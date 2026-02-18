Discuțiile dintre Rusia și Ucraina se reiau miercuri la Geneva
SafeNews, 18 februarie 2026 13:00
Ucraina și Rusia urmează să reia discuțiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieșire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puține semne de progres, relatează AFP. Discuțiile, care au durat șase ore, 'au fost foarte tensionate' marți, a declarat […]
Acum 15 minute
13:10
Cancelarul Merz spune că Germania poate oferi avioane care să poarte bombe atomice: „Vremurile s-au schimbat” # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare" europene de descurajare, potrivit EFE, preluată de Agerpres. La podcastul 'Machtwechsel' (Schimbarea puterii), […]
13:10
Serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus al dezvoltării digitale, Maksud Șadaev, citat de agențiile Interfax și Reuters. Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forțele ruse care luptă în Ucraina, […]
Acum 30 minute
13:00
VIDEO | Fraudă prin call-centre, stopată într-o operațiune Moldova–România: 26 de persoane, vizate de anchetă # SafeNews
O rețea specializată în fraude financiare, care a prejudiciat cetățeni din România cu peste un milion de lei, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Eurojust și Europol. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, gruparea activa din iulie 2025 și opera prin intermediul unor call-centre. […]
13:00
Acum o oră
12:50
Diaspora care revine acasă va beneficia de proceduri vamale simplificate pentru bunurile personale # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent în țară vor putea aduce bunuri personale și un autovehicul fără plata drepturilor de import, în baza unei liste aprobate de Guvern în ședința din 18 februarie. Noua listă stabilește clar ce tipuri de bunuri pot fi introduse în țară cu scutiri fiscale, ceea ce va reduce […]
Acum 2 ore
12:00
FOTO | Carabinierii intervin în sudul țării. Restricții pentru camioane și sprijin pentru pietoni # SafeNews
Ninsorile și poleiul au impus măsuri speciale în sudul Republicii Moldova. Carabinierii limitează circulația transportului de mare tonaj și intervin în teren pentru a preveni blocajele și accidentele. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, restricțiile pentru camioane sunt aplicate pe drumul de ocolire spre Vama Oancea, la intrarea în municipiul Cahul. Scopul este de a evita […]
12:00
Angajații din sectorul privat vor putea primi tichete de vacanță neimpozabile pentru concedii în Moldova # SafeNews
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, din 2026, de tichete de vacanță neimpozabile, destinate exclusiv concediilor petrecute în pensiunile din mediul rural. Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește condițiile de acordare și utilizare a acestui sprijin. Valoarea anuală a tichetelor va putea ajunge până la echivalentul a 50% din salariul mediu lunar pe economie. […]
11:40
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de detenție pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, după ce a recrutat și exploatat persoane vulnerabile prin muncă forțată. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis și nu va avea dreptul, timp de cinci ani, să desfășoare […]
11:30
VIDEO | Apartament transformat în loc de consum de droguri, descoperit în centrul Capitalei. Proprietarul, reținut # SafeNews
Un apartament din sectorul Centru al Capitalei, folosit pentru consumul de substanțe narcotice, a fost descoperit de polițiști în urma unor acțiuni procesual-penale. Potrivit oamenilor legii, locuința era administrată de un bărbat de 35 de ani. În momentul intervenției, în apartament se aflau alte șapte persoane, cu vârste între 22 și 55 de ani, care […]
Acum 4 ore
11:20
Ghana urmează să depună în martie un proiect de rezoluţie la Adunarea Generală a ONU în vederea desemnării traficului de sclavi africani drept "cea mai gravă crimă împotriva umanităţii", a anunţat preşedintele ghanez John Mahama, relatează AFP. Acest proiect de "rezoluţie la ONU este doar o primă etapă. Credem că, în urma consultărilor pe care […]
11:20
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin: „L-au dat de gol planta ofilită și manichiura” # SafeNews
Pe 5 februarie 2026, Vladimir Putin a susținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta a fost ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării articolului. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin, după care președintele nu a mai apărut în […]
11:20
Polonia a interzis accesul automobilelor de producție chineză pe obiectivele militare, din cauza temerilor că senzorii de bord ai acestora ar putea fi folosiți pentru colectarea de date confidențiale. Despre acest lucru a relatat Reuters, cu referire la un comunicat al Forțelor Armate ale Poloniei. În declarația armatei se menționează că astfel de automobile pot fi […]
11:10
Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni. Reorganizarea trebuie finalizată până în 2027 # SafeNews
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, după ce Ministerul Energiei a demarat oficial procedurile în acest sens. Un ordin de aprobare a Planului de reorganizare a fost semnat la 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul stabilește etapele juridice și contabile ale procesului, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. Finalizarea reorganizării este estimată pentru […]
11:00
Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # SafeNews
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk, transmite Reuters. Spania a cerut marţi procurorilor să investigheze Meta, X […]
11:00
FISCUL a depistat aproape 200 de activități ilegale într-o lună. Amenzi de peste 350 de mii de lei # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat a intensificat controalele asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice fără înregistrare legală. În luna ianuarie 2026, inspectorii au depistat 194 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător. Pentru abaterile constatate au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 358.700 de lei, în baza Codului contravențional. Amenzile pentru astfel de încălcări […]
10:50
Ministerul Energiei rămâne fără un secretar de stat, Guvernul a aprobat eliberarea din funcție # SafeNews
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Cristina Pereteatcu a deținut funcția de secretar de stat din martie 2023. Anterior, ea a activat în cadrul mai multor organizații, printre care Amnesty International și […]
10:50
Un bărbat de 27 de ani și un adolescent de 15 ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de răpire și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Fapta a avut loc în data de 5 octombrie 2025, într-o localitate din raionul Telenești. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi luat victima de la domiciliu și ar […]
10:50
Ministerul Agriculturii: Nu există, deocamdată, riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina # SafeNews
Autoritățile de la Chișinău nu au identificat riscuri privind eventuale restricții la importul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană, în pofida speculațiilor apărute recent în spațiul public. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că instituția a analizat situația la nivel intern, iar în acest moment nu există semnale oficiale din partea Kievului privind […]
10:40
O femeie străină, în vârstă de 66 de ani, a fost oprită pe Aeroportul Internațional Chișinău după ce a încercat să scoată din țară 60.000 de dolari nedeclarați. Tentativa a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Aeroportul Internațional Chișinău", în cooperare cu funcționarii vamali. Cazul a fost documentat în timpul controlului pasagerilor […]
10:00
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 18 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Plîngău cere demisia șefului Consiliului Concurenței: „Instituția are cele mai mari restanțe pe agenda UE” # SafeNews
Președintele Platformei DA, deputatul Dinu Plîngău, a criticat activitatea conducerii Consiliului Concurenței după audierile desfășurate în Parlament și a declarat că șeful instituției ar trebui să demisioneze. Declarațiile au fost făcute în contextul audierilor organizate de Comisia pentru Integrare Europeană, care a analizat rapoartele pe clusterul „Piața Internă", parte a procesului de aderare a Republicii […]
09:30
Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 18 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
09:20
VIDEO | Șantaj după jocuri de poker: Doi frați din Chișinău, arestați pentru extorcare de bani # SafeNews
Doi frați din Chișinău au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați că au șantajat un tânăr de 22 de ani și i-au cerut mii de euro, invocând o presupusă datorie acumulată în urma unor jocuri de poker. Potrivit ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și celor de urmărire penală ai Inspectoratului […]
09:00
Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul României au fost afectate în noaptea de 17 spre 18 februarie de un episod sever de iarnă, descris de meteorologi drept cel mai intens din acest sezon. Peste jumătate din țară se află sub cod portocaliu și galben de ninsori și viscol, iar pentru Capitală și […]
09:00
LIVE | Ședința Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din 18 februarie 2026 # SafeNews
Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din 18 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Un nou val de atacuri ale forțelor americane împotriva „narcoteroriștilor”. Mai multe persoane ucise # SafeNews
Armata Statelor Unite a anunțat marți că a atacat trei ambarcațiuni „implicate în operațiuni de trafic de narcotice" în estul Oceanului Pacific și în Marea Caraibilor, omorându-le pe toate cele 11 persoane aflate la bord. „Informațiile au confirmat că ambarcațiunile tranzitau rute cunoscute pentru traficul de narcotice și erau implicate în operațiuni de trafic de […]
08:50
Președinta Maia Sandu a încasat 67.190,69 lei cu titlu de compensații pentru prejudiciu moral, într-un dosar de defăimare intentat împotriva lui Ilan Șor. Suma este indicată în declarația de avere pentru anul 2025 și a fost recuperată prin intermediul unui executor judecătoresc. Litigiul a pornit în 2018, după ce Ilan Șor a publicat pe Facebook […]
08:50
Studiu Fed: Scăderea imigrației neautorizate încetinește crearea locurilor de muncă în SUA # SafeNews
Reducerea recentă a imigraţiei neautorizate în Statele Unite a încetinit creşterea numărului de locuri de muncă, în special în sectoarele construcţiilor şi producţiei industriale, iar această tendinţă este probabil să continue, potrivit unui studiu publicat marţi de Rezerva Federală din San Francisco, transmite Reuters. Cercetarea a analizat creşterea rapidă a imigraţiei neautorizate începând cu 2021 […]
08:40
ULTIMA ORĂ | Restricții la frontiera cu Ucraina din cauza ninsorilor. Camioanele și autobuzele nu pot traversa pe mai multe direcții # SafeNews
Vremea severă din Ucraina afectează traficul la frontiera cu Republica Moldova. Autoritățile au suspendat temporar circulația pentru camioane, transport de mare tonaj și vehicule de pasageri pe mai multe direcții. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost impuse de partea ucraineană pe un sector de drum cuprins între km 11+920 și km […]
08:20
Republica Moldova este afectată astăzi, 18 februarie, de vreme severă. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul și ninsori pe arii extinse. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, local puternice. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar în mai multe regiuni se
08:00
Proiecte de mediu cu sprijinul Băncii Mondiale. Moldova se pregătește să restaureze zone umede și ecosisteme # SafeNews
Republica Moldova se apropie de lansarea unor noi proiecte de protecție a mediului, realizate cu sprijinul Băncii Mondiale. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și reprezentantul instituției, Fisseha Tessema, aflat într-o misiune de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe proiectul de restaurare a zonelor umede și a ecosistemelor terestre, […] Articolul Proiecte de mediu cu sprijinul Băncii Mondiale. Moldova se pregătește să restaureze zone umede și ecosisteme apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Trafic fluent la frontieră în această dimineață. Autoritățile recomandă prudență în condiții de iarnă # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal în dimineața zilei de 18 februarie 2026, iar circulația se desfășoară fără aglomerație, informează Poliția de Frontieră. Potrivit datelor actualizate la ora 06:40, fluxul de persoane și mijloace de transport este echilibrat, iar procesul de control are loc fără restricții. Drumurile de acces către punctele de […] Articolul Trafic fluent la frontieră în această dimineață. Autoritățile recomandă prudență în condiții de iarnă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Codul portocaliu provoacă avarii în rețelele electrice. Peste o mie de deconectări în sudul țării # SafeNews
Condițiile meteo nefavorabile au provocat avarii în rețelele electrice din zona Centru–Sud a Republicii Moldova, unde au fost înregistrate peste o mie de deconectări, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit datelor „Premier Energy Distribution” SA, au fost raportate 1.233 de deconectări. Alimentarea cu energie a fost afectată parțial în două […] Articolul Codul portocaliu provoacă avarii în rețelele electrice. Peste o mie de deconectări în sudul țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Aproape 250 de tineri sportivi au urcat pe tatami la Arena Chișinău, unde s-au disputat titlurile naționale la judo, categoria de vârstă U21. Competiția a avut un rol important în stabilirea loturilor care vor reprezenta Republica Moldova la turneele internaționale din acest an. La masculin, campioni naționali au devenit Vladimir Iacomi (60 kg), Iaroslav Ailoae […] Articolul SPORT | Campionii naționali U21 la judo au fost desemnați la Arena Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
SURSE | Kievul ar fi creat o unitate F-16 cu personal internațional pentru apărarea aeriană # SafeNews
Ucraina ar fi creat, în ultimele săptămâni, o unitate mixtă de avioane F-16, în care piloți ucraineni lucrează alături de militari occidentali. Informația apare într-un raport al publicației franceze Intelligence Online, însă autoritățile de la Kiev nu au confirmat oficial existența escadrilei. Potrivit sursei citate, unitatea funcționează sub comanda Forțelor Aeriene Ucrainene și este implicată […] Articolul SURSE | Kievul ar fi creat o unitate F-16 cu personal internațional pentru apărarea aeriană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
BNM propune identificarea online a clienților din UE. Noi reguli pentru deschiderea conturilor la distanță # SafeNews
Banca Națională a Moldovei propune noi reguli care ar putea simplifica deschiderea conturilor și accesul la servicii financiare pentru cetățenii și companiile din Uniunea Europeană. Inițiativa vizează extinderea identificării la distanță prin mijloace electronice, în condiții de securitate sporită. Potrivit proiectului, băncile și alte instituții financiare vor putea identifica online persoane fizice din UE care […] Articolul BNM propune identificarea online a clienților din UE. Noi reguli pentru deschiderea conturilor la distanță apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
07:20
Copil în stare critică după un transplant cu o inimă deteriorată. A fost deschisă o anchetă # SafeNews
Un copil de puțin peste doi ani din Italia se află în stare critică după ce inima primită la transplant a fost grav afectată în timpul transportului. Autoritățile au deschis o anchetă, iar mai mulți medici sunt investigați. Transplantul a avut loc în luna decembrie, la un spital din Napoli. Organul a fost adus din […] Articolul Copil în stare critică după un transplant cu o inimă deteriorată. A fost deschisă o anchetă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Cabinetul de miniștri se va reuni astăzi, începând cu ora 10:00, într-o nouă ședință condusă de premierul Alexandru Munteanu. Pe agenda Executivului se regăsesc mai multe proiecte care vizează facilități pentru cetățeni, reguli pentru străini și noi cooperări internaționale. Unul dintre subiectele principale este aprobarea Regulamentului privind utilizarea tichetelor de vacanță, care va stabili modul […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință. Ce proiecte vor analiza miniștrii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Rata șomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creșterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marți de Oficiul Național de Statistică (ONS),transmite Agerpres cu referire la DPA și Reuters. Excluzând bonusurile, câștigurile au crescut în ritm anual cu 4,2% în perioada octombrie – […] Articolul Marea Britanie: Rata șomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Procesul de amalgamare a localităților nu este specific doar Republicii Moldova, ci este aplicat în mai multe state europene. Reforma administrației publice locale este necesară pentru creșterea eficienței, îmbunătățirea serviciilor și consolidarea capacității financiare a primăriilor. Declarația a fost făcută de președintele Congresului Autorităților locale și Regionale al Consiliului Europei, Marc Cools, în cadrul unei […] Articolul Reforma administrației publice locale din Moldova, susținută de Consiliul Europei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez # SafeNews
Rusia și-a intensificat activitățile de război hibrid și se arată „mai predispusă să își asume riscuri” în Suedia și în regiunea înconjurătoare, potrivit raportului anual al serviciului suedez de informații militare (Must), publicat marți, 17 februarie 2026. Avertismentul vine pe fondul creșterii tensiunilor de securitate în regiunea Mării Baltice. Șeful serviciului suedez de informații militare, […] Articolul Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Maia Sandu, întrevedere cu senatorii americani. Cooperarea bilaterală și consolidarea rezilienței R. Moldova, pe agenda discuției # SafeNews
Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Senatului Statelor Unite, aflată într-o vizită la Chișinău. Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile statului nostru de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european. Șeful statului a mulțumit senatorilor democrați pentru sprijinul […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu senatorii americani. Cooperarea bilaterală și consolidarea rezilienței R. Moldova, pe agenda discuției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Denis Cuculescu, condamnat de prima instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, a părăsit Republica Moldova. Organizația internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) a refuzat anunțarea în căutare internațională a acestuia, iar Inspectoratul General al Poliției (IGP) a trimis un demers repetat, scrie RISE Moldova. Conform sursei citate, INTERPOL a refuzat anunțarea în căutare internațională […] Articolul INTERPOL a refuzat să-l dea în căutare internațională pe Denis Cuculescu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
România a exportat banane de 3,4 milioane de euro: Cele mai multe au ajuns în Republica Moldova și Ungaria # SafeNews
În 2024, România a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creștere față de anul precedent, arată datele Eurostat. Principalele piețe de desfacere sunt Ungaria și Republica Moldova, cantități mai mici ajungând în Polonia, Slovenia, Bulgaria, Cehia și Germania, notează Ziarul Financiar. Exporturile românești de banane au cunoscut fluctuații în ultimii ani: […] Articolul România a exportat banane de 3,4 milioane de euro: Cele mai multe au ajuns în Republica Moldova și Ungaria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
20:50
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată începând cu ora 03:00 pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile motivând măsura prin necesitatea prevenirii situațiilor de risc și asigurării siguranței cetățenilor. Șoferii sunt îndemnați să evite deplasările pe drumurile […] Articolul Atenție, șoferi. Circulația prin Palanca și Tudora, suspendată de la ora 03:00 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:30
ULTIMA ORĂ | Școlile din Chișinău trec online din cauza ninsorilor. Autoritățile cer limitarea deplasărilor # SafeNews
Procesul educațional în municipiul Chișinău se va desfășura online în ziua de mâine, din cauza Codului Portocaliu de ninsori abundente anunțat de meteorologi. Decizia a fost luată de Primăria capitalei, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Măsura vizează toate instituțiile de învățământ primar și secundar. Autoritățile spun că trecerea la lecții online le oferă […] Articolul ULTIMA ORĂ | Școlile din Chișinău trec online din cauza ninsorilor. Autoritățile cer limitarea deplasărilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:30
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace # SafeNews
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3, din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE. Deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost […] Articolul Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:30
SUA investește în securitatea energetică a Moldovei, discuții la Chișinău cu doi senatori americani # SafeNews
Republica Moldova va primi sprijin financiar din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității energetice. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și senatorii americani Jeanne Shaheen și Chris Coons, aflați într-o vizită la Chișinău. Oficialii au analizat evoluția parteneriatului moldo-american, proiectele comune și situația de securitate din regiune. Prim-ministrul a mulțumit pentru […] Articolul SUA investește în securitatea energetică a Moldovei, discuții la Chișinău cu doi senatori americani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:30
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin # SafeNews
Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații”, care impun operatorilor de telefonie mobilă […] Articolul Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
