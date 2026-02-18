Irina Vlah, către Mihai Popșoi: MAE să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii
Realitatea.md, 18 februarie 2026 11:20
Irina Vlah i se adresează lui Mihai Popșoi și solicită Ministerului Afacerilor Externe să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii, creat de Donald Trump. Potrivit politicienei, formarea organizației reprezintă „eveniment de imporanță majoră pe plan extern". Vlah consideră Consiliul Păcii o organizaţie internaţională care-şi propune drept scop de a promova
• • •
Acum 5 minute
11:30
Serviciile municipale continuă să deszăpezească drumurile din capitală. În teren sunt utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. Muncitorii intervin și manual la împrăștierea materialul antiderapant și deszăpezire pe cele mai problematice adrese. De asemenea, în funcție
Acum 15 minute
11:20
Irina Vlah, către Mihai Popșoi: MAE să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii # Realitatea.md
Irina Vlah i se adresează lui Mihai Popșoi și solicită Ministerului Afacerilor Externe să examineze perspectivele pe care le oferă Moldovei colaborarea cu Consiliul Păcii, creat de Donald Trump. Potrivit politicienei, formarea organizației reprezintă „eveniment de imporanță majoră pe plan extern". Vlah consideră Consiliul Păcii o organizaţie internaţională care-şi propune drept scop de a promova
11:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Siguranța pe traseele naționale Fenomenul consumului și comercializării drogurilor
Acum 30 minute
11:10
Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplicată măsura # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la această oră, circulația camioanelor a fost restricționată temporar de autorități, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Potrivit Poliției de Frontieră, este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată
11:10
Camioanele nu pot trece temporar prin Leușeni și Sculeni din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Traversarea camioanelor a fost restricționată temporar și prin posturile vamale Leușeni și Sculeni din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Serviciul Vamal precizează că restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de postul vamal. Șoferii autovehiculelor de mare tonaj sunt îndemnați să urmărească informațiile
Acum o oră
11:00
Ministerul Energiei a rămas fără o secretară de stat. Mesajul de adio al Cristinei Pereteatcu # Realitatea.md
Cristina Pereteatcu pleacă din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei. Demisia a fost aprobată pe 18 februarie de către cabinetul de miniștri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a menționat că funcționara nu va exercita funcția începând cu 18 februarie. Oficialul i-a mulțumit pentru activitate și proiectele în derulare. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
10:50
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie. Documentele au fost deja transm # Realitatea.md
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, documentele necesare au fost deja transmise, iar condițiile principale pentru debursare au fost îndeplinite în a
10:50
VIDEO Munteanu, indicații în contextul ninsorii: Să asigurăm securitatea cetățenilor și să ajutăm autoritățile locale # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a indicat ministerelor să ofere suport administrațiilor publica locale, în contextul condițiilor vremii. Responsabilii de la Guvern se așteaptă ca situația meteo să se înrăutățească în următoarele ore. Premierul a declarat în debutul ședinței cabinetului de miniștri că a urmărit situația din Ucraina și din România. Potrivit lui, autoritățile trebuie să întreprindă măsurile
10:40
Dorin Junghietu așteaptă decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind tarifele la curent electric, dar precizează că o ajustare semnificativă nu este prevăzută. Ministrul Energiei a precizat că prețul mediu ponderat de achiziții are o tendință de scădere. Junghietu a punctat că ANRE urmează să analizeze cererea Premier Energy și Fee Nord de
10:40
VIDEO Angajații IGSU, în acțiune: Au deblocat mai multe mașini, printre care un microbuz cu pasageri, rămase în zăpadă # Realitatea.md
În primele ore ale dimineții de astăzi, 18 februarie, salvatorii din sudul țării au deblocat mai multe autovehicule blocate în urma ninsorilor. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, angajații IGSU au reușit să deblocheze trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toți șoferii și pasagerii și-au putut continua deplasarea după
Acum 2 ore
10:30
Dorin Junghietu așteaptă decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind tarifele la curent electric, dar precizează că o ajustare semnificativă nu este prevăzută. Ministrul Energiei a precizat că prețul mediu ponderat de achiziții are o tendință de scădere. Junghietu a punctat că ANRE urmează să analizeze cererea Premier Energy și Fee Nord de […] Articolul Junghietul: Tariful la lumină ar putea crește, dar majorarea nu va fi semnificativă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut, pentru a cincea oară, titlul de Angajator de Top, consolidându-și poziția de companie ce investește în oameni și în cultura organizațională. Cele trei decenii de activitate pe piața din Republica Moldova reflectă dedicarea companiei față de angajați, inovare și parteneriate sustenabile. Marin Ceban, supervizor în Departamentul Produse fără Fum, și-a
10:20
VIDEO Autoritățile intervin pe drumurile naționale: 80 de utilaje și 89 de muncitori în acțiune # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării ninge abundent, iar condițiile de trafic se schimbă de la oră la oră. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că 80 de utilaje speciale și 89 de muncitori rutieri acționează pe rețeaua de drumuri naționale din nord, centru și sud, atât pe artere principale cu trafic intens, cât și
10:10
Școlile din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecții online: Alte 751 funcționează normal # Realitatea.md
Miercuri, 18 februarie, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile în regim online, ca măsură de precauție. Alte 751 de școli și grădinițe funcționează în regim obișnuit cu prezență fizică, transmite IPN. Autoritățile publice locale și conducerea instituțiilor de învățământ vor monitoriza situația în următoarele zile și vor lua decizii menite
10:10
VIDEO Crește numărul oamenilor care au rămas fără lumină la sudul Moldovei. Zeci de specialiști, mobilizați în teren # Realitatea.md
Numărul consumatorilor care au rămas fără curent electric la sudul Republicii Moldova a crescut. Dacă în jurul orei 6:00 erau circa 1200, către 8:30 sunt circa 1200 de persoane care nu au lumină în case, precizează ministrul Energiei Dorin Junghietu. Oficialul susține că muncitorii sunt mobilizați în teren. În total, 16 echipe intervin pentru a
10:10
Crearea unui Comitet Interministerial pentru Turism – o necesitate strategică pentru Republica Moldova # Realitatea.md
În cadrul întrevederii dintre reprezentanții APIT – Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova și ministrul Culturii, Cristian Jardan, un subiect central al discuțiilor a fost necesitatea creării unui Comitet Interministerial pentru Turism. Potrivit președintelui APIT, Sergiu Manea, turismul este un domeniu transversal, care implică simultan cultura, economia, infrastructura, educația, mediul și promovarea externă.
10:00
FOTO Capital moldovenesc, oportunități europene: noua ofertă bancară pentru finanțare în București # Realitatea.md
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republica Moldova. Aceasta permite accesul la proprietăți rezidențiale în capitala României prin credite acordate de bănci din Chișinău, cu perioade de finanțare de până la 30 de ani. Soluția propusă susține un proces de achiziție bine structurat, eficient
09:50
Iarna în Chișinău: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant pentru a preveni ghețușul # Realitatea.md
La această oră, pe străzile Capitalei se circulă în condiții de iarnă, iar serviciile municipale sunt în teren și acționează la presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării ghețușului și a fluidizării traficului. „În contextul avertizării de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic, autoritățile municipale fac apel către populație să
09:50
Ministerul Energiei reorganizează Moldelectrica. Întreprinderea va avea Consiliu de administrație și va deveni SA # Realitatea.md
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Instituția urmează să aibă un Consiliu de administrație după finalizarea tuturor formalităților și va deveni societate pe acțiuni. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a semnat un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii pe 13 februarie curent. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmiterea tuturor activelor și transferul
09:40
Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori # Realitatea.md
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină,
09:40
Circulația camioanelor, restricționată temporar: Pe ce sectoare de drum este aplică măsura # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, la această oră, circulația camioanelor a fost restricționată temporar de autorități, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Potrivit Poliției de Frontieră, este restricționată deplasarea camioanelor pe următoarele sectoare de drum: Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată
Acum 4 ore
09:30
Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor moldovenești în Ucraina # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, în urma discuțiilor interne, nu au fost identificate riscuri legate de eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești. Precizările au fost făcute de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru importul de carne de pasăre din Ucraina, scrie
09:20
VIDEO Doi frați gemeni, cercetați pentru șantaj: Au cerut 9.000 de euro de la un tânăr, după un joc de poker # Realitatea.md
Doi frați din Chișinău sunt cercetați penal de oamenii legii, după ce ar fi cerut 9.000 de euro de la un tânăr de 22 de ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova). Potrivit poliției, cei doi frați gemeni, în vârstă de 29 de ani, ar
09:00
Mai puține zile la școală, aceleași lecții: Elveția testează săptămâna școlară de patru zile # Realitatea.md
Municipalitatea din Belp, un oraș din cantonul Berna, Elveția, va lansa în august 2026 un proiect‑pilot inovator în școlile primare, în care săptămâna de școală va fi redusă la patru zile — de luni până joi — fără a scădea, însă, numărul total de ore de predare. Vineri va fi zi liberă pentru elevi. Proiectul, supranumit
08:50
Tarifele la energia electrică ar trebui ajustate periodic, nu o dată pe an, susține expertul Sergiu Tofilat # Realitatea.md
Costul energiei electrice nu ar mai trebui stabilit o singură dată pe an, ci ajustat periodic, în funcție de evoluția pieței bursiere. Declarația a fost făcută pentru IPN de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care explică faptul că Republica Moldova importă cea mai mare parte a energiei de pe bursă, unde prețurile se modifică la
08:40
Meteo 18 februarie 2026: Ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor. Ce temperaturi se așteaptă # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 18 februarie ninsori abundente și viscol în majoritatea regiunilor, iar pe carosabil există risc de formare a poleiului. Temperaturile maxime din timpul zilei vor urca până la -1°C, în timp ce pe timpul nopții vor coborî până la -10°C. În nord, valorile maxime vor atinge aproximativ -3°C, iar minimele nocturne vor
08:40
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Zodia care va pune punct unei relații de lungă durată # Realitatea.md
Este început de sezon pentru zodia Pești, ceea ce aduce un plus de sensibilitate, empatie și visare în viața tuturor. Astăzi este important să fii atentă la ceea ce se întâmplă în jurul tău și să îți onorezi valorile autentice. De asemenea, este un moment potrivit pentru schimbări în stilul de viață. Alege alimente sănătoase,
08:30
Vladimir Zelenski a afirmat că președintele american Donald Trump exercită asupra sa o presiune pe care o consideră nejustificată, în încercarea de a identifica o soluție pentru războiul dintre Kiev și Moscova, aflat în desfășurare de aproape patru ani. Axios îl citează pe Zelenski spunând că „nu este corect" ca Trump să continue să solicite public Ucrainei,
08:30
Restricții de circulație pe teritoriul Ucrainei. Mai multe puncte de trecere a frontierei cu Moldova, afectate temporar # Realitatea.md
Serviciul Vamal anunță că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile din Ucraina, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de mare tonaj și vehicule destinate transportului de pasageri pe anumite trasee de pe teritoriul ucrainean. Potrivit actualizării din 18 februarie 2026, ora 08:00, restricția se aplică pe sectorul de drum km
08:00
Peste 1 200 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
1 233
07:40
VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate # Realitatea.md
Ninsori abundente în București și Ilfov, unde stratul de zăpadă a ajuns la 35 cm, curse aeriene deviate sau anulate. Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă, cu ninsoare și vânt puternic. Meteorologii avertizează că fenomenele vor continua în orele următoare. ANM a emis […] Articolul VIDEO Viscol extrem în România: Cod roșu în București și Ilfov, 35 cm de zăpadă, autostrăzi blocate și zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:00
Șoferii, îndemnați la prudență: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
În această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de deszăpezire, prevenire și combatere a […] Articolul Șoferii, îndemnați la prudență: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 18 februarie. Euro are valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu un ban mai mult decât ieri, iar dolarul american este cotat la 18 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Leul românesc este cotat la […] Articolul Curs valutar 18 februarie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții # Realitatea.md
Roverul Curiosity al NASA a descoperit pe Marte molecule organice cu lanț lung, alcani, care ar putea fi urme chimice ale vieții străvechi. Cercetătorii susțin că aceste substanțe nu pot fi explicate doar prin procese naturale, sugerând că Marte ar fi putut găzdui forme de viață miliarde de ani în urmă, scrie antena3.ro. La aproape […] Articolul Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # Realitatea.md
Franța a eliberat marți, 17 februarie curent, petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează adevărul.ro. Vasul este reținut de la sfârșitul lunii ianuarie în Golful Fos, în sudul Franței, după […] Articolul Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice # Realitatea.md
Prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva s-a încheiat după șase ore. Omul lui Zelenski, negociatorul principal Rustem Umerov, a scris pe X că „discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice și pe mecanismele unor posibile soluții”, transmite antena3.ro. „Prima zi de negocieri trilaterale la Geneva s-a încheiat. După sesiunea […] Articolul Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
O persoană cu dizabilități a fost ajutată de polițiștii din Cimișlia să traverseze în siguranță calea ferată. Momentul a avut loc în seara zilei de marți, 17 februarie, pe traseul național R-26, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. În timpul patrulării, echipajul MAI 9730 al Direcției patrulare SUD a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a […] Articolul Polițiștii din Cimișlia au oferit sprijin unei persoane în scaun cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile # Realitatea.md
Parlamentul Rusiei a adoptat marţi, 17 februarie curent, în procedură de urgenţă o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să ordone companiilor furnizoare întreruperea conexiunilor de internet şi mobile, informează Agerpres. Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federației Ruse, a trecut rapid prin a doua și a treia lectură a amendamentului respectiv […] Articolul Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei # Realitatea.md
Mai mulți pescari au fost prinși pescuind ilegal pe râul Nistru, în regiunea orașului Vadul lui Vodă. Acțiunile de control au fost inițiate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului după apariția unei postări pe „Grupul Pescarilor de Nistru”, care semnala posibile abateri de la legislația de mediu. În acest context, pe parcursul săptămânii precedente, inspectorii de […] Articolul Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” # Realitatea.md
Camera de Apel a Înaltei Curți Anticorupție a anulat pentru a doua oară decizia instanței de fond în dosarul liderului partidului „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko. În acest context, politiciana a declarat că intenționează să își dovedească în mod consecvent nevinovăția atât în instanțele din Ucraina, cât și în cele internaționale. Informațiile au fost relatate de RBC-Ucraina, […] Articolul Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii # Realitatea.md
Începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și are scopul de a preveni situațiile de risc și de a asigura siguranța cetățenilor. Șoferii sunt îndemnați să evite […] Articolul Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă # Realitatea.md
Începând de miercuri, 18 februarie, ora 05:00, va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar pe traseul Odesa-Reni din Ucraina, din cauza condițiilor meteorologice dificile. Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și este instituită de autoritățile ucrainene pentru a preveni accidentele și situațiile de […] Articolul Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor # Realitatea.md
Elevii din Chișinău vor învăța mâine, 18 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de de ninsori abundente. „Mâine elevii să învețe online și spunem asta de acum, seara, ca să cunoaștem și ca fiecare să-și programeze timpul. Am dispus ca angajații și persoanele care pot […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Șase din zece elevi recunosc că au copiat cel puțin o dată la teste, iar aproape unul din patru susține că profesorii le-au oferit răspunsurile în timpul evaluărilor. Barometrul școlar 2025, prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), arată că practica copierii rămâne larg răspândită în școlile din Republica Moldova, transmite IPN. Totodată, studiul arată […] Articolul Copiatul rămâne larg răspândit în școlile din Moldova, arată Barometrul școlar 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? # Realitatea.md
Un cetățean moldovean a fost reținut la stația feroviară Puławy din Polonia, după ce a acționat frâna de mână la mai multe vagoane ale unui tren de marfă, potrivit BANI.MD. Potrivit autorităților poloneze, tânărul în vârstă de 25 de ani a fost reținut luni, 16 februarie, iar dosarul este examinat de secția pentru cauze militare […] Articolul Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 17 februarie, o întrevedere cu senatorii Congresului SUA în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul bilateral, proiectele comune și contextul regional de securitate, anunțând totodată un sprijin de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei de transport a energiei electrice Strășeni-Gutinaș. Oficialul […] Articolul Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii # Realitatea.md
„Moldova se află într-o parte strategică a lumii”, afirmă senatoarea americană Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Oficiala de la Washington susține că administrația Trump înțelege importanța țării noastre, inclusiv în contextul războiului din Ucraina. Aflată într-o vizită oficială la Chișinău, senatoarea a vorbit despre presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova, României și altor […] Articolul VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi temporar limitată dacă acestea vor deveni impracticabile din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, în contextul avertizărilor meteorologice anunțate pentru următoarea perioadă. Pentru a preveni incidentele și a asigura securitatea rutieră, circulația camioanelor de mare tonaj prin posturile vamale de frontieră […] Articolul Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile # Realitatea.md
Fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant, i-a fost prelungit arestul preventiv cu 20 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 17 februarie curent, de magistrații de la Judecătoria Buiucani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că joi, 29 ianuarie 2026, Nicanor Ciochină a […] Articolul Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă. Dosarul a fost intentat la 12 februarie 2026 de către Procuratura Anticorupție (PA), scrie Ziarul de Gardă. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii […] Articolul Procuratura Anticorupție a deschis un nou dosar pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
