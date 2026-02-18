Circulația camioanelor a fost sistată temporar în două puncte de frontieră și o localitate
TVR Moldova, 18 februarie 2026 10:00
Inspectoratul General al Poliției anunță sistarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj în punctele de trecere Giurgiulești–Cahul (pe sensul de intrare în țară) și Palanca–Tudora (pe ambele sensuri).
Acum 5 minute
10:10
Peste 700 de instituții activează astăzi cu prezență fizică, informează Ministerul Educației # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează că la decizia organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și autorităților publice locale de nivelul 2, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică.
Acum 15 minute
10:00
Circulația camioanelor a fost sistată temporar în două puncte de frontieră și o localitate # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță sistarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj în punctele de trecere Giurgiulești–Cahul (pe sensul de intrare în țară) și Palanca–Tudora (pe ambele sensuri).
Acum o oră
09:30
Curentul electric a fost întrerupt parțial în două sate din raionul Vulcănești din cauza vremii # TVR Moldova
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, s-au înregistrat deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Două localități din raionul Vulcănești au fost afectate parțial: satele Alexandru Ioan Cuza și Etulia, potrivit Ministerul Energiei.
Acum 2 ore
09:10
București sub cod roșu: viscol și ninsori abundente paralizează traficul și provoacă pagube # TVR Moldova
Coşmar alb în sudul şi estul României. Ninge încontinuu de peste 8 ore şi va continua să ningă până la ora 13:00. Până la ora 9:00, Bucureștiul se află sub avertizare Cod Roşu de ninsori abundente și viscol, iar stratul de zăpadă va depăşi o jumătate de metru. Traficul e aproape blocat, deşi utilajele de deszăpezire lucrează non-stop, scrie TVR Info.ro.
09:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale; drumarii intervin pe mai multe sectoare # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
08:50
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite trasee din Ucraina.
08:30
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii intervin pe mai multe trasee # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Acum 12 ore
21:40
Campionii discursului de ură în Moldova. Usatîi, Costiuc și Dodon, în topul intoleranței # TVR Moldova
Discursul de ură în politica moldovenească este în creștere alarmantă. Potrivit unui raport al Promo-LEX, cele mai multe manifestări de intoleranță în perioada electorală din 2025 au fost generate de Renato Usatîi, Vasile Costiuc și Igor Dodon. Monitorizarea arată că numărul cazurilor a crescut de 1,7 ori față de alegerile parlamentare din 2021, iar politicienii recurg tot mai frecvent la stereotipuri, sexism, homofobie și instigări la discriminare pentru a-și consolida mesajele electorale.
Acum 24 ore
20:50
Circulație sistată spre punctele de frontieră din sudul republicii. Restricții pe drumul Odesa–Reni # TVR Moldova
Autoritățile informează că, începând cu ora 03:00, va fi sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora, pentru toate categoriile de participanți la trafic.
20:40
Mii de maşini sunt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură. Recensământul traficului se face la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi.
20:10
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța miercuri, 18 februarie, în regim online. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban.
20:00
Școala din Republica Moldova este apreciată de cei mai mulţi dintre elevi, părinți și profesori. Asta nu înseamnă însă că problemele lipsesc. Stresul elevilor, bullying-ul și condițiile din unele instituții de învăţământ sunt doar câteva dintre acestea, după cum arată Barometrul Școlar, realizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul oferă, pentru prima dată, o imagine clară asupra percepțiilor din sistem și va sta la baza viitoarelor reforme în educație.
19:20
Cum se apără șefa spitalului din Nisporeni, demisă după imaginile cu gândaci și saltele murdare # TVR Moldova
Directorul Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia, după ce o mamă a publicat săptămâna trecută, pe reţelele sociale, imagini cu gândaci, saltele murdare şi baia nefuncţională din Secţia Pediatrie. În urma controalelor, secţia a fost închisă până la remedierea neregulilor.
18:50
Măsurile propuse de Guvern pentru condițiile meteo extreme: Armata și Salvatorii vor fi alături # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat un șir de măsuri pentru prevenirea situațiilor de risc și reducerea aglomerației în trafic. În contextul ultimelor actualizări meteo și al Codurilor Galben și Portocaliu emise, care vizează ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, autoritățile au dispus măsuri suplimentare.
18:30
Fostul primar al comunei Boldureşti, Nicanor Ciochină, învinuit într-un dosar de tortură, tratament inuman şi degradant faţă de un consătean, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Ciochină respinge acuzaţiile.
18:30
Șoferii plătesc prețul nepăsării: drumuri proaste în toată țara, reparații promise la primăvară # TVR Moldova
Şosele în care porțiuni întregi din asfalt sunt distruse, pline de gropi adânci sau surpate. Așa arată aproape de încheierea sezonului rece multe drumuri naționale din Republica Moldova. Înghețul şi dezghețul repetat, dar și lipsa intervențiilor la timp au transformat carosabilul într-un adevărat traseu cu obstacole în multe zone ale ţării. Șoferii spun că fiecare deplasare le pune la încercare nu doar răbdarea, ci și bugetul: anvelope tăiate, jante îndoite și suspensii avariate se întâlnesc tot mai des. Şi riscul producerii accidentelor a crescut semnificativ. Autorităţile spun că reparaţiile drumurilor se vor face abia când se va încălzi.
18:10
Omul Osetiei de Sud la Tiraspol, indezirabil în RM. Funcțiile deținute pe lângă Smirnov și Șevciuc # TVR Moldova
Reprezentantul regiunii separatiste din Georgia, Osetia de Sud, în regiunea transnistreană, Vitali Iankovski, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. El a deținut funcții importante în regiunea transnistreană în perioada liderului separatist Igor Smirnov.
17:40
Fostul primar al comunei Boldureşti, Nicanor Ciochină, învinuit într-un dosar de tortură, tratament inuman şi degradant faţă de un consătean, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Ciochină respinge acuzaţiile.
16:40
Un autoturism de model Opel Astra, parcat în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9 din Chișinău, a fost cuprins de flăcări, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
16:10
Schimbările bruște de temperatură, variațiile de presiune atmosferică, vântul sau umiditatea crescută pot influența starea de sănătate și dispoziția multor persoane. Fenomenul poartă numele de meteosensibilitate și, potrivit medicului-terapeut Miroslava Cătan, este mai frecvent decât credem.
15:40
„Cine sunt victimele? Femeile”. Discursul de ură s-a dublat față de alegerile din 2021 - Promo-LEX # TVR Moldova
Discursul de ură ia amploare în Republica Moldova, în special în context electoral. Potrivit raportului prezentat de Asociația Promo-LEX, în comparație cu alegerile parlamentare din 2021, numărul cazurilor monitorizate aproape s-a dublat. Femeile sunt principalele ținte, iar misoginismul, discriminarea pe criterii de vârstă, etnie, orientare sexuală și imigrare devin teme tot mai frecvente, amplificate alarmant pe rețelele sociale.
15:10
Cum citim corect eticheta alimentelor: sfaturile unui nutriționist pentru alegeri mai sănătoase # TVR Moldova
Tot mai mulți consumatori își doresc să pună în coș produse sănătoase, însă puțini își fac timp să citească eticheta. De cele mai multe ori, informațiile de pe ambalaj – scrise mărunt și aparent complicat – sunt ignorate. Medicul nutriționist Sergiu Munteanu atrage atenția că, în contextul dezvoltării accelerate a industriei alimentare, citirea etichetelor a devenit o necesitate, nu un moft.
15:10
Atenție, șoferi! O stradă din centrul Chișinăului va fi închisă până în vara anului viitor # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 - 25.06.2027, va fi suspendat traficul rutier pe strada George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.
15:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați.
14:10
O nouă ediție a programului de lectură „Chișinăul citește" a fost lansată la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Ajuns deja la a 23-ediție, acest program consolidează relația dintre carte, autor și public. Să urmărim un reportaj la rubrica "Excelența prin cultură".
13:40
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANACEC), organizează în perioada 17–19 februarie 2026 testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din întreaga țară. Scopul acestei etape este verificarea și ajustarea instrumentelor de evaluare pentru asigurarea desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2026.
13:30
Un cetățean moldovean, arestat în Polonia, după ce ar fi vrut să provoace explozia unui tren # TVR Moldova
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat în Polonia pentru că a acționat frâna de urgență la un tren care transporta țiței. Poliția a depistat la el documente și echipamente electronice rusești, potrivit publicației tvpwolrd.com.
13:20
Circa 10 mil. de dolari cauțiune pentru eliberarea fostului ministru al Energiei din Ucraina # TVR Moldova
Procuratura Specială a Anticorupției din Ucraina (SAP) a solicitat arestarea cu cauțiune de aproape zece milioane de dolari pentru fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halușcenko, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Olha Postoliuk, pentru RBC-Ucraina.
13:10
Cazul Midas: Halușcenko va fi arestat, cauțiunea fiind stabilită la 9,8 milioane de dolari # TVR Moldova
Procuratura Specială a Anticorupției din Ucraina (SAP) a solicitat arestarea preventivă cu cauțiune de mai multe milioane pentru fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halușcenko, a declarat purtătorul de cuvânt al SAP, Olha Postoliuk, pentru RBC-Ucraina.
12:50
„Saltelele murdare și gândaci”. Șeful Spitalului Raional Nisporeni, demis pentru condiții insalubre # TVR Moldova
Directorul Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia după ce o mamă a publicat săptămâna trecută, pe reţelele sociale, un videoclip cu condiţiile insalubre din Secţia de Pediatrie. Femeia a arătat saltelele murdare, gândacii şi baia nefuncţională.
12:40
Canalul Telegram „Baza”, citând surse, a transmis că Telegram din Rusia va fi complet blocat începând cu 1 aprilie. Roskomnadzor a răspuns către RBC că departamentul „nu are nimic de adăugat" la informațiile publicate anterior pe această temă.
12:30
Două incendii în aceeași casă la Sângerei: un bărbat a ajuns cu arsuri grave la spital # TVR Moldova
Două incendii au izbucnit la câteva ore într-o casă de pe strada Constantin Stamati 37, Sângerei. Un bărbat de 72 de ani a fost transportat la spital cu arsuri grave, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:10
Creșele se extind la nivel național: peste 100 de primării au aplicat pentru finanțare # TVR Moldova
Un număr de 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”, marcând cel mai amplu val de investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultimii ani.
12:10
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității.
11:40
Schema de export: vin „de marcă franceză”, de aproape 5 milioane de lei, a ajuns ilegal în SUA # TVR Moldova
Vin „de marcă franceză”, în valoare de aproape 5 milioane de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA fără acordul titularului brandului. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției de Frontieră au anunțat destructurarea unei scheme de încălcare a drepturilor asupra mărcii.
11:20
„Un nou capitol". Vlad Kulminski: După întâlnirea Sandu-Rubio, urmează vizite oficiale în SUA # TVR Moldova
Întâlnirea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, desfășurată în marja Conferința de Securitate de la München, va fi urmată de o serie de vizite în Statele Unite ale Americii la nivel de ministere și agenții, pe domenii precum energia și economia. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski în cadrul unei emisiuni de la TV8, care spune că întrevederea a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale și confirmă rolul-cheie al Republica Moldova în securitatea regională.
11:20
Mai mulți locuitori ai unor sate din raionul Soroca au alertat, astăzi, 17 februarie, poliția după ce au auzit o bubuitură puternică ce a provocat îngrijorare în rândul populației.
11:10
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție, anunță Ministerul Energiei.
10:40
Shopping pe TEMU cu cardul unei persoane vulnerabile: angajata unui centru de plasament, sancționată # TVR Moldova
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a folosit fără consimțământ datele cardului bancar al unei beneficiare aflate într-o situație de vulnerabilitate și a efectuat cumpărături online în valoare de peste 18 mii de lei.
Ieri
10:10
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF).
10:00
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), unde urma să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Sacoșa” privind finanțare ilicită a PSRM, cauză în care este acuzat liderul socialiștilor, Igor Dodon.
09:10
Fără contract pe piața liberă, consumatorii non-casnici riscă să rămână fără gaze din 1 aprilie # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Potrivit legii, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit.
08:10
Polițiștii debutanți câștigă sub media pe economie: Cu cât vor crește salariile în 2026? # TVR Moldova
Salariile polițiștilor ar putea fi majorate în cursul anului 2026, potrivit șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Oficialul a declarat la „Vocea Basarabiei” că procesul de negociere privind ajustarea salariilor este în desfășurare, iar primele măsuri au fost deja aplicate.
16 februarie 2026
21:50
„Nu vreau să merg la pușcărie”. Dmitri Constantinov, fugit în Transnistria, și-a făcut apariția # TVR Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video publicată pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe la curtea de apel și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
21:40
„Nu vreau să merg la închisoare". Dmitri Constantinov, fugit în Transnistria, și-a făcut apariția # TVR Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
21:10
Un bărbat de 59 de ani din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a decedat după ce ambulanța a fost blocată în zăpadă, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU).
21:00
Pe faleza râului Răut din Bălți, un podeț pietonal a fost acoperit de ape și pune în pericol pe cei ce încearcă să-l traverseze. Unii se agață de balustrade sau aleg rute ocolitoare, sperând să ajungă în siguranță pe celălalt mal. Pentru a evita accidentele, podul a fost închis de poliție.
20:30
Un caz șocant de exploatare a forței de muncă a fost descoperit într-un oraș din Italia. 23 de cetățeni din Republica Moldova erau obligați să muncească în condiții inumane. Printre ei si opt copii cu vârste între 8 și 16 ani.
20:10
Zeci de oameni s-au adunat la mormântul din Moscova al lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa într-o colonie penală arctică. Printre cei care l-au omagiat pe activistul rus s-a aflat mama sa, precum si diplomați occidentali. În acest timp, Kremlinul a calificat drept propagandă declaraţiile mai multor state europene despre cauza mortii lui Navalnîi. Potrivit rezultatelor de laborator, el a fost ucis de o toxină mortală extrasă din broaşte exotice.
19:40
Migrația golește școlile: Numărul elevilor s-a înjumătățit în patru ani în Republica Moldova # TVR Moldova
Numărul elevilor scade dramatic, de la an la an, în Republica Moldova. Doar în patru ani, numărul copiilor care merg la şcoală s-a înjumătăţit, aşa că procesul de reorganizare a instituţiilor de învăţământ va continua şi în anii viitori, spun autorităţile din învăţământ. De vină ar fi, în continuare, migraţia, dar şi sporul natural negativ.
