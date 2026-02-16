Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă

09:10

Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa deplasare oficială în Ucraina, unde urmează să aibă întrevederi cu autoritățile de la Kiev privind parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea bilaterală și securitatea regională. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că se deplasează la Kiev, alături de mai mulți membri ai Guvernului, în prima