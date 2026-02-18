Ghana vrea ca ONU să declare sclavia africană cea mai mare crimă împotriva umanității

19:00

Tinerii care nu și-au perfectat actele până la împlinirea vârstei de 18 ani ar putea primi un răgaz până în 2028 pentru a-și clarifica statutul. Guvernarea propune un moratoriu de doi ani, care să evite situațiile în care aceștia riscă să rămână fără documente sau să intre în proceduri complicate de recunoaștere a cetățeniei.