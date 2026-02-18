Crimă șocantă la Comrat: Un cioban a fost ucis în bătaie de doi tineri și aruncat într-o râpă. Suspecții, reținuți

13:00

Al cincilea președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit în studioul UNIMEDIA, de ziua sa de naștere, unde a vorbit despre regrete și planuri de viitor, la ai săi 51 de ani. Aflați din UNInterviu cine a fost primul care l-a felicitat, ce schimbări în familie, dar și în cariera politică așteaptă în acest an, despre vizita la Moscova de săptămâna trecută, dosare, al treilea mandat pe care „nu-l vrea” Maia Sandu, situația din Primăria Chișinău și revenirea lui Dorin Recean.