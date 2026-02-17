Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO

ProTV.md, 17 februarie 2026 21:10

Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
21:30
„O răfuială în privința mea și a familiei mele”, susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO ProTV.md
„O răfuială în privința mea și a familiei mele”, susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
Acum 30 minute
21:10
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO ProTV.md
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO
Acum o oră
21:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO ProTV.md
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
20:50
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO ProTV.md
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO
20:50
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace ProTV.md
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
20:40
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră” ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO ProTV.md
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră” ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO
Acum 2 ore
20:30
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO
20:10
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura ProTV.md
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura
20:00
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo ProTV.md
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.02.2026
19:50
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori ProTV.md
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori
19:40
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula ProTV.md
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
Acum 4 ore
19:20
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică ProTV.md
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică
19:10
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia ProTV.md
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
19:10
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video ProTV.md
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video
19:00
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington ProTV.md
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington
18:40
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO ProTV.md
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile ProTV.md
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo ProTV.md
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor ProTV.md
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor
Acum 6 ore
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație ProTV.md
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație
17:20
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO ProTV.md
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO
17:10
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
17:10
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului ProTV.md
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026
16:50
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă ProTV.md
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă
16:40
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO ProTV.md
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO
16:30
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului ProTV.md
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului
16:30
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO ProTV.md
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO
16:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții ProTV.md
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
16:10
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA ProTV.md
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA
16:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale ProTV.md
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale
16:00
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez ProTV.md
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
15:50
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO ProTV.md
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO
15:50
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO ProTV.md
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO
15:50
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt ProTV.md
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt
15:40
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob ProTV.md
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob
Acum 8 ore
15:30
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO ProTV.md
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO
15:30
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO ProTV.md
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO
15:20
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO ProTV.md
Incendiu în capitală: O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit. Momentul când 5 pompieri luptă pentru a stinge flăcările - VIDEO
15:10
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri ProTV.md
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri
14:50
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” ProTV.md
Volodimir Zelenski: „Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”
14:50
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate ProTV.md
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate
14:50
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO ProTV.md
Zeci de rachete și sute de drone au vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ucrainene. Oamenii au rămas fără lumină, caldură și apă - VIDEO
14:40
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO ProTV.md
Codul PORTOCALIU de ninsori, troiene și vânt - prelungit. Detaliile meteorologilor - FOTO
14:30
La Medpark, de 15 ani, construim din valori ProTV.md
La Medpark, de 15 ani, construim din valori
14:30
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton ProTV.md
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton
14:10
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC ProTV.md
A început testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Detaliile MEC
14:10
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real ProTV.md
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
14:10
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți ProTV.md
Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia, reluat la o lună de la tragedia din Adamuz, soldată cu 46 de morți
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.