Alexei Paniș: Solicităm transparență privind persoanele implicate în evaluarea judecătorilor

07:00

Horoscop 8 februarie – o zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin. VĂRSĂTOR Se poate să revină cineva care își dorește să continuați o relație pe care ați pus-o pe pauză și e de văzut dacă […] The post Horoscop 8 februarie – Zodia care este în căutarea unui partener de viață. first appeared on HotNews.md.