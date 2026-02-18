Fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost arestat pentru două luni

18:30

Şosele în care porțiuni întregi din asfalt sunt distruse, pline de gropi adânci sau surpate. Așa arată aproape de încheierea sezonului rece multe drumuri naționale din Republica Moldova. Înghețul şi dezghețul repetat, dar și lipsa intervențiilor la timp au transformat carosabilul într-un adevărat traseu cu obstacole în multe zone ale ţării. Șoferii spun că fiecare deplasare le pune la încercare nu doar răbdarea, ci și bugetul: anvelope tăiate, jante îndoite și suspensii avariate se întâlnesc tot mai des. Şi riscul producerii accidentelor a crescut semnificativ. Autorităţile spun că reparaţiile drumurilor se vor face abia când se va încălzi.