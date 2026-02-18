Aproape 6000 de oameni rămân în beznă din cauza ninsorii. Sunt 11 raioane afectate
Realitatea.md, 18 februarie 2026 17:40
Către ora 17:00, sunt 5903 consumatori care nu au curent electric din cauza condițiilor meteo. Este vorba despre locuitori ai raioanelor Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești. Raionul Vulcănești este cel mai afectat. Din cauza drumurilor înzăpezite, accesul către instalațiile electrice este limitate, iar echipele inspectează liniile electrice prin câmp deschis. Premier Energy […] Articolul Aproape 6000 de oameni rămân în beznă din cauza ninsorii. Sunt 11 raioane afectate apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
18:00
În orașul Anenii Noi (parțial), precum și în localitățile Albinița, Berezchi și Ruseni, a fost sistată temporar livrarea gazelor naturale, ca urmare a avarierii unui gazoduct de presiune medie, anunță Ialoveni Gaz SRL. Potrivit companiei, echipele de intervenție sunt antrenate în înlăturarea consecințelor avariei și depun eforturi pentru restabilirea alimentării în cel mai scurt timp […] Articolul Sistări de gaze în Anenii Noi și trei localități din cauza unei avarii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
17:40
Către ora 17:00, sunt 5903 consumatori care nu au curent electric din cauza condițiilor meteo. Este vorba despre locuitori ai raioanelor Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești. Raionul Vulcănești este cel mai afectat. Din cauza drumurilor înzăpezite, accesul către instalațiile electrice este limitate, iar echipele inspectează liniile electrice prin câmp deschis. Premier Energy […] Articolul Aproape 6000 de oameni rămân în beznă din cauza ninsorii. Sunt 11 raioane afectate apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ungaria a suspendat exporturile de motorină către Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol prin teritoriul maghiar. Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a declarat pe rețeaua X că „Exporturile de motorină din Ungaria către Ucraina s-au oprit și nu se vor relua până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către […] Articolul Ungaria a suspendat exporturile de motorină către Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:20
VIDEO Discuțiile SUA–Ucraina–Rusia de la Geneva, încheiate după două zile: ce au declarat șefii delegațiilor # Realitatea.md
Negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia s-au încheiat astăzi, 18 februarie, la Geneva, după două zile de discuții desfășurate în mai multe formate. Întâlnirile au început pe 17 februarie, și au continuat pe parcursul zilei de astăzi, iar imediat după finalizarea lor, șeful delegației ruse și consilier al președintelui rus Vladimir Putin, Vladimir […] Articolul VIDEO Discuțiile SUA–Ucraina–Rusia de la Geneva, încheiate după două zile: ce au declarat șefii delegațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:50
Accident în Chișinău! O pensionară, care traversa strada neregulamentar, a fost lovită de o mașină # Realitatea.md
O pensionară a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 18 februarie, la intersecția străzilor Ismail și Mitropolit Varlaam din Chișinău. Potrivit poliției, un automobil de marca Honda, condus de un bărbat de 52 de ani, a tamponat o femeie de 60 de […] Articolul Accident în Chișinău! O pensionară, care traversa strada neregulamentar, a fost lovită de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a stârnit reacții ironice după ce a comparat confortul trenului modernizat care circulă spre Iași cu cel al trenurilor de mare viteză din Japonia, transmite BANI.MD. Invitat la emisiunea „Puterea a patra” de la N4, oficialul a declarat că experiența de călătorie nu ar fi cu mult diferită. „Trenul care circulă […] Articolul Bolea: Confortul din trenul Chișinău-Iași este ca și în cel din Tokyo apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Zeci de schiori cu copii, au fost înghițiți de o avalanșă lângă o stațiune din Italia # Realitatea.md
Imagini dramatice au fost surprinse marți, 17 februarie, la baza unei pante abrupte din apropierea unei stațiuni din Italia, unde mai mulți schiori au fost prinși de o avalanșă produsă în zona montană. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după un alt eveniment similar soldat cu pierderea a două vieți omenești. Potrivit videoclipurilor […] Articolul VIDEO Zeci de schiori cu copii, au fost înghițiți de o avalanșă lângă o stațiune din Italia apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
FOTO, VIDEO Inundații pe timp de iarnă în Capitală! Un apeduct vechi a cedat, iar muncitorii remediază avaria # Realitatea.md
La intersecția străzilor Grădina Botanica și Pădurii s-a produs o avarie la rețeaua de apeduct. În zonă s-au format inundații, iar echipele de la „Apă-Canal” Chișinău au intervenit pentru remedierea problemei. „Apeductul construit în anul 1980, din fontă cenușie a cedat. Imediat după constatarea avariei, echipele întreprinderii au intervenit prompt și au demarat lucrările de […] Articolul FOTO, VIDEO Inundații pe timp de iarnă în Capitală! Un apeduct vechi a cedat, iar muncitorii remediază avaria apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Elevii din stânga Nistrului vor învăța online joi, 19 februarie. Decizia a fost anunțată de așa-numitul minister al educației din regiune. Hotărârea este luată în contextul condițiilor meteo și ninsorii puternice. Miercurii, elevii din stânga Nistrului au avut ore prescurtate cu 15 minute. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Pe teritoriul […] Articolul Elevii din stânga Nistrului învață joi de acasă. Orele au fost trecute pe online apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Din cauza condițiilor meteorologice din seara zilei de miercuri, 18 februarie, circulația mai multor rute de autobuz din Chișinău este afectată, anunță autoritățile. Ruta nr. 23 în sectorul Ciocana circulă cu abatere de la itinerarul obișnuit, în ambele sensuri, pe bd. Mircea cel Bătrân, cu deviere de pe străzile P. Zadnipru și I. Vieru; Ruta […] Articolul Ninsoarea afectează mai multe rute de autobuz din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Scandalul cu Lege cetățeniei ajunge la Curtea Constituțională. Prevederile au fost contestate # Realitatea.md
Magistrații de la Curtea Constituțională (CC) ar urma să verifice legalitatea noilor prevederi privind cetățenia. Deputații fracțiunii „Partidul Nostru” au depus o sesizare. Alexandr Berlinschi afirmă că motivul contestării este refuzul PAS de a susține proiectul de lege elaborat de „Partidul Nostru”. În opinia sa, reglementările au fost aprobate în termen record de 21 de […] Articolul Scandalul cu Lege cetățeniei ajunge la Curtea Constituțională. Prevederile au fost contestate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Deșeurile din construcții vor putea fi reciclate și reutilizate! Ministerul Mediului discută noul regulament # Realitatea.md
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care respectă standardele de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv în construcția și reabilitarea drumurilor, potrivit unui proiect de regulament aflat în prezent în elaborare. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări a fost discutat astăzi în […] Articolul Deșeurile din construcții vor putea fi reciclate și reutilizate! Ministerul Mediului discută noul regulament apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:00
Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant în timp ce primea 900 € pentru un permis # Realitatea.md
Un instructor auto din Bălți a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani ilegal pentru perfectarea unui permis de conducere. Bănuitul ar fi pretins 900 de euro, susținând că are influență asupra unor angajați ai Secției Înmatriculare Vehicule și Documentare a Conducătorilor […] Articolul Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant în timp ce primea 900 € pentru un permis apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Șoferi, fiți atenți! Strada Călărași din Chișinău este temporar închisă din cauza condițiilor meteo # Realitatea.md
Strada Călărași din Capitală este temporar închisă pentru circulație din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Polițiștii se află la fața locului pentru asigurarea siguranței în zonă. În acest context, șoferii sunt rugați să evite zona și să opteze pentru rute alternative. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Precizăm că în mai multe zone […] Articolul Șoferi, fiți atenți! Strada Călărași din Chișinău este temporar închisă din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Republica Moldova a pierdut 28.656 de locuitori într-un singur an, arată datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Astfel, dacă la 1 ianuarie 2024 populația cu reședință obișnuită era de 2 415 549 persoane, la 1 ianuarie 2025 aceasta a ajuns la 2 386 893. Scăderea se vede clar și pe sexe. Numărul […] Articolul Scădere alarmantă: Moldova, cu aproape 29.000 de locuitori mai puțin într-un an apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Dorin Junghietu, așteptat joi cu raport în Parlament. Deputații vor dezbate moțiunea simplă # Realitatea.md
Deputații se întrunesc în ședință în perioada 19-20 februarie. Printre subiectele de pe agenda reuniunii se numără și dezbaterea moțiunii simple împotriva politicilor din domeniul energetic. Cu raport în Legislativ este așteptat ministrul Dorin Junghietu. Oficialul urmează să le răspundă deputaților la întrebări despre politica statului în domeniul energetic și securitatea energetică în raport cu […] Articolul Dorin Junghietu, așteptat joi cu raport în Parlament. Deputații vor dezbate moțiunea simplă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ce își dorește cu adevărat un proprietar auto atunci când vrea să-și schimbe mașina? Ultima tehnologie? Nu întotdeauna. Design spectaculos? Nu neapărat. Și atunci? Certitudinea că în următorii ani va conduce liniștit mașina rulată, produsă între 2016 și 2021 și nu va avea surprize neplăcute în trafic, care să-l facă să apeleze la un service […] Articolul Top 10 cele mai sigure mașini rulate cu o vechime cuprinsă între 5 și 10 ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
IGSU ajută medicii să ajungă la pacienți în mai multe localități afectate de ninsori # Realitatea.md
În raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi, dar și la Hîncești angajații IGSU au intervenit pentru a debloca mașinile din zăpadă. În majoritatea cazurilor, de ajutor au avut nevoie mașinile de ambulanță care încercau să ajungă la pacienți. O echipă de medici din raionul Orhei cu o ambulanță a fost ajutată de salvatori să […] Articolul IGSU ajută medicii să ajungă la pacienți în mai multe localități afectate de ninsori apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
O delegație apropiată de familia regală a României, blocată la Otopeni. Nu ajunge la Chișinău din cauza viscolului # Realitatea.md
O delegație apropiată de familia regală a României urma să ajungă la Chișinău pe 18 februarie. Deoarece Aeroportul Otopeni a fost blocat din cauza viscolului, vizita a fost anulată. Este vorba despre reprezentații Fundației Regale Margareta a României. Reprezentanții organizației urmau să participe la inaugurarea unei expoziții la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Pentru […] Articolul O delegație apropiată de familia regală a României, blocată la Otopeni. Nu ajunge la Chișinău din cauza viscolului apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Ministra de Interne, pregătită să vină în Parlament pentru audieri pe subiectul drogurilor # Realitatea.md
Ministra Afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, se declară pregătită să vină joi în plenul Parlamentului pentru a raporta cu privire la situația traficului de droguri, ca urmare a demersului de audiere înaintat de partidele de opoziție și susținut de majoritatea parlamentară. Potrivit ei, este o procedură obișnuită, transmite IPN. „Este o procedură obișnuită pentru a oferi […] Articolul Ministra de Interne, pregătită să vină în Parlament pentru audieri pe subiectul drogurilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie # Realitatea.md
O ușoară încălzire a vremii este așteptată abia în intervalul 23–25 februarie, au declarat pentru Realitatea.md reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Până atunci, temperaturile rămân scăzute, iar precipitațiile vor continua, deși în cantități mai mici. Potrivit meteorologilor, avertizarea meteo actualizată privind precipitațiile și intensificările vântului rămâne valabilă până în seara zilei de astăzi, ora […] Articolul Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Au tras o sperietură! Opt pescari au ajuns departe de mal după ce gheața de sub ei s-a spart # Realitatea.md
Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18 februarie, pe râul Nistru au fost salvați după ce gheața de sub ei s-a crăpat, iar sloiul desprins a fost purtat de curent mai departe de mal. Potrivit autorităților din regiunea transnistreană, patru dintre pescari au sărit în apă și au înotat până la țărm, în timp ce ceilalți […] Articolul VIDEO Au tras o sperietură! Opt pescari au ajuns departe de mal după ce gheața de sub ei s-a spart apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
STOP CADRU Ministra Agriculturii: Mă voi gândi la demisie doar dacă toți fermierii îmi vor cere asta # Realitatea.md
Ministra Agriculturii afirmă că se va gândi la demisie doar dacă toți fermierii din Republica Moldova îi vor solicita asta. Declarația a fost făcută de Ludmila Catlabuga în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficiala menționând că până acum doar unii reprezentanți ai ramurii au înaintat asemenea revendicări. Ludmila Catlabuga a mai menționat […] Articolul STOP CADRU Ministra Agriculturii: Mă voi gândi la demisie doar dacă toți fermierii îmi vor cere asta apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:00
VIDEO Atenție turiști: drumuri blocate în România și trafic aerian suspendat. Regiunile unde circulația este paralizată # Realitatea.md
Autoritățile din România se confruntă cu operațiuni extreme de salvare, după ce serviciile meteorologice au emis o avertizare de cod portocaliu la nivel național, cu impact major asupra infrastructurii rutiere, aeriene, feroviare și energetice, situație care afectează inclusiv tranzitul turiștilor și al cetățenilor care traversează țara vecină. În acest sens, specialiștii de la Administrația Națională […] Articolul VIDEO Atenție turiști: drumuri blocate în România și trafic aerian suspendat. Regiunile unde circulația este paralizată apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Date revizuite: BNS anunță că a fost recalculat numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2024 și 2025 # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că au fost elaborate date revizuite privind numărul populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2024 (date finale) și la 1 ianuarie 2025 (date preliminare), pe baza rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) din 2024. Recalcularea datelor privind numărului populației cu reședința obișnuită în baza rezultatelor RPL 2024 a […] Articolul Date revizuite: BNS anunță că a fost recalculat numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2024 și 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Școlile din regiunea transnistreană au prescurtat lecțiile din cauza ninsorii. Orele durează doar 30 de minute # Realitatea.md
În mai multe școli din regiunea transnistreană, lecțiile de miercuri au fost prescurtate. Durata orelor a fost redusă la 30 de minute, potrivit mesajelor distribuite în grupurile școlare. Deciziile au fost luate de conducerile instituțiilor de învățământ, transmite corespondența IPN de pe malul stâng al Nistrului. Orele nu au fost anulate complet, însă programul școlar […] Articolul Școlile din regiunea transnistreană au prescurtat lecțiile din cauza ninsorii. Orele durează doar 30 de minute apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, vizat în dosarul de corupție „Midas” legat de compania Energoatom, a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea achitării unei cauțiuni în valoare de 200 de milioane de grivne. Potrivit informațiilor prezentate, solicitarea privind aplicarea unei măsuri preventive a fost înaintată de Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina, […] Articolul VIDEO Fostul ministru al energiei al Ucrainei a fost arestat timp de două luni apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Anul acesta se împlinesc 34 de ani de la războiul de pe Nistru, în urma căruia aproape 1.000 de oameni și-au pierdut viața, dintre care 400 de civili, iar 4.500 au fost răniți; sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. În întreaga țară vor fi organizate ceremonii, depuneri de flori, servicii religioase și […] Articolul 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Autoritățile anunță programul manifestărilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
PN insistă pe eliminarea TVA la gaz. Cuiumju: Trebuie să protejăm consumatorii săraci în fața scumpirilor istorice # Realitatea.md
Proiectul Partidului Nostru privind eliminarea TVA la gaz a fost prezentat de deputatul Constantin Cuiumju la Comisia economie, buget și finanțe. El a argumentat că această iarnă a fost una din cele mai grele, iar cota 0 la TVA la gaz pentru consumatorii casnici ar micșora automat facturile oamenilor. Potrivit lui Cuiumju, pe lângă prețul […] Articolul PN insistă pe eliminarea TVA la gaz. Cuiumju: Trebuie să protejăm consumatorii săraci în fața scumpirilor istorice apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Bloggerița, șantajată și amenințată cu sicriu și o cruce, sparge tăcerea: ”Nu știam în care apartament să mă închid” # Realitatea.md
Bloggerița și autoarea de poezii, Daniela Costețchi, a trăit un adevărat calvar în ultimii cinci ani. Tânăra era șantajată și amenințată cu moartea, iar la poartă i-au adus un sicriu și o cruce cu o presupusă dată a morții. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Daniela Costețchi a mărturisit că era copleșită de frică […] Articolul Bloggerița, șantajată și amenințată cu sicriu și o cruce, sparge tăcerea: ”Nu știam în care apartament să mă închid” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Procedurile de expropriere a clădirilor de pe Stadionul Republican, finalizate. Unii proprietari merg în instanță # Realitatea.md
Procedurile de expropriere a clădirilor de pe teritoriul fostului Stadion Republican au fost finalizate. Unii proprietari deja și-au primit banii, pe când alții sunt nemulțumiți de suma stabilită și merg în instanță, afirmă șeful Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari. Conform oficialului, toate exproprierile au fost făcute în baza rapoartelor unui evaluator independent. Cojuhari a menționat că […] Articolul Procedurile de expropriere a clădirilor de pe Stadionul Republican, finalizate. Unii proprietari merg în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
A crezut că va trece neobservată! O străină a ascuns 60.000 $ în buzunarele hainei și a încercat să părăsească Moldova # Realitatea.md
O cetățeană străină a încercat să părăsească Republica Moldova cu 60.000 de dolari ascunși în buzunarele îmbrăcămintei. Incidentul a avut loc pe ruta Chișinău-Erevan, la Aeroportul Internațional Chișinău. „În timpul formalităților de control, comportamentul unei pasagere a trezit unele suspiciuni, fapt pentru care echipa comună (n.r. vameși și polițiști de frontieră) a dispus efectuarea unui […] Articolul A crezut că va trece neobservată! O străină a ascuns 60.000 $ în buzunarele hainei și a încercat să părăsească Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Dereneu: Copiii preotului au revenit acasă, după 2 săptămâni în biserică. Ce spune ministra Muncii # Realitatea.md
După aproape două săptămâni în care au stat baricadați în biserică, cei trei copii ai preotului din Dereneu au ieșit împreună cu mama lor și au revenit la o viață cotidiană normală, aflându-se în prezent la domiciliu. Informația a fost comunicată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie. […] Articolul Dereneu: Copiii preotului au revenit acasă, după 2 săptămâni în biserică. Ce spune ministra Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Lukașenko, lovit de sancțiuni dure: Kievul acuză Belarusul de complicitate la război # Realitatea.md
Ucraina a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, pe fondul sprijinului acordat Rusiei în războiul declanșat împotriva Ucrainei din 2022. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, prin intermediul rețelelor de socializare, unde a subliniat că Lukașenko reprezintă o amenințare directă la adresa poporului ucrainean. „Astăzi, […] Articolul Lukașenko, lovit de sancțiuni dure: Kievul acuză Belarusul de complicitate la război apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Întârziere de peste șase ore pentru trenul Chișinău–București. Ninsorile afectează traficul feroviar din România # Realitatea.md
Sosirea trenului pe ruta Chișinău–București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, anunță Calea Ferată din Moldova. Potrivit operatorului feroviar, garnitura se află în circulație. Întârzierile sunt cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Reprezentanții CFM precizează că sunt semnalate ninsori abundente, viscol, depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară și temperaturi […] Articolul Întârziere de peste șase ore pentru trenul Chișinău–București. Ninsorile afectează traficul feroviar din România apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a avut astăzi, 18 februarie, o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine. Oficialii au discutat despre prioritățile municipiului Chișinău, situația actuală la nivel local, precum și perspectivele de cooperare instituțională în domenii precum infrastructura urbană, educația, protecția mediului și […] Articolul Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii și polițiștii din Ialoveni. Dosarul penal a fost inițiat în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, suspecții promiteau profituri rapide […] Articolul Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Expoziția meșterului popular Natalia Cangea „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale” # Realitatea.md
Pe data de 27 februarie, ora 15:00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită vizitatorii la lansarea Expoziției „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale”, realizată de meșterul popular Natalia Cangea. Expoziția aduce în prim-plan autenticitatea obiectelor realizate manual din fibre vegetale: o gamă largă de păpuși în stil rustic și orășenesc, îngeri, jucării, […] Articolul Expoziția meșterului popular Natalia Cangea „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Două curse anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo. Alte două zboruri, întârziate # Realitatea.md
Două curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar alte două înregistrează întârzieri, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță administrația aerogării. Potrivit informațiilor oficiale, au fost anulate zborurile spre București, din cauza vremii nefavorabile din capitala României, și spre Istanbul, decizie luată de compania aeriană în contextul codului portocaliu anunțat în Republica Moldova. […] Articolul Două curse anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo. Alte două zboruri, întârziate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Catlabuga crede că salariul de deputată pe care l-a primit a fost meritat: Am avut două ședințe în plan. Au durat # Realitatea.md
Ludmila Catlabuga consideră că salariul de deputată de circa 7000 de lei, pe care l-a primit până a-și depune mandatul, a fost meritat. Oficiala a declarat în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 că a participat la două ședințe în plen, care au durat. Întrebată de ce și-a depus demisia din Legislativ, ministra […] Articolul VIDEO Catlabuga crede că salariul de deputată pe care l-a primit a fost meritat: Am avut două ședințe în plan. Au durat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Măsura ar urma să stimuleze turismul intern # Realitatea.md
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, după ce Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a acestora, transmite Bani.md. Potrivit documentului, valoarea anuală a tichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie estimat […] Articolul Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Măsura ar urma să stimuleze turismul intern apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Vremea severă afectează România: peste 160.000 de consumatori fără energie electrică în mai multe județe # Realitatea.md
Vremea severă din România a agravat situația infrastructurii energetice în mai multe județe, afectând alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de consumatori. Potrivit autorităților române, au fost înregistrate avarii în 205 localități din 10 județe, iar peste 160 mii de consumatori au rămas fără curent, relatează stirileprotv.ro. Cele mai afectate zone sunt județele […] Articolul Vremea severă afectează România: peste 160.000 de consumatori fără energie electrică în mai multe județe apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Opt persoane, exploatate prin muncă în condiții inumane. Un bărbat din Ștefan Vodă, condamnat la 17 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Ștefan Vodă a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane, după ce a exploatat prin muncă opt persoane, dintre care cinci minori, în condiții inumane. Potrivit Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în perioada mai – iulie 2023, când inculpatul, împreună cu alți complici, au atras victimele prin […] Articolul Opt persoane, exploatate prin muncă în condiții inumane. Un bărbat din Ștefan Vodă, condamnat la 17 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, acuzat de corupere pasivă, a fost trimis în judecată # Realitatea.md
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată. După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță, transmite Nordnews.md. Brînza este acuzat de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 […] Articolul DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, acuzat de corupere pasivă, a fost trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
L-au legat de o căruță, l-au târât și i-au dat foc unui bărbat: Un tânăr și un minor, trimiși în judecată pentru omor # Realitatea.md
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani au fost trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime. Totodată, tânărului i-a fost incriminată și fapta de atragere a minorilor în activitate criminală. La data de 5 octombrie 2025, pe timp de noapte, cei doi s-au deplasat cu o căruță […] Articolul L-au legat de o căruță, l-au târât și i-au dat foc unui bărbat: Un tânăr și un minor, trimiși în judecată pentru omor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:00
Ar putea fi lansate zboruri directe de la Chișinău spre Seul. Guvernul negociază un acord cu autoritățile coreene # Realitatea.md
Guvernul va negocia un acord privind serviciile aeriene cu autoritățile din Coreea. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea tratativelor și împuternicirea delegației oficiale. Din delegație vor face parte funcționari din cadrul Ministerului Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe, dar și autorității aeronautice civile. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii Mircea Pascaluța va conduce echipa și va parafa […] Articolul Ar putea fi lansate zboruri directe de la Chișinău spre Seul. Guvernul negociază un acord cu autoritățile coreene apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Declarații la Realitatea TV: Înarmarea globală are rol de descurajare, dar nu exclude pregătirea unui război mondial # Realitatea.md
Procesul de înarmare declanșat la nivel global are, deocamdată, scopul de a descuraja potențialii adversari. Concluzia aparține invitaților emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Aceștia au declarat că lumea de astăzi este marcată de lipsa încrederii între marile puteri, iar riscurile declanșării unui război global rămân ridicate pe fondul promovării urii și al prezenței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Înarmarea globală are rol de descurajare, dar nu exclude pregătirea unui război mondial apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Străinii care vor să vină în Republica Moldova vor trebui să respecte reguli mai stricte privind admiterea și șederea pe teritoriul țării. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește condiții clare pentru obținerea dreptului de ședere. Documentul prevede că persoanele care solicită drept de ședere trebuie să demonstreze că dispun de mijloace suficiente […] Articolul Reguli mai stricte pentru străinii care vor să locuiască în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
MAI cere informații de la Varșovia despre moldoveanul care a blocat un tren marfar în Polonia # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău a cerut de la autoritățile din Polonia informații, pe canale securizate, despre moldoveanul care a blocat un tren marfar. Daniella Misail-Nichitin a precizat înainte de ședința cabinetului de miniștri că responsabilii din Republica Moldova vor decide măsurile pe care urmează să le întreprindă, în funcție de răspunsurile recepționate de […] Articolul MAI cere informații de la Varșovia despre moldoveanul care a blocat un tren marfar în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar # Realitatea.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […] Articolul VIDEO Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.