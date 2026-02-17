Chișinăul pe timpul lui   Ivan Bodiul: de la centru provincial la capitală modernă

10:30

A plecat din Moldova în copilărie și a crescut în Italia. Astăzi, la vîrsta de 30 de ani, a revenit în țară. Este povestea unei tinere care, după două decenii de aflare în străinătate, a decis să-și redescopere rădăcinile strămoșești.Nina Gîndea are 30 de ani. S-a născut în Republica Moldova, dar a locuit în adolescență și viața de adult în Italia, unde au emigrat părinții săi. După o perioadă