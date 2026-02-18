„Degradant”. ONG-urile de media denunță intimidarea jurnalistelor de către Igor Dodon
TVR Moldova, 18 februarie 2026 16:00
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul „intimidant și degradant” manifestat de Igor Dodon față de mai multe jurnaliste care relatau dezbaterile judiciare în dosarul „Kuliok” în care politicianul este inculpat.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
16:10
O carte despre Chişinăul României întregite a fost lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
O carte despre Chişinăul României întregite a fost lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu". Cele două volume sunt consacrate Chişinăului din perioada interbelică, când oraşul era al doilea ca mărime, din România Mare. Autorii cărţii, istoricii Lidia Prisac și Ion Xenofontov au realizat o analiză a evoluției Chişinăului din perspectivă spațială, socială și temporală.
Acum 30 minute
16:00
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul „intimidant și degradant” manifestat de Igor Dodon față de mai multe jurnaliste care relatau dezbaterile judiciare în dosarul „Kuliok” în care politicianul este inculpat.
Acum o oră
15:40
Următoarea tranșă din Planul de creștere al UE pentru R. Moldova va fi debursată în martie # TVR Moldova
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare de 168 de milioane de euro, urmează să fie debursată la începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Documentele necesare au fost deja transmise, iar autoritățile spun că principalele condiții pentru plată au fost îndeplinite. Totodată, Guvernul mizează pe accesarea unei noi tranșe, de aproximativ 145 de milioane de euro, planificată pentru mijlocul lunii iunie.
Acum 2 ore
15:00
Capcana „investițiilor” în criptomonede: 26 de suspecți într-o escrocherie la nivel internațional # TVR Moldova
Promisiuni de câștiguri rapide s-au transformat în datorii și conturi golite: o rețea de escrocherie care opera din Chișinău a atras zeci de victime în capcana „investițiilor” online, iar 26 de persoane sunt acum vizate într-un dosar penal ce urmează să ajungă în instanță, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Grupul din suspecți este alcătuit din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.
15:00
Angajații din Republica Moldova vor putea primi tichete de vacanță. Potrivit unei hotărâri aprobate de Guvern, decizia de a oferi aceste vouchere va fi luată de fiecare angajator. Potrivit ministrului Culturii, Cristian Jardan, această măsură are scopul de a încuraja oamenii să își petreacă vacanțele în Republica Moldova și să sprijine turismul local.
14:20
Elevii din mai multe şcoli din municipiul Chișinău și din câteva raioane din sudul Republicii Moldova studiază astăzi în format online. Decizia a fost luată de administrațiile locale, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Din cauza ninsorii abundente, a fost sistată circulaţia camioanelor atât pe șoselele naționale, cât și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și România.
Acum 4 ore
14:00
Energia electrică este întreruptă parțial în 8 localități, din cauza condițiilor meteo extreme. Sunt afectați aproximativ 4.222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova, informează compania „Premier Energy Distribution”.
13:50
Un nou termen pentru MD-Alert: Sistemul promis din 2024 ar urma să funcționeze abia în 2027 # TVR Moldova
După mai multe termene ratate și promisiuni succesive, sistemul național de avertizare MD-Alert are un nou deadline. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că sistemul ar putea deveni operațional abia în 2027, invocând proceduri tehnice și legislative încă nefinalizate.
13:20
Trenul Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. La această oră, sosirea trenului în stația București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, însă se află în continuare în circulație.
13:10
Drepturile și obligațiile străinilor în Republica Moldova vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat astăzi, 18 februarie, un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.
12:40
Lukașenko, pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea de rachete rusești Oreșnik în Belarus # TVR Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea liderului belarus Aleksandr Lukașenko pe lista cu sancțiuni a Kievului pentru că a permis Rusiei să desfășoare pe teritoriul Belarusului rachete balistice hipersonice Oreșnik și totodată a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei.
12:30
Conflictul de la Dereneu. Ministra Plugaru: „Nu folosiți copiii în disputele dintre adulți” # TVR Moldova
Ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a spus pe 18 februarie că situația copiilor implicați în conflictul religios de la Dereneu a fost soluționată, iar minorii au revenit acasă și la viața obișnuită. Oficiala a făcut apel la părinți să nu implice copiii în disputele dintre adulți. Afirmațiile ministrei se referă la faptele preotului Mitropoliei Moldovei, Alexandru Popa, care și-a ținut mai multe săptămâni copiii în biserică, protestând astfel împotriva unei decizii judecătorești irevocabile în favoarea Mitropoliei Basarabiei.
12:20
Marina Tauber a reacționat la investigația Rise Moldova, care a dezvăluit că apropiata lui Ilan Șor deține în banca Ministerului Apărării al Rusiei, Promsveazbank, peste o jumătate de milion de dolari. Fosta politiciană din Partidul „Șor” a calificat articolul drept „mâzgălituri stângace”, fără să spună dacă are sau nu bani în Promsveazbank, instituție financiară care finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei și coruperea electorală în Moldova.
Acum 6 ore
12:10
O cetățeană străină, în vârstă de 66 de ani, a încercat să iasă din R. Moldova cu 60.000 de dolari tăinuți în buzunare special adaptate, fără a-i declara, informează Serviciul Vamal.
12:00
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
11:50
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # TVR Moldova
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru trafic de ființe umane. Potrivit Procuraturii, instanța a stabilit privarea dreptului de a desfășura activități legate de recrutarea și utilizarea forței de muncă pe o perioadă de cinci ani.
11:40
Circulația camioanelor, sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei și în două raioane # TVR Moldova
UPDATE 11:30: Traseul M-3, sensul giratoriu din Balabanu, raionul Taraclia – circulația pe drumul de ocolire este sistată temporar pentru transportul de mare tonaj, informează Inspectoratul General al Poliției.
11:40
60.000 de dolari ascunși în buzunare: o nerezidentă a fost prinsă la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
O cetățeană nerezidentă, în vârstă de 66 de ani, a încercat să iasă din R. Moldova cu 60.000 de dolari tăinuți în buzunare special adaptate, fără a-i declara, informează Serviciul Vamal.
11:30
Marți, 17 februarie, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei l-a arestat preventiv, pentru 60 de zile, pe fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, acuzat de spălare de bani, informează DW.com.
11:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus miercuri, 18 februarie, că nu vede premise pentru o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică.
10:50
Doi frați din Chișinău au amenințat un tânăr de 22 de ani cu moartea după ce acesta din urmă a pierdut 9.000 de euro la poker, joc de noroc interzis în Republica Moldova. Inculpații au fost arestați pentru 30 de zile.
10:40
Circulația camioanelor, sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei și într-o localitate # TVR Moldova
UPDATE 10:00: Autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară. Restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova, precum și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de punctul de trecere.
10:30
Peste 400 de salvatori sunt în alertă; echipele din sudul RM deblochează vehicule blocate de ninsori # TVR Moldova
Peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 8 ore
10:10
Peste 700 de instituții activează astăzi cu prezență fizică, informează Ministerul Educației # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează că la decizia organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și autorităților publice locale de nivelul 2, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică.
10:00
Circulația camioanelor a fost sistată temporar în două puncte de frontieră și o localitate # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță sistarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj în punctele de trecere Giurgiulești–Cahul (pe sensul de intrare în țară) și Palanca–Tudora (pe ambele sensuri).
09:30
Curentul electric a fost întrerupt parțial în două sate din raionul Vulcănești din cauza vremii # TVR Moldova
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, s-au înregistrat deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Două localități din raionul Vulcănești au fost afectate parțial: satele Alexandru Ioan Cuza și Etulia, potrivit Ministerul Energiei.
09:10
București sub cod roșu: viscol și ninsori abundente paralizează traficul și provoacă pagube # TVR Moldova
Coşmar alb în sudul şi estul României. Ninge încontinuu de peste 8 ore şi va continua să ningă până la ora 13:00. Până la ora 9:00, Bucureștiul se află sub avertizare Cod Roşu de ninsori abundente și viscol, iar stratul de zăpadă va depăşi o jumătate de metru. Traficul e aproape blocat, deşi utilajele de deszăpezire lucrează non-stop, scrie TVR Info.ro.
09:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale; drumarii intervin pe mai multe sectoare # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
08:50
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite trasee din Ucraina.
08:30
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii intervin pe mai multe trasee # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Acum 24 ore
21:40
Campionii discursului de ură în Moldova. Usatîi, Costiuc și Dodon, în topul intoleranței # TVR Moldova
Discursul de ură în politica moldovenească este în creștere alarmantă. Potrivit unui raport al Promo-LEX, cele mai multe manifestări de intoleranță în perioada electorală din 2025 au fost generate de Renato Usatîi, Vasile Costiuc și Igor Dodon. Monitorizarea arată că numărul cazurilor a crescut de 1,7 ori față de alegerile parlamentare din 2021, iar politicienii recurg tot mai frecvent la stereotipuri, sexism, homofobie și instigări la discriminare pentru a-și consolida mesajele electorale.
20:50
Circulație sistată spre punctele de frontieră din sudul republicii. Restricții pe drumul Odesa–Reni # TVR Moldova
Autoritățile informează că, începând cu ora 03:00, va fi sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora, pentru toate categoriile de participanți la trafic.
20:40
Mii de maşini sunt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură. Recensământul traficului se face la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi.
20:10
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța miercuri, 18 februarie, în regim online. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban.
20:00
Școala din Republica Moldova este apreciată de cei mai mulţi dintre elevi, părinți și profesori. Asta nu înseamnă însă că problemele lipsesc. Stresul elevilor, bullying-ul și condițiile din unele instituții de învăţământ sunt doar câteva dintre acestea, după cum arată Barometrul Școlar, realizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul oferă, pentru prima dată, o imagine clară asupra percepțiilor din sistem și va sta la baza viitoarelor reforme în educație.
19:20
Cum se apără șefa spitalului din Nisporeni, demisă după imaginile cu gândaci și saltele murdare # TVR Moldova
Directorul Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia, după ce o mamă a publicat săptămâna trecută, pe reţelele sociale, imagini cu gândaci, saltele murdare şi baia nefuncţională din Secţia Pediatrie. În urma controalelor, secţia a fost închisă până la remedierea neregulilor.
18:50
Măsurile propuse de Guvern pentru condițiile meteo extreme: Armata și Salvatorii vor fi alături # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat un șir de măsuri pentru prevenirea situațiilor de risc și reducerea aglomerației în trafic. În contextul ultimelor actualizări meteo și al Codurilor Galben și Portocaliu emise, care vizează ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, autoritățile au dispus măsuri suplimentare.
18:30
Fostul primar al comunei Boldureşti, Nicanor Ciochină, învinuit într-un dosar de tortură, tratament inuman şi degradant faţă de un consătean, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Ciochină respinge acuzaţiile.
18:30
Șoferii plătesc prețul nepăsării: drumuri proaste în toată țara, reparații promise la primăvară # TVR Moldova
Şosele în care porțiuni întregi din asfalt sunt distruse, pline de gropi adânci sau surpate. Așa arată aproape de încheierea sezonului rece multe drumuri naționale din Republica Moldova. Înghețul şi dezghețul repetat, dar și lipsa intervențiilor la timp au transformat carosabilul într-un adevărat traseu cu obstacole în multe zone ale ţării. Șoferii spun că fiecare deplasare le pune la încercare nu doar răbdarea, ci și bugetul: anvelope tăiate, jante îndoite și suspensii avariate se întâlnesc tot mai des. Şi riscul producerii accidentelor a crescut semnificativ. Autorităţile spun că reparaţiile drumurilor se vor face abia când se va încălzi.
18:10
Omul Osetiei de Sud la Tiraspol, indezirabil în RM. Funcțiile deținute pe lângă Smirnov și Șevciuc # TVR Moldova
Reprezentantul regiunii separatiste din Georgia, Osetia de Sud, în regiunea transnistreană, Vitali Iankovski, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. El a deținut funcții importante în regiunea transnistreană în perioada liderului separatist Igor Smirnov.
17:40
Fostul primar al comunei Boldureşti, Nicanor Ciochină, învinuit într-un dosar de tortură, tratament inuman şi degradant faţă de un consătean, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Ciochină respinge acuzaţiile.
16:40
Un autoturism de model Opel Astra, parcat în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9 din Chișinău, a fost cuprins de flăcări, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Ieri
16:10
Schimbările bruște de temperatură, variațiile de presiune atmosferică, vântul sau umiditatea crescută pot influența starea de sănătate și dispoziția multor persoane. Fenomenul poartă numele de meteosensibilitate și, potrivit medicului-terapeut Miroslava Cătan, este mai frecvent decât credem.
15:40
„Cine sunt victimele? Femeile”. Discursul de ură s-a dublat față de alegerile din 2021 - Promo-LEX # TVR Moldova
Discursul de ură ia amploare în Republica Moldova, în special în context electoral. Potrivit raportului prezentat de Asociația Promo-LEX, în comparație cu alegerile parlamentare din 2021, numărul cazurilor monitorizate aproape s-a dublat. Femeile sunt principalele ținte, iar misoginismul, discriminarea pe criterii de vârstă, etnie, orientare sexuală și imigrare devin teme tot mai frecvente, amplificate alarmant pe rețelele sociale.
15:10
Cum citim corect eticheta alimentelor: sfaturile unui nutriționist pentru alegeri mai sănătoase # TVR Moldova
Tot mai mulți consumatori își doresc să pună în coș produse sănătoase, însă puțini își fac timp să citească eticheta. De cele mai multe ori, informațiile de pe ambalaj – scrise mărunt și aparent complicat – sunt ignorate. Medicul nutriționist Sergiu Munteanu atrage atenția că, în contextul dezvoltării accelerate a industriei alimentare, citirea etichetelor a devenit o necesitate, nu un moft.
15:10
Atenție, șoferi! O stradă din centrul Chișinăului va fi închisă până în vara anului viitor # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 - 25.06.2027, va fi suspendat traficul rutier pe strada George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.
15:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați.
14:10
O nouă ediție a programului de lectură „Chișinăul citește" a fost lansată la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Ajuns deja la a 23-ediție, acest program consolidează relația dintre carte, autor și public. Să urmărim un reportaj la rubrica "Excelența prin cultură".
13:40
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANACEC), organizează în perioada 17–19 februarie 2026 testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din întreaga țară. Scopul acestei etape este verificarea și ajustarea instrumentelor de evaluare pentru asigurarea desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2026.
13:30
Un cetățean moldovean, arestat în Polonia, după ce ar fi vrut să provoace explozia unui tren # TVR Moldova
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat în Polonia pentru că a acționat frâna de urgență la un tren care transporta țiței. Poliția a depistat la el documente și echipamente electronice rusești, potrivit publicației tvpwolrd.com.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.