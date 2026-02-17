Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
ProTV.md, 17 februarie 2026 19:40
Acum 10 minute
19:50
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori # ProTV.md
Acum 30 minute
19:40
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula # ProTV.md
Acum o oră
19:20
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică # ProTV.md
19:10
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
19:10
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video # ProTV.md
19:00
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington # ProTV.md
Acum 2 ore
18:40
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO # ProTV.md
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile # ProTV.md
Acum 4 ore
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo # ProTV.md
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor # ProTV.md
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație # ProTV.md
17:20
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO # ProTV.md
17:10
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO # ProTV.md
17:10
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026
16:50
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă # ProTV.md
16:40
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO # ProTV.md
16:30
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului
16:30
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO # ProTV.md
16:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții # ProTV.md
16:10
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA # ProTV.md
16:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale # ProTV.md
16:00
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez # ProTV.md
Acum 6 ore
15:50
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO # ProTV.md
15:50
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO # ProTV.md
15:50
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt # ProTV.md
15:40
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob # ProTV.md
15:30
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO # ProTV.md
15:30
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO # ProTV.md
15:20
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
15:10
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri # ProTV.md
14:50
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” # ProTV.md
14:50
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate # ProTV.md
14:50
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO # ProTV.md
14:40
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO # ProTV.md
14:30
La Medpark, de 15 ani, construim din valori
14:30
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton # ProTV.md
14:10
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC # ProTV.md
14:10
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
14:10
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți # ProTV.md
14:00
Locuitorii din Comrat vor achita mai mult pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE # ProTV.md
14:00
Un moldovean a fost reținut după ce a oprit un tren în estul Poloniei, la granița cu Ucraina # ProTV.md
Acum 8 ore
13:50
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE # ProTV.md
13:40
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână # ProTV.md
13:40
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora # ProTV.md
13:30
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția
13:10
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american # ProTV.md
