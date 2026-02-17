Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
ProTV.md, 17 februarie 2026 23:10
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
• • •
Acum 2 ore
23:10
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
23:00
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
23:00
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
23:00
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
Acum 4 ore
22:30
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
22:30
Carnavalul de la Veneția a ajuns la final, după mai bine de 2 săptămâni spectaculoase - VIDEO
Carnavalul de la Veneția a ajuns la final, după mai bine de 2 săptămâni spectaculoase - VIDEO
22:20
Test important înaintea Campionatului European Under 23: Moldova strălucește la turneul dedicat lui Nicolae Oriol, unde Vasile Marcu și Constantin Chirilov au cucerit aurul - VIDEO
Test important înaintea Campionatului European Under 23: Moldova strălucește la turneul dedicat lui Nicolae Oriol, unde Vasile Marcu și Constantin Chirilov au cucerit aurul - VIDEO
22:20
Vin moldovenesc vândut în SUA sub o marcă franceză: procurorii investighează o companie suspectată că ar fi utilizat ilegal brandul încă din 2020 - VIDEO
Vin moldovenesc vândut în SUA sub o marcă franceză: procurorii investighează o companie suspectată că ar fi utilizat ilegal brandul încă din 2020 - VIDEO
22:10
Moment istoric pe gheață: Miura și Kihara cuceresc aurul olimpic cu record mondial și oferă Japoniei prima medalie de aur la perechi, în timp ce Georgia obține argintul istoric - VIDEO
Moment istoric pe gheață: Miura și Kihara cuceresc aurul olimpic cu record mondial și oferă Japoniei prima medalie de aur la perechi, în timp ce Georgia obține argintul istoric - VIDEO
22:10
Un bărbat din Nisporeni, reținut după ce ar fi comandat telefoane online folosind datele personale ale persoanelor care își pierdeau actele de identitate - VIDEO
Un bărbat din Nisporeni, reținut după ce ar fi comandat telefoane online folosind datele personale ale persoanelor care își pierdeau actele de identitate - VIDEO
22:00
Final tensionat la concursul de Super Team: Austria câștigă surprinzător, iar decizia de a anula ultima manșă din cauza vremii schimbă soarta competiției - VIDEO
Final tensionat la concursul de Super Team: Austria câștigă surprinzător, iar decizia de a anula ultima manșă din cauza vremii schimbă soarta competiției - VIDEO
22:00
FC Barcelona pierde prima poziție în La Liga după etapa a 24-a, fiind depășită de Real Madrid cu două puncte, în urma unui derby dramatic cu Girona decis de un gol controversat - VIDEO
FC Barcelona pierde prima poziție în La Liga după etapa a 24-a, fiind depășită de Real Madrid cu două puncte, în urma unui derby dramatic cu Girona decis de un gol controversat - VIDEO
21:40
Noi acuzații în dosarul de corupție Midas: fostul ministru ucrainean al Energiei ar fi primit 9 milioane de dolari printr-o amplă schemă de mituire și spălare de bani - VIDEO
Noi acuzații în dosarul de corupție Midas: fostul ministru ucrainean al Energiei ar fi primit 9 milioane de dolari printr-o amplă schemă de mituire și spălare de bani - VIDEO
21:30
„O răfuială în privința mea și a familiei mele", susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
„O răfuială în privința mea și a familiei mele”, susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:10
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO
21:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
20:50
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO
20:50
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
20:40
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră" ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră” ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO
Acum 6 ore
20:30
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO
20:10
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura
20:00
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.02.2026
19:50
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori
19:40
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
19:20
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică
19:10
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
19:10
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video
19:00
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington
18:40
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO
Acum 8 ore
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație
17:20
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO
17:10
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
17:10
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026
16:50
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă
16:40
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO
Acum 12 ore
16:30
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului
16:30
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO
16:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid". La Geneva a început o nouă rundă de discuții
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
16:10
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA
16:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale
16:00
Rusia e pregătită „să folosească forța militară" în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
15:50
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO
15:50
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO
15:50
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt
15:40
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob
