ANSA reamintește micilor producători cum pot comercializa produse de origine animală din propria curte

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar […]