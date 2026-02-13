09:40

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni, după o noapte de ”interogatoriu rusesc”, că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei […] The post VIDEO: După o noapte de ”interogatoriu rusesc”, serviciile secrete au aflat cine este în spatele atacului: S-a aflat că Polonia și Ucraina sunt implicate first appeared on HotNews.md.