Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO

17 februarie 2026

Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO

Acum 5 minute
23:00
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
23:00
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
23:00
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
Acum o oră
22:30
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
22:30
Carnavalul de la Veneția a ajuns la final, după mai bine de 2 săptămâni spectaculoase - VIDEO
22:20
Test important înaintea Campionatului European Under 23: Moldova strălucește la turneul dedicat lui Nicolae Oriol, unde Vasile Marcu și Constantin Chirilov au cucerit aurul - VIDEO
22:20
Vin moldovenesc vândut în SUA sub o marcă franceză: procurorii investighează o companie suspectată că ar fi utilizat ilegal brandul încă din 2020 - VIDEO
22:10
Moment istoric pe gheață: Miura și Kihara cuceresc aurul olimpic cu record mondial și oferă Japoniei prima medalie de aur la perechi, în timp ce Georgia obține argintul istoric - VIDEO
22:10
Un bărbat din Nisporeni, reținut după ce ar fi comandat telefoane online folosind datele personale ale persoanelor care își pierdeau actele de identitate - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
Final tensionat la concursul de Super Team: Austria câștigă surprinzător, iar decizia de a anula ultima manșă din cauza vremii schimbă soarta competiției - VIDEO
22:00
FC Barcelona pierde prima poziție în La Liga după etapa a 24-a, fiind depășită de Real Madrid cu două puncte, în urma unui derby dramatic cu Girona decis de un gol controversat - VIDEO
21:40
Noi acuzații în dosarul de corupție Midas: fostul ministru ucrainean al Energiei ar fi primit 9 milioane de dolari printr-o amplă schemă de mituire și spălare de bani - VIDEO
21:30
„O răfuială în privința mea și a familiei mele", susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:10
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO
Acum 4 ore
21:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
20:50
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO
20:50
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
20:40
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră" ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO
20:30
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO
20:10
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura
20:00
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.02.2026
19:50
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori
19:40
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
19:20
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică
19:10
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
19:10
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video
Acum 6 ore
19:00
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington
18:40
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație
17:20
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Reacția fostului primar de Boldurești – VIDEO
17:10
Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO
17:10
Investiții de milioane și planuri diplomatice ambițioase: ce au discutat premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Egiptului
Acum 8 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.02.2026
16:50
Revoluție în Formula 1. Anul 2026 aduce cele mai mari modificări din istorie, cu noi sisteme și reguli care fac, uneori, mașina mai lentă
16:40
Droguri și dispozitiv artizanal pentru consum, depistate la Briceni: un bărbat de 39 de ani, în vizorul poliției - VIDEO
16:30
Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului
16:30
Democrația locală, în prim-planul agendei europene: Sergiu Mihov deschide reuniunea Biroului CALRE sub egida Președinției Moldovei - FOTO
16:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid". La Geneva a început o nouă rundă de discuții
16:10
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA
16:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale
16:00
Rusia e pregătită „să folosească forța militară" în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
15:50
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori. Detaliile Președinției - GALERIE FOTO
15:50
O mașină a luat foc în ograda unui bloc de locuit din capitală. Momentul când un echipaj de pompieri luptă cu flăcările - FOTO/VIDEO
15:50
CFR Cluj a înregistrat a opta victorie consecutivă în campionatul României de fotbal. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o la limită pe Hermannstadt
15:40
JO de iarnă: Elana Meyers Taylor a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur în proba feminină de monobob
15:30
Nicanor Ciochină - adus în fața magistraților: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în noul dosar - VIDEO
