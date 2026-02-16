Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat

12:10

Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game", potrivit Amnesty International, citată de The New York Post, citat de Digi24. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului …