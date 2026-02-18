Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie
Realitatea.md, 18 februarie 2026 14:40
O ușoară încălzire a vremii este așteptată abia în intervalul 23–25 februarie, au declarat pentru Realitatea.md reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Până atunci, temperaturile rămân scăzute, iar precipitațiile vor continua, deși în cantități mai mici. Potrivit meteorologilor, avertizarea meteo actualizată privind precipitațiile și intensificările vântului rămâne valabilă până în seara zilei de astăzi, ora […] Articolul Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
14:40
Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie # Realitatea.md
O ușoară încălzire a vremii este așteptată abia în intervalul 23–25 februarie, au declarat pentru Realitatea.md reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Până atunci, temperaturile rămân scăzute, iar precipitațiile vor continua, deși în cantități mai mici. Potrivit meteorologilor, avertizarea meteo actualizată privind precipitațiile și intensificările vântului rămâne valabilă până în seara zilei de astăzi, ora […] Articolul Când scăpăm de ger? Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii spre final de februarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Au tras o sperietură! Opt pescari au ajuns departe de mal după ce gheața de sub ei s-a spart # Realitatea.md
Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18 februarie, pe râul Nistru au fost salvați după ce gheața de sub ei s-a crăpat, iar sloiul desprins a fost purtat de curent mai departe de mal. Potrivit autorităților din regiunea transnistreană, patru dintre pescari au sărit în apă și au înotat până la țărm, în timp ce ceilalți […] Articolul VIDEO Au tras o sperietură! Opt pescari au ajuns departe de mal după ce gheața de sub ei s-a spart apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:20
STOP CADRU Ministra Agriculturii: Mă voi gândi la demisie doar dacă toți fermierii îmi vor cere asta # Realitatea.md
Ministra Agriculturii afirmă că se va gândi la demisie doar dacă toți fermierii din Republica Moldova îi vor solicita asta. Declarația a fost făcută de Ludmila Catlabuga în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficiala menționând că până acum doar unii reprezentanți ai ramurii au înaintat asemenea revendicări. Ludmila Catlabuga a mai menționat […] Articolul STOP CADRU Ministra Agriculturii: Mă voi gândi la demisie doar dacă toți fermierii îmi vor cere asta apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Atenție turiști: drumuri blocate în România și trafic aerian suspendat. Regiunile unde circulația este paralizată # Realitatea.md
Autoritățile din România se confruntă cu operațiuni extreme de salvare, după ce serviciile meteorologice au emis o avertizare de cod portocaliu la nivel național, cu impact major asupra infrastructurii rutiere, aeriene, feroviare și energetice, situație care afectează inclusiv tranzitul turiștilor și al cetățenilor care traversează țara vecină. În acest sens, specialiștii de la Administrația Națională […] Articolul VIDEO Atenție turiști: drumuri blocate în România și trafic aerian suspendat. Regiunile unde circulația este paralizată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:50
Date revizuite: BNS anunță că a fost recalculat numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2024 și 2025 # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că au fost elaborate date revizuite privind numărul populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2024 (date finale) și la 1 ianuarie 2025 (date preliminare), pe baza rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) din 2024. Recalcularea datelor privind numărului populației cu reședința obișnuită în baza rezultatelor RPL 2024 a […] Articolul Date revizuite: BNS anunță că a fost recalculat numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2024 și 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Școlile din regiunea transnistreană au prescurtat lecțiile din cauza ninsorii. Orele durează doar 30 de minute # Realitatea.md
În mai multe școli din regiunea transnistreană, lecțiile de miercuri au fost prescurtate. Durata orelor a fost redusă la 30 de minute, potrivit mesajelor distribuite în grupurile școlare. Deciziile au fost luate de conducerile instituțiilor de învățământ, transmite corespondența IPN de pe malul stâng al Nistrului. Orele nu au fost anulate complet, însă programul școlar […] Articolul Școlile din regiunea transnistreană au prescurtat lecțiile din cauza ninsorii. Orele durează doar 30 de minute apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, vizat în dosarul de corupție „Midas” legat de compania Energoatom, a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea achitării unei cauțiuni în valoare de 200 de milioane de grivne. Potrivit informațiilor prezentate, solicitarea privind aplicarea unei măsuri preventive a fost înaintată de Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina, […] Articolul VIDEO Fostul ministru al energiei al Ucrainei a fost arestat timp de două luni apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Anul acesta se împlinesc 34 de ani de la războiul de pe Nistru, în urma căruia aproape 1.000 de oameni și-au pierdut viața, dintre care 400 de civili, iar 4.500 au fost răniți; sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. În întreaga țară vor fi organizate ceremonii, depuneri de flori, servicii religioase și […] Articolul 34 de ani de la războiul de pe Nistru: Autoritățile anunță programul manifestărilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
PN insistă pe eliminarea TVA la gaz. Cuiumju: Trebuie să protejăm consumatorii săraci în fața scumpirilor istorice # Realitatea.md
Proiectul Partidului Nostru privind eliminarea TVA la gaz a fost prezentat de deputatul Constantin Cuiumju la Comisia economie, buget și finanțe. El a argumentat că această iarnă a fost una din cele mai grele, iar cota 0 la TVA la gaz pentru consumatorii casnici ar micșora automat facturile oamenilor. Potrivit lui Cuiumju, pe lângă prețul […] Articolul PN insistă pe eliminarea TVA la gaz. Cuiumju: Trebuie să protejăm consumatorii săraci în fața scumpirilor istorice apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Bloggerița, șantajată și amenințată cu sicriu și o cruce, sparge tăcerea: ”Nu știam în care apartament să mă închid” # Realitatea.md
Bloggerița și autoarea de poezii, Daniela Costețchi, a trăit un adevărat calvar în ultimii cinci ani. Tânăra era șantajată și amenințată cu moartea, iar la poartă i-au adus un sicriu și o cruce cu o presupusă dată a morții. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Daniela Costețchi a mărturisit că era copleșită de frică […] Articolul Bloggerița, șantajată și amenințată cu sicriu și o cruce, sparge tăcerea: ”Nu știam în care apartament să mă închid” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Procedurile de expropriere a clădirilor de pe Stadionul Republican, finalizate. Unii proprietari merg în instanță # Realitatea.md
Procedurile de expropriere a clădirilor de pe teritoriul fostului Stadion Republican au fost finalizate. Unii proprietari deja și-au primit banii, pe când alții sunt nemulțumiți de suma stabilită și merg în instanță, afirmă șeful Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari. Conform oficialului, toate exproprierile au fost făcute în baza rapoartelor unui evaluator independent. Cojuhari a menționat că […] Articolul Procedurile de expropriere a clădirilor de pe Stadionul Republican, finalizate. Unii proprietari merg în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
A crezut că va trece neobservată! O străină a ascuns 60.000 $ în buzunarele hainei și a încercat să părăsească Moldova # Realitatea.md
O cetățeană străină a încercat să părăsească Republica Moldova cu 60.000 de dolari ascunși în buzunarele îmbrăcămintei. Incidentul a avut loc pe ruta Chișinău-Erevan, la Aeroportul Internațional Chișinău. „În timpul formalităților de control, comportamentul unei pasagere a trezit unele suspiciuni, fapt pentru care echipa comună (n.r. vameși și polițiști de frontieră) a dispus efectuarea unui […] Articolul A crezut că va trece neobservată! O străină a ascuns 60.000 $ în buzunarele hainei și a încercat să părăsească Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Dereneu: Copiii preotului au revenit acasă, după 2 săptămâni în biserică. Ce spune ministra Muncii # Realitatea.md
După aproape două săptămâni în care au stat baricadați în biserică, cei trei copii ai preotului din Dereneu au ieșit împreună cu mama lor și au revenit la o viață cotidiană normală, aflându-se în prezent la domiciliu. Informația a fost comunicată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie. […] Articolul Dereneu: Copiii preotului au revenit acasă, după 2 săptămâni în biserică. Ce spune ministra Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Lukașenko, lovit de sancțiuni dure: Kievul acuză Belarusul de complicitate la război # Realitatea.md
Ucraina a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, pe fondul sprijinului acordat Rusiei în războiul declanșat împotriva Ucrainei din 2022. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, prin intermediul rețelelor de socializare, unde a subliniat că Lukașenko reprezintă o amenințare directă la adresa poporului ucrainean. „Astăzi, […] Articolul Lukașenko, lovit de sancțiuni dure: Kievul acuză Belarusul de complicitate la război apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Întârziere de peste șase ore pentru trenul Chișinău–București. Ninsorile afectează traficul feroviar din România # Realitatea.md
Sosirea trenului pe ruta Chișinău–București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, anunță Calea Ferată din Moldova. Potrivit operatorului feroviar, garnitura se află în circulație. Întârzierile sunt cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Reprezentanții CFM precizează că sunt semnalate ninsori abundente, viscol, depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară și temperaturi […] Articolul Întârziere de peste șase ore pentru trenul Chișinău–București. Ninsorile afectează traficul feroviar din România apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a avut astăzi, 18 februarie, o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine. Oficialii au discutat despre prioritățile municipiului Chișinău, situația actuală la nivel local, precum și perspectivele de cooperare instituțională în domenii precum infrastructura urbană, educația, protecția mediului și […] Articolul Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii și Irlandei de Nord despre dezvoltarea Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:50
Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii și polițiștii din Ialoveni. Dosarul penal a fost inițiat în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, suspecții promiteau profituri rapide […] Articolul Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Expoziția meșterului popular Natalia Cangea „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale” # Realitatea.md
Pe data de 27 februarie, ora 15:00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită vizitatorii la lansarea Expoziției „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale”, realizată de meșterul popular Natalia Cangea. Expoziția aduce în prim-plan autenticitatea obiectelor realizate manual din fibre vegetale: o gamă largă de păpuși în stil rustic și orășenesc, îngeri, jucării, […] Articolul Expoziția meșterului popular Natalia Cangea „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Două curse anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo. Alte două zboruri, întârziate # Realitatea.md
Două curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar alte două înregistrează întârzieri, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță administrația aerogării. Potrivit informațiilor oficiale, au fost anulate zborurile spre București, din cauza vremii nefavorabile din capitala României, și spre Istanbul, decizie luată de compania aeriană în contextul codului portocaliu anunțat în Republica Moldova. […] Articolul Două curse anulate pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo. Alte două zboruri, întârziate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Catlabuga crede că salariul de deputată pe care l-a primit a fost meritat: Am avut două ședințe în plan. Au durat # Realitatea.md
Ludmila Catlabuga consideră că salariul de deputată de circa 7000 de lei, pe care l-a primit până a-și depune mandatul, a fost meritat. Oficiala a declarat în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 că a participat la două ședințe în plen, care au durat. Întrebată de ce și-a depus demisia din Legislativ, ministra […] Articolul VIDEO Catlabuga crede că salariul de deputată pe care l-a primit a fost meritat: Am avut două ședințe în plan. Au durat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Măsura ar urma să stimuleze turismul intern # Realitatea.md
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, după ce Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a acestora, transmite Bani.md. Potrivit documentului, valoarea anuală a tichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie estimat […] Articolul Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Măsura ar urma să stimuleze turismul intern apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Vremea severă afectează România: peste 160.000 de consumatori fără energie electrică în mai multe județe # Realitatea.md
Vremea severă din România a agravat situația infrastructurii energetice în mai multe județe, afectând alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de consumatori. Potrivit autorităților române, au fost înregistrate avarii în 205 localități din 10 județe, iar peste 160 mii de consumatori au rămas fără curent, relatează stirileprotv.ro. Cele mai afectate zone sunt județele […] Articolul Vremea severă afectează România: peste 160.000 de consumatori fără energie electrică în mai multe județe apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Opt persoane, exploatate prin muncă în condiții inumane. Un bărbat din Ștefan Vodă, condamnat la 17 ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Ștefan Vodă a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane, după ce a exploatat prin muncă opt persoane, dintre care cinci minori, în condiții inumane. Potrivit Procuraturii Generale, infracțiunile au fost comise în perioada mai – iulie 2023, când inculpatul, împreună cu alți complici, au atras victimele prin […] Articolul Opt persoane, exploatate prin muncă în condiții inumane. Un bărbat din Ștefan Vodă, condamnat la 17 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, acuzat de corupere pasivă, a fost trimis în judecată # Realitatea.md
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată. După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță, transmite Nordnews.md. Brînza este acuzat de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 […] Articolul DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, acuzat de corupere pasivă, a fost trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
L-au legat de o căruță, l-au târât și i-au dat foc unui bărbat: Un tânăr și un minor, trimiși în judecată pentru omor # Realitatea.md
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani au fost trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime. Totodată, tânărului i-a fost incriminată și fapta de atragere a minorilor în activitate criminală. La data de 5 octombrie 2025, pe timp de noapte, cei doi s-au deplasat cu o căruță […] Articolul L-au legat de o căruță, l-au târât și i-au dat foc unui bărbat: Un tânăr și un minor, trimiși în judecată pentru omor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ar putea fi lansate zboruri directe de la Chișinău spre Seul. Guvernul negociază un acord cu autoritățile coreene # Realitatea.md
Guvernul va negocia un acord privind serviciile aeriene cu autoritățile din Coreea. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea tratativelor și împuternicirea delegației oficiale. Din delegație vor face parte funcționari din cadrul Ministerului Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe, dar și autorității aeronautice civile. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii Mircea Pascaluța va conduce echipa și va parafa […] Articolul Ar putea fi lansate zboruri directe de la Chișinău spre Seul. Guvernul negociază un acord cu autoritățile coreene apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Declarații la Realitatea TV: Înarmarea globală are rol de descurajare, dar nu exclude pregătirea unui război mondial # Realitatea.md
Procesul de înarmare declanșat la nivel global are, deocamdată, scopul de a descuraja potențialii adversari. Concluzia aparține invitaților emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Aceștia au declarat că lumea de astăzi este marcată de lipsa încrederii între marile puteri, iar riscurile declanșării unui război global rămân ridicate pe fondul promovării urii și al prezenței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Înarmarea globală are rol de descurajare, dar nu exclude pregătirea unui război mondial apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Străinii care vor să vină în Republica Moldova vor trebui să respecte reguli mai stricte privind admiterea și șederea pe teritoriul țării. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește condiții clare pentru obținerea dreptului de ședere. Documentul prevede că persoanele care solicită drept de ședere trebuie să demonstreze că dispun de mijloace suficiente […] Articolul Reguli mai stricte pentru străinii care vor să locuiască în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
MAI cere informații de la Varșovia despre moldoveanul care a blocat un tren marfar în Polonia # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău a cerut de la autoritățile din Polonia informații, pe canale securizate, despre moldoveanul care a blocat un tren marfar. Daniella Misail-Nichitin a precizat înainte de ședința cabinetului de miniștri că responsabilii din Republica Moldova vor decide măsurile pe care urmează să le întreprindă, în funcție de răspunsurile recepționate de […] Articolul MAI cere informații de la Varșovia despre moldoveanul care a blocat un tren marfar în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar # Realitatea.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […] Articolul VIDEO Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Fraudă într-un centru de plasament din Bălți: O angajată a folosit cardul unei beneficiare pentru cumpărături pe Temu # Realitatea.md
O tânără de 28 de ani a fost condamnată la un an și zece luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de un an, pentru că a efectuat ilegal o operațiune de transfer de fonduri în detrimentul unei persoane vulnerabile. Totodată, instanța a dispus încasarea prejudiciului moral în […] Articolul Fraudă într-un centru de plasament din Bălți: O angajată a folosit cardul unei beneficiare pentru cumpărături pe Temu apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Serviciile municipale continuă să deszăpezească drumurile din capitală. În teren sunt utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. Muncitorii intervin și manual la împrăștierea materialul antiderapant și deszăpezire pe cele mai problematice adrese. De asemenea, în funcție […] Articolul Străzile capitalei, curățate în continuu. Muncitorii intervin și manual apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Irina Vlah, către Mihai Popșoi: MAE să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii # Realitatea.md
Irina Vlah i se adresează lui Mihai Popșoi și solicită Ministerului Afacerilor Externe să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii, creat de Donald Trump. Potrivit politicienei, formarea organizației reprezintă „eveniment de imporanță majoră pe plan extern”. Vlah consideră Consiliul Păcii o organizaţie internaţională care-şi propune drept scop de a promova […] Articolul Irina Vlah, către Mihai Popșoi: MAE să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Siguranța pe traseele naționale Fenomenul consumului și comercializării drogurilor […] Articolul Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplicată măsura # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la această oră, circulația camioanelor a fost restricționată temporar de autorități, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Potrivit Poliției de Frontieră, este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată […] Articolul Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplicată măsura apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Camioanele nu pot trece temporar prin Leușeni și Sculeni din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Traversarea camioanelor a fost restricționată temporar și prin posturile vamale Leușeni și Sculeni din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Serviciul Vamal precizează că restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de postul vamal. Șoferii autovehiculelor de mare tonaj sunt îndemnați să urmărească informațiile […] Articolul Camioanele nu pot trece temporar prin Leușeni și Sculeni din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ministerul Energiei a rămas fără o secretară de stat. Mesajul de adio al Cristinei Pereteatcu # Realitatea.md
Cristina Pereteatcu pleacă din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei. Demisia a fost aprobată pe 18 februarie de către cabinetul de miniștri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a menționat că funcționara nu va exercita funcția începând cu 18 februarie. Oficialul i-a mulțumit pentru activitate și proiectele în derulare. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Ministerul Energiei a rămas fără o secretară de stat. Mesajul de adio al Cristinei Pereteatcu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie. Documentele au fost deja transm # Realitatea.md
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, documentele necesare au fost deja transmise, iar condițiile principale pentru debursare au fost îndeplinite în a […] Articolul Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie. Documentele au fost deja transm apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Munteanu, indicații în contextul ninsorii: Să asigurăm securitatea cetățenilor și să ajutăm autoritățile locale # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a indicat ministerelor să ofere suport administrațiilor publica locale, în contextul condițiilor vremii. Responsabilii de la Guvern se așteaptă ca situația meteo să se înrăutățească în următoarele ore. Premierul a declarat în debutul ședinței cabinetului de miniștri că a urmărit situația din Ucraina și din România. Potrivit lui, autoritățile trebuie să întreprindă măsurile […] Articolul VIDEO Munteanu, indicații în contextul ninsorii: Să asigurăm securitatea cetățenilor și să ajutăm autoritățile locale apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Dorin Junghietu așteaptă decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind tarifele la curent electric, dar precizează că o ajustare semnificativă nu este prevăzută. Ministrul Energiei a precizat că prețul mediu ponderat de achiziții are o tendință de scădere. Junghietu a punctat că ANRE urmează să analizeze cererea Premier Energy și Fee Nord de […] Articolul Junghietu: Tariful la lumină ar putea crește, dar majorarea nu va fi semnificativă apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Angajații IGSU, în acțiune: Au deblocat mai multe mașini, printre care un microbuz cu pasageri, rămase în zăpadă # Realitatea.md
În primele ore ale dimineții de astăzi, 18 februarie, salvatorii din sudul țării au deblocat mai multe autovehicule blocate în urma ninsorilor. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, angajații IGSU au reușit să deblocheze trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toți șoferii și pasagerii și-au putut continua deplasarea după […] Articolul VIDEO Angajații IGSU, în acțiune: Au deblocat mai multe mașini, printre care un microbuz cu pasageri, rămase în zăpadă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Dorin Junghietu așteaptă decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind tarifele la curent electric, dar precizează că o ajustare semnificativă nu este prevăzută. Ministrul Energiei a precizat că prețul mediu ponderat de achiziții are o tendință de scădere. Junghietu a punctat că ANRE urmează să analizeze cererea Premier Energy și Fee Nord de […] Articolul Junghietul: Tariful la lumină ar putea crește, dar majorarea nu va fi semnificativă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut, pentru a cincea oară, titlul de Angajator de Top, consolidându-și poziția de companie ce investește în oameni și în cultura organizațională. Cele trei decenii de activitate pe piața din Republica Moldova reflectă dedicarea companiei față de angajați, inovare și parteneriate sustenabile. Marin Ceban, supervizor în Departamentul Produse fără Fum, și-a […] Articolul VIDEO Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Autoritățile intervin pe drumurile naționale: 80 de utilaje și 89 de muncitori în acțiune # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării ninge abundent, iar condițiile de trafic se schimbă de la oră la oră. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că 80 de utilaje speciale și 89 de muncitori rutieri acționează pe rețeaua de drumuri naționale din nord, centru și sud, atât pe artere principale cu trafic intens, cât și […] Articolul VIDEO Autoritățile intervin pe drumurile naționale: 80 de utilaje și 89 de muncitori în acțiune apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Școlile din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecții online: Alte 751 funcționează normal # Realitatea.md
Miercuri, 18 februarie, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile în regim online, ca măsură de precauție. Alte 751 de școli și grădinițe funcționează în regim obișnuit cu prezență fizică, transmite IPN. Autoritățile publice locale și conducerea instituțiilor de învățământ vor monitoriza situația în următoarele zile și vor lua decizii menite […] Articolul Școlile din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecții online: Alte 751 funcționează normal apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Crește numărul oamenilor care au rămas fără lumină la sudul Moldovei. Zeci de specialiști, mobilizați în teren # Realitatea.md
Numărul consumatorilor care au rămas fără curent electric la sudul Republicii Moldova a crescut. Dacă în jurul orei 6:00 erau circa 1200, către 8:30 sunt circa 1200 de persoane care nu au lumină în case, precizează ministrul Energiei Dorin Junghietu. Oficialul susține că muncitorii sunt mobilizați în teren. În total, 16 echipe intervin pentru a […] Articolul VIDEO Crește numărul oamenilor care au rămas fără lumină la sudul Moldovei. Zeci de specialiști, mobilizați în teren apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Crearea unui Comitet Interministerial pentru Turism – o necesitate strategică pentru Republica Moldova # Realitatea.md
În cadrul întrevederii dintre reprezentanții APIT – Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova și ministrul Culturii, Cristian Jardan, un subiect central al discuțiilor a fost necesitatea creării unui Comitet Interministerial pentru Turism. Potrivit președintelui APIT, Sergiu Manea, turismul este un domeniu transversal, care implică simultan cultura, economia, infrastructura, educația, mediul și promovarea externă. […] Articolul Crearea unui Comitet Interministerial pentru Turism – o necesitate strategică pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București # Realitatea.md
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republica Moldova. Aceasta permite accesul la proprietăți rezidențiale în capitala României prin credite acordate de bănci din Chișinău, cu perioade de finanțare de până la 30 de ani. Soluția propusă susține un proces de achiziție bine structurat, eficient […] Articolul FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul # Realitatea.md
La această oră, pe străzile Capitalei se circulă în condiții de iarnă, iar serviciile municipale sunt în teren și acționează la presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării ghețușului și a fluidizării traficului. „În contextul avertizării de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, autoritățile municipale fac apel către populație să […] Articolul Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA # Realitatea.md
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Instituția urmează să aibă un Consiliu de administrație după finalizarea tuturor formalităților și va deveni societate pe acțiuni. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a semnat un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii pe 13 februarie curent. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmiterea tuturor activelor și transferul […] Articolul Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.