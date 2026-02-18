Utilaje pe străzile capitalei: intervenții continue pentru deszăpezire și combaterea poleiului

14:50

Președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban a declarat că reforma administrației publice locale promovată de actuala guvernare reprezintă un nou truc electoral, care nu are la bază niciun document oficial și nu este susținută de analize sau consultări cu autoritățile locale. Potrivit acestuia, în ultimii ani aproximativ 30 de localități și-au exprimat dorința de a deveni parte a mun. Chișinău, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza cadrului legislativ actual. În opinia sa, această situație contrazice declarațiile guvernării despre amalgamarea voluntară, care, în practică, nu ar fi fost posibilă. Liderul MAN, Ion Ceban susține că, din informațiile deținute, se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea administrativă în aproximativ 10 raioane. El califică inițiativa drept o reformă strict politică și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar genera o eventuală amalgamare obligatorie. „Dacă se va merge pe amalgamare obligatorie, riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac și care va conveni lor. Este o reformă strict politică, fără legătură cu bunăstarea oamenilor sau cu eficiența financiară", a declarat Ion Ceban. În acest context, liderul MAN a anunțat că MAN va informa autoritățile și partenerii internaționali despre situația creată și va solicita o analiză atentă a modului în care este promovată reforma administrației publice locale.