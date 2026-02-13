Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă
HotNews, 13 februarie 2026 11:00
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] The post Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 10 minute
11:10
Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții # HotNews
„Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” – a declarat Irina Vlah, liderul partidului, care a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru ca întreaga lume să vadă cum funcționează, în realitate, „justiția” […] The post Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții first appeared on HotNews.md.
Acum 30 minute
11:00
Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă # HotNews
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] The post Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
08:40
Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au afișat ținându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, într-un gest menit să atenueze divergențele economice dintre Paris și Berlin. Președintele și cancelarul s-au prezentat împreună în fața camerelor de luat imagini, la începutul reuniunii șefilor de stat și de guverne, pe frig și în ceața peisajului rural […] The post FOTO | Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au ținut de mână la summitul informal UE first appeared on HotNews.md.
08:20
Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite! # HotNews
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac […] The post Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite! first appeared on HotNews.md.
07:40
Lidera partidului politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a criticat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, susținând că scorul obținut reflectă un regres al reformelor anticorupție și al parcursului instituțional al țării. Victoria Furtună a comentat public datele incluse în Indicele Percepției Corupției 2025, unde Republica Moldova a acumulat […] The post Victoria Furtună: Rezultatul Moldovei în Indicele Corupției indică „un regres clar” first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
07:00
Horoscop 13 februarie – o zi cu vești bune. O să găsim acel echilibru interior ca să ne calmăm, să mergem mai departe cu încredere în noi, să facem față tuturor încercărilor cu care o să ne confruntăm. VĂRSĂTOR Se conturează o reușită la serviciu, poate o să fiți propuși pentru o șefie de departament […] The post Horoscop 13 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o reușită la serviciu first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
18:10
VIDEO | Proiecte promovate „pe ascuns” și facturi mari la energie — semnale de alarmă trase de MAN # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a semnalat în Parlamentul Republicii Moldova presupuse probleme de transparență în procesul legislativ și a criticat modul de promovare a unor proiecte de lege, dar și impactul creșterilor tarifare la energie asupra populației. Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională au exprimat, în cadrul Parlamentului, îngrijorări legate de transparența procesului legislativ și […] The post VIDEO | Proiecte promovate „pe ascuns” și facturi mari la energie — semnale de alarmă trase de MAN first appeared on HotNews.md.
18:00
Alexandr Berlinschii anunță că amendamentul scandalos la Legea avocaturii, eliminat: ”Un pas important pentru corectarea unor abuzuri” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, anunță că amendamentul controversat la Legea cu privire la avocatură a fost exclus din proiectul de lege aflat astăzi pe ordinea de zi a Parlamentului. Decizia a fost luată după ce parlamentarul a pus ferm în discuții acest document. ”În calitate de membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități, […] The post Alexandr Berlinschii anunță că amendamentul scandalos la Legea avocaturii, eliminat: ”Un pas important pentru corectarea unor abuzuri” first appeared on HotNews.md.
17:50
VIDEO | Ion Ceban, la Conferința Antidrog: „Problema drogurilor ajunge tot mai aproape de școli” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, a participat la Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”, unde a atras atenția asupra creșterii riscurilor legate de consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor și a subliniat importanța prevenției timpurii. Ion Ceban a declarat, în cadrul Conferinței Antidrog […] The post VIDEO | Ion Ceban, la Conferința Antidrog: „Problema drogurilor ajunge tot mai aproape de școli” first appeared on HotNews.md.
17:40
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” – funcționează, dar fără sunet # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în […] The post Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” – funcționează, dar fără sunet first appeared on HotNews.md.
Ieri
11:10
5% din accizele la alcool și tutun – direcționate către sport și tineret: inițiativa Partidului Nostru, prezentată în Comisia pentru administrația publică # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională proiectul de lege privind susținerea sistemică a domeniilor tineretului și sportului din contul unei părți a veniturilor provenite din accizele la produsele alcoolice și din tutun. Inițiativa legislativă prevede alocarea anuală a 5% din veniturile obținute din accizele la […] The post 5% din accizele la alcool și tutun – direcționate către sport și tineret: inițiativa Partidului Nostru, prezentată în Comisia pentru administrația publică first appeared on HotNews.md.
10:40
VIDEO | Ion Ceban cere recalcularea tarifelor la gaz: „Dacă facturile sunt false, poate nici oamenii să nu le achite” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a lansat critici la adresa Ministerului Energiei, Energocom și ANRE, solicitând recalcularea tarifelor la gaz pentru ultimele luni și acuzând autoritățile că ar fi încasat nejustificat bani de la populație. Ion Ceban a declarat public că facturile la gaz achitate de cetățeni ar conține prețuri […] The post VIDEO | Ion Ceban cere recalcularea tarifelor la gaz: „Dacă facturile sunt false, poate nici oamenii să nu le achite” first appeared on HotNews.md.
10:10
Alexei Paniș: Solicităm transparență privind persoanele implicate în evaluarea judecătorilor # HotNews
Juristul, Alexei Paniș, a declarat că procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, riscă să se transforme într-un proces de durată, fără un control public. Potrivit acestuia, deși evaluarea este prezentată ca fiind realizată de membrii comisiilor, în realitate un rol important îl au secretariatele acestora, care gestionează informațiile și pregătesc materialele necesare examinării […] The post Alexei Paniș: Solicităm transparență privind persoanele implicate în evaluarea judecătorilor first appeared on HotNews.md.
09:30
Elena Grițco cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți, dar și pentru toate proiectele investiționale mari # HotNews
Elena Grițco a abordat în Parlament proiectul Spitalului Regional Bălți, un proiect investițional de mare importanță pentru nordul țării. Deputata Partidului Nostru a atras atenția asupra rectificării bugetare de la sfârșitul anului 2025, când aproximativ 570 de milioane de lei au fost redirecționați din proiectele investiționale nefinalizate către alte domenii, afectând buna realizare a unor […] The post Elena Grițco cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți, dar și pentru toate proiectele investiționale mari first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | MAN va sesiza Curtea Constituțională dacă modificările la Legea cetățeniei nu vor fi votate # HotNews
Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a declarat că modificările la Legea cetățeniei creează situații nedrepte pentru cetățeni. El a vorbit despre cazul unui tânăr de 19 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care ar fi fost nevoit să treacă din nou prin procedura de naturalizare pentru a-și obține actele. Deputatul MAN a declarat că această situație […] The post VIDEO | MAN va sesiza Curtea Constituțională dacă modificările la Legea cetățeniei nu vor fi votate first appeared on HotNews.md.
08:30
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # HotNews
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în […] The post Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării first appeared on HotNews.md.
08:10
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită mai multă transparență în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, susținând că reforma, lansată în 2022 ca un mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a anunțat că a expediat interpelări […] The post MAN: Datele despre persoanele implicate în evaluarea magistraților trebuie făcute publice first appeared on HotNews.md.
08:10
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC. Cererea pentru relocare, planificare de rezidenţă şi servicii de cetăţenie a crescut puternic în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al schimbărilor bruşte de politică economică. Un raport al UBS […] The post Unde se mută cei mai bogați oameni din lume? first appeared on HotNews.md.
07:50
Aviz pozitiv condiționat, votat unanim, pentru proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare # HotNews
Proiectul de lege înaintat de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care prevede majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate până la un an, a obținut aviz pozitiv condiționat, votat unanim în Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din […] The post Aviz pozitiv condiționat, votat unanim, pentru proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare first appeared on HotNews.md.
07:30
Oficialii Curții Constituționale au participat la un dialog profesional cu Curtea Supremă a Canadei # HotNews
Judecătorii și funcționarii Curții Constituționale a Republicii Moldova au participat la un schimb de experiență, desfășurat online, cu reprezentanții Curții Supreme a Canadei, eveniment dedicat consolidării comunicării instituționale și transparenței în sistemul judiciar. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a participat, în format online, la un schimb de experiență profesională cu Curtea Supremă a Canadei, axat […] The post Oficialii Curții Constituționale au participat la un dialog profesional cu Curtea Supremă a Canadei first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 12 februarie – PEȘTI – se anunță o perioadă mai bună din punct de vedere financiar # HotNews
Horoscop 12 februarie – o zi cu surprize. O să descoperim niște adevăruri în spatele cortinei, că am fi ascuns, chiar și de noi, niște lucruri, ca să nu suferim, poate. VĂRSĂTOR Se pare că o să dați randament bun la treabă și o s-o duceți mai bine și cu banii, că o să mai […] The post Horoscop 12 februarie – PEȘTI – se anunță o perioadă mai bună din punct de vedere financiar first appeared on HotNews.md.
11 februarie 2026
20:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur acțiunile partidului de guvernământ și ale autorităților centrale în legătură cu situația tensionată din localitatea Dereneu, raionul Călărași, acuzând lipsa de intervenție și dialog. Edilul susține că oamenii au ajuns să sufere, în timp ce responsabilii „stau prin birouri”. Ion Ceban a condamnat public inacțiunea […] The post Ion Ceban acuză guvernarea de inacțiune în cazul Dereneu: „Oamenii suferă, iar ei tac” first appeared on HotNews.md.
13:10
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # HotNews
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […] The post Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională first appeared on HotNews.md.
13:10
Petr Vlah: Se discută ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze… E o idee periculoasă # HotNews
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi […] The post Petr Vlah: Se discută ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze… E o idee periculoasă first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Republica Moldova achită 100.000 € pentru a părăsi definitiv CSI: „Să fim cu inima împăcată” # HotNews
Republica Moldova va achita aproximativ 100.000 de euro, reprezentând cotizații restante, pentru a finaliza procedura de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Autoritățile de la Chișinău spun că plata este necesară pentru respectarea angajamentelor internaționale, în contextul în care ieșirea definitivă din organizație este planificată până la sfârșitul anului 2026. Republica Moldova a acumulat restanțe […] The post Republica Moldova achită 100.000 € pentru a părăsi definitiv CSI: „Să fim cu inima împăcată” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 11 februarie – o zi reușită. E o efervescență care ne ține în priză și o să facem lucruri minunate, o să punem în aplicare ideile pe care le avem de ceva vreme. VĂRSĂTOR Noutăți: vă cheamă cineva la un interviu, că o fi ceva de lucru care vi se potrivește și se poate […] The post Horoscop 11 februarie – GEMENI – aveți idei pe care le puteți pune în practică first appeared on HotNews.md.
10 februarie 2026
21:00
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană” # HotNews
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a afirmat, marți, că liderii UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie, întrucât acestea „sufocă” industria europeană. „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană”, a spus Stocker. Christian Stocker a afirmat marți, înaintea summitului informal din Belgia, că UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor […] The post Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană” first appeared on HotNews.md.
20:40
Pavel Durov critică restricțiile impuse Telegram: „Limitarea libertății nu este răspunsul corect” # HotNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a reacționat public la restricțiile aplicate platformei în Rusia, criticând tentativele autorităților de a limita accesul utilizatorilor și afirmând că libertatea de exprimare și confidențialitatea trebuie protejate „indiferent de presiuni”. Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a comentat recentele restricții impuse platformei în Federația Rusă, susținând că măsurile ar avea […] The post Pavel Durov critică restricțiile impuse Telegram: „Limitarea libertății nu este răspunsul corect” first appeared on HotNews.md.
19:20
Deputatul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru va insista ca modificarea Legii cetățeniei să fie examinată în regim prioritar pentru a soluționa problema care vizează peste 26 000 de persoane # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, a organizat consultări publice asupra proiectului de modificare a legii cetățeniei. Documentul, elaborat de Partidul Nostru, vine să soluționeze problema gravă privind legea cetățeniei și propune ca cetățenia să fie confirmată în baza certificatului de naștere, indiferent de vârstă. Totodată, se introduce […] The post Deputatul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru va insista ca modificarea Legii cetățeniei să fie examinată în regim prioritar pentru a soluționa problema care vizează peste 26 000 de persoane first appeared on HotNews.md.
19:10
Rusia a început să restricționeze Telegram pe teritoriul său, acuzând aplicația de mesagerie că servește unor ”scopuri teroriste”. În decembrie, fondatorul Pavel Durov acuza Uniunea Europeană de cenzură și ”gulag digital”. Rusia a anunţat marţi aplicarea de “restricţii progresive” asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de “încălcare” a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova […] The post Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuza recent UE de cenzură și ”gulag digital” first appeared on HotNews.md.
16:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public adresat tinerilor, invitându-i să-și exprime opiniile privind o eventuală interzicere sau cenzurare a rețelelor de socializare și schimbările pe care le consideră necesare în mediul online. Edilul capitalei a deschis subiectul printr-un mesaj public în care ridică întrebarea dacă limitarea sau cenzurarea platformelor […] The post Ion Ceban cere opinia tinerilor despre interzicerea sau reglementarea mediului online first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | Victoria Furtună cere implicarea Mitropolitului Moldovei în conflictul de la biserica din Dereneu # HotNews
Lidera partidului politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către Mitropolitul Moldovei, solicitând implicarea directă a conducerii bisericești în conflictul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, unde tensiunile dintre două comunități ortodoxe s-au reaprins în ultimele săptămâni. Victoria Furtună a cerut convocarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova […] The post VIDEO | Victoria Furtună cere implicarea Mitropolitului Moldovei în conflictul de la biserica din Dereneu first appeared on HotNews.md.
13:10
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru 2026: soluții pentru familie, venituri echitabile și siguranță socială # HotNews
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026, axat pe sprijinirea familiei, venituri echitabile și siguranță socială. Documentul pornește de la realitățile cu care se confruntă femeile din Republica Moldova și propune soluții aplicabile la nivel local și național, cu impact direct asupra bunăstării familiilor. Președinta MAN Femei, Angela Cutasevici, a subliniat că […] The post MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru 2026: soluții pentru familie, venituri echitabile și siguranță socială first appeared on HotNews.md.
12:50
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […] The post VIDEO | Partidul Nostru a solicitat Guvernului explicații privind reevaluarea imobilelor first appeared on HotNews.md.
12:30
ULTIMA ORĂ: Emmanuel Macron vrea să „organizeze” dialogul cu Vladimir Putin dar fără „prea mulți interlocutori” # HotNews
În contextul unei Europe care încearcă să-și definească autonomia strategică, președintele Emmanuel Macron forțează redeschiderea canalelor diplomatice cu Kremlinul, insistând asupra unei gestionări strict europene a dialogului. Deși contactele tehnice recente au confirmat reticența actuală a Rusiei față de pace, liderul de la Palatul Élysée avertizează că geografia continentului impune o soluție pe termen lung […] The post ULTIMA ORĂ: Emmanuel Macron vrea să „organizeze” dialogul cu Vladimir Putin dar fără „prea mulți interlocutori” first appeared on HotNews.md.
11:20
Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice # HotNews
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar […] The post Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice first appeared on HotNews.md.
09:50
BREAKING NEWS VIDEO: Ion Ceban acuză majorări de până la 300% ale impozitului imobiliar și promite măsuri de protecție pentru chișinăuieni # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică inițiativa guvernării PAS privind evaluarea și reevaluarea cadastrală a bunurilor imobiliare, susținând că măsura ar putea genera creșteri semnificative ale impozitelor pentru locuințe. Edilul afirmă că administrația municipală va interveni pentru a diminua impactul financiar asupra populației. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a declarat că nu […] The post BREAKING NEWS VIDEO: Ion Ceban acuză majorări de până la 300% ale impozitului imobiliar și promite măsuri de protecție pentru chișinăuieni first appeared on HotNews.md.
08:40
VIDEO | ULTIMA ORĂ: Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială la Kyiv: pe agendă – aderarea la UE și securitatea regională # HotNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa deplasare oficială în Ucraina, unde urmează să aibă întrevederi cu autoritățile de la Kyiv privind parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea bilaterală și securitatea regională. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că se deplasează la Kyiv, alături de mai mulți membri ai Guvernului, în prima vizită oficială în Ucraina de […] The post VIDEO | ULTIMA ORĂ: Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială la Kyiv: pe agendă – aderarea la UE și securitatea regională first appeared on HotNews.md.
08:30
Mariana Durleșteanu, către Sandu: Nemulțumirea cetățenilor nu trebuie confundată cu propaganda # HotNews
Bancher senior la BERD și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, a criticat declarațiile Maiei Sandu, afirmând că autoritățile nu ar trebui să explice creșterea prețurilor și inflația prin război și „amenințări hibride”. Ea a scris acest lucru pe Facebook, menționând că, de facto, chiar și în Ucraina aflată în război inflația este mai mică decât în […] The post Mariana Durleșteanu, către Sandu: Nemulțumirea cetățenilor nu trebuie confundată cu propaganda first appeared on HotNews.md.
07:30
500.000 de firme din Italia angajează muncitori străini, inclusiv români. Care sunt cele mai căutate meserii # HotNews
508.000 de firme din Italia angajează muncitori străini. Potrivit datelor Unioncamere, citate de Sky TG24, sectoarele și meseriile unde cererea este cea mai mare sunt în turism, agricultură, construcții și logistică. Italia angajează masiv muncitori din străinătate Potrivit noii platforme interactive lansate prin colaborarea dintre Unioncamere și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, mai mult de […] The post 500.000 de firme din Italia angajează muncitori străini, inclusiv români. Care sunt cele mai căutate meserii first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 10 februarie – o să dăm zor să urgentăm niște demersuri ca să putem semna un contract, să ne luăm banii, că avem multe pe ordinea de zi. VĂRSĂTOR O să intrați în diverse combinații parteneriale ca să mai câștigați un ban, să căpătați și un plus de experiență și să fiți și un […] The post Horoscop 10 februarie – RAC – se pare că o să recuperați niște bani first appeared on HotNews.md.
9 februarie 2026
16:30
Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască! # HotNews
Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene”. În această situație, ea a spus că a considerat […] The post Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască! first appeared on HotNews.md.
15:50
Justiția funcționează în regim de avarie. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, face apel către guvernare # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de […] The post Justiția funcționează în regim de avarie. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, face apel către guvernare first appeared on HotNews.md.
15:00
VIDEO | Ion Ceban anunță că Primăria Chișinău realocă 3 milioane de lei pentru sinistrații incendiului din Durlești # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță semnarea unei noi dispoziții privind alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului care a distrus, anul trecut, mansarda unui bloc locativ din Durlești. Edilul solicită Ministerului Finanțelor sprijin tehnic pentru ca fondurile să ajungă în bugetul Primăriei Durlești și ulterior la persoanele afectate. Primăria […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță că Primăria Chișinău realocă 3 milioane de lei pentru sinistrații incendiului din Durlești first appeared on HotNews.md.
14:00
Doar într-o singură lună, datoria publică internă a Moldovei a crescut cu aproape 2 miliarde de lei # HotNews
Datoria publică internă a Republicii Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în prima lună a anului 2026, majorându-se cu aproape 2 miliarde de lei, pe fondul emisiunilor suplimentare de valori mobiliare de stat și al investițiilor realizate de populație prin platforma eVMS.md. La data de 31 ianuarie 2026, datoria publică internă a Republicii Moldova a […] The post Doar într-o singură lună, datoria publică internă a Moldovei a crescut cu aproape 2 miliarde de lei first appeared on HotNews.md.
14:00
Laboratoare moderne, inaugurate la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia. Primarul Nina Cereteu: Copiii din Drochia merită condiții de studii la standarde internaționale # HotNews
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia au fost lansate laboratoare de științe exacte renovate capital în cadrul proiectului „Școală Model”. Proiectul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria orașului Drochia a contribuit cu suma de 300.000 de lei. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a menționat la inaugurare că investițiile în educație […] The post Laboratoare moderne, inaugurate la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia. Primarul Nina Cereteu: Copiii din Drochia merită condiții de studii la standarde internaționale first appeared on HotNews.md.
13:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au depistat 5.000 de țigarete nedeclarate într-un automobil care încerca să iasă din Republica Moldova prin punctul de trecere Sculeni. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru control s-a […] The post Țigări ascunse în roata de rezervă, depistate la Sculeni: șofer de 68 de ani, cercetat first appeared on HotNews.md.
11:10
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mari și capacități să valorificăm fonduri noi # HotNews
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de […] The post Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mari și capacități să valorificăm fonduri noi first appeared on HotNews.md.
11:00
VIDEO | Ion Ceban, mesaj către elevi după lecțiile online: „Părerile voastre contează mult pentru mine” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj public elevilor, după perioada în care cursurile s-au desfășurat online, menționând că a citit reacțiile și opiniile acestora și le apreciază implicarea. Edilul capitalei a declarat că a primit sute de mesaje din partea elevilor referitoare la experiența lecțiilor desfășurate în regim online, multe […] The post VIDEO | Ion Ceban, mesaj către elevi după lecțiile online: „Părerile voastre contează mult pentru mine” first appeared on HotNews.md.
10:30
Laura Cosoi i-a luat pe toți prin surprindere. „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat # HotNews
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt părinții a patru fetițe, iar actrița este din nou însărcinată, urmând ca anul acesta să aducă pe lume al cincilea copil. Pe contul de socializare, vedeta a vorbit despre cum stau lucrurile într-o familie numeroasă și ce schimbări apar în relația de cuplu, odată cu trecerea anilor. „Relațiile se […] The post Laura Cosoi i-a luat pe toți prin surprindere. „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.