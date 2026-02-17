Prognoza meteo pentru 17 februarie

05:30

Cercetătorii de la Universitatea Stanford și-au propus să înțeleagă mai bine de ce unii copii consideră matematica mult mai dificilă decît colegii lor de clasă.Concluziile lor au fost publicate în revista JNeurosci, o revistă de neuroștiință care se concentrează pe modul în care creierul susține gîndirea și comportamentul, potrivit ScienceDaily.Mulți oameni presupun că dificultățile în mat