Daniella Misail-Nichitin, despre audierea din Parlament, este o procedură obișnuită

08:40

Vremea severă din Ucraina afectează traficul la frontiera cu Republica Moldova. Autoritățile au suspendat temporar circulația pentru camioane, transport de mare tonaj și vehicule de pasageri pe mai multe direcții. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost impuse de partea ucraineană pe un sector de drum cuprins între km 11+920 și km […] Articolul ULTIMA ORĂ | Restricții la frontiera cu Ucraina din cauza ninsorilor. Camioanele și autobuzele nu pot traversa pe mai multe direcții apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.