„Fratele m-a ruinat după ce s-a căsătorit cu o martoră a lui Iehova” – mărturia cutremurătoare a unui moldovean din diasporă

Pe durata controlului său, fie direct, fie din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost vizat de niciun dosar penal. După ce a pierdut puterea politică în iunie 2019, el a fugit din Republica Moldova, moment care a acționat ca un catalizator pentru justiție, însă fără efect imediat sau decisiv. Până în februarie 2026, Plahotniuc nu […]