Scandalul cu Lege cetățeniei ajunge la Curtea Constituțională. Prevederile au fost contestate

14:30

Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18 februarie, pe râul Nistru au fost salvați după ce gheața de sub ei s-a crăpat, iar sloiul desprins a fost purtat de curent mai departe de mal. Potrivit autorităților din regiunea transnistreană, patru dintre pescari au sărit în apă și au înotat până la țărm, în timp ce ceilalți […]