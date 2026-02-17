Prognoza meteo pentru 17 februarie
Noi.md, 17 februarie 2026 07:30
Astăzi, în Moldova se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative.Spre seară, izolat vor cădea precipitații slabe, în principal sub formă de lapoviță. Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... +1°C.În centru se așteaptă -4...-2°C
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
07:30
Corneliu Popovici, despre discursul lui Marco Rubio: „Lecții pentru Chișinău” în noul context geopolitic # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a publicat pe rețelele de socializare o analiză a discursului susținut de șeful diplomației americane, Marco Rubio, la München, în 14 februarie 2026, susținînd că mesajul transmis de Washington conține „cîteva lecții-cheie pe care politicienii de la Chișinău ar trebui să le rețină”.Potrivit lui Popovici, „Administrația Trump nu face pași înapoi,
07:30
Astăzi, în Moldova se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative.Spre seară, izolat vor cădea precipitații slabe, în principal sub formă de lapoviță. Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... +1°C.În centru se așteaptă -4...-2°C
Acum 2 ore
06:30
Școala moldovenească de balet a crescut din școala rusă de balet, iar bazele ei au fost puse de învățători, absolvenți ai școlilor de balet din Rusia.Despre acest lucru a relatat coregraful, ballettmeister-ul, regizorul și artistul poporului din Moldova, Radu Poclitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată pe canalul TVC-21, relatează Noi.mdEl a menționat că, la vremea
Acum 4 ore
05:30
Omul trebuie să se iubească și să nu se subestimeze, deoarece majoritatea problemelor apar anume din această cauză.Această opinie a fost exprimată de medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest lucru se referă în special la fetele care, din dorința de a pl
05:30
Cercetătorii de la Universitatea Stanford și-au propus să înțeleagă mai bine de ce unii copii consideră matematica mult mai dificilă decît colegii lor de clasă.Concluziile lor au fost publicate în revista JNeurosci, o revistă de neuroștiință care se concentrează pe modul în care creierul susține gîndirea și comportamentul, potrivit ScienceDaily.Mulți oameni presupun că dificultățile în mat
04:30
Grecia va participa la Forța Internațională de Stabilizare din Gaza și intenționează să trimită un batalion specializat în cadrul misiunii internaționale din Fîșie.Potrivit publicației elene Kathimerini, Grecia își va spori semnificativ prezența față de precedentele angajamente externe, integrînd pentru prima dată un rol de securitate activă într-o misiune din regiune, transmite https://www.me
Acum 6 ore
03:30
Marocul și Franța au ajuns la un acord pentru construirea unui cablu submarin care va transporta energie verde direct din nordul Africii în Europa.Proiectul „Qantara Med” va conecta regiunea Nador din Maroc cu un port francez, ocolind complet Spania.De la Marea Britanie la FranțaPotrivit unui raport al Africa Intelligence, cablul aparține companiei britanice Xlinks, care a creat o fili
02:30
La 5 martie 2026, în Chișinău, se va desfășura Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat în cadrul Platforma de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP).Evenimentul își propune să consolideze dialogul dintre autorități, investitori și mediul de afaceri, precum și să stimuleze atragerea investițiilor europene în agricultura moldovenească.Platforma APP funcționează
Acum 8 ore
01:30
Un bărbat din New Jersey transformă iarna în fapte bune.Americanul a construit o camionetă din zăpadă și vinde din interiorul ei înghețată, transmite stirileprotv.roVrea să fie disponibil pentru orice client, așa că și-a pus ideea în practică în fața casei. Deși afară temperatura nu sare de 5 grade Celsius, omul are vînzare, mai ales că are o varietate de sortimente.În plus, totul e pe
01:00
Guvernul a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei # Noi.md
Guvernul Republica Moldova a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei aflați pe teritoriul țării pînă la 1 martie 2027. În același timp, alte state au anunțat prelungirea automată a permiselor de imigrare, notează RBK Ucraina.Astfel, zeci de mii de refugiați își vor păstra dreptul la ședere legală și accesul la mecanismele de sprijin oferite
00:30
Cernăuțeanu: În Moldova nu se produc droguri. Substanțele provin în mare parte din UE și Ucraina # Noi.md
În Republica Moldova nu există laboratoare de producere a drogurilor. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Vocea Basarabiei.Potrivit acestuia, pe teritoriul țării nu este desfășurată activitate de producere a substanțelor narcotice. „Noi nu avem, cel puțin nu avem producere pe teritoriul Republicii Moldova de droguri. La noi, marea major
00:30
Irlanda a brevetat un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajîndu-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămînă.Măsura a fost luată în urma unui studiu, în care participanţii au explicat că necesitatea introducerii venitului minim pentru artiști. Printre avantaje se numără reducerea presiunii financiare asupra bugetelor personale și
00:00
O rezervație naturală cu vestigii antice, fără semnal telefonic și cu ponei sălbatici, atrage numeroși turiști. Este vorba despre o zonă situată în nordul Angliei protejată prin lege. Printre altele, în zonă au voie doar 12 mașini pe zi.Rezervația este așezată între dealurile Cheviot din Northumberland și se numește College Valley, potrivit Express.Zona este o atracție turistică deoarece g
00:00
Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”, scrie antena3.ro.Deși eclipsele totale atrag de obicei turiști din întreaga lume, de această dată spectacolul are loc într-una dintre cele mai i
00:00
Autoritățile din ministerele și alte instituții din Republica Moldova vor efectua o serie vizite în Statele Unite ale Americii, după negocierile dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen.Inițiativa acestei întîlniri a venit din partea americană, a declarat ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, în cadrul emisiunii „Новая неделя” на TV8.
00:00
La Chișinău a fost înregistrat primul caz de rujeolă din acest an. Informația a fost prezentată în cadrul ședinței Primăriei de conducerea Direcției Generale Asistență Medicală și Socială.Potrivit șefei adjuncte a Direcției, Marina Buga, în paralel se atestă o scădere a numărului de cazuri de gripă sezonieră. „Au fost înregistrate 210 cazuri de gripă sezonieră, comparativ cu 312 raportate săpt
Acum 12 ore
23:30
Artă rupestră din Africa de Sud ar putea infățișa o creatură dispărută acum de milioane de ani # Noi.md
O pictură pe stîncă din Africa de Sud ar putea arăta cum fosilele au influențat mitologia indigenă.Cercetătorii spun că lucrarea ar putea reprezenta un animal preistoric dispărut în urmă cu 250 de milioane de ani, scrie Futura-Sciences.{{862554}}Descoperirea leagă rămășițele fosile din Bazinul Karoo de tradițiile de artă rupestră ale populației San.Pictura, cunoscută drept „Panoul Șarp
23:00
Oamenii de știință au creat o tulpină slăbită de Listeria monocytogenes care ar putea deveni un tratament inovator împotriva cancerului. Cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley spun că bacteria modificată activează mecanisme puternice ale sistemului imunitar.Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin alimente, cunoscută pentru infecțiile grave pe care le poate provoca.
22:30
Biologii din mai multe centre internaționale au confirmat că moartea în masă a păsărilor sălbatice în Antarctica a fost cauzată de o tulpină extrem de infecțioasă a gripei aviare H5N1. Peste 50 de păsări polare din sudul polar au fost victime ale virusului în sezonul estival din 2023 și 2024.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista Scientific Reports (SciRep).{{8
22:00
În Ținutul Primorie din Rusia a fost creat un grup mixt, format din angajați ai serviciului de supraveghere a vînătorii, reprezentanți ai centrului „Амурский тигр” și forțele de ordine.Scopul lor este de a găsi prădătorul care a rănit mortal un bărbat de 23 de ani în apropierea localității Berezovka.{{863317}}Potrivit Oxu.Az, informațiile respective au fost publicate de serviciul de presă
21:30
Ploile torenţiale şi vînturile puternice au perturbat luni transporturile aeriene, feroviare şi cu feribotul, determinînd închiderea mai multor drumuri în zone vaste din Insula de Nord, Noua Zeelandă, unde zeci de mii de rezidenţi au rămas fără curent electric.Potrivit presei locale, cîteva curse aeriene erau din nou operaţionale la orele prînzului de pe aeroportul din Wellington, deşi anulări
21:00
Turiștilor care vizitează zona Uluwatu din Bali li se recomandă să se ferească de motocicliștii-taximetriști pe timp de noapte. Aceștia pot cere bani și amenința pasagerii.În ultima perioadă, turiștii au depus tot mai multe pl]ngeri împotriva șoferilor de moto-taxi. Aceștia transportă pasagerii pe drumuri întunecate și pustii și cer plăți suplimentare, amenințîndu-i că-i vor lăsa în mijlocul d
21:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămîna trecută la bugetul de stat circa 860 milioane de lei, informează moldpres.Astfel, în perioada 9-13 februarie, angajații SFS au efectuat 561 vizite fiscale la 544 de contribuabili.Direcția generală control a emis 118 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 3,7 milio
20:30
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, va prelungi controlul temporar la granițele terestre interne ale țării cu încă șase luni. Anterior se presupunea că controlul va fi anulat la 15 martie 2026.Potrivit ministrului, scopul prelungirii este asigurarea securității și ordinii, precum și continuarea combaterii migrației ilegale.{{840228}}„Prelungim controlul vamal la granițele cu ț
20:30
În Moldova, în 2025, exporturile de mărfuri au însumat 3782,7 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 6,4% comparativ cu cea înregistrată în anul 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, în același timp, exporturile de mărfuri autohtone, în anul 2025, au constituit 2979,0 milioane dolari SUA (78,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 10,0% față de anul 2024. Totodată, reexporturi
20:00
Zonele sudice ale Italiei au fost afectate de fenomene meteorologice extreme. Nici măcar monumentele naturale nu rezistă schimbăților climatice bruște.Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, s-a prăbușit stînca „Arcul îndrăgostiților”, cunoscută printre turiști. {{863854}}Această stîncă era renumită pentru priveliștile sale pitorești, relatează Noi.md, citînd oxu.az.Imagini
20:00
Inspectorii de mediu din cadrul IPM Șoldănești au desfășurat o oră ecologică cu elevii din cadrul Instituției Publice Gimnaziul Alcedar.În cadrul activității au fost abordate subiecte importante privind protecția mediului înconjurător, gestionarea corectă a deșeurilor, importanța păstrării curățeniei în localitate, protejarea resurselor naturale și rolul fiecăruia în menținerea unui mediu sănă
19:30
ANRE reiterează obligația consumatorilor non-casnici mari de a contracta gaze naturale pe piața concurențială # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începînd cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor natu
19:30
Funcționarii vamali din cadrul Aparatului central și a Birourilor vamale au participat la activitățile de instruire cu tematica „Aspecte privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale. Regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.Activitățile, desfășurate în format online, au fost organizate de Centrul de ins
19:00
Poliția turcă a reținut 11 suspecți în cazul furtului a 30 de milioane de dolari din două mașini aflate în parcarea unui complex rezidențial din Istanbul.Furtul a fost comis pe 11 februarie în cartierul Bakırköy din partea europeană a Istanbulului. Inițial, în cadrul anchetei au fost reținuți șapte oameni în Istanbul, Antalya și Kocaeli.{{864115}}De la aceștia au fost confiscate 1,6 milioa
19:00
În perioada 9–13 februarie 2026, încasările la Bugetul public național, administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 860,2 milioane lei, potrivit datelor operative ale instituției.În același interval, autoritatea fiscală a continuat acțiunile de promovare a conformării voluntare, fiind efectuate 561 vizite fiscale la 544 contribuabili.Direcția generală control a emis 118 d
Acum 24 ore
18:30
Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează asupra riscurilor de înrăutățire a situației epidemiologice în contextul opririi vînătorii de mistreți. Fără implicări urgente pentru reducerea numărului de animale sălbatice, considerate surse principale de răspîndire a pestei porcine, boala poate dăuna și mai mult fermelor și gospodăriilor private.Președintele Asociației, Andrian Burduja,
18:30
Ungaria a început negocieri cu Croația privind livrările de petrol rusesc pe ruta adriatică. Motivul este oprirea tranzitului prin conducta care traversează teritoriul Ucrainei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la publicația Bloomberg.Ungaria a adresat oficial guvernului croat o cerere de asigurare a transportului petrolului rusesc prin conducta Adria.O scrisoare co
18:30
Echipa YMCA Moldova a oferit un set de echipamente HyperX și laptopuri HP Centrului pentru Vârstnici din orașul Ungheni, prin donația de tehnică IT oferită de HP Inc., în cadrul proiectului HOPE.Această inițiativă contribuie la creșterea accesului seniorilor la tehnologie modernă, încurajând implicarea activă, creativitatea și dezvoltarea competențelor digitale într-un mediu sigur și adaptat n
18:00
Centrul de asistență medicală urgentă a venit cu precizări privind moartea pacientului din raionul Orhei # Noi.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a oferit explicații oficiale cu privire la incidentul care a avut loc în noaptea de 16 februarie în raionul Orhei, unde un pacient a decedat înainte de sosirea ambulanței, care a întîrziat din cauza în condițiilor meteo nefavorabile.Conform informațiilor, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la „Serviciul
18:00
Astăzi, în sectorul Ciocana al capitalei, a avut loc un incident: o mașina a căzut într-o groapă, săpată în cadrul lucrărilor la rețelele de încălzire din curtea casei de la adresa: strada Milescu Spătaru, nr. 7/1. Imaginile incidentului s-au răspîndit imediat pe rețelele de socializare.În legătură cu incidentul, autoritățile municipale au venit cu explicații oficiale. Primăria Chișinău a info
18:00
Fostului șef al Ministerului Energiei din Ucraina este învinuit de participarea la o schemă de legalizare a fondurilor prin structuri offshore și un fond de investiții asociat familiei suspectului.Despre acest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la serviciul de presă al NABU.Oficial, departamentul nu dezvăluie numele suspectului, însă, potrivit surselor RBC-Ucraina, ieri NABU și Par
18:00
Mai mulți elevi au fost observați în timp ce traversau pe marginea unui pod pietonal inundat peste rîul Răut, din Bălți. Podul a fost inundat după ce, în ultimele zile, zăpada s-a topit, iar nivelul apei a crescut.În acest context, Primăria municipiului Bălți a venit cu un apel public către părinți și locuitorii orașului, solicitînd responsabilitate maximă și supravegherea atentă a copiilor, t
18:00
În ultimele 24 de ore, pe malul stîng al Nistrului, salvatorii din Slobozia au intervenit de șapte ori pentru a ajuta șoferii, din cauza condițiilor meteorologice complicate.{{864908}}În majoritatea cazurilor, mașinile s-au împotmolit pe drumurile de țară, rămînînd blocate în pămîntul umed după ploi. Din cauza precipitațiilor abundente, pămîntul s-a transformat într-o capcană vîscoasă pentru r
17:30
Prețurile gazelor naturale europene au atins minimul ultimelor cinci săptămîni din cauza prognozelor meteorologice mai favorabile.„Contractele futures pe gazul natural european au atins minimul ultimelor cinci săptămîni, deoarece prognoza meteo s-a schimbat în sensul unei ameliorări, ceea ce a slăbit potențial presiunea asupra rezervelor de combustibil care se epuizează rapid”, scrie Bloomberg
17:30
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat o tentativă de introducere în țară a unor bunuri de lux nedeclarate, în urma controlului vamal, notează Noi.md.Formalităților de control a fost supus un autoturism, care se deplasa din România, fiind condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vîrstă de 28 de ani. Bărbatul a selectat culoarul verde de control - „nimic de declarat”.{{864
17:00
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice grele, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori.Astfel, la data de 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați pentru a acorda ajutor unei ambulanțe SAMU, care nu se putea deplasa către pa
17:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a primit luni la Budapesta pe secretarul de stat american Marco Rubio.Szijjártó a anunțat acest lucru pe pagina sa de Facebook, relatează „Adevărul European”.Rubio a sosit în seara zilei de 15 februarie într-o vizită oficială la Budapesta.„De două ori la Washington și acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur î
17:00
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul săptămînii trecute, drumarii Regiei „Exdrupo” au intervenit zilnic pentru menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale, prin remedierea operativă a degradărilor apărute pe carosabil, ca urmare a fenomenelor negative specific iernii.Au fost executate plombări cu beton asfaltic rece pe 55 străzi din toate sectoarele Capitalei, în volum tota
17:00
Salvatorii Direcției regionale pentru situații excepționale Căușeni continuă campania de informare a cetățenilor privind protejarea locuințelor pe timp de iarnă.Mai mulți locuitori ai satului Taraclia din raionul Căușeni s-au trezit zilele trecute cu pompierii și salvatorii la poartă. Îmbrăcați în uniforme de serviciu și avînd în dotare detectoare autonome de fum, aceștia au verificat starea s
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a marcat 25 de ani de activitate, în cadrul unui eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai Guvernului și ai instituției. Cu această ocazie, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța consolidării unui sistem social bazat pe muncă, solidaritate și responsabilitate civică.„Responsabilitatea socială capătă sens atunci când sta
16:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 februarie 2026.Pe parcursul săptămînii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de subvenționare, după cum urmea
16:30
Pe sectorul Valea Perjei, în timpul unei patrulări comune desfășurate de un angajat al Brigăzii cu Destinație Specială„Scorpion” și un polițist de frontieră, a fost identificat un bărbat, cetățean al Ucrainei, aflat în zona de responsabilitate.Acesta a fost reținut și condus la subdiviziunea Poliției de Frontieră pentru identificare și stabilirea tuturor circumstanțelor.
16:30
Învingătorii Concursului Național de Științe și Inginerie 2026 au fost premiați duminică, 15 februarie, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la Mediacor. Competiția a avut loc în perioada 13-15 februarie și a reunit peste 140 de elevi din întreaga țară.În mesajul de felicitare adresat participanților, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, i-a încuraj
16:00
După vremea caldă de sîmbătă, 14 februarie, și perioada de relativă stabilitate meteorologică, în Moldova se așteaptă din nou o răcire. Despre aceasta informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Marți sînt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, iar miercuri ninsorile vor acoperi cea mai mare parte a teritoriului țării. În timpul nopții, temperatura aerului în anumite raioane ar
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.