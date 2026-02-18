Școlile și grădinițele din Chișinău vor activa cu prezență fizică pe 19 februarie

18:20

Un instructor auto din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți, fiind suspectat că ar fi promis obținerea permisului de conducere în schimbul unor bani. Potrivit CNA, bărbatul ar fi cerut 900 de euro de la un candidat la categoria B. Acesta ar fi susținut că poate interveni […]