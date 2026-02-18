De ziua sa, la UNIMEDIA. UNInterviu cu Igor Dodon despre cum se simte la 51 de ani, „pensia” politică, dosarul kuliok-palton, cifre din facturi, scuze și greșeli: Niciodată nu e târziu să regreți, doar că e inutil
UNIMEDIA, 18 februarie 2026 13:00
Al cincilea președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit în studioul UNIMEDIA, de ziua sa de naștere, unde a vorbit despre regrete și planuri de viitor, la ai săi 51 de ani. Aflați din UNInterviu cine a fost primul care l-a felicitat, ce schimbări în familie, dar și în cariera politică așteaptă în acest an, despre vizita la Moscova de săptămâna trecută, dosare, al treilea mandat pe care „nu-l vrea” Maia Sandu, situația din Primăria Chișinău și revenirea lui Dorin Recean.
• • •
Acum 5 minute
13:20
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia de securitate din Parlament # UNIMEDIA
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate.
Acum 30 minute
13:00
Crimă șocantă la Comrat: Un cioban a fost ucis în bătaie de doi tineri și aruncat într-o râpă. Suspecții, reținuți # UNIMEDIA
Doi bărbați, de 28 și 39 de ani, au fost reținuți pe data de 17 februarie, în Comrat, după ce ar fi ucis un cioban în satul Svetlîi, iar cadavrul l-au ascuns într-o râpă. Potrivit informațiilor, în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025.
13:00
13:00
(foto) MAI și-a scos efectivul în stradă: Peste 1000 de polițiști cu 400 de mașini, gata să sară în ajutorul oamenilor aflați în situații de risc, din cauza viscolului # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne informează că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
Acum o oră
12:50
(foto) Igor Dodon își sărbătorește astăzi ziua de naștere: Ex-președintele a vizitat familia bărbatului reținut la Dereneu, care crește 5 copii # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este omagiat astăzi, 18 februarie, marcând frumoasa vârstă de 51 de ani. Liderul PSRM și-a început ziua început într-un mod special.
12:50
Moldovenii care călătoresc în Regatul Unit cu pașaport românesc vor avea nevoie de ETA: Ce este, de când intră în vigoare și cât costă # UNIMEDIA
Schimbare majoră pentru românii și moldovenii cu cetățenie română care vizitează Regatul Unit, de la 25 februarie 2026. Pașaportul simplu nu mai este suficient pentru a trece granița britanică. Toți cetățenii români care călătoresc în scop turistic sau de afaceri vor trebui să obțină în prealabil o autorizație electronică de călătorie (ETA), informează Libertatea.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru mâine, 19 februarie 2026.
12:30
Telegram, interzis în Rusia: Autoritățile explică de ce au decis blocarea totală a aplicației # UNIMEDIA
Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina, scrie digi24.ro.
12:30
(video) „S-au adunat 47 mii euro”. Daniela Costețchi, noi dezvăluiri despre cine ar fi șantajat-o și întâlnirea cu „fata” căreia îi cumpăra cadouri: „I-am spus că telefonul pe care îl are e din banii mei” # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală în scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova, după ce influencerița Daniela Costețchi a făcut publice acuzații grave de șantaj și amenințare. Bloggerița a dezvăluit că ar fi fost terorizată de un băiat de 24 de ani, din Cricova, căruia i-ar fi dat aproximativ 47 mii euro. Mai mult, tânăra a făcut publice poze cu presupusul făptaș, surprins, din spusele acesteia, și în preajma interpretei Iuliana Beregoi.
Acum 2 ore
12:20
Platforma Google, acuzată că induce în eroare utilizatorii. Avertismentele pentru sfaturile medicale generate cu AI, greu de observat # UNIMEDIA
Google îi expune pe oameni riscului de a fi afectați, diminuând importanța avertismentelor de siguranță care semnalează că sfaturile medicale generate de inteligența artificială ar putea fi greșite, scrie adevarul.ro.
12:10
(foto/video) Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați să intervină în situații de risc: Două mașini și un microbuz cu pasageri, deblocate din nămeți # UNIMEDIA
Peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, astăzi 18 februarie, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile.
12:00
„Idioți!” Derapaj la Fox News: Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Televiziunea americană Fox News este criticată după ce prezentatorii emisiunii The Five au luat în derâdere acuzațiile aduse lui Jeffrey Epstein în timpul ediției de vineri seară a emisiunii.
11:50
„Pregătită” de zbor: O pasageră străină a încercat să treacă de ochii vameșilor 60 mii $, pe Aeroportul Chișinău. Unde i-a ascuns # UNIMEDIA
O tentativă de scoatere ilegală din țară a 60.000 de dolari SUA a fost dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde o femeie nerezidentă, în vârstă de 66 de ani, a fost depistată cu suma ascunsă în buzunare special adaptate ale îmbrăcămintei. Descoperirea a fost făcută în urma unui control amănunțit efectuat de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, la cursa Chișinău–Erevan, iar banii au fost ridicați pentru investigații, anunță funcționarii vamali.
11:40
(video) „Mâinile la spate!” Doi frați din capitală, reținuți după ce au amenințat un tânăr cu moartea și au cerut 9.000 de euro pentru datorii la poker # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut suma de 9.000 de euro de la un tânăr de 22 ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).
11:40
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București: Ce înseamnă acest lucru # UNIMEDIA
În cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Rusia intenționează să obțină de la NATO o promisiune „pe hârtie” că nu se va extinde spre est, a declarat pentru „Izvestia” ambasada Federației Ruse în Belgia. De asemenea, potrivit reprezentantului misiunii diplomatice, autoritățile ruse insistă asupra anulării deciziei summitului de la București din 2008, la care țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia ar trebui să devină membre ale alianței în viitor, scrie digi24.ro.
11:30
În actualul context economic, antreprenorii mizează pe parteneri care să-i susțină cu soluții reale, nu cu promisiuni. Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestionarea financiară.
11:30
Vehiculele de mare tonaj, interzise temporar și pe traseul R-30, Căușeni – Anenii Noi, din cauza vremii: Șoferii, rugați să respecte restricțiile # UNIMEDIA
Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30 (Căușeni – Anenii Noi), comunică Poliția.
Acum 4 ore
11:20
Demisie la Ministerul Energiei: Unul dintre cei trei secretari de stat, eliberat din funcție. Mesajul pe care i l-a transmis Junghietu # UNIMEDIA
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a fost eliberată din funcție, după aproape 3 ani de activitate. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului.
11:10
Posturile vamale Leușeni și Sculeni, blocate pentru camioane, pe sensul de intrare în țară: Restricțiile se mențin și la Cahul și Giurgiulești # UNIMEDIA
Autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin posturile vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară, la această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, comunică Serviciul Vamal al RM.
11:10
(video) Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova a obținut, pentru a cincea oară, titlul de Angajator de Top, consolidându-și poziția de companie ce investește în oameni și în cultura organizațională. Cele trei decenii de activitate pe piața din Republica Moldova reflectă dedicarea companiei față de angajați, inovare și parteneriate sustenabile.
11:00
Crima teribilă de la Telenești: Cei doi tineri, unul dintre care minor, care au legat un bărbat cu sârma de picior și l-au târât cu căruța, apoi l-au omorât, trimiși în judecată # UNIMEDIA
Cei doi tineri din Telenești, unul dintre ei minor, acuzați că au omorât cu bestialitate un bărbat, au fost trimiși în judecată. Potrivit informațiilor, persoana majoră riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 25 de ani sau detențiune pe viață, iar minorul riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.
10:50
(video) Guvernul a probat lista bunurilor aduse în RM de moldovenii din diasporă, cu scutire de plata drepturilor de import: Ce alte proiecte au votat miniștrii # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință, astăzi, 18 feruarie. Pe ordinea de zi au figurat 18 subiecte, printre care și cel cu privire la resursele umane.
10:40
Primul papă american l-a refuzat pe Donald Trump: Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace” # UNIMEDIA
Vaticanul nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, explicând că eforturile de gestionare a situațiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizația Națiunilor Unite, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
10:30
Cancelarul Germaniei, enervat de ovaţiile în picioare pentru Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München: „Mi-ar fi fost greu să mă ridic” # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat iritarea faţă de ovaţiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München, scrie adevarul.ro.
10:30
(foto) Igor Dodon, la ceas aniversar: Ex-președintele împlinește astăzi 51 de ani. Cum și-a început ziua # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este omagiat astăzi, 18 februarie, marcând frumoasa vârstă de 51 de ani. Liderul PSRM și-a început ziua început într-un mod special.
10:20
Atenție, șoferi! Traseul M-3, blocat pentru camioane: Mai multe TIR-uri staționează la Slobozia Mare # UNIMEDIA
Inspectoratul Național de Securitate Publică anunță că, potrivit informațiilor oferite de polițiștii Direcției patrulare Sud, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată pe traseul M-3, în satul Slobozia Mare, din raionul Cahul.
10:10
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în raport cu euro și dolarul american.
10:10
(live) Guvernul, în ședință: Aprobarea listei bunurilor aduse în RM de moldovenii din diasporă, cu scutire de plata drepturilor de import, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează 18 subiecte, printre care și cel cu privire la resursele umane. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
Nu blocați accesul autospecialelor! Poliția, cu îndemn către șoferi în condiții de iarnă: Evitați parcarea mașinilor pe marginea carosabilului # UNIMEDIA
Poliția Națională face apel la responsabilitate în contextul ninsorilor și le solicită șoferilor să evite parcarea mașinilor pe marginea carosabilului sau în zone care pot bloca accesul autospecialelor de intervenție.
10:00
Negocierile „foarte tensionate” de la Geneva se reiau astăzi. Atmosferă foarte apăsătoare, liniile roșii, bine conturate # UNIMEDIA
La Geneva, în spatele ușilor închise, diplomația a respirat greu. Marți, negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au fost „foarte tensionate”, potrivit unei surse apropiate echipei ruse, citată de AFP. Discuțiile au durat șase ore și, deși s-au încheiat fără un progres vizibil, părțile au convenit să revină miercuri la masa tratativelor, scrie adevarul.ro.
09:50
Comediantul Marin Madan, cunoscut sub numele de scenă Madan, părăsește clubul Standupovka. „A fost decizia lui de a pleca pe cont propriu. O respectăm și îi dorim succes”, se arată în mesajul scris de colegi. Întrebat anterior la proiectul „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, despre acest subiect, comediantul a refuzat să comenteze.
09:40
„A luat foc de 2 ori în acceași zi”. IGSU, cu detalii despre casa din Sîngerei, mistuită de flăcări: Un copil și un bărbat, evacuați # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a oferit detalii despre incendiul izbucnit ieri la o casă din Sîngerei, unde pompierii au intervenit de două ori în aceeași zi. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat un copil, iar un bărbat de 72 de ani, proprietarul casei, a suferit arsuri și a fost transportat la spital.
09:40
Vremea extremă blochează circulația pentru camioane și autocare spre Ucraina: Direcțiile afectate # UNIMEDIA
Din cauza condițiilor meteorologice dificile din nord-estul și sud-estul Ucrainei, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, autovehicule de tonaj mare și mijloace de transport persoane pe un tronson extins de drum, au anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Serviciul Vamal.
09:30
Monodrama „Adi”, de Constantin Cheianu, în regia Diandrei Gherghel, va fi jucată joi, 19 februarie, de la ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Spectacolul +16 îl are în prim-plan pe Anatol Guzic și explorează ultimele zile ale lui Adolf Hitler, retrase în intimitatea buncărului său.
Acum 6 ore
09:20
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații: Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii # UNIMEDIA
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la alta, scrie digi24.ro.
09:10
Pe 18 februarie, istoria a fost marcată de militarizarea instituțiilor românești sub regimul Antonescu și de aderarea Greciei și Turciei la NATO.
08:50
Alertă la Floreni: Mai multe persoane merg din ușă în ușă, se dau drept angajați ai MAI, apoi jefuiesc. Îndemnul autorităților locale # UNIMEDIA
Locuitorii satului Floreni, din raionul Anenii Noi, sunt avertizați cu privire la apariția unor persoane care merg din ușă în ușă și se dau drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile locale susțin că este vorba despre o înșelătorie și îi îndeamnă pe cetățeni să nu ofere date personale și să anunțe imediat poliția.
08:40
Vămile Palanca și Tudora și-au reluat activitatea: Șoferii sunt îndemnați să-și echipeze corespunzător mașinile și să respecte indicațiile autorităților # UNIMEDIA
Serviciul Vamal informează că la această oră, posturile vamale de frontieră activează în regim normal. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat.
08:30
Balanțele vor avea parte de o perioadă grea, iar Peștii vor primi lecții usturătoare: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Nativii vor simți schimbări de ritm, situații neprevăzute și revelații în plan relațional, dar și lecții importante despre bani și echilibru personal. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, iar Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut.
08:20
(video/foto) Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat de zăpadă de până la 50 cm, autostrăzi închise și zboruri anulate # UNIMEDIA
Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala României, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri, iar autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară, au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările, scrie digi24.ro.
08:10
Peste 1.200 de case din întreaga țară, fără lumină din cauza condițiilor meteo: Cetățenii, îndemnați să fie atenți la firele electrice căzute sau atârnate pe piloni # UNIMEDIA
Ministerul Energiei anunță că în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Astfel, au fost afectate parțial două localități din raionul Vulcănești: satul Alexandru Ioan Cuza și satul Etulia.
08:00
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în raport cu euro și dolarul american.
07:50
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin # UNIMEDIA
Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații”, care impun operatorilor de telefonie mobilă să blocheze serviciile de internet mobil și fix la cererea FSB, anunță Meduza, citat de digi24.ro.
07:40
Elevii din Ialoveni merg astăzi la ore: Recomandările Consiliului Raional pentru părinți și copii # UNIMEDIA
Consiliul raional Ialoveni informează că astăzi, 18 februarie 2026, procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal, cu prezența fizică a elevilor la ore.
Acum 8 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de temperaturi scăzute și ninsori, influențând majoritatea regiunilor țării.
07:10
Zelenski, despre presiunile lui Trump privind concesiile pentru pace: „Sper că e doar o tactică”. Ce a spus despre o întâlnire cu Putin # UNIMEDIA
Poporul ucrainean ar respinge un acord de pace care implică retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea Donbas din estul țării și cedarea acesteia Rusiei, a spus marți președintele Volodimir Zelenski pentru Axios. În timp ce liderul de la Kiev acorda interviul, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau pentru a treia rundă de discuții directe la Geneva. Principalul punct de blocaj este controlul asupra regiunii Donbas, aproximativ 10% din aceasta fiind încă în mâinile Ucrainei, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
22:10
Întrevederea Sandu-Rubio, cu bucluc. Cojocaru: Partea americană a fost deranjată de această tentativă de PR politic. Fugim după poze mai mult decât după conținut # UNIMEDIA
Diplomata Corina Cojocaru a comentat discuția „informală” dintre Maia Sandu și Marco Rubio, subliniind că partea americană a fost deranjată de această tentativă de PR politic. „Fugim după poze mai mult decât după conținut, mai avem mult până la o maturitate diplomatică și politică”, a scris aceasta pe rețele și a eexplicat circumstanțele reale ale conversației dintre președinta Republicii Moldova și Secretarul de Stat american.
21:50
„A trăit frumos, a dăruit neobosit, a lăsat urme de lumină”. Doliu la Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca: A murit fosta profesoară și șefa secției muzicale Nina Porcescu # UNIMEDIA
Colegiul Colegiul Mihai Eminescu din Soroca anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a fostei profesoare și șefe a secției muzicale, Nina Porcescu. „A trăit frumos, a dăruit neobosit, a lăsat urme de lumină”, au transmis reprezentanții colegiului într-un mesaj de condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o.
21:40
