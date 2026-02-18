Circulația camioanelor a fost sistată temporar în două puncte de frontieră și o localitate

20:10

Zeci de oameni s-au adunat la mormântul din Moscova al lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa într-o colonie penală arctică. Printre cei care l-au omagiat pe activistul rus s-a aflat mama sa, precum si diplomați occidentali. În acest timp, Kremlinul a calificat drept propagandă declaraţiile mai multor state europene despre cauza mortii lui Navalnîi. Potrivit rezultatelor de laborator, el a fost ucis de o toxină mortală extrasă din broaşte exotice.