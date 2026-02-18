Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului
Realitatea.md, 18 februarie 2026 13:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a avut astăzi, 18 februarie, o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine. Oficialii au discutat despre prioritățile municipiului Chișinău, situația actuală la nivel local, precum și perspectivele de cooperare instituțională în domenii precum infrastructura urbană, educația, protecția mediului și
Acum 5 minute
13:20
Dereneu: Copiii preotului au revenit acasă, după 2 săptămâni în biserică. Ce spune ministra Muncii # Realitatea.md
După aproape două săptămâni în care au stat baricadați în biserică, cei trei copii ai preotului din Dereneu au ieșit împreună cu mama lor și au revenit la o viață cotidiană normală, aflându-se în prezent la domiciliu. Informația a fost comunicată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
13:20
Lukașenko, lovit de sancțiuni dure: Kievul acuză Belarusul de complicitate la război # Realitatea.md
Ucraina a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, pe fondul sprijinului acordat Rusiei în războiul declanșat împotriva Ucrainei din 2022. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, prin intermediul rețelelor de socializare, unde a subliniat că Lukașenko reprezintă o amenințare directă la adresa poporului ucrainean. „Astăzi,
Acum 15 minute
13:10
Întârziere de peste șase ore pentru trenul Chișinău–București. Ninsorile afectează traficul feroviar din România # Realitatea.md
Sosirea trenului pe ruta Chișinău–București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, anunță Calea Ferată din Moldova. Potrivit operatorului feroviar, garnitura se află în circulație. Întârzierile sunt cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Reprezentanții CFM precizează că sunt semnalate ninsori abundente, viscol, depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară și temperaturi
Acum 30 minute
13:00
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului # Realitatea.md
Acum o oră
12:50
Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii și polițiștii din Ialoveni. Dosarul penal a fost inițiat în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, suspecții promiteau profituri rapide
12:50
Expoziția meșterului popular Natalia Cangea „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale” # Realitatea.md
Pe data de 27 februarie, ora 15:00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită vizitatorii la lansarea Expoziției „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale", realizată de meșterul popular Natalia Cangea. Expoziția aduce în prim-plan autenticitatea obiectelor realizate manual din fibre vegetale: o gamă largă de păpuși în stil rustic și orășenesc, îngeri, jucării,
12:50
Două curse anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo. Alte două zboruri, întârziate # Realitatea.md
Două curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar alte două înregistrează întârzieri, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță administrația aerogării. Potrivit informațiilor oficiale, au fost anulate zborurile spre București, din cauza vremii nefavorabile din capitala României, și spre Istanbul, decizie luată de compania aeriană în contextul codului portocaliu anunțat în Republica Moldova.
12:40
VIDEO Catlabuga crede că salariul de deputată pe care l-a primit a fost meritat: Am avut două ședințe în plan. Au durat # Realitatea.md
Ludmila Catlabuga consideră că salariul de deputată de circa 7000 de lei, pe care l-a primit până a-și depune mandatul, a fost meritat. Oficiala a declarat în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1 că a participat la două ședințe în plen, care au durat. Întrebată de ce și-a depus demisia din Legislativ, ministra
12:30
Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Măsura ar urma să stimuleze turismul intern # Realitatea.md
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, după ce Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a acestora, transmite Bani.md. Potrivit documentului, valoarea anuală a tichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie estimat
12:30
Vremea severă afectează România: peste 160.000 de consumatori fără energie electrică în mai multe județe # Realitatea.md
Vremea severă din România a agravat situația infrastructurii energetice în mai multe județe, afectând alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de consumatori. Potrivit autorităților române, au fost înregistrate avarii în 205 localități din 10 județe, iar peste 160 mii de consumatori au rămas fără curent, relatează stirileprotv.ro. Cele mai afectate zone sunt județele
12:30
Opt persoane, exploatate prin muncă în condiții inumane. Un bărbat din Ștefan Vodă, condamnat la 17 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Ștefan Vodă a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane, după ce a exploatat prin muncă opt persoane, dintre care cinci minori, în condiții inumane. Potrivit Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în perioada mai – iulie 2023, când inculpatul, împreună cu alți complici, au atras victimele prin
12:30
DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, acuzat de corupere pasivă, a fost trimis în judecată # Realitatea.md
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată. După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță, transmite Nordnews.md. Brînza este acuzat de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7
Acum 2 ore
12:10
L-au legat de o căruță, l-au târât și i-au dat foc unui bărbat: Un tânăr și un minor, trimiși în judecată pentru omor # Realitatea.md
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani au fost trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime. Totodată, tânărului i-a fost incriminată și fapta de atragere a minorilor în activitate criminală. La data de 5 octombrie 2025, pe timp de noapte, cei doi s-au deplasat cu o căruță
12:00
Ar putea fi lansate zboruri directe de la Chișinău spre Seul. Guvernul negociază un acord cu autoritățile coreene # Realitatea.md
Guvernul va negocia un acord privind serviciile aeriene cu autoritățile din Coreea. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea tratativelor și împuternicirea delegației oficiale. Din delegație vor face parte funcționari din cadrul Ministerului Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe, dar și autorității aeronautice civile. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii Mircea Pascaluța va conduce echipa și va parafa
11:50
Declarații la Realitatea TV: Înarmarea globală are rol de descurajare, dar nu exclude pregătirea unui război mondial # Realitatea.md
Procesul de înarmare declanșat la nivel global are, deocamdată, scopul de a descuraja potențialii adversari. Concluzia aparține invitaților emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Aceștia au declarat că lumea de astăzi este marcată de lipsa încrederii între marile puteri, iar riscurile declanșării unui război global rămân ridicate pe fondul promovării urii și al prezenței
11:50
Străinii care vor să vină în Republica Moldova vor trebui să respecte reguli mai stricte privind admiterea și șederea pe teritoriul țării. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește condiții clare pentru obținerea dreptului de ședere. Documentul prevede că persoanele care solicită drept de ședere trebuie să demonstreze că dispun de mijloace suficiente
11:40
MAI cere informații de la Varșovia despre moldoveanul care a blocat un tren marfar în Polonia # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău a cerut de la autoritățile din Polonia informații, pe canale securizate, despre moldoveanul care a blocat un tren marfar. Daniella Misail-Nichitin a precizat înainte de ședința cabinetului de miniștri că responsabilii din Republica Moldova vor decide măsurile pe care urmează să le întreprindă, în funcție de răspunsurile recepționate de
11:40
VIDEO Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar # Realitatea.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt,
11:40
Fraudă într-un centru de plasament din Bălți: O angajată a folosit cardul unei beneficiare pentru cumpărături pe Temu # Realitatea.md
O tânără de 28 de ani a fost condamnată la un an și zece luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de un an, pentru că a efectuat ilegal o operațiune de transfer de fonduri în detrimentul unei persoane vulnerabile. Totodată, instanța a dispus încasarea prejudiciului moral în
11:30
Serviciile municipale continuă să deszăpezească drumurile din capitală. În teren sunt utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. Muncitorii intervin și manual la împrăștierea materialul antiderapant și deszăpezire pe cele mai problematice adrese. De asemenea, în funcție
Acum 4 ore
11:20
Irina Vlah, către Mihai Popșoi: MAE să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii # Realitatea.md
Irina Vlah i se adresează lui Mihai Popșoi și solicită Ministerului Afacerilor Externe să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii, creat de Donald Trump. Potrivit politicienei, formarea organizației reprezintă „eveniment de imporanță majoră pe plan extern". Vlah consideră Consiliul Păcii o organizaţie internaţională care-şi propune drept scop de a promova
11:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Siguranța pe traseele naționale Fenomenul consumului și comercializării drogurilor
11:10
Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplicată măsura # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la această oră, circulația camioanelor a fost restricționată temporar de autorități, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Potrivit Poliției de Frontieră, este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată
11:10
Camioanele nu pot trece temporar prin Leușeni și Sculeni din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Traversarea camioanelor a fost restricționată temporar și prin posturile vamale Leușeni și Sculeni din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Serviciul Vamal precizează că restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de postul vamal. Șoferii autovehiculelor de mare tonaj sunt îndemnați să urmărească informațiile
11:00
Ministerul Energiei a rămas fără o secretară de stat. Mesajul de adio al Cristinei Pereteatcu # Realitatea.md
Cristina Pereteatcu pleacă din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei. Demisia a fost aprobată pe 18 februarie de către cabinetul de miniștri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a menționat că funcționara nu va exercita funcția începând cu 18 februarie. Oficialul i-a mulțumit pentru activitate și proiectele în derulare. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
10:50
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie. Documentele au fost deja transm # Realitatea.md
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, documentele necesare au fost deja transmise, iar condițiile principale pentru debursare au fost îndeplinite în a
10:50
VIDEO Munteanu, indicații în contextul ninsorii: Să asigurăm securitatea cetățenilor și să ajutăm autoritățile locale # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a indicat ministerelor să ofere suport administrațiilor publica locale, în contextul condițiilor vremii. Responsabilii de la Guvern se așteaptă ca situația meteo să se înrăutățească în următoarele ore. Premierul a declarat în debutul ședinței cabinetului de miniștri că a urmărit situația din Ucraina și din România. Potrivit lui, autoritățile trebuie să întreprindă măsurile
10:40
Dorin Junghietu așteaptă decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind tarifele la curent electric, dar precizează că o ajustare semnificativă nu este prevă
10:40
VIDEO Angajații IGSU, în acțiune: Au deblocat mai multe mașini, printre care un microbuz cu pasageri, rămase în zăpadă # Realitatea.md
În primele ore ale dimineții de astăzi, 18 februarie, salvatorii din sudul țării au deblocat mai multe autovehicule blocate în urma ninsorilor. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, angajații IGSU au reușit să deblocheze trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toți șoferii și pasagerii și-au putut continua deplasarea după […] Articolul VIDEO Angajații IGSU, în acțiune: Au deblocat mai multe mașini, printre care un microbuz cu pasageri, rămase în zăpadă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
10:30
VIDEO Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut, pentru a cincea oară, titlul de Angajator de Top, consolidându-și poziția de companie ce investește în oameni și în cultura organizațională. Cele trei decenii de activitate pe piața din Republica Moldova reflectă dedicarea companiei față de angajați, inovare și parteneriate sustenabile. Marin Ceban, supervizor în Departamentul Produse fără Fum, și-a […] Articolul VIDEO Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Autoritățile intervin pe drumurile naționale: 80 de utilaje și 89 de muncitori în acțiune # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării ninge abundent, iar condițiile de trafic se schimbă de la oră la oră. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că 80 de utilaje speciale și 89 de muncitori rutieri acționează pe rețeaua de drumuri naționale din nord, centru și sud, atât pe artere principale cu trafic intens, cât și […] Articolul VIDEO Autoritățile intervin pe drumurile naționale: 80 de utilaje și 89 de muncitori în acțiune apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Școlile din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecții online: Alte 751 funcționează normal # Realitatea.md
Miercuri, 18 februarie, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile în regim online, ca măsură de precauție. Alte 751 de școli și grădinițe funcționează în regim obișnuit cu prezență fizică, transmite IPN. Autoritățile publice locale și conducerea instituțiilor de învățământ vor monitoriza situația în următoarele zile și vor lua decizii menite […] Articolul Școlile din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecții online: Alte 751 funcționează normal apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Crește numărul oamenilor care au rămas fără lumină la sudul Moldovei. Zeci de specialiști, mobilizați în teren # Realitatea.md
Numărul consumatorilor care au rămas fără curent electric la sudul Republicii Moldova a crescut. Dacă în jurul orei 6:00 erau circa 1200, către 8:30 sunt circa 1200 de persoane care nu au lumină în case, precizează ministrul Energiei Dorin Junghietu. Oficialul susține că muncitorii sunt mobilizați în teren. În total, 16 echipe intervin pentru a […] Articolul VIDEO Crește numărul oamenilor care au rămas fără lumină la sudul Moldovei. Zeci de specialiști, mobilizați în teren apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Crearea unui Comitet Interministerial pentru Turism – o necesitate strategică pentru Republica Moldova # Realitatea.md
În cadrul întrevederii dintre reprezentanții APIT – Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova și ministrul Culturii, Cristian Jardan, un subiect central al discuțiilor a fost necesitatea creării unui Comitet Interministerial pentru Turism. Potrivit președintelui APIT, Sergiu Manea, turismul este un domeniu transversal, care implică simultan cultura, economia, infrastructura, educația, mediul și promovarea externă. […] Articolul Crearea unui Comitet Interministerial pentru Turism – o necesitate strategică pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București # Realitatea.md
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republica Moldova. Aceasta permite accesul la proprietăți rezidențiale în capitala României prin credite acordate de bănci din Chișinău, cu perioade de finanțare de până la 30 de ani. Soluția propusă susține un proces de achiziție bine structurat, eficient […] Articolul FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul # Realitatea.md
La această oră, pe străzile Capitalei se circulă în condiții de iarnă, iar serviciile municipale sunt în teren și acționează la presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării ghețușului și a fluidizării traficului. „În contextul avertizării de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, autoritățile municipale fac apel către populație să […] Articolul Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA # Realitatea.md
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Instituția urmează să aibă un Consiliu de administrație după finalizarea tuturor formalităților și va deveni societate pe acțiuni. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a semnat un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii pe 13 februarie curent. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmiterea tuturor activelor și transferul […] Articolul Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori # Realitatea.md
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină, […] Articolul Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
09:30
Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, în urma discuțiilor interne, nu au fost identificate riscuri legate de eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești. Precizările au fost făcute de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru importul de carne de pasăre din Ucraina, scrie […] Articolul Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:20
VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker # Realitatea.md
Doi frați din Chișinău sunt cercetați penal de oamenii legii, după ce ar fi cerut 9.000 de euro de la un tânăr de 22 de ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova). Potrivit poliției, cei doi frați gemeni, în vârstă de 29 de ani, ar […] Articolul VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Mai puține zile la școală, aceleași lecții: Elveția testează săptămâna școlară de patru zile # Realitatea.md
Municipalitatea din Belp, un oraș din cantonul Berna, Elveția, va lansa în august 2026 un proiect‑pilot inovator în școlile primare, în care săptămâna de școală va fi redusă la patru zile — de luni până joi — fără a scădea, însă, numărul total de ore de predare. Vineri va fi zi liberă pentru elevi. Proiectul, supranumit […] Articolul Mai puține zile la școală, aceleași lecții: Elveția testează săptămâna școlară de patru zile apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Tarifele la energia electrică ar trebui ajustate periodic, nu o dată pe an, susține expertul Sergiu Tofilat # Realitatea.md
Costul energiei electrice nu ar mai trebui stabilit o singură dată pe an, ci ajustat periodic, în funcție de evoluția pieței bursiere. Declarația a fost făcută pentru IPN de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care explică faptul că Republica Moldova importă cea mai mare parte a energiei de pe bursă, unde prețurile se modifică la […] Articolul Tarifele la energia electrică ar trebui ajustate periodic, nu o dată pe an, susține expertul Sergiu Tofilat apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Meteo 18 februarie 2026: Ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor. Ce temperaturi se așteaptă # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 18 februarie ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor, iar pe carosabil există risc de formare a poleiului. Temperaturile maxime din timpul zilei vor urca până la -1°C, în timp ce pe timpul nopții vor coborî până la -10°C. În nord, valorile maxime vor atinge aproximativ -3°C, iar minimele nocturne vor […] Articolul Meteo 18 februarie 2026: Ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor. Ce temperaturi se așteaptă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Zodia care va pune punct unei relații de lungă durată # Realitatea.md
Este început de sezon pentru zodia Pești, ceea ce aduce un plus de sensibilitate, empatie și visare în viața tuturor. Astăzi este important să fii atentă la ceea ce se întâmplă în jurul tău și să îți onorezi valorile autentice. De asemenea, este un moment potrivit pentru schimbări în stilul de viață. Alege alimente sănătoase, […] Articolul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Zodia care va pune punct unei relații de lungă durată apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Vladimir Zelenski a afirmat că președintele american Donald Trump exercită asupra sa o presiune pe care o consideră nejustificată, în încercarea de a identifica o soluție pentru războiul dintre Kiev și Moscova, aflat în desfășurare de aproape patru ani. Axios îl citează pe Zelenski spunând că „nu este corect” ca Trump să continue să solicite public Ucrainei, […] Articolul Vladimir Zelenski susține că Donald Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Restricții de circulație pe teritoriul Ucrainei. Mai multe puncte de trecere a frontierei cu Moldova, afectate temporar # Realitatea.md
Serviciul Vamal anunță că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile din Ucraina, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de mare tonaj și vehicule destinate transportului de pasageri pe anumite trasee de pe teritoriul ucrainean. Potrivit actualizării din 18 februarie 2026, ora 08:00, restricția se aplică pe sectorul de drum km […] Articolul Restricții de circulație pe teritoriul Ucrainei. Mai multe puncte de trecere a frontierei cu Moldova, afectate temporar apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Peste 1 200 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
1 233 de deconectări ale energiei electrice au fost înregistrate în urma Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republica Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de Premier Energy Distribution SA, întreruperile au vizat în special zona Centru–Sud a țării. Printre localitățile afectate se numără parțial satul Alexandru Ioan Cuza și […] Articolul Peste 1 200 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate # Realitatea.md
Ninsori abundente în București și Ilfov, unde stratul de zăpadă a ajuns la 35 cm, curse aeriene deviate sau anulate. Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă, cu ninsoare și vânt puternic. Meteorologii avertizează că fenomenele vor continua în orele următoare. ANM a emis […] Articolul VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.
