentru violență în familie # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală gravă, comis de o femeie în vârstă de 44 de ani. Prin sentința instanței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, […]
10:30
„Call center” al drogurilor descoperit la Chișinău. 10 operatori recrutați prin Telegram, plătiți cu 200 € pe săptămână # Sinteza
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 […]
10:20
Cetățean ucrainean a fost reținut la punctul de trecere a frontierei ”Criva” pentru contrabandă cu substanțe narcotice # Sinteza
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei. […]
10:20
Patru persoane, învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale – condamnate penal # Sinteza
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane de diferite vârste (trei bărbați și o femeie) pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de cauzare […]
10:10
Reguli și termen-limită pentru autorizarea sondajelor de opinie și exit-pollurilor la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Sinteza
În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1138/2023, în perioada electorală pentru orice tip de alegeri sau referendumuri, au dreptul de a realiza sondaje de opinie și exit-polluri persoanele juridice de cercetare/sondare și/sau asociațiile obștești […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Universitățile din Moldova își deschid porțile pentru absolvenții de licee, în cadrul campaniei „Învață în Moldova” # Sinteza
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățământ superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților. Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează. Tururile organizate ale absolvenților de licee în […]
21:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră investește în comunicare. Au avut loc instruiri pentru polițiștii de la Aeroportul Internațional Chișinău # Sinteza
La frontiera Republica Moldova, fiecare salut, fiecare explicație și fiecare gest contează. Pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, comunicarea profesionistă reprezintă o prioritate constantă și o investiție directă în încrederea cetățenilor. Astăzi, 28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire […]
21:20
Grup infracțional destructurat la Căușeni. Opt persoane, suspectate de șantaj și extorcare de peste 47.000 de euro # Sinteza
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai […]
21:20
Un bărbat de 37 ani a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pentru răpirea unui automobil de la o spălătorie din Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023, […]
21:10
Impozitul unic pentru freelanceri a adus venituri de 1,79 milioane lei în luna ianuarie 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. […]
21:10
Au fost desemnați câștigătorii concursului de proiecte pentru prevenirea tuberculozei în 2026 # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a desemnat câștigătorii concursului de proiecte privind activități de informare și conștientizare în răspunsul la tuberculoză și profilaxia și prevenirea tuberculozei (TB), desfășurat în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2026. Astfel, șase proiecte […]
21:10
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Sinteza
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului. În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, având drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situații de […]
21:10
Republica Moldova aliniază MAI la standardele Uniunii Europene prin proiectul EU4Security Moldova # Sinteza
Cooperarea cu partenerii europeni rămâne un element-cheie pentru modernizarea sistemului afacerilor interne și pentru furnizarea unor servicii mai sigure, profesioniste și orientate spre cetățeni. În acest context, a avut loc ședința Comitetului Director al proiectului EU4Security Moldova, platformă de coordonare implementată de CEPOL și finanțată de Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele […]
15:50
ANSA reamintește micilor producători cum pot comercializa produse de origine animală din propria curte # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […]
15:50
O deputată din Rusia cere interzicerea accesului la site-uri pornografice pentru persoanele fără copii: ”E nevoie ca oamenii să facă dragoste” # Sinteza
O deputată rusă a propus restricționarea accesului cetățenilor fără copii la site-urile cu conținut pornografic. Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. […]
15:50
Băncile europene cer renunțarea „urgentă” la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de grupurile americane # Sinteza
Bancherii europeni solicită alternative „urgente” la Visa și Mastercard, înainte ca acestea „să devină arme”. Se vrea reducerea dependenței de grupurile americane. Europa trebuie „urgent” să își reducă dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard deoarece dominația lor pe piață ar putea fi transformată într-o armă dacă relațiile transatlantice s-ar deteriora, susține șeful unei alianțe bancare. […]
15:50
Un exerciţiu de antrenament cerebral, simplu şi deloc costisitor, ar permite scăderea cu 25% a riscului de a dezvolta demenţă, estimează un studiu publicat luni, dar care trebuie să fie interpretat cu prudenţă, potrivit unor cercetători independenţi, informează AFP şi Agerpres. Deşi există în prezent numeroase jocuri şi aplicaţii de antrenament cerebral care susţin că […]
15:30
Universitățile din Moldova își deschid porțile pentru absolvenții de licee, în cadrul campaniei „Învață în Moldova” # Sinteza
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățământ superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților. Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează. Tururile organizate ale absolvenților de licee în […]
15:20
Un bărbat de 37 ani a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pentru răpirea unui automobil de la o spălătorie din Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023, […]
15:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră investește în comunicare. Au avut loc instruiri pentru polițiștii de la Aeroportul Internațional Chișinău # Sinteza
La frontiera Republica Moldova, fiecare salut, fiecare explicație și fiecare gest contează. Pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, comunicarea profesionistă reprezintă o prioritate constantă și o investiție directă în încrederea cetățenilor. Astăzi, 28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire […]
15:10
Grup infracțional destructurat la Căușeni. Opt persoane, suspectate de șantaj și extorcare de peste 47.000 de euro # Sinteza
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai […]
15:00
Impozitul unic pentru freelanceri a adus venituri de 1,79 milioane lei în luna ianuarie 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. […]
15:00
Au fost desemnați câștigătorii concursului de proiecte pentru prevenirea tuberculozei în 2026 # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a desemnat câștigătorii concursului de proiecte privind activități de informare și conștientizare în răspunsul la tuberculoză și profilaxia și prevenirea tuberculozei (TB), desfășurat în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2026. Astfel, șase proiecte […]
15:00
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Sinteza
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului. În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, având drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situații de […]
15:00
Republica Moldova aliniază MAI la standardele Uniunii Europene prin proiectul EU4Security Moldova # Sinteza
Cooperarea cu partenerii europeni rămâne un element-cheie pentru modernizarea sistemului afacerilor interne și pentru furnizarea unor servicii mai sigure, profesioniste și orientate spre cetățeni. În acest context, a avut loc ședința Comitetului Director al proiectului EU4Security Moldova, platformă de coordonare implementată de CEPOL și finanțată de Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele […]
10 februarie 2026
13:40
Băncile europene cer renunțarea „urgentă” la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de grupurile americane # Sinteza
Bancherii europeni solicită alternative „urgente” la Visa și Mastercard, înainte ca acestea „să devină arme”. Se vrea reducerea dependenței de grupurile americane. Europa trebuie „urgent” să își reducă dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard deoarece dominația lor pe piață ar putea fi transformată într-o armă dacă relațiile transatlantice s-ar deteriora, susține șeful unei alianțe bancare. […]
13:40
Un exerciţiu de antrenament cerebral, simplu şi deloc costisitor, ar permite scăderea cu 25% a riscului de a dezvolta demenţă, estimează un studiu publicat luni, dar care trebuie să fie interpretat cu prudenţă, potrivit unor cercetători independenţi, informează AFP şi Agerpres. Deşi există în prezent numeroase jocuri şi aplicaţii de antrenament cerebral care susţin că […]
13:10
ANSA reamintește micilor producători cum pot comercializa produse de origine animală din propria curte # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […]
13:10
O deputată din Rusia cere interzicerea accesului la site-uri pornografice pentru persoanele fără copii: ”E nevoie ca oamenii să facă dragoste” # Sinteza
O deputată rusă a propus restricționarea accesului cetățenilor fără copii la site-urile cu conținut pornografic. Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. […]
13:00
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au desfășurat prima rundă de consultări consulare # Sinteza
La data de 9 februarie, la Abu Dhabi, s-a desfășurat prima rundă de consultări consulare între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite. Delegațiile au fost conduse de Lilian Moraru, șef al Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Rashid Rahma, șeful Departamentului Servicii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al […]
13:00
Astăzi este marcată Ziua Siguranței pe Internet. Recomandările STISC pentru protecția în mediul digital # Sinteza
Astăzi marcăm Ziua Siguranței pe Internet, eveniment global celebrat anual în a doua zi de marți a lunii februarie, dedicat promovării unui mediu online mai sigur și mai responsabil, în special pentru copii și tineri. Cu această ocazie, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) îndeamnă cetățenii, instituțiile, mediul de afaceri și societatea civilă să se […]
13:00
Oficiul Medicilor de Familie Selemet a beneficiat de 745 mii lei din partea CNAM pentru termoizolare și modernizare # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 745 de mii de lei, dintre care mai mult de […]
13:00
Antreprenorii din Orhei și localitățile învecinate au început un curs de instruire de trei zile organizat cu sprijinul UE # Sinteza
Astăzi, la Orhei, au început sesiunile de instruire pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere și pentru antreprenorii începători din Orhei și localitățile învecinate. Instruirea este organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal […]
13:00
Serviciul Fiscal de Stat a încasat peste 1,3 miliarde de lei în săptămâna 02-06 februarie 2026 # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 02-06 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
12:50
CNA a reținut un bărbat din Anenii Noi într-un dosar de corupere electorală la alegerile parlamentare # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a […]
12:50
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru corupție. 20 000 de euro ar fi solicitat pentru „soluționarea” unui dosar # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în perioada lunii […]
12:50
Poliția de Frontieră Otaci a depistat la două femei peste 200 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice # Sinteza
Poliția de Frontieră informează că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost contracarate două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Cazul a fost înregistrat la pista de pietoni, unde două […]
12:50
”Jurisdicția serviciilor audiovizuale europene – navigând printr-un peisaj juridic și de piață în evoluție” a fost genericul conferinței organizate de Observatorul European al Audiovizualului la finele săptămânii trecute, la Bruxelles (Regatul Belgiei). În contextul noilor modele de distribuție, a platformelor globale în expansiune și a provocărilor transfrontaliere tot mai accentuate, normele actuale de reglementare a audiovizualului […]
12:40
Universitățile pot aplica la un concurs de finanțare pentru infrastructura de cercetare de ultimă generație. Anunțul MEC # Sinteza
În instituțiile de învățământ superior au demarat sesiunile de informare privind accesarea finanțării pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare universitară a fost lansat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Concursul este organizat în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din […]
12:30
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața umană, pacea și libertatea” Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kyiv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, […]
6 februarie 2026
18:50
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Revenim cu actualizări…
18:40
OPINIE// Ce pierd universitățile regionale în urma reformei învățământului superior din Moldova. Cazul Universității Tehnice din Moldova # Sinteza
În ultimii ani, autoritățile din Republica Moldova vorbesc tot mai des despre „reforma” învățământului superior, folosind concepte precum optimizarea, eficiența și alinierea la standardele europene. Totuși, pe fundalul acestor declarații se conturează și o altă imagine: centralizarea, concentrarea competențelor de conducere și modificarea treptată a autonomiei universităților regionale, transmite Today Moldova. În ultimii ani, autoritățile […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.