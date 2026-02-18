ÎN CONTEXT | Dosarul „kuliok”: miza tăcerii a lui Plahotniuc și riscurile procedurale

19:30

Dobânzile la care se împrumută România au scăzut azi la cel mai mic nivel din ultimii doi ani, după ce Curtea Constituțională a dat undă verde reformei pensiilor magistraților cu o majoritate de 6 la 3. Decizia judecătorilor constituționali de la București vine după trei luni de tergiversări în care s-au făcut presiuni mari pentru ca Lege care scade pensiile magistraților și le crește vârsta de pensionare să fie amânată la nesfârșit.