În Primorie este căutat un tigru
Noi.md, 16 februarie 2026 22:00
În Ținutul Primorie din Rusia a fost creat un grup mixt, format din angajați ai serviciului de supraveghere a vînătorii, reprezentanți ai centrului „Амурский тигр” și forțele de ordine.Scopul lor este de a găsi prădătorul care a rănit mortal un bărbat de 23 de ani în apropierea localității Berezovka.{{863317}}Potrivit Oxu.Az, informațiile respective au fost publicate de serviciul de presă
• • •
Ploile torenţiale şi vînturile puternice au perturbat luni transporturile aeriene, feroviare şi cu feribotul, determinînd închiderea mai multor drumuri în zone vaste din Insula de Nord, Noua Zeelandă, unde zeci de mii de rezidenţi au rămas fără curent electric.Potrivit presei locale, cîteva curse aeriene erau din nou operaţionale la orele prînzului de pe aeroportul din Wellington, deşi anulări
Turiștilor care vizitează zona Uluwatu din Bali li se recomandă să se ferească de motocicliștii-taximetriști pe timp de noapte. Aceștia pot cere bani și amenința pasagerii.În ultima perioadă, turiștii au depus tot mai multe pl]ngeri împotriva șoferilor de moto-taxi. Aceștia transportă pasagerii pe drumuri întunecate și pustii și cer plăți suplimentare, amenințîndu-i că-i vor lăsa în mijlocul d
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămîna trecută la bugetul de stat circa 860 milioane de lei, informează moldpres.Astfel, în perioada 9-13 februarie, angajații SFS au efectuat 561 vizite fiscale la 544 de contribuabili.Direcția generală control a emis 118 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 3,7 milio
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, va prelungi controlul temporar la granițele terestre interne ale țării cu încă șase luni. Anterior se presupunea că controlul va fi anulat la 15 martie 2026.Potrivit ministrului, scopul prelungirii este asigurarea securității și ordinii, precum și continuarea combaterii migrației ilegale.{{840228}}„Prelungim controlul vamal la granițele cu ț
În Moldova, în 2025, exporturile de mărfuri au însumat 3782,7 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 6,4% comparativ cu cea înregistrată în anul 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, în același timp, exporturile de mărfuri autohtone, în anul 2025, au constituit 2979,0 milioane dolari SUA (78,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 10,0% față de anul 2024. Totodată, reexporturi
Zonele sudice ale Italiei au fost afectate de fenomene meteorologice extreme. Nici măcar monumentele naturale nu rezistă schimbăților climatice bruște.Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, s-a prăbușit stînca „Arcul îndrăgostiților”, cunoscută printre turiști. {{863854}}Această stîncă era renumită pentru priveliștile sale pitorești, relatează Noi.md, citînd oxu.az.Imagini
Inspectorii de mediu din cadrul IPM Șoldănești au desfășurat o oră ecologică cu elevii din cadrul Instituției Publice Gimnaziul Alcedar.În cadrul activității au fost abordate subiecte importante privind protecția mediului înconjurător, gestionarea corectă a deșeurilor, importanța păstrării curățeniei în localitate, protejarea resurselor naturale și rolul fiecăruia în menținerea unui mediu sănă
ANRE reiterează obligația consumatorilor non-casnici mari de a contracta gaze naturale pe piața concurențială # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începînd cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor natu
Funcționarii vamali din cadrul Aparatului central și a Birourilor vamale au participat la activitățile de instruire cu tematica „Aspecte privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale. Regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.Activitățile, desfășurate în format online, au fost organizate de Centrul de ins
Poliția turcă a reținut 11 suspecți în cazul furtului a 30 de milioane de dolari din două mașini aflate în parcarea unui complex rezidențial din Istanbul.Furtul a fost comis pe 11 februarie în cartierul Bakırköy din partea europeană a Istanbulului. Inițial, în cadrul anchetei au fost reținuți șapte oameni în Istanbul, Antalya și Kocaeli.{{864115}}De la aceștia au fost confiscate 1,6 milioa
În perioada 9–13 februarie 2026, încasările la Bugetul public național, administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 860,2 milioane lei, potrivit datelor operative ale instituției.În același interval, autoritatea fiscală a continuat acțiunile de promovare a conformării voluntare, fiind efectuate 561 vizite fiscale la 544 contribuabili.Direcția generală control a emis 118 d
Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează asupra riscurilor de înrăutățire a situației epidemiologice în contextul opririi vînătorii de mistreți. Fără implicări urgente pentru reducerea numărului de animale sălbatice, considerate surse principale de răspîndire a pestei porcine, boala poate dăuna și mai mult fermelor și gospodăriilor private.Președintele Asociației, Andrian Burduja,
Ungaria a început negocieri cu Croația privind livrările de petrol rusesc pe ruta adriatică. Motivul este oprirea tranzitului prin conducta care traversează teritoriul Ucrainei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la publicația Bloomberg.Ungaria a adresat oficial guvernului croat o cerere de asigurare a transportului petrolului rusesc prin conducta Adria.O scrisoare co
Echipa YMCA Moldova a oferit un set de echipamente HyperX și laptopuri HP Centrului pentru Vârstnici din orașul Ungheni, prin donația de tehnică IT oferită de HP Inc., în cadrul proiectului HOPE.Această inițiativă contribuie la creșterea accesului seniorilor la tehnologie modernă, încurajând implicarea activă, creativitatea și dezvoltarea competențelor digitale într-un mediu sigur și adaptat n
Centrul de asistență medicală urgentă a venit cu precizări privind moartea pacientului din raionul Orhei # Noi.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a oferit explicații oficiale cu privire la incidentul care a avut loc în noaptea de 16 februarie în raionul Orhei, unde un pacient a decedat înainte de sosirea ambulanței, care a întîrziat din cauza în condițiilor meteo nefavorabile.Conform informațiilor, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la „Serviciul
Astăzi, în sectorul Ciocana al capitalei, a avut loc un incident: o mașina a căzut într-o groapă, săpată în cadrul lucrărilor la rețelele de încălzire din curtea casei de la adresa: strada Milescu Spătaru, nr. 7/1. Imaginile incidentului s-au răspîndit imediat pe rețelele de socializare.În legătură cu incidentul, autoritățile municipale au venit cu explicații oficiale. Primăria Chișinău a info
Fostului șef al Ministerului Energiei din Ucraina este învinuit de participarea la o schemă de legalizare a fondurilor prin structuri offshore și un fond de investiții asociat familiei suspectului.Despre acest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la serviciul de presă al NABU.Oficial, departamentul nu dezvăluie numele suspectului, însă, potrivit surselor RBC-Ucraina, ieri NABU și Par
Mai mulți elevi au fost observați în timp ce traversau pe marginea unui pod pietonal inundat peste rîul Răut, din Bălți. Podul a fost inundat după ce, în ultimele zile, zăpada s-a topit, iar nivelul apei a crescut.În acest context, Primăria municipiului Bălți a venit cu un apel public către părinți și locuitorii orașului, solicitînd responsabilitate maximă și supravegherea atentă a copiilor, t
În ultimele 24 de ore, pe malul stîng al Nistrului, salvatorii din Slobozia au intervenit de șapte ori pentru a ajuta șoferii, din cauza condițiilor meteorologice complicate.{{864908}}În majoritatea cazurilor, mașinile s-au împotmolit pe drumurile de țară, rămînînd blocate în pămîntul umed după ploi. Din cauza precipitațiilor abundente, pămîntul s-a transformat într-o capcană vîscoasă pentru r
Prețurile gazelor naturale europene au atins minimul ultimelor cinci săptămîni din cauza prognozelor meteorologice mai favorabile.„Contractele futures pe gazul natural european au atins minimul ultimelor cinci săptămîni, deoarece prognoza meteo s-a schimbat în sensul unei ameliorări, ceea ce a slăbit potențial presiunea asupra rezervelor de combustibil care se epuizează rapid”, scrie Bloomberg
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat o tentativă de introducere în țară a unor bunuri de lux nedeclarate, în urma controlului vamal, notează Noi.md.Formalităților de control a fost supus un autoturism, care se deplasa din România, fiind condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vîrstă de 28 de ani. Bărbatul a selectat culoarul verde de control - „nimic de declarat”.{{864
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice grele, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori.Astfel, la data de 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați pentru a acorda ajutor unei ambulanțe SAMU, care nu se putea deplasa către pa
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a primit luni la Budapesta pe secretarul de stat american Marco Rubio.Szijjártó a anunțat acest lucru pe pagina sa de Facebook, relatează „Adevărul European”.Rubio a sosit în seara zilei de 15 februarie într-o vizită oficială la Budapesta.„De două ori la Washington și acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur î
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul săptămînii trecute, drumarii Regiei „Exdrupo” au intervenit zilnic pentru menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale, prin remedierea operativă a degradărilor apărute pe carosabil, ca urmare a fenomenelor negative specific iernii.Au fost executate plombări cu beton asfaltic rece pe 55 străzi din toate sectoarele Capitalei, în volum tota
Salvatorii Direcției regionale pentru situații excepționale Căușeni continuă campania de informare a cetățenilor privind protejarea locuințelor pe timp de iarnă.Mai mulți locuitori ai satului Taraclia din raionul Căușeni s-au trezit zilele trecute cu pompierii și salvatorii la poartă. Îmbrăcați în uniforme de serviciu și avînd în dotare detectoare autonome de fum, aceștia au verificat starea s
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a marcat 25 de ani de activitate, în cadrul unui eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai Guvernului și ai instituției. Cu această ocazie, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța consolidării unui sistem social bazat pe muncă, solidaritate și responsabilitate civică.„Responsabilitatea socială capătă sens atunci când sta
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 februarie 2026.Pe parcursul săptămînii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de subvenționare, după cum urmea
Pe sectorul Valea Perjei, în timpul unei patrulări comune desfășurate de un angajat al Brigăzii cu Destinație Specială„Scorpion” și un polițist de frontieră, a fost identificat un bărbat, cetățean al Ucrainei, aflat în zona de responsabilitate.Acesta a fost reținut și condus la subdiviziunea Poliției de Frontieră pentru identificare și stabilirea tuturor circumstanțelor.
Învingătorii Concursului Național de Științe și Inginerie 2026 au fost premiați duminică, 15 februarie, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la Mediacor. Competiția a avut loc în perioada 13-15 februarie și a reunit peste 140 de elevi din întreaga țară.În mesajul de felicitare adresat participanților, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, i-a încuraj
După vremea caldă de sîmbătă, 14 februarie, și perioada de relativă stabilitate meteorologică, în Moldova se așteaptă din nou o răcire. Despre aceasta informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Marți sînt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, iar miercuri ninsorile vor acoperi cea mai mare parte a teritoriului țării. În timpul nopții, temperatura aerului în anumite raioane ar
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu tînărul mijlocaș ofensiv ganez, Emmanuel Afetse.Potrivit Media Sport, acesta este al optulea nou-venit la „galben-negri” în această iarnă. Se pare că el s-a remarcat cu un gol în meciul amical împotriva echipei franceze „PetrusFlo” (7:0).{{864989}}Mijlocașul ofensiv în vîrstă de 18 ani și-a început cariera f
Completul de evaluare nu a putut adopta raportul pe integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon # Noi.md
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. {{864193}} Membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. În conformitate cu procedura prevăzută de Legea
Pe 13.02.2026, în jurul orei 16:00, pe traseul național R-34, la intrarea în orașul Leova, angajații SPF Leova au stopat pentru verificări un autoturism de condus de un locuitor al satului Negrești, r-nul Strășeni.La fața locului s-a constatat că, în unitatea de transport erau încărcați aproximativ 5 metri steri de salcîm alb, fără semne de marcaj, transportați fără acte de proveniență, noteaz
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a venit cu o nouă avertizare. Astfel, este anunțat Cod Portocaliu/Cod Galben de precipitații puternice și intensificări ale vîntului, notează Noi.md.Data emiterii: 16.02.2026, ora 15:00. Intervalul de acțiune: 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00. Se prevăd precipitații puternice și intensificări ale vîntului.{{864986}}Pe arii extinse vânt
În condiții de polei, ghețuș sau ninsoare, deplasarea cu anvelope de vară este strict interzisă, informează oamenii legii, notează Noi.md.Ignorarea acestei obligații pune în pericol atît viața conducătorului auto, cît și a celorlalți participanți la trafic.{{864865}}În această dimineață, polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul INSP au stopat un conducător auto care circul
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară, notează Noi.md.Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este, în mare parte, umedă în urma intervențiilor și a răspîndirii materialului antiderapant.{{864320}}Drumarii sînt în continuare în teren și intervin acolo unde situația o cere. Se lucrează la curățarea carosabilului, deszăpezire și combaterea lunecuș
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat 14 cazuri de deținere și consum de droguri, într-o săptămînă, notează Noi.md.În sectorul Botanica, au fost identificate 5 persoane (16–34 de ani) cu PVP (sare) și dispozitive pentru consum.{{864738}}În sectorul Centru – 3 persoane (17, 37, 40 de ani), minorul avea 15 pachețele cu PVP și a declarat că activa
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova (C.D.S.I.), a stabilit perioada campaniei electorale și a zilei desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al USM, notează Noi.md.Campania electorală pentru alegerea rectorului USM se desfășoară în perioada 16 februarie 2026 – 01 martie 2026.{{862326}}Pe durata ei, candidații își pot prezenta p
Polițiștii au documentat, în zilele de weekend, peste 3.900 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe întreg teritoriul țării.Potrivit datelor prezentate de oamenii legii, 31 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză,
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a îndemnat pe consilierii din PAS și cei din PSRM să se prezinte la ședința de joi a CMC.„Le propun să dea dovadă de maturitate politică, nu de manipulare, nu de ambiții de funcții, să vină la muncă, nu să umble pe sub poduri. Bugetul municipal e unul legal și nu e o plăcintă pe care voi vreți să o împărțiți așa ca la nivel național, pe sub masă”, a subliniat e
Penele de curent de amploare, precum cea care a afectat recent circa 70% din teritoriul Republicii Moldova, ar putea să se repete în lipsa unei noi linii de conectare la sistemul energetic, avertizează experții în domeniu.Republica Moldova face parte dintr-un bloc energetic comun cu Ucraina, fiind interconectată și cu rețeaua europeană. În acest context, problemele din sistemul energetic ucrai
În Moldova ar putea crește tariful la energia electrică pentru consumatorii casnici.Furnizorii Premier Energy și FEE Nord au trimis o solicitare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie newsmaker.md.Conform documentelor publicate, furnizorul de energie electrică din nordul Moldovei, FEE Nord, a propus o creștere a tarifului cu 8% - de la 4 lei pe kWh la 4,32
Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni-dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată.Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.{{864054}}Oper
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP).Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante ale UE,
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de premierul Alexandru Munteanu.În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a
O ambulanță care se deplasa la un pacient a rămas blocată pe traseu din cauza ghețușului și a fost tractată, însă din nefericire pacientul a decedat.Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în proximitatea localității Jora de Jos, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.{{865138}}Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu ar fi fost curățat, ambulanța a rămas bloc
Experți: Prețurile la imobile ar putea crește pe termen mediu, însă piața traversează o perioadă de așteptare # Noi.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sînt exagerate atît din perspectiva vînzătorilor, cît și a cumpărătorilor.Prognozele lui Nicolae Ba
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026, notează Noi.md.Principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a partici
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 16 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,31 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,15 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
