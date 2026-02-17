De ce se scumpește curentul: creșteri la achiziție și deviații tarifare
EA.md, 17 februarie 2026 07:20
Tarifele la energia electrică ar putea urca în Republica Moldova, după ce principalii furnizori, Premier Energy și FEE Nord, au cerut oficial majorarea prețurilor. Operatorii au invocat, în cererea depusă la ANRE, scumpirea energiei procurate și devieri tarifare acumulate. Premier Energy cere un tarif de 3,83 lei/kWh pentru consumatorii de joasă tensiune, în timp […]
Acum 15 minute
07:30
O femeie de 51 de ani din Moldova, stabilită în Italia, povestește că a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități, după ce chiriașa a refuzat să părăsească apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care trăiește, transmite rotalianul.com. Potrivit […]
07:30
În clinicile publice, serviciile stomatologice vor fi de acum plătite pe serviciu prestat, nu pe pacient, ceea ce va spori accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a schimbat principiul de finanțare a instituțiilor stomatologice publice. Anterior, plata se făcea în funcție […]
07:30
Maia Sandu a afirmat că nu are planuri concrete după încheierea mandatului de președinte al Republicii Moldova. Potrivit Infotag, ea a făcut această declarație la München, într-un interviu acordat jurnaliștilor români. Răspunzând la o întrebare despre dacă intenționează să înceapă o carieră politică europeană la Bruxelles sau să urmeze politica la București după mandatul […]
Acum 30 minute
07:20
Ex-șeful Vămii, Iurie Gorea, trimis în judecată pentru o mită de 40.000 de dolari. Data primei ședințe de judecată # EA.md
Ex-șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, cercetat penal pentru corupție, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, scrietelegraph.md. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026, iar dosarul a fost înregistrat în instanță la 11 februarie 2026. Pe 30 iulie 2025, Șeful de la Vamă, […]
07:20
Ce se întâmplă cu alocația copiilor moldoveni cu cetățenie română dacă părintele își pierde buletinul? Răspunsul oficial al Ministerul Muncii # EA.md
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […]
07:20
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de publicații, citat de hotnews.ro. Putin a fost văzut ultima dată ținând un discurs pe 5 februarie, iar absența sa continuă […]
07:20
Șoferii ale căror mașini au fost avariate de gropile de pe drumurile din Moldova pot cere despăgubiri, însă cine plătește daunele depinde de proprietarul drumului. Explicațiile vin din partea avocatei din Cahul, Iulia Bria. Potrivit acesteia, primul pas este ca șoferul să nu părăsească locul incidentului, transmite ziuadeazi.md. „Dacă ai nimerit într-o groapă și […]
07:20
Un moldovean care se întoarce acasă după ani petrecuți în străinătate ar putea aduce nu doar bagaje obișnuite, ci și frigider, cuptor cu microunde, televizor sau bicicletă – toate fără taxe vamale. Guvernul va analiza lista exactă a bunurilor personale scutite de taxe în ședința din 18 februarie. Proiectul de hotărâre stabilește clar ce […]
07:20
„Fratele m-a ruinat după ce s-a căsătorit cu o martoră a lui Iehova” – mărturia cutremurătoare a unui moldovean din diasporă # EA.md
Un moldovean stabilit în Italia, Igor Ermurachi, povestește cum propriul frate l-a lăsat fără afacerea din Moldova și fără banii investiți. Într-un monolog la Dorin Galben, el a relatat cum a muncit ani întregi pentru a strânge peste 300.000 €, pe care i-a dat fratelui său pentru a deschide împreună o stomatologie, cu scopul de […]
07:20
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, recunoaște că ratarea tranșei FMI de 170 milioane de dolari anul trecut are legătură cu campania electorală parlamentară din toamnă, scrie UNIMEDIA. „Am avut câteva luni de campanie, apoi încă una-două până s-au validat alegerile. Există o relație de cauzalitate, da, pe acest aspect", […]
07:20
Svetlana Sainsus, fermecată de versurile lui Gheorghe Cavcaliuc! Descoperă poezia specială dedicată de Ziua Îndrăgostiților # EA.md
Cel mai „discret" cuplu, Svetlana Sainsus și Gheorghe Cavcaliuc, care nu-și confirmă oficial relația, deși au o fiică și se pregătesc de nuntă, a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților la Londra. Logodnicii, aflați într-o relație la distanță, s-au bucurat de momente romantice și intime împreună. Cireașa de pe tort a fost cadoul oferit de Gheorghe pentru Svetlana: […]
07:20
07:20
Tragedie la Nisporeni: Un bărbat a fost ucis cu cruzime, iar cadavrul a fost abandonat pe stradă # EA.md
Două persoane au fost reținute, suspectate că ar fi ucis un bărbat în bătaie. Incidentul s-a produs în noaptea de 14 spre 15 februarie, în jurul orei 03:20, pe o stradă din localitatea Ciorești, raionul Nisporeni. Potrivit surselor PulsMedia, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 60 de ani. Cadavrul acestuia […]
Acum o oră
07:10
Ceban, replică dură după acuzațiile lui Junghietu: „Facturile nu sunt fake. Pentru oamenii cu salarii de 6–10 mii de lei, ele sunt o povară uriașă” # EA.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la nemulțumirile legate de facturile la gaz, electricitate și energie termică, apărute pe fondul sumelor ridicate achitate de populație. În contextul în care ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a catalogat unele chitanțe apărute în spațiul public drept „false", edilul a respins acuzațiile. „Nu sunt fake. Pentru oamenii de rând, cu […]
07:10
„I-am cerut 10 mii de euro, mi-a dat 7 mii” – suma uriașă pe care Cătălin Lungu ar fi încasat-o de la Alexandru Bordea pentru un interviu # EA.md
Actorul și creatorul de conținut Cătălin Lungu a dezvăluit că a fost remunerat cu 7.000 de euro pentru participarea la un interviu realizat de omul de afaceri Alexandru Bordea. Declarația a fost făcută în cadrul Podcastului Lorenei de la PRO TV, unde Lungu a precizat că suma primită a fost ulterior donată, scrie unimedia. „Eu […]
07:10
„Un truc electoral al PAS” – Ceban avertizează: reforma APL riscă să ducă la dispariția a sute de primării, după bunul lor plac # EA.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuză guvernarea că reforma administrației publice locale ar avea un caracter „strict politic", fără legătură cu bunăstarea cetățenilor sau cu eficiența financiară. Edilul afirmă că inițiativa reprezintă un „truc electoral" pregătit de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și avertizează că autoritățile locale vor sesiza partenerii internaționali cu privire la această situație, […]
Acum 12 ore
21:40
La data de 13 februarie, opt persoane – 3 femei și 5 bărbați – au fost reținute după ce, folosind un cont fals de Instagram, ar fi cerut aproape un milion de lei de la două victime. Suspecții din Chișinău și Orhei le-ar fi amenințat că le vor sabota activitatea pe rețelele sociale dacă nu […]
Acum 24 ore
15:20
Ședință amânată în dosarul „Frauda bancară”: absența lui Vlad Plahotniuc blochează cauza. De ce nu s-a prezentat fostul lider democrat # EA.md
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară", în care este vizat Vlad Plahotniuc, programată pentru astăzi, 16 februarie, a fost amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță din motive de sănătate. Magistrații au precizat că a fost prezentat un proces-verbal emis de administrația penitenciarului, care confirmă că Plahotniuc nu poate participa la ședință.
Ieri
07:30
Noile reguli pentru șoferii începători stârnesc reacții: Ce cred oamenii despre schimbările în trafic? # EA.md
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi întărite, pentru a reduce accidentele provocate de șoferii începători și a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Printre schimbările propuse se numără un examen mai strict și extinderea perioadei de probă de la 1 la 2 ani. Pe durata acestei perioade, noii conducători auto […]
07:30
Prețurile locuințelor nu vor scădea în perioada imediat următoare, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Invitat în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, oficialul a explicat că măsurile pregătite pentru sprijinirea sectorului imobiliar își vor face simțite efectele abia pe termen mediu, nu pe termen scurt. „Din perspectiva timpului nu cred […]
07:30
Medicul anesteziolog Boris Meșteșug, vizat anterior într-un dosar penal ce vizează acuzații de viol, răpire
07:30
„Vecinii v-au încălzit, deci plătiți.” Declarația șefului Termoelectrica stârnește controverse # EA.md
Șeful Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a explicat de ce consumatorii care își încălzesc apartamentele cu gaz sunt obligați să achite și pentru încălzirea centralizată, mai ales în situațiile în care își opresc cazanul. Potrivit acestuia, chiar și atunci când nu folosesc sursa proprie de încălzire, apartamentele beneficiază de căldura generată de locuințele vecine, scrie UNIMEDIA „Apartamentul […] Articolul „Vecinii v-au încălzit, deci plătiți.” Declarația șefului Termoelectrica stârnește controverse apare prima dată în ea.md.
07:30
Marina Cârnaț a vorbit deschis despre rolul său de femeie în familia construită alături de Teodor Cârnaț, o familie care, de-a lungul căsniciei, s-a mărit până la 10 membri. Într-o postare pe rețelele sociale, ea a subliniat că nu crede în sacrificiul de sine ca dovadă de iubire, ci în echilibru, comunicare și respect pentru […] Articolul „Nu mă sacrific și nu tac.” Marina Cârnaț rupe tiparele despre rolul femeii în cuplu apare prima dată în ea.md.
07:20
Moment care a făcut sala să vibreze! Moldoveanca Adriana Babin a lăsat modellingul pentru nai și a ridicat publicul în picioare pe scena „Românii au talent” # EA.md
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie protv.ro. A oferit un adevărat spectacol și a […] Articolul Moment care a făcut sala să vibreze! Moldoveanca Adriana Babin a lăsat modellingul pentru nai și a ridicat publicul în picioare pe scena „Românii au talent” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Să-mi cer scuze pentru adevăr?” Replica tranșantă a Annei Mihalachi după hotărârea instanței în dosarul intentat de Maia Sandu # EA.md
Anna Mihalachi a reacționat dur după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Unde sunt dovezile?”, a scris Mihalachi pe rețelele de socializare. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile, unde-ţi sunt? Scuzele şi pagubele morale + materiale eu le aştept de la tine”, a scris Anna Mihalachi. Pe […] Articolul „Să-mi cer scuze pentru adevăr?” Replica tranșantă a Annei Mihalachi după hotărârea instanței în dosarul intentat de Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
07:20
Zelenski lovește dur: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!” — mesajul său despre Putin # EA.md
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico, citat de digi24.ro. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina. „Sunt mai tânăr decât Putin”, a spus Volodimir Zelenski în […] Articolul Zelenski lovește dur: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!” — mesajul său despre Putin apare prima dată în ea.md.
07:20
Vlad Filat trage un semnal dur: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a dezvăluit corupția din instituții și a declanșat o criză politică # EA.md
La peste 13 ani de la vânătoarea ilegală din Rezervația Naturală Pădurea Domnească, în urma căreia a murit Sorin Paciu, Vlad Filat afirmă că acel caz a scos la iveală „putreziciunea” din instituțiile statului și tentativa de mușamalizare a crimei. Fostul premier susține că tragedia a provocat o criză politică majoră și acuză influența oligarhică […] Articolul Vlad Filat trage un semnal dur: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a dezvăluit corupția din instituții și a declanșat o criză politică apare prima dată în ea.md.
07:20
Maia Sandu dezvăluie cifre șocante: „Rusia a investit aproape 2% din PIB-ul nostru pentru a influența alegerile” # EA.md
În cazul Republicii Moldova, Rusia a promovat ideea că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții incapabile să protejeze cetățenii și să ofere rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să […] Articolul Maia Sandu dezvăluie cifre șocante: „Rusia a investit aproape 2% din PIB-ul nostru pentru a influența alegerile” apare prima dată în ea.md.
07:20
Sâmbătă am marcat 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai mari poeți români ai secolului XX, autor al unor opere memorabile despre mamă și iubire. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a depus flori și a adus un omagiu memoriei lui Grigore Vieru, subliniind că marele poet a scris cele […] Articolul Un scuar din Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru apare prima dată în ea.md.
07:20
Un elev din Moldova, arestat pentru falsificarea de rețete în valoare de sute de mii de euro # EA.md
În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția din München a destructurat un grup criminal specializat în falsificarea rețetelor pentru medicamente scumpe. Printre persoanele cheie s-a numărat și un cetățean moldovean în vârstă de 15 ani, pe care forțele de ordine l-au reținut chiar într-o școală din Berlin. Pagubele provocate de activitățile bandei, care includea […] Articolul Un elev din Moldova, arestat pentru falsificarea de rețete în valoare de sute de mii de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
Portul Constanța va prelua controlul asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova # EA.md
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, după finalizarea procesului BERD de identificare a unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor și Infrastructurii din România, Ciprian Șerban. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre. Ciprian Șerban a menționat că […] Articolul Portul Constanța va prelua controlul asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputatul Ion Chicu din blocul „Alternativa” intenționează să depună o moțiune împotriva politicilor Ministerului Apărării și cere demisia lui Anatolie Nosatîi. Fostul premier vrea audierea ministrului Apărării în Parlament, după ce doi tineri au murit în timpul serviciului militar, fiind răniți cu arma din dotare. Tragediile s-au produs la mai puțin de o lună […] Articolul Chicu cere demisia ministrului Apărării: „Ne pierdem tinerii pe timp de pace!” apare prima dată în ea.md.
15 februarie 2026
12:00
Roman Burlaca reacționează după raidul BRMG: Peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri ridicate în urma verificărilor la sediu # EA.md
Vineri, noaptea , polițiștii de la Inspectoratul Centru au intervenit într-un local de agrement, după informații că mai multe persoane ar fi consumat droguri în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Localul ar aparține BR Media Group (BRMG), deținut de regizorul Roman Burlaca. Astfel, acesta a venit cu o reație pe rețelele de […] Articolul Roman Burlaca reacționează după raidul BRMG: Peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri ridicate în urma verificărilor la sediu apare prima dată în ea.md.
12:00
Navalnîi, otrăvit cu Epibatidina, toxina unei broaște sud-americane – de 200 de ori mai puternică decât morfina, provoacă sufocare în agonie # EA.md
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină specifică broaștei-săgeată numită epibatidină înainte de a muri în 2024, a declarat secretara britanică de externe, Yvette Cooper, la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, 14 februarie, scrie The Guardian. „Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această […] Articolul Navalnîi, otrăvit cu Epibatidina, toxina unei broaște sud-americane – de 200 de ori mai puternică decât morfina, provoacă sufocare în agonie apare prima dată în ea.md.
09:10
Întrebat despre durata mandatului Guvernului său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a precizat că Parlamentul stabilește perioada oficială: patru ani. Totuși, el a subliniat că va continua doar dacă Executivul este considerat eficient: „Dacă Legislativul va decide că suntem buni, vom continua lucrul”, a declarat premierul la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1. „Noi am […] Articolul Cât mai rămâne Guvernul Munteanu la putere? Prim-ministrul a dat răspunsul apare prima dată în ea.md.
09:10
Criză de muncitori în capitală: Chișinăul caută soluții și se uită spre India și Bangladesh pentru forță de muncă # EA.md
Republica Moldova vrea să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, mizând inclusiv pe atragerea lucrătorilor din afara UE, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8, relatează bani.md. Potrivit oficialului, autoritățile au liberalizat deja „la maximum posibil” piața muncii pentru […] Articolul Criză de muncitori în capitală: Chișinăul caută soluții și se uită spre India și Bangladesh pentru forță de muncă apare prima dată în ea.md.
09:10
Deputatul PSRM Igor Dodon a propus joi, 12 februarie, în plenul Parlamentului, audierea premierului Alexandru Munteanu, pentru prezentarea raportului privind primele 100 de zile de activitate ale Guvernului pe care îl conduce. Dodon l-a îndemnat pe Munteanu să vină la audieri „chiar dacă deputații majorității nu vor susține această idee”, informează infotag.md. „Nu permiteți […] Articolul Dodon lansează scenariul: în aprilie–mai, Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern apare prima dată în ea.md.
09:10
Verdict dur în Marea Britanie: un moldovean, găsit vinovat de omor, riscă închisoare pe viață # EA.md
Un moldovean riscă închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea unui bărbat, în urma unei dispute legate de bani, în orașul Dartford din Marea Britanie. Conform anchetei, moldoveanul, în vârstă de 29 de ani, avea datorii de peste 5.000 de lire sterline când a comis crima, transmite ipn.md cu referire la […] Articolul Verdict dur în Marea Britanie: un moldovean, găsit vinovat de omor, riscă închisoare pe viață apare prima dată în ea.md.
09:10
Irina Borodkina, proprietara salonului unde și-a pierdut viața Liuba Babuțchi, rămâne căutată la nivel internațional prin Interpol și ar fi localizată în Ucraina. Totodată, cauza penală în care sunt vizate Ecaterina Maniuc și Natalia Sacaliuc se află în faza judiciară. Toate acestea după un an de la deces, relatează agora.md. Irina Borodkina, proprietara salonului […] Articolul Un an de la cazul Babuțchi: Borodkina este încă pe lista căutărilor internaționale apare prima dată în ea.md.
09:10
Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire și abuz sexual asupra a două fetițe de 10 și 12 ani # EA.md
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care la 6 februarie a fost demis de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, a oferit o primă reacție la acuzațiile care i se aduc. Pentru […] Articolul Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire și abuz sexual asupra a două fetițe de 10 și 12 ani apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Coșmar în Italia: peste 20 de moldoveni, printre care 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină. „Șefa” rețelei – o româncă de doar 23 de ani # EA.md
Peste 20 de moldoveni, printre care și opt minori, exploatați într-un depozit din Italia. O tânără româncă de 23 de ani a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii, după ce autoritățile italiene au descoperit un „fabrică-lagăr” unde aceștia erau forțați să muncească, scrie rotalianul. Potrivit informațiilor, intervenția a avut loc vineri, 13 februarie […] Articolul Coșmar în Italia: peste 20 de moldoveni, printre care 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină. „Șefa” rețelei – o româncă de doar 23 de ani apare prima dată în ea.md.
11:50
Scandal în Găgăuzia: deputat surprins la volan fără permis, după ce fusese lăsat fără drept de conducere pentru șofat în stare de ebrietate # EA.md
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de polițiști în trafic, deși avea permisul suspendat din decembrie, după ce fusese depistat conducând în stare de ebrietate. „Angajații Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia au stopat pentru verificări o Skoda. Ulterior stopării, polițiştii au stabilit că bărbatul de la volan a fost […] Articolul Scandal în Găgăuzia: deputat surprins la volan fără permis, după ce fusese lăsat fără drept de conducere pentru șofat în stare de ebrietate apare prima dată în ea.md.
08:40
Renato Usatîi: „Educația, cultura, tineretul și sportul cer unitate între majoritate și opoziție” # EA.md
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului, a declarat că majoritatea și opoziția trebuie să colaboreze în domeniile cultură, educație, tineret și sport. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac reforme dure, pentru că fiecare guvernare […] Articolul Renato Usatîi: „Educația, cultura, tineretul și sportul cer unitate între majoritate și opoziție” apare prima dată în ea.md.
08:40
Iubirea adevărată nu lasă loc de dubii, iar comportamentele și gesturile vorbesc mai mult decât cuvintele. Dacă te întrebi dacă partenerul tău te iubește cu adevărat, iată 7 semne clare care nu mint: 1️⃣ Te prioritizează Un bărbat care te iubește își face timp pentru tine, chiar și atunci când este ocupat. Prietenii și munca […] Articolul Cum să știi că te iubește cu adevărat: 7 semne care nu mint apare prima dată în ea.md.
08:40
Șoc în Franța: doi bebeluși, descoperiți într-un congelator. Mama a mărturisit că i-a înghețat la o lună după naștere # EA.md
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro. Suspecta, care are aproximativ 50 de ani, a fost reținută în Boulogne-Billancourt, o suburbie înstărită a Parisului, după ce cadavrele a doi copii […] Articolul Șoc în Franța: doi bebeluși, descoperiți într-un congelator. Mama a mărturisit că i-a înghețat la o lună după naștere apare prima dată în ea.md.
08:30
Tragedie în Armata Națională: tânărul de 18 ani s-a împușcat mortal și a lăsat un bilet de adio. Ce a scris # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul Ialoveni, înrolat anul trecut în armată și își […] Articolul Tragedie în Armata Națională: tânărul de 18 ani s-a împușcat mortal și a lăsat un bilet de adio. Ce a scris apare prima dată în ea.md.
08:30
„Se țineau de mână” – mama fetiței accidentate la Strășeni cere permise suspendate pe viață pentru șoferii vitezomani # EA.md
Tragedie la Strășeni: mama fetei lovite pe 2 februarie de un Mercedes, alături de băiatul decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii vitezomani, transmite UNIMEDIA. „Această tragedie trebuie să fie ultima. Moldova trebuie să arate că viața copiilor noștri este sfântă”, a scris mama pe rețelele de socializare. „O viață spulberată, o […] Articolul „Se țineau de mână” – mama fetiței accidentate la Strășeni cere permise suspendate pe viață pentru șoferii vitezomani apare prima dată în ea.md.
08:30
Horoscop de Valentine’s Day: Află ce cadou i se potrivește perfect iubitei sau iubitului, în funcție de zodie # EA.md
Ziua Îndrăgostiților a sosit, iar alegerea cadoului ideal poate fi o provocare. Pentru a surprinde persoana iubită, astrologii recomandă să te inspiri din zodia sa. Iată ce cadouri i se potrivesc cel mai bine: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Berbecii iubesc aventura și adrenalina. Cadourile care le oferă experiențe noi, surprize neașteptate sau […] Articolul Horoscop de Valentine’s Day: Află ce cadou i se potrivește perfect iubitei sau iubitului, în funcție de zodie apare prima dată în ea.md.
08:30
Facturi uriașe care au speriat moldovenii? Ministerul Energiei: sunt false, cifrele mari vin din consum crescut # EA.md
Ministerul Energiei, prin Dorin Junghietu, clarifică: facturile uriașe apărute pe rețelele sociale sunt false. Valorile mari sunt explicate de consumul crescut, mai ales din cauza frigului recent. „Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre […] Articolul Facturi uriașe care au speriat moldovenii? Ministerul Energiei: sunt false, cifrele mari vin din consum crescut apare prima dată în ea.md.
13 februarie 2026
13:10
ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, crimă organizată, spălare de bani, fals și contrabandă – de la stăpânul justiției la justițiabil # EA.md
Pe durata controlului său, fie direct, fie din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost vizat de niciun dosar penal. După ce a pierdut puterea politică în iunie 2019, el a fugit din Republica Moldova, moment care a acționat ca un catalizator pentru justiție, însă fără efect imediat sau decisiv. Până în februarie 2026, Plahotniuc nu […] Articolul ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, crimă organizată, spălare de bani, fals și contrabandă – de la stăpânul justiției la justițiabil apare prima dată în ea.md.
