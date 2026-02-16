Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat
Zugo.md, 16 februarie 2026 10:50
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine … Articolul Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
10:50
Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat # Zugo.md
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine … Articolul Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
10:30
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara … Articolul Alocațiile românești vor fi afectate de anularea buletinelor? Precizări oficiale apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
10:00
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale # Zugo.md
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație despre extratereștri, făcută într-un podcast, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un studiu, derulat între aprilie și decembrie 2025 de două academiciane de la Universitatea California Berkeley, a examinat efectele introducerii unor aplicații de AI generativă, inclusiv nume cunoscute precum ChatGPT și Gemini, într-o firmă tehnologică californiană cu circa 200 de angajați. Compania a oferit personalului abonamente la aceste platforme, însă fără a obliga la folosirea … Articolul Inteligența artificială ne face reduce munca? Un studiu arată exact contrariul apare prima dată în ZUGO.
09:30
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată din cinci sportivi. Ultima reprezentantă a țării, Alina Stremous, s-a clasat pe locul 73 în proba de biatlon sprint 7,5 km, individual feminin, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă apare prima dată în ZUGO.
09:10
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare # Zugo.md
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia oficială de ştiri a Phenianului, conform AFP, preluată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături … Articolul Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare apare prima dată în ZUGO.
Acum 4 ore
08:50
Prețurile locuințelor nu vor scădea în perioada imediat următoare, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Invitat în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, oficialul a explicat că măsurile pregătite pentru sprijinirea sectorului imobiliar își vor face simțite efectele abia pe termen mediu, nu pe termen scurt. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Din … Articolul Când vor scădea prețurile la apartamente? Precizările Ministrului Economiei apare prima dată în ZUGO.
08:30
Atenție! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Zeci de mii de consumatori au rămas fără lumină # Zugo.md
Condițiile meteorologice din noaptea de 15 spre 16 februarie au provocat avarii în rețelele electrice și dificultăți de circulație în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, 40 066 de consumatori au rămas fără energie electrică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Operatorii de distribuție au raportat mii de deconectări neprogramate: Premier Energy Distribution … Articolul Atenție! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Zeci de mii de consumatori au rămas fără lumină apare prima dată în ZUGO.
Acum 12 ore
01:20
foto | Declarațiile Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München. Președinta s-a întâlnit cu Rubio și Rutte # Zugo.md
Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali … Articolul foto | Declarațiile Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München. Președinta s-a întâlnit cu Rubio și Rutte apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Un judecător a fost găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță # Zugo.md
Curtea de Apel Centru a schimbat decizia primei instanțe într-un dosar ce vizează un judecător. Dacă în august 2024 acesta fusese achitat, acum instanța de apel a stabilit că magistratul este vinovat de fals în declarații. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor anticorupție, în anii 2018–2021 judecătorul ar fi trecut intenționat date greșite în … Articolul Un judecător a fost găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță apare prima dată în ZUGO.
11:30
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul facturilor mari la gazele naturale, Alexandru Munteanu a explicat … Articolul Alexandru Munteanu: Pensiile vor crește mai mult decât inflația apare prima dată în ZUGO.
11:20
Grup de șantajiști destructurat: amenințări cu sicriu și cruce pentru a obține zeci de mii de euro # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au descoperit activitatea unui grup format din opt persoane, inclusiv trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei, suspectate de șantaj și extorcare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – … Articolul Grup de șantajiști destructurat: amenințări cu sicriu și cruce pentru a obține zeci de mii de euro apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Pe ce loc se află Vladimir Putin # Zugo.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sondajul realizat de institutul global de sondare a opiniei publice YouGov i-a acordat șefului statului ucrainean, care a fost ținta criticilor frecvente ale lui Donald Trump, un scor total … Articolul Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Pe ce loc se află Vladimir Putin apare prima dată în ZUGO.
10:50
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile repetate ale Rusiei asupra energiei # Zugo.md
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în … Articolul „Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile repetate ale Rusiei asupra energiei apare prima dată în ZUGO.
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Harea în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, potrivit decretului semnat de Maia Sandu, Alexandru Harea va executa funcția de șef SPPS începând cu data de 18 februarie 2026. Potrivit informațiilor din mediul online, … Articolul Maia Sandu a numit un nou șef la Serviciul de Protecție și Pază de Stat apare prima dată în ZUGO.
10:00
Expert antidrog: Un consumator de droguri afectează, în medie, viața cel puțin unei alte persoane # Zugo.md
Un consumator de droguri nu își afectează doar propria viață, ci și pe cea a celor din jur, avertizează expertul antidrog și antidoping din România, Cătălin Țone. În cadrul unei conferințe desfășurate la Chișinău, acesta a explicat cum părinții pot identifica semnele consumului de droguri la minori și cum să intervină corect, subliniind rolul esențial … Articolul Expert antidrog: Un consumator de droguri afectează, în medie, viața cel puțin unei alte persoane apare prima dată în ZUGO.
09:50
Cazul Dereneu: Cum un conflict religios a fost transformat în operațiune de dezinformare și influență a Kremlinului # Zugo.md
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie … Articolul Cazul Dereneu: Cum un conflict religios a fost transformat în operațiune de dezinformare și influență a Kremlinului apare prima dată în ZUGO.
09:30
Scuze publice, dezmințirea informațiilor și 450 de lei. Este sentința în procesul de „apărare a onoarei” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Hotărârea a fost pronunțată în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată … Articolul Maia Sandu a câștigat procesul intentat împotriva Annei Mihalachi. Ce a decis instanța apare prima dată în ZUGO.
08:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am cea mai mare încredere în modul în care Maia Sandu conduce R. Moldova” # Zugo.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova”, scrie Vocea Basarabiei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării … Articolul Secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am cea mai mare încredere în modul în care Maia Sandu conduce R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
08:40
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La … Articolul Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat mortal cu arma din dotare apare prima dată în ZUGO.
12 februarie 2026
12:10
Conceptul de „glass skin” a devenit un adevărat reper în îngrijirea feței, născut din universul cosmeticii coreene. Nu e vorba de un ten încărcat sau artificial, ci de o piele curată, netedă, intens hidratată și natural strălucitoare – un aspect sănătos și uniform, ca o oglindă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Efectul de „piele de … Articolul Glass skin: cum obții un ten hidratat și strălucitor cu produse coreene apare prima dată în ZUGO.
12:00
Țintașul Clementii Ursu a devenit campion european la juniori, în proba de pistol cu aer comprimat, la distanța de 10 metri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tânărul sportiv, care este discipolul Școlii Sportive Specializate nr. 1 din municipiul Bălți, s-a calificat cu încredere în finală, obținând al treilea rezultat în faza de calificare, scrie IPN. În … Articolul Clementii Ursu, campion european la juniori la pistol cu aer comprimat apare prima dată în ZUGO.
11:50
Caz deosebit în Franța: Gemeni identici judecați pentru omor, iar ADN-ul nu poate indica ucigașul # Zugo.md
Situație neobișnuită în Franța. Doi gemeni sunt judecați într-un dosar de crimă, însă anchetatorii nu știu pe care să-l condamne pentru că frații sunt identici, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cum niciunul nu-și recunoaște vinovăția, procurorii trebuie să caute noi dovezi în afara probelor ADN pentru a rezolva cazul. Samuel și Jeremy au … Articolul Caz deosebit în Franța: Gemeni identici judecați pentru omor, iar ADN-ul nu poate indica ucigașul apare prima dată în ZUGO.
11:40
Nici Nvidia, nici Microsoft, nici Google, nici Apple, nici Meta… niciuna dintre așa-numiții„Șapte Magnifici” nu se află încă în centrul real al portofoliilor marilor averi ale planetei, scrie Business Insider, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei analize ample realizate de J.P. Morgan Private Bank pe un eșantion de 333 de birourilor … Articolul Analiză: Unde investesc cele mai bogate familii din lume? apare prima dată în ZUGO.
11:30
Vladimir Plahotniuc nu a venit să depună mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, dar în ședința din 11 februarie a fost prezentată o înregistrare video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, din 2019. Cei trei discută despre formarea unei … Articolul „Trebuie să mă consult cu Moscova”: Înregistrarea Dodon–Plahotniuc, audiată în instanță apare prima dată în ZUGO.
11:00
Investigație: Fugarul Ilan Șor și-ar fi construit în ultimii ani o flotă aeronautică privată # Zugo.md
Fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, aflat sub sancțiuni internaționale, și-ar fi construit în ultimii ani o flotă aeronautică privată, operată prin intermediari și înregistrată în Turcia. Potrivit unei investigații Rise Moldova, flota ar include trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin contracte de împrumut și scheme juridice care ascund beneficiarul real. Urmărește-ne … Articolul Investigație: Fugarul Ilan Șor și-ar fi construit în ultimii ani o flotă aeronautică privată apare prima dată în ZUGO.
10:40
Locuitorii municipiului Chișinău vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica, în timp ce consumatorii din Bălți vor plăti mai mult. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ședința din 12 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La Chișinău, tariful pentru o gigacalorie va … Articolul ultima oră | Căldura se ieftinește la Chișinău și se scumpește la Bălți apare prima dată în ZUGO.
10:30
Un bărbat a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Un bărbat a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice apare prima dată în ZUGO.
10:30
Rusia încearcă să „blocheze complet” WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din țară, într-o mișcare care alimentează temerile privind extinderea controlului statului asupra comunicării online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, tentativa ar face parte din strategia Kremlinului de a direcționa utilizatorii către … Articolul Controlul total al internetului: Rusia ar încerca să blocheze complet WhatsApp apare prima dată în ZUGO.
10:00
Procurorii cer pedeapsă mai mare pentru Constantin Țuțu și condamnare pentru îmbogățire ilicită. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 10 februarie, Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru decizia prin care fostul deputat Constantin Țuțu a fost achitat pentru îmbogățire ilicită și a primit, potrivit acuzatorilor, pedepse prea mici pentru escrocherie și trafic … Articolul Procuratura Anticorupție a contestat sentința lui Constantin Țuțu apare prima dată în ZUGO.
09:40
Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept este la terapie intensivă” # Zugo.md
Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei, a comentat, în cadrul unei conferințe de presă la IPN, incidentele de la Dereneu, subliniind că evenimentele reprezintă un test pentru statul de drept în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Republica Moldova a dat un examen, un examen de protejare a statului de drept și … Articolul Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept este la terapie intensivă” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Trenuri de 140 km/h: R. Moldova va construi prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău-Ungheni # Zugo.md
În 2026 va fi finalizat studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău–Ungheni. Proiectul va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 140 km/h. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua linie va fi construită … Articolul Trenuri de 140 km/h: R. Moldova va construi prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău-Ungheni apare prima dată în ZUGO.
08:30
Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 11 februarie, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, victima traversa … Articolul O femeie, lovită mortal pe o trecere de pietoni apare prima dată în ZUGO.
11 februarie 2026
12:10
Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită atacuri teroriste, au informat procurorii olandezi, potrivit Reuters, scrie Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Arestările au fost declanşate după … Articolul Propagandă ISIS pe TikTok: cel puțin 15 persoane, arestate în Olanda apare prima dată în ZUGO.
11:50
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată corespunzător și urmează să activeze în satul Cociulia, raionul Cantemir. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, inițiativa reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă a cetățenilor, a întreprinderilor … Articolul ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabile apare prima dată în ZUGO.
11:30
Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața … Articolul Un mercenar condamnat anterior, observat la conflictul de la biserica din Dereneu apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ministerul Educației ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării ia în considerare posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în contextul îngrijorărilor legate de impactul negativ al tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Dan Perciun anunță că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, … Articolul Ministerul Educației ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ucraina a început pregătirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale în paralel cu un referendum referitor la un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, notează Financial Times, citat de Reuters și Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reuters a relatat anterior că oficialii au luat în calcul posibilitatea ca scrutinul și referendumul să … Articolul Ucraina ar pregăti prezidențiale și un referendum privind pacea, scrie Financial Times apare prima dată în ZUGO.
10:50
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în ediția din 10 februarie a emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte de demararea … Articolul Noi detalii despre stadionul național, anunțat de deputații PAS. Costurile estimate apare prima dată în ZUGO.
10:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a venit cu precizări privind modul de achitare în spațiile comerciale din incintă. Administrația aerogării anunță că persoanele rezidente ale Republicii Moldova pot face plăți către vânzători rezidenți doar în moneda națională, leul moldovenesc (MDL). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Regula este valabilă pentru toate magazinele din aeroport, inclusiv cele … Articolul La Aeroportul Chișinău, rezidenții vor putea achita în magazine doar în lei moldovenești apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP), … Articolul Atac armat într-un liceu din Canada: 10 persoane ucise și peste 25 rănite apare prima dată în ZUGO.
09:40
Piața farmaceutică din Moldova este dominată de medicamente importate, producția autohtonă acoperind doar o mică parte din necesarul intern. Potrivit raportului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru 2025, aproape 93% din valoarea totală a pieței provine din produse aduse din străinătate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Germania rămâne principalul furnizor de medicamente al pieței moldovenești, … Articolul Piața farmaceutică din R. Moldova, dominată de medicamentele de import apare prima dată în ZUGO.
09:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu explicații în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje privind facturi mai mari la gaze naturale, energie electrică și energie termică pentru luna ianuarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, suma totală indicată în factură nu depinde doar de prețul reglementat, ci … Articolul ANRE a explicat de ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari apare prima dată în ZUGO.
09:00
La benzinăriile Lukoil din Republica Moldova, plata cu cardul nu mai este posibilă, fiind acceptat doar numerarul. Agenția Servicii Publice precizează că două bănci comerciale au blocat conturile companiei după ce au identificat neconcordanțe între datele furnizate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP, transmite IPN. Urmărește-ne … Articolul Plata cu cardul, suspendată la benzinăriile Lukoil din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
08:40
video | Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu. Șase rețineri # Zugo.md
Un grup de aproximativ 150 de persoane, preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, ar fi rupt cordonul forțelor de ordine și ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, din satul Dereneu, raionul Călărași. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor oferite de … Articolul video | Zeci de persoane, inclusiv preoți, au intrat forțat în biserica din Dereneu. Șase rețineri apare prima dată în ZUGO.
10 februarie 2026
12:10
Amnesty International: Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord # Zugo.md
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului … Articolul Amnesty International: Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord apare prima dată în ZUGO.
11:50
„Arta conviețuirii” la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: O comedie despre viața de cuplu și aparențele sociale # Zugo.md
Spectacolul „Arta conviețuirii”, în regia lui Petru Vutcărău, va fi prezentat duminică, 15 februarie, de la ora 17:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ARTA CONVIEȚUIRII Regia: Petru VUTCĂRĂU #comedie 16+ Duminică, 15 … Articolul „Arta conviețuirii” la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: O comedie despre viața de cuplu și aparențele sociale apare prima dată în ZUGO.
11:20
Ziua Îndrăgostiților este ocazia ideală pentru a crea un look care să transmită emoție, eleganță și încredere. Un machiaj reușit este despre echilibru, texturi potrivite și produse care lucrează armonios împreună. De la pregătirea tenului până la accentul final al ochilor și buzelor, fiecare detaliu contează atunci când se urmărește un rezultat memorabil. Pentru un … Articolul Look-ul perfect pentru Ziua Îndrăgostiților apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Situații legate de astfel de citații au fost deja … Articolul „Reveniți acasă”: MAE avertizează asupra posibilelor citații de înrolare în Rusia apare prima dată în ZUGO.
10:50
Aeroportul Internațional Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova # Zugo.md
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare specială destinată microbuzelor și autocarelor care efectuează curse de pasageri din și spre Republica Moldova, pentru a reduce aglomerația și incidentele din zona aerogării. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2027, iar până atunci șoferii de transport public vor continua să intre pe teritoriul aeroportului, unul … Articolul Aeroportul Internațional Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.