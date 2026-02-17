Încasările din chirii au crescut semnificativ la început de an

17:00

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a primit luni la Budapesta pe secretarul de stat american Marco Rubio.Szijjártó a anunțat acest lucru pe pagina sa de Facebook, relatează „Adevărul European”.Rubio a sosit în seara zilei de 15 februarie într-o vizită oficială la Budapesta.„De două ori la Washington și acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur î