Daniella Misail-Nichitin, despre audierea din Parlament, este o procedură obișnuită
SafeNews, 18 februarie 2026 16:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, se declară pregătită să vină joi în plenul Parlamentului pentru a raporta cu privire la situația traficului de droguri, ca urmare a demersului de audiere înaintat de partidele de opoziție și susținut de majoritatea parlamentară. Potrivit ei, este o procedură obișnuită. „Este o procedură obișnuită pentru a oferi atât perspectivele […] Articolul Daniella Misail-Nichitin, despre audierea din Parlament, este o procedură obișnuită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, se declară pregătită să vină joi în plenul Parlamentului pentru a raporta cu privire la situația traficului de droguri, ca urmare a demersului de audiere înaintat de partidele de opoziție și susținut de majoritatea parlamentară. Potrivit ei, este o procedură obișnuită. „Este o procedură obișnuită pentru a oferi atât perspectivele […] Articolul Daniella Misail-Nichitin, despre audierea din Parlament, este o procedură obișnuită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Opt bărbați au trecut prin momente critice după ce gheața pe care pescuiau s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost dusă de curent în largul râului Nistru. Incidentul s-a produs pe 18 februarie, în regiunea transnistreană. Potrivit informațiilor autorităților locale, patru dintre pescari au reacționat imediat, au intrat în apă și au reușit să înoate […] Articolul VIDEO | Opt pescari, salvați după ce gheața s-a rupt pe Nistru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU # SafeNews
Milioanele de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „organizații infracționale globale” care a comis acte care îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Aceștia au afirmat că crimele descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție […] Articolul Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un ”exerciţiu naval comun” la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz # SafeNews
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare joi manevre militare în largul Iranului, după o nouă rundă de negocieri, marţi, între Republica islamică şi Statele Unite în Elveţia, anunţă miercuri agenţia iraniană de presă Isna, relatează AFP. Acest ”exerciţiu naval comun” se desfăşoară la Marea Omanului şi în nordul Oceanului Indian, declară Isna contraamiralul Hassan Maghsoudloo. ”Obiectivul […] Articolul Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un ”exerciţiu naval comun” la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Igor Grosu: Grecia își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova # SafeNews
Cooperarea dintre Republica Moldova și Republica Elenă se extinde, cu accent pe integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune în domenii strategice. Subiectele au fost discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din Parlamentul elen. Potrivit lui Igor Grosu, Grecia continuă să ofere sprijin concret pentru modernizarea instituțiilor […] Articolul Igor Grosu: Grecia își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Parlamentul a lansat concursul pentru funcția de director ANRE. Dosarele se depun până pe 23 martie # SafeNews
Parlamentul a dat startul procedurii de selectare a unui nou director în Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Regulamentul concursului a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Dosarele de participare pot fi depuse până la 23 martie 2026, ora 17:00. Pentru a participa, candidații trebuie să dețină […] Articolul Parlamentul a lansat concursul pentru funcția de director ANRE. Dosarele se depun până pe 23 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Salvatorii intervin în mai multe raioane pentru deblocarea ambulanțelor și a mașinilor blocate în zăpadă # SafeNews
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă în întreaga țară, în contextul condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea și deblocarea mai multor mijloace de transport rămase împotmolite pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei. Cele mai multe intervenții au avut loc pe trasee din […] Articolul FOTO | Salvatorii intervin în mai multe raioane pentru deblocarea ambulanțelor și a mașinilor blocate în zăpadă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Comisia Electorală Centrală a anunțat calendarul pentru înregistrarea blocurilor electorale care vor participa la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026. Documentele vor fi recepționate în perioada 26 februarie – 1 aprilie 2026, la sediul CEC din municipiul Chișinău, str. Vasile Alecsandri 119, biroul 201. Actele pot fi depuse în […] Articolul CEC începe înregistrarea blocurilor electorale pentru alegerile locale noi din 17 mai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova continuă să piardă populație, iar în 2025 numărul locuitorilor a ajuns la aproximativ 2,39 milioane, potrivit datelor actualizate ale Biroului Național de Statistică. Într-un singur an, țara a pierdut aproape 29.000 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de circa 1,2%. Depopularea afectează atât orașele, cât și satele, însă declinul este mai pronunțat […] Articolul BNS: Republica Moldova pierde populație. Numărul locuitorilor a coborât la 2,39 milioane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
APP: Tranzacția pentru activele Lukoil Moldova merge înainte. SUA pregătesc plata diferenței # SafeNews
Procedura de achiziționare a activelor Lukoil Moldova de către un consorțiu american continuă, iar următoarea etapă este stabilirea costului final în instanță. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari. Potrivit oficialului, este vorba despre stațiile de alimentare care aparțin unor persoane incluse pe lista de restricții aprobată de autorități. Cojuhari […] Articolul APP: Tranzacția pentru activele Lukoil Moldova merge înainte. SUA pregătesc plata diferenței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ucraina impune sancțiuni lui Lukașenko. Kievul acuză Belarusul că susține agresiunea rusă # SafeNews
Volodimir Zelenski anunță sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko, pe care îl acuză că ajută Rusia în război prin furnizarea de echipamente. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că autoritățile de la Kiev impun sancțiuni împotriva liderului belarus Alexandr Lukașenko, pe care îl acuză de sprijin direct pentru acțiunile militare ale Rusiei, relatează Ukrinform, citat de mediafax.ro. Anunțul […] Articolul Ucraina impune sancțiuni lui Lukașenko. Kievul acuză Belarusul că susține agresiunea rusă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, trimis în judecată pentru corupție. Riscă până la 7 ani de închisoare # SafeNews
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată, dosarul său fiind înregistrat la Judecătoria Bălți, fiind acuzat de corupere pasivă, informează NordNews. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, amendă și interdicția de a ocupa funcții publice. Potrivit unui răspuns oficial oferit redacției NordNews, Gheorghe Brînza […] Articolul Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, trimis în judecată pentru corupție. Riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ninsorile din România dau peste cap circulația feroviară. Trenul Chișinău–București ajunge cu mari întârzieri # SafeNews
Trenul internațional Chișinău–București circulă astăzi, 18 februarie, cu întârzieri semnificative din cauza vremii severe din România, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit operatorului feroviar, pe mai multe sectoare din România se înregistrează ninsori abundente, viscol și temperaturi scăzute. Zăpada depusă pe infrastructura feroviară a impus restricții de viteză, iar echipele de intervenție […] Articolul Ninsorile din România dau peste cap circulația feroviară. Trenul Chișinău–București ajunge cu mari întârzieri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Unele curse au fost anulate sau întârziate pe Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. Zborul spre București a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice din capitala României, iar cursa spre Istanbul a fost suspendată de compania aeriană în contextul codului portocaliu emis în Republica Moldova. De asemenea, alte două curse […] Articolul VIDEO | Viscolul perturbă zborurile. Întârzieri și anulări pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Kievul a recuperat 2.000 de copii, însă alte ”mii” sunt captivi în Rusia, anunţă Zelenski # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că 2.000 de copii au fost recuperaţi de către Kiev de la începutul războiului, însă alte ”mii” rămân captivi în Rusia şi în teritoriile ocupate în Ucraina, relatează AFP. ”Avem în prezent un rezultat semnificativ. Două mii de copii ucraineani care se aflau sub controlul Rusiei au fost aduşi acasă”, […] Articolul Kievul a recuperat 2.000 de copii, însă alte ”mii” sunt captivi în Rusia, anunţă Zelenski apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul schimbă regulile pentru străini. Aplicațiile pentru ședere vor putea fi depuse online # SafeNews
Guvernul a aprobat un nou proiect de lege care schimbă modul în care cetățenii străini pot intra, locui și munci în Republica Moldova. Documentul stabilește proceduri mai clare pentru obținerea dreptului de ședere și reduce birocrația prin digitalizarea serviciilor. Una dintre principalele noutăți este introducerea Cărții de rezidență. Acest document va înlocui mai multe acte […] Articolul Guvernul schimbă regulile pentru străini. Aplicațiile pentru ședere vor putea fi depuse online apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
SUA urmează să lanseze negocieri, săptămâna viitoare, cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană pe Insulele Chagos # SafeNews
Statele Unite anunţă că urmează să lanseze, săptămâna viitoare, negocieri cu Insula Mauritius privind problema prezenţei militare americane în acest arhipelag situat la Oceanul Indian, restituit de către Regatul Unit, relatează AFP. Această decizie a Londrei de a restitui Insulele Chagos Insulei Mauritius l-a înfruriat, mai întâi, pe preşedintele american Donald Trump, care a anunţat […] Articolul SUA urmează să lanseze negocieri, săptămâna viitoare, cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană pe Insulele Chagos apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Gestionarea frontierei de stat va fi monitorizată continuu, după ce Guvernul a aprobat un nou mecanism de evaluare a modului în care sunt aplicate politicile de securitate și control la frontieră. Decizia vizează modernizarea activității Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat și aliniera Republicii Moldova la practicile Uniunii Europene, în contextul procesului […] Articolul Evaluări permanente la frontiera de stat. Noi reguli aprobate de Guvern apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministerul Finanțelor pregătește o revizuire a modului în care este utilizată acciza la carburanți, astfel încât contribuțiile să reflecte mai clar folosirea reală a drumurilor și impactul asupra infrastructurii. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că actualul sistem nu tratează echitabil toate categoriile de consumatori. Potrivit lui, unele domenii, în special agricultura, utilizează carburanți fără […] Articolul VIDEO | Ministerul Finanțelor pregătește o nouă formulă pentru acciza la combustibil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cancelarul Merz spune că Germania poate oferi avioane care să poarte bombe atomice: „Vremurile s-au schimbat” # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare, potrivit EFE, preluată de Agerpres. La podcastul ‘Machtwechsel’ (Schimbarea puterii), […] Articolul Cancelarul Merz spune că Germania poate oferi avioane care să poarte bombe atomice: „Vremurile s-au schimbat” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus al dezvoltării digitale, Maksud Șadaev, citat de agențiile Interfax și Reuters. Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forțele ruse care luptă în Ucraina, […] Articolul Armata rusă le-a transmis soldaților săi că aplicația Telegram a fost compromisă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Fraudă prin call-centre, stopată într-o operațiune Moldova–România: 26 de persoane, vizate de anchetă # SafeNews
O rețea specializată în fraude financiare, care a prejudiciat cetățeni din România cu peste un milion de lei, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Eurojust și Europol. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, gruparea activa din iulie 2025 și opera prin intermediul unor call-centre. […] Articolul VIDEO | Fraudă prin call-centre, stopată într-o operațiune Moldova–România: 26 de persoane, vizate de anchetă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ucraina și Rusia urmează să reia discuțiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieșire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puține semne de progres, relatează AFP. Discuțiile, care au durat șase ore, ‘au fost foarte tensionate’ marți, a declarat […] Articolul Discuțiile dintre Rusia și Ucraina se reiau miercuri la Geneva apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Diaspora care revine acasă va beneficia de proceduri vamale simplificate pentru bunurile personale # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent în țară vor putea aduce bunuri personale și un autovehicul fără plata drepturilor de import, în baza unei liste aprobate de Guvern în ședința din 18 februarie. Noua listă stabilește clar ce tipuri de bunuri pot fi introduse în țară cu scutiri fiscale, ceea ce va reduce […] Articolul Diaspora care revine acasă va beneficia de proceduri vamale simplificate pentru bunurile personale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Carabinierii intervin în sudul țării. Restricții pentru camioane și sprijin pentru pietoni # SafeNews
Ninsorile și poleiul au impus măsuri speciale în sudul Republicii Moldova. Carabinierii limitează circulația transportului de mare tonaj și intervin în teren pentru a preveni blocajele și accidentele. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, restricțiile pentru camioane sunt aplicate pe drumul de ocolire spre Vama Oancea, la intrarea în municipiul Cahul. Scopul este de a evita […] Articolul FOTO | Carabinierii intervin în sudul țării. Restricții pentru camioane și sprijin pentru pietoni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Angajații din sectorul privat vor putea primi tichete de vacanță neimpozabile pentru concedii în Moldova # SafeNews
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, din 2026, de tichete de vacanță neimpozabile, destinate exclusiv concediilor petrecute în pensiunile din mediul rural. Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește condițiile de acordare și utilizare a acestui sprijin. Valoarea anuală a tichetelor va putea ajunge până la echivalentul a 50% din salariul mediu lunar pe economie. […] Articolul Angajații din sectorul privat vor putea primi tichete de vacanță neimpozabile pentru concedii în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de detenție pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, după ce a recrutat și exploatat persoane vulnerabile prin muncă forțată. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis și nu va avea dreptul, timp de cinci ani, să desfășoare […] Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Apartament transformat în loc de consum de droguri, descoperit în centrul Capitalei. Proprietarul, reținut # SafeNews
Un apartament din sectorul Centru al Capitalei, folosit pentru consumul de substanțe narcotice, a fost descoperit de polițiști în urma unor acțiuni procesual-penale. Potrivit oamenilor legii, locuința era administrată de un bărbat de 35 de ani. În momentul intervenției, în apartament se aflau alte șapte persoane, cu vârste între 22 și 55 de ani, care […] Articolul VIDEO | Apartament transformat în loc de consum de droguri, descoperit în centrul Capitalei. Proprietarul, reținut apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ghana urmează să depună în martie un proiect de rezoluţie la Adunarea Generală a ONU în vederea desemnării traficului de sclavi africani drept ”cea mai gravă crimă împotriva umanităţii”, a anunţat preşedintele ghanez John Mahama, relatează AFP. Acest proiect de ”rezoluţie la ONU este doar o primă etapă. Credem că, în urma consultărilor pe care […] Articolul Ghana vrea ca ONU să declare sclavia africană cea mai mare crimă împotriva umanității apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin: „L-au dat de gol planta ofilită și manichiura” # SafeNews
Pe 5 februarie 2026, Vladimir Putin a susținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta a fost ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării articolului. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin, după care președintele nu a mai apărut în […] Articolul Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin: „L-au dat de gol planta ofilită și manichiura” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Polonia a interzis accesul automobilelor de producție chineză pe obiectivele militare, din cauza temerilor că senzorii de bord ai acestora ar putea fi folosiți pentru colectarea de date confidențiale. Despre acest lucru a relatat Reuters, cu referire la un comunicat al Forțelor Armate ale Poloniei. În declarația armatei se menționează că astfel de automobile pot fi […] Articolul Polonia a interzis accesul automobilelor de producție chineză pe obiectivele militare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni. Reorganizarea trebuie finalizată până în 2027 # SafeNews
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, după ce Ministerul Energiei a demarat oficial procedurile în acest sens. Un ordin de aprobare a Planului de reorganizare a fost semnat la 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul stabilește etapele juridice și contabile ale procesului, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. Finalizarea reorganizării este estimată pentru […] Articolul Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni. Reorganizarea trebuie finalizată până în 2027 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # SafeNews
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk, transmite Reuters. Spania a cerut marţi procurorilor să investigheze Meta, X […] Articolul Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FISCUL a depistat aproape 200 de activități ilegale într-o lună. Amenzi de peste 350 de mii de lei # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat a intensificat controalele asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice fără înregistrare legală. În luna ianuarie 2026, inspectorii au depistat 194 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător. Pentru abaterile constatate au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 358.700 de lei, în baza Codului contravențional. Amenzile pentru astfel de încălcări […] Articolul FISCUL a depistat aproape 200 de activități ilegale într-o lună. Amenzi de peste 350 de mii de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministerul Energiei rămâne fără un secretar de stat, Guvernul a aprobat eliberarea din funcție # SafeNews
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Cristina Pereteatcu a deținut funcția de secretar de stat din martie 2023. Anterior, ea a activat în cadrul mai multor organizații, printre care Amnesty International și […] Articolul Ministerul Energiei rămâne fără un secretar de stat, Guvernul a aprobat eliberarea din funcție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un bărbat de 27 de ani și un adolescent de 15 ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de răpire și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Fapta a avut loc în data de 5 octombrie 2025, într-o localitate din raionul Telenești. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi luat victima de la domiciliu și ar […] Articolul Doi suspecți, trimiși pe banca acuzaților pentru o crimă comisă în raionul Telenești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministerul Agriculturii: Nu există, deocamdată, riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina # SafeNews
Autoritățile de la Chișinău nu au identificat riscuri privind eventuale restricții la importul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană, în pofida speculațiilor apărute recent în spațiul public. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că instituția a analizat situația la nivel intern, iar în acest moment nu există semnale oficiale din partea Kievului privind […] Articolul Ministerul Agriculturii: Nu există, deocamdată, riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O femeie străină, în vârstă de 66 de ani, a fost oprită pe Aeroportul Internațional Chișinău după ce a încercat să scoată din țară 60.000 de dolari nedeclarați. Tentativa a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Aeroportul Internațional Chișinău”, în cooperare cu funcționarii vamali. Cazul a fost documentat în timpul controlului pasagerilor […] Articolul FOTO | Tentativă de scoatere ilegală a 60.000 de dolari, dejucată pe Aeroport apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 18 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Plîngău cere demisia șefului Consiliului Concurenței: „Instituția are cele mai mari restanțe pe agenda UE” # SafeNews
Președintele Platformei DA, deputatul Dinu Plîngău, a criticat activitatea conducerii Consiliului Concurenței după audierile desfășurate în Parlament și a declarat că șeful instituției ar trebui să demisioneze. Declarațiile au fost făcute în contextul audierilor organizate de Comisia pentru Integrare Europeană, care a analizat rapoartele pe clusterul „Piața Internă”, parte a procesului de aderare a Republicii […] Articolul Plîngău cere demisia șefului Consiliului Concurenței: „Instituția are cele mai mari restanțe pe agenda UE” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 18 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Șantaj după jocuri de poker: Doi frați din Chișinău, arestați pentru extorcare de bani # SafeNews
Doi frați din Chișinău au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați că au șantajat un tânăr de 22 de ani și i-au cerut mii de euro, invocând o presupusă datorie acumulată în urma unor jocuri de poker. Potrivit ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și celor de urmărire penală ai Inspectoratului […] Articolul VIDEO | Șantaj după jocuri de poker: Doi frați din Chișinău, arestați pentru extorcare de bani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul României au fost afectate în noaptea de 17 spre 18 februarie de un episod sever de iarnă, descris de meteorologi drept cel mai intens din acest sezon. Peste jumătate din țară se află sub cod portocaliu și galben de ninsori și viscol, iar pentru Capitală și […] Articolul VIDEO | Cod roșu în București și Ilfov. Mesaj Ro-Alert: „Evitați deplasarea” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
LIVE | Ședința Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din 18 februarie 2026 # SafeNews
Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un nou val de atacuri ale forțelor americane împotriva „narcoteroriștilor”. Mai multe persoane ucise # SafeNews
Armata Statelor Unite a anunțat marți că a atacat trei ambarcațiuni „implicate în operațiuni de trafic de narcotice” în estul Oceanului Pacific și în Marea Caraibilor, omorându-le pe toate cele 11 persoane aflate la bord. „Informațiile au confirmat că ambarcațiunile tranzitau rute cunoscute pentru traficul de narcotice și erau implicate în operațiuni de trafic de […] Articolul Un nou val de atacuri ale forțelor americane împotriva „narcoteroriștilor”. Mai multe persoane ucise apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Președinta Maia Sandu a încasat 67.190,69 lei cu titlu de compensații pentru prejudiciu moral, într-un dosar de defăimare intentat împotriva lui Ilan Șor. Suma este indicată în declarația de avere pentru anul 2025 și a fost recuperată prin intermediul unui executor judecătoresc. Litigiul a pornit în 2018, după ce Ilan Șor a publicat pe Facebook […] Articolul Maia Sandu a câștigat definitiv procesul cu Ilan Șor și a primit peste 67 de mii de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Studiu Fed: Scăderea imigrației neautorizate încetinește crearea locurilor de muncă în SUA # SafeNews
Reducerea recentă a imigraţiei neautorizate în Statele Unite a încetinit creşterea numărului de locuri de muncă, în special în sectoarele construcţiilor şi producţiei industriale, iar această tendinţă este probabil să continue, potrivit unui studiu publicat marţi de Rezerva Federală din San Francisco, transmite Reuters. Cercetarea a analizat creşterea rapidă a imigraţiei neautorizate începând cu 2021 […] Articolul Studiu Fed: Scăderea imigrației neautorizate încetinește crearea locurilor de muncă în SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
ULTIMA ORĂ | Restricții la frontiera cu Ucraina din cauza ninsorilor. Camioanele și autobuzele nu pot traversa pe mai multe direcții # SafeNews
Vremea severă din Ucraina afectează traficul la frontiera cu Republica Moldova. Autoritățile au suspendat temporar circulația pentru camioane, transport de mare tonaj și vehicule de pasageri pe mai multe direcții. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost impuse de partea ucraineană pe un sector de drum cuprins între km 11+920 și km […] Articolul ULTIMA ORĂ | Restricții la frontiera cu Ucraina din cauza ninsorilor. Camioanele și autobuzele nu pot traversa pe mai multe direcții apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova este afectată astăzi, 18 februarie, de vreme severă. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul și ninsori pe arii extinse. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, local puternice. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar în mai multe regiuni se va produce viscol. Izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și polei. […] Articolul METEO | Ninsori și viscol în toată țara. Cod portocaliu în sud și temperaturi sub zero apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
