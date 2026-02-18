Străzile capitalei, curățate în continuu. Muncitorii intervin și manual

09:20

Doi frați din Chișinău sunt cercetați penal de oamenii legii, după ce ar fi cerut 9.000 de euro de la un tânăr de 22 de ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova). Potrivit poliției, cei doi frați gemeni, în vârstă de 29 de ani, ar […] Articolul VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker apare prima dată în Realitatea.md.