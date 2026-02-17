Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
ProTV.md, 17 februarie 2026 18:00
Acum 30 minute
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile # ProTV.md
Acum o oră
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo # ProTV.md
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor # ProTV.md
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație # ProTV.md
Acum 2 ore
17:20
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO # ProTV.md
17:10
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO # ProTV.md
17:10
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026
16:50
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă # ProTV.md
16:40
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO # ProTV.md
16:30
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului
16:30
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO # ProTV.md
Acum 4 ore
16:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții # ProTV.md
16:10
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA # ProTV.md
16:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale # ProTV.md
16:00
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez # ProTV.md
15:50
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO # ProTV.md
15:50
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO # ProTV.md
15:50
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt # ProTV.md
15:40
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob # ProTV.md
15:30
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO # ProTV.md
15:30
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO # ProTV.md
15:20
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
15:10
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri # ProTV.md
14:50
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” # ProTV.md
14:50
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate # ProTV.md
14:50
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO # ProTV.md
14:40
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO # ProTV.md
14:30
La Medpark, de 15 ani, construim din valori
14:30
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton # ProTV.md
Acum 6 ore
14:10
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC # ProTV.md
14:10
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
14:10
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți # ProTV.md
14:00
Locuitorii din Comrat vor achita mai mult pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE # ProTV.md
14:00
Un moldovean a fost reținut după ce a oprit un tren în estul Poloniei, la granița cu Ucraina # ProTV.md
13:50
Locuitorii din Comrat vor achita mai multe pentru apă și serviciile de canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE # ProTV.md
13:40
Zeci de accidente rutiere, sute de traumatisme și mii de urgențe cardiovasculare: Peste 16 mii de intervenții ale ambulanțelor în doar o săptămână # ProTV.md
13:40
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora # ProTV.md
13:30
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși la Ialoveni. Ce spune poliția
13:10
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Incendiu puternic la Sîngerei: Un bărbat a ajuns la spital, după ce locuința sa a luat foc de două ori în aceeași zi. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.02.2026
12:50
Exporta vin „franțuzesc” în SUA: O companie din Moldova - cercetată penal. Procurorii vin cu detalii - VIDEO # ProTV.md
12:50
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - FOTO # ProTV.md
12:40
Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto # ProTV.md
Acum 8 ore
12:20
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
12:10
A fost sau nu survolat spațiul aerian al țării noastre după bubuiturile de la Soroca? Ministerul Apărării vine cu detalii # ProTV.md
12:00
Rețea de escroci, deconspirată. Un bărbat, reținut în flagrant în capitală, în timp ce ridica un telefon mobil comandat online cu date personale ale altor persoane - VIDEO # ProTV.md
