ANSA reamintește micilor producători cum pot comercializa produse de origine animală din propria curte
Sinteza, 13 februarie 2026 15:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […]
O deputată din Rusia cere interzicerea accesului la site-uri pornografice pentru persoanele fără copii: ”E nevoie ca oamenii să facă dragoste” # Sinteza
O deputată rusă a propus restricționarea accesului cetățenilor fără copii la site-urile cu conținut pornografic. Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. […]
Băncile europene cer renunțarea „urgentă” la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de grupurile americane # Sinteza
Bancherii europeni solicită alternative „urgente” la Visa și Mastercard, înainte ca acestea „să devină arme”. Se vrea reducerea dependenței de grupurile americane. Europa trebuie „urgent” să își reducă dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard deoarece dominația lor pe piață ar putea fi transformată într-o armă dacă relațiile transatlantice s-ar deteriora, susține șeful unei alianțe bancare. […]
Un exerciţiu de antrenament cerebral, simplu şi deloc costisitor, ar permite scăderea cu 25% a riscului de a dezvolta demenţă, estimează un studiu publicat luni, dar care trebuie să fie interpretat cu prudenţă, potrivit unor cercetători independenţi, informează AFP şi Agerpres. Deşi există în prezent numeroase jocuri şi aplicaţii de antrenament cerebral care susţin că […]
Universitățile din Moldova își deschid porțile pentru absolvenții de licee, în cadrul campaniei „Învață în Moldova” # Sinteza
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățământ superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților. Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează. Tururile organizate ale absolvenților de licee în […]
Un bărbat de 37 ani a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pentru răpirea unui automobil de la o spălătorie din Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023, […]
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră investește în comunicare. Au avut loc instruiri pentru polițiștii de la Aeroportul Internațional Chișinău # Sinteza
La frontiera Republica Moldova, fiecare salut, fiecare explicație și fiecare gest contează. Pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, comunicarea profesionistă reprezintă o prioritate constantă și o investiție directă în încrederea cetățenilor. Astăzi, 28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire […]
Grup infracțional destructurat la Căușeni. Opt persoane, suspectate de șantaj și extorcare de peste 47.000 de euro # Sinteza
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai […]
Impozitul unic pentru freelanceri a adus venituri de 1,79 milioane lei în luna ianuarie 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. […]
Au fost desemnați câștigătorii concursului de proiecte pentru prevenirea tuberculozei în 2026 # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a desemnat câștigătorii concursului de proiecte privind activități de informare și conștientizare în răspunsul la tuberculoză și profilaxia și prevenirea tuberculozei (TB), desfășurat în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2026. Astfel, șase proiecte […]
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Sinteza
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului. În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, având drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situații de […]
Republica Moldova aliniază MAI la standardele Uniunii Europene prin proiectul EU4Security Moldova # Sinteza
Cooperarea cu partenerii europeni rămâne un element-cheie pentru modernizarea sistemului afacerilor interne și pentru furnizarea unor servicii mai sigure, profesioniste și orientate spre cetățeni. În acest context, a avut loc ședința Comitetului Director al proiectului EU4Security Moldova, platformă de coordonare implementată de CEPOL și finanțată de Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele […]
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au desfășurat prima rundă de consultări consulare # Sinteza
La data de 9 februarie, la Abu Dhabi, s-a desfășurat prima rundă de consultări consulare între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite. Delegațiile au fost conduse de Lilian Moraru, șef al Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Rashid Rahma, șeful Departamentului Servicii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al […]
Astăzi este marcată Ziua Siguranței pe Internet. Recomandările STISC pentru protecția în mediul digital # Sinteza
Astăzi marcăm Ziua Siguranței pe Internet, eveniment global celebrat anual în a doua zi de marți a lunii februarie, dedicat promovării unui mediu online mai sigur și mai responsabil, în special pentru copii și tineri. Cu această ocazie, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) îndeamnă cetățenii, instituțiile, mediul de afaceri și societatea civilă să se […]
Oficiul Medicilor de Familie Selemet a beneficiat de 745 mii lei din partea CNAM pentru termoizolare și modernizare # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 745 de mii de lei, dintre care mai mult de […]
Antreprenorii din Orhei și localitățile învecinate au început un curs de instruire de trei zile organizat cu sprijinul UE # Sinteza
Astăzi, la Orhei, au început sesiunile de instruire pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere și pentru antreprenorii începători din Orhei și localitățile învecinate. Instruirea este organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal […]
Serviciul Fiscal de Stat a încasat peste 1,3 miliarde de lei în săptămâna 02-06 februarie 2026 # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 02-06 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
CNA a reținut un bărbat din Anenii Noi într-un dosar de corupere electorală la alegerile parlamentare # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a […]
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru corupție. 20 000 de euro ar fi solicitat pentru „soluționarea” unui dosar # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în perioada lunii […]
Poliția de Frontieră Otaci a depistat la două femei peste 200 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice # Sinteza
Poliția de Frontieră informează că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost contracarate două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Cazul a fost înregistrat la pista de pietoni, unde două […]
”Jurisdicția serviciilor audiovizuale europene – navigând printr-un peisaj juridic și de piață în evoluție” a fost genericul conferinței organizate de Observatorul European al Audiovizualului la finele săptămânii trecute, la Bruxelles (Regatul Belgiei). În contextul noilor modele de distribuție, a platformelor globale în expansiune și a provocărilor transfrontaliere tot mai accentuate, normele actuale de reglementare a audiovizualului […]
Universitățile pot aplica la un concurs de finanțare pentru infrastructura de cercetare de ultimă generație. Anunțul MEC # Sinteza
În instituțiile de învățământ superior au demarat sesiunile de informare privind accesarea finanțării pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare universitară a fost lansat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Concursul este organizat în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din […]
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața umană, pacea și libertatea” Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kyiv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, […]
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Revenim cu actualizări…
OPINIE// Ce pierd universitățile regionale în urma reformei învățământului superior din Moldova. Cazul Universității Tehnice din Moldova # Sinteza
În ultimii ani, autoritățile din Republica Moldova vorbesc tot mai des despre „reforma” învățământului superior, folosind concepte precum optimizarea, eficiența și alinierea la standardele europene. Totuși, pe fundalul acestor declarații se conturează și o altă imagine: centralizarea, concentrarea competențelor de conducere și modificarea treptată a autonomiei universităților regionale, transmite Today Moldova. În ultimii ani, autoritățile […]
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe s-au înregistrat 259 de adresări, majoritatea cu traumatisme # Sinteza
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale […]
Un ucrainean de 36 ani a încercat să introducă muniție în Republica Moldova. Corpul delict a fost confiscat # Sinteza
Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu reprezentanții autorității vamale a Ucrainei, au documentat două cazuri de nerespectare a legislației vamale, în urma unor controale de specialitate efectuate asupra mijloacelor de transport care se deplasau din Ucraina spre Republica Moldova. În primul caz, un autoturism de model Audi Q4 e-tron, condus de un cetățean al […]
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import. Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”. „Donația reprezintă […]
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania va efectua o vizită de lucru la Chișinău # Sinteza
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate. În cadrul vizitei, oficialul […]
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și preschimbarea acestora, fără susținerea probelor […]
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transport ilicit al produselor din tutun # Sinteza
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transport ilicit al produselor din tutun, prevenind astfel introducerea acestora pe piața neagră de consum. În cadrul unei misiuni de control desfășurate în municipiul Cahul, ofițerii vamali au stopat pentru verificări un autoturism de model Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de […]
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Sinteza
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media publice, […]
Deputatul Grigore Novac solicită protejarea drepturilor consumatorilor în contextul importului de motorină necalitativă # Sinteza
În timpul dezbaterilor din Parlament privind inițiativa PSRM de a audia ministrul Energiei în legătură cu blackoutul, importul de motorină necalitativă și alte subiecte controversate, deputații PAS au încercat din nou să justifice rezultatele activității neprofesioniste a guvernării prin factori geopolitici, bombardamentele din țara vecină și condițiile meteo nefavorabile. Deputatul PSRM, Grigore Novac, a intervenit […]
Dosar penal privind prejudicii majore în construcții. CNA a desfășurat percheziții la administratori de insolvabilitate # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în […]
Republica Moldova, reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # Sinteza
A mai rămas o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediție a competiției, Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi: biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maxim Makarov, precum și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hluzovici. Ultimii doi vor […]
MAI, în alertă sporită din cauza poleiului. Sute de intervenții și echipaje mobilizate la nivel național # Sinteza
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile generate de polei și ghețuș, toate subdiviziunile MAI sunt mobilizate și acționează neîntrerupt pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației. În ultimele 24 de ore, peste 320 de salvatori și pompieri, cu 86 de autospeciale, au fost antrenați în teren pentru a sprijini cetățenii, a debloca […]
Parlamentul a ratificat Acordul privind conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine # Sinteza
Parlamentul a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale. Republica Moldova este parte a UNCLOS și participă activ în forurile internaționale dedicate protecției mediului și guvernanței globale a oceanelor. Acordul are rolul de a asigura utilizarea durabilă a […]
Spitalul raional Edineț își modernizează infrastructura medicală cu sprijinul CNAM. Secția de geriatrie a fost renovată # Sinteza
Spitalul raional Edineț continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost finalizate lucrările de reparație interioară a aripei stângi a Secției geriatrie. Valoarea totală a proiectului este […]
Republica Moldova aderă la Convenția Brevetului European. Parlamentul a votat proiectul de lege în două lecturi # Sinteza
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Parlamentul a votat, în ambele lecturi, un proiect de lege în acest sens. În prezent, țara noastră este parte a CBE în baza unui mecanism de cooperare, intrat în vigoare în 2015. Odată cu aderarea la Convenție, Republica Moldova va […]
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul […]
O femeie și un bărbat din Chișinău au fost condamnați pentru tentativă de omor și omor intenționat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar […]
Doi ofițeri de poliție din Chișinău au fost condamnați la 7 și 5 ani de pușcărie pentru corupere pasivă # Sinteza
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 […]
Proiectul de prevenire a hepatitelor virale a fost câștigat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a desemnat în ședința de miercuri, 28 ianuarie, unul dintre câștigătorii concursului de proiecte privind profilaxia și prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, desfăşurat în perioada 17 decembrie 2025–20 ianuarie 2026. Astfel, Centrul pentru Politici și Analize […]
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția. Despre ce au discutat părțile # Sinteza
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, în cadrul căreia părțile au discutat principalele riscuri legate de reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova. Igor Dodon a subliniat că partidul de guvernământ PAS ignoră în mod sistematic observațiile […]
Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social. Aceștia propun majorarea salariilor profesorilor # Sinteza
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în domeniul social pentru anul 2026. Vladimir Odnostalco a atras atenția asupra faptului că a trecut deja aproape prima lună a anului 2026, însă Guvernul nu a definit până în prezent nici măcar problemele din sfera socială, ca să nu mai […]
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care include activele companiei din străinătate. Lukoil a anunțat că a încheiat un acord cu fondul american de private equity Carlyle Group. Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de Statele Unite în luna octombrie 2025, ca răspuns […]
