Artă rupestră din Africa de Sud ar putea infățișa o creatură dispărută acum de milioane de ani

14:30

Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni-dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată.Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.{{864054}}Oper