VIDEO | Ilie Ceban: Noi construim cu autorizări, proiecte și acte în regulă, iar „Curtea Europeană” e un haos total în acte și pe șantiere

Lidera Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a publicat un mesaj critic în contextul mai multor decese înregistrate în Armata Națională a Republicii Moldova. Aceasta a făcut referire la cazul unui militar de 24 de ani din Florești, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare în ianuarie 2026 și a decedat ulterior la spital, transmite Știri.md. De asemenea, Furtună a menționat și alte cazuri produse anterior în rândul militarilor în termen. În mesajul său, lidera formațiunii a declarat: „Nu e primul caz, nu e al doilea… Sunt deja mai multe decese și traume grave în Armata Națională, toate pe timp de pace". Totodată, aceasta a criticat autoritățile, afirmând că „tinerii mor din neglijență, nu din glonț inamic", și a întrebat public „când o să vedem anchete reale, demisii, reforme adevărate?". Amintim că, pe 12 februarie 2026, un militar în termen al Armatei Naționale a fost găsit decedat la post, după ce s-ar fi rănit mortal cu arma din dotare. Anterior, pe 20 ianuarie 2026, un alt militar din garnizoana Florești s-a rănit prin împușcare în timpul serviciului și a fost transportat la spital, unde a decedat câteva zile mai târziu. În ambele cazuri au fost inițiate anchete pentru a stabili toate circumstanțele