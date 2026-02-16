Starețul mănăstirii din Durlești, internat în stare gravă la spital după un conflict
NewsMaker, 16 februarie 2026 20:00
Situație tensionată la Mănăstirea „Sfântul Andrei" din orașul Durlești. Starețul Andrei Caramalău, care a fost condamnat în primă instanță pentru ademenirea unei minore în scopuri sexuale și care, în 2021, a fost oprit să mai slujească printr-o decizie mitropolitană, a ignorat hotărârea. Duminică, 15 februarie, un reprezentant al Mitropoliei Basarabiei a venit să pună repetat
Acum o oră
20:00
19:40
Un bărbat din satul Jora de Sus, raionul Orhei, care suferea de probleme cardiovasculare, a decedat astăzi, 16 februarie, după ce ambulanța nu a reușit să ajungă la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autospeciala a rămas blocată în zăpadă, iar salvatorii au intervenit pentru deblocarea acesteia atât în drum spre pacient, cât și la
Acum 2 ore
19:30
(VIDEO) Amenințări în dosarul Plahotniuc?/ Mașină în groapă, în Chișinău/ Interimarul PG a picat vettingul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Distanța socială crește în Moldova. Care grupuri sunt cele mai respinse?— Un bărbat decedat înainte de sosirea ambulanței, rămasă blocată în zăpadă— O mașină a căzut într-o groapă în Chișinău— Alexandru Machidon nu a trecut evaluarea comisiei de vetting?— Cod Portocaliu: ninsori,
19:20
De ce furnizorii solicită majorarea tarifelor la energia electrică? Explicația ministrului Junghietu # NewsMaker
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că solicitările privind creșterea tarifelor la lumină este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate. Oficialul a precizat că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut, relatează Radio Chișinău. „Iarna aceasta, începând cu luna octombrie, după ce în Ucraina, în
18:50
O mașină a căzut într-o groapă săpată pentru lucrări la rețelele termice, în curtea unui bloc de pe strada Milescu Spătaru 7/1 din Chișinău. Imaginile, publicate pe rețelele de socializare pe 16 februarie, au devenit rapid virale. Într-o reacție oficială, Primăria Chișinău a precizat că intervențiile sunt efectuate de S.A. „Termoelectrica". „În urma incidentului care
18:40
Secția de copii a spitalului din Nisporeni a fost închisă temporar, după ce o mamă a filmat gândaci într-un salon # NewsMaker
Activitatea secției pentru copii a spitalului din Nisporeni a fost suspendată, după ce în spațiul public au apărut imagini cu condițiile sanitare dezastruoase din cadrul acesteia. De asemenea, directoarea instituției medicale a depus cerere de demisie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o postare pe Facebook publicată pe 16 februarie. Emil Ceban
Acum 4 ore
18:00
UE va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, creat la inițiativa lui Trump. Pe cine trimite # NewsMaker
UE va participa la prima reuniune formală a Consiliului pentru Pace al președintelui SUA, Donald Trump. Comisia Europeană a anunțat PE 16 februarie că blocul comunitar va fi reprezentat de comisara pentru Mediterană, Dubravka Šuica. Totuși, UE nu se alătură inițiativei. „Comisara Šuica va călători la Washington D. C. mai târziu în această săptămână. Ea
18:00
(VIDEO) Satele vor dispărea sau vor deveni mai puternice? Experții ADEPT demontează miturile despre reforma teritorială # NewsMaker
Disputele privind reforma administrativ-teritorială continuă, în Moldova. Experții demontează, alături de primarii care au trecut deja prin procesul de amalgamare, principalele mituri.În Moldova, 60% dintre primării deservesc mai puțin de 1 500 de locuitori. De exemplu, în comuna Boghenii Noi din raionul Ungheni au rămas 914 persoane. De la începutul anului, mai mult de zece
17:40
Un bărbat din Orhei a murit după ce ambulanța a ajuns la el cu aproape 2 ore întârziere, din cauza vremii # NewsMaker
Un bărbat din raionul Orhei, pentru care a fost solicitată ambulanța în noaptea de 15 spre 16 februarie, a decedat înainte ca echipa medicală să ajungă la fața locului. Ambulanța a rămas blocată în zăpadă, iar medicii, la sosire, au constatat decesul persoanei. Informațiile au fost comunicate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
17:40
Două monodrame, două universuri interioare aduse în prim-plan prin forța unui singur actor. Într-un decor minimalist, cele două spectacole transformă scena într-un spațiu al confesiunii și al emoției pure, mizând pe intensitatea interpretării și pe relația directă cu publicul. ADI de Constantin CHEIANURegia: Diandra GHERGHELmonodramă +16Joi, 19 februarie, ora 18.30 „Adolf Hitler" conduce Germania între
17:00
Moldova a importat de aproape 3 ori mai multe produse decât a exportat, în 2025. România, China și Ucraina – principalele surse # NewsMaker
Importurile au continuat să domine comerțul exterior al Republica Moldova și în 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că țara a importat aproape de trei ori mai multe mărfuri decât a exportat, ceea ce a dus la un deficit comercial record de 7,14 miliarde de dolari. Deși exporturile au crescut față de 2024 cu
16:50
Locuitorii din Tocuz solicită repararea drumului spre traseul central: transportatorii au ieșit la protest # NewsMaker
Locuitorii satului Tocuz, raionul Căușeni, cer ajutorul autorităților pentru repararea celor 9 km de drum care fac legătura între localitate și traseul central. Oamenii afirmă că porțiunea de drum nu a văzut niciodată asfalt, iar la fiecare picătură de ploaie drumul, acoperit cu prundiș, se transformă în mocirlă. An de an, din această cauză, în
Acum 6 ore
16:00
A trecut sau nu a trecut Vettingul? Procurorul general interimar Machidon nu a întrunit voturile necesare pentru o decizie # NewsMaker
Completul de evaluare nu a votat în unanimitate proiectul de raport în cazul procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Astfel, raportul va fi examinat de Comisia de evaluare. Anunțul a fost făcut pe 16 februarie de Comisia de Evaluare a Procurorilor, care a precizat că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar va
16:00
Maximum 10 perechi de încălțăminte și 3 blănuri. Lista bunurilor pentru care nu trebuie să plătiți taxe dacă reveniți cu traiul în Moldova # NewsMaker
Moldovenii din străinătate care revin pentru a se stabili în Republica Moldova nu vor fi nevoiți să plătească drepturi de import pentru tehnică de bucătărie, haine, instrumente și alte bunuri pe care le pot aduce acasă. O hotărâre de Guvern, care prevede lista bunurilor scutite de aceste taxe, a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și
15:50
Ninsori puternice, lapoviță și rafale de vânt de până la 20 m/s sunt prognozate în Republica Moldova începând cu seara de 17 februarie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod portocaliu și Cod galben de precipitații, valabile până pe 18 februarie, ora 17:00. Meteorologii anunță răcire accentuată a vremii, vizibilitate redusă și formarea ghețușului pe
15:20
Aproape toți banii alocați în 2025 pentru reparația și întreținerea drumurilor – cheltuiți. Munteanu: „Țara s-a transformat într-un șantier” # NewsMaker
Anul trecut, banii alocați din Fondul rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale au fost valorificați aproape integral. Din totalul de circa 2,59 miliarde de lei prevăzuți pentru 2025, au fost cheltuite aproximativ 2,51 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 96,7% din buget. Datele au fost prezentate pe 16 februarie, în cadrul ședinței Consiliului
15:10
(VIDEO) Lumina se scumpește?/Copiii cu cetățenie română rămân fără alocații? Cum va fi vremea în februarie? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— România va fi observator la prima ședință a „Consiliului Păcii"— Săptămâna aceasta: ninsori, frig și polei în toată Moldova— Tarifele la electricitate ar putea crește— Ședința în dosarul „Frauda bancară", amânată. Plahotniuc, în continuare bolnav?— Primăria Chișinău trimite 15 echipe pentru a
15:00
325 000 de ucraineni care au fugit din Ucraina după declanșarea invaziei ruse și au revenit ulterior ar putea fi nevoiți să părăsească din nou țara în perioada următoare, pe fondul înrăutățirii condițiilor de trai provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Estimarea aparține Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), relatează Rubrica. Potrivit OIM, situația din ianuarie
15:00
Vot peste trei luni în 11 localități din Republica Moldova: a început perioada electorală # NewsMaker
Pe 16 februarie a început perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Menționăm că alegerile locale noi vor avea loc în 10 localități, iar referendumul se va desfășura în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, unde se va decide dacă primarul va fi revocat sau nu. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, principalele acțiuni
14:50
Indexul Distanței Sociale 2025: Moldova a regresat. Persoanele LGBT+, HIV și deținuții sunt cele mai respinse grupuri # NewsMaker
Persoanele LGBT+, oamenii care trăiesc cu HIV/SIDA și foștii deținuți rămân în continuare cele mai respinse grupuri sociale din Moldova. Noile date ale Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) pentru anul 2025 arată că nivelul de acceptare a acestor persoane s-a înrăutățit în ultimul an. Astfel, Indexul Distanței Sociale a urcat în 2025 la 2,6 puncte,
Acum 8 ore
14:20
Procurorul responsabil de cazul Plahotniuc, amenințat de Olar: „Nu vă las până nu vă dau cu capul de asfalt”. Reacția PA # NewsMaker
Procurorul de caz în dosarul „Frauda bancară", în care este învinuit Vladimir Plahotniuc, a fost amenințat de activista civică Maria Olar, după ședința de judecată din 14 februarie. „Știi că eu sunt pe urmele dvs. și nu vă las până nu vă găsesc și nu vă dau cu capul de asfalt, așa cum a zis
14:00
Le-a promis joburi în Rusia, dar le-a forțat să se prostitueze: un bărbat, condamnat pentru exploatarea sexuală a trei tinere din Moldova # NewsMaker
Două tinere și o adolescentă de 17 ani din Republica Moldova au fost ademenite la Moscova de un grup de traficanți, sub pretextul oferirii unui post de muncă, iar ulterior obligate să se prostitueze. Cazurile au fost loc în 2006. Recent, unul dintre membrii grupării de traficanți, un bărbat din Orhei, a fost condamnat la
13:20
Fosta deputată Marina Tauber ar păstra peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Investigație Rise # NewsMaker
O scurgere de date din Federația Rusă, arată că fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor scrutine
13:10
Kremlinul, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că l-a otrăvit pe Navalnîi în închisoare: „Sunt părtinitoare și neîntemeiate” # NewsMaker
Kremlinul „nu acceptă astfel de acuzații" și „le consideră părtinitoare și neîntemeiate". Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în reacție la acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu epibatidină, relatează Meduza. „Noi, desigur, nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și
Acum 12 ore
12:30
Moldovenii vor plăti mai mult pentru lumină? Premier Energy și FEE Nord solicită ajustarea tarifelor # NewsMaker
Energia electrică din s-ar putea scumpi. Premier Energy, care deservește consumatorii din sudul și centrul Republicii Moldova, și FEE Nord, care deservește consumatorii din nord, au transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitări privind ajustarea tarifelor. Premier Energy solicită ajustarea tarifului la energie electrică de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh, ceea ce
12:20
Gropile din Chișinău din cauza vremii: primăria trimite 15 echipe în teren pentru a le repara. Costurile, încă evaluate # NewsMaker
15 echipe de intervenție vor lucra pentru remedierea drumurilor deteriorate din Chișinău, în urma condițiilor meteorologie din ultimile săptămâni. Reparațiile vor continua temporar cu asfalt rece, urmând ca asfaltul fierbinte să fie aplicat când vremea permite. Precizările au fost făcute de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței municipalității din 16 februarie. Costurile exacte ale lucrărilor
12:10
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară", planificată pentru 16 februarie, a fost amânată. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, potrivit avocatului său, din motive de sănătate. Astfel, instanța de judecată a considerat imposibilă desfășurarea ședinței în lipsa inculpatului. La ședință, nu au ajuns nici martorii apărării care urmau să fie audiați. Avocatul Lucian
12:10
Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, motiv de interdicție pentru străini în Moldova? Proiectul MAI # NewsMaker
Străinii implicați în acțiuni de destabilizare a instituțiilor statului, în finanțarea partidelor politice sau a campaniilor electorale, în activități extremiste ori care au legături cu grupări criminale ar putea fi incluși într-un „profil de risc" special. Modificările sunt propuse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și urmează să fie examinate în ședința Guvernului din 18 februarie.
11:00
Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii # NewsMaker
Programul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău poate suferi modificări. Din cauza condițiilor meteorologice, aeronavele necesită înlăturarea str
10:40
Fie că este vorba despre mutări, livrări comerciale sau transport internațional, serviciile de transport marfă joacă un rol esențial în activitatea zilnică a persoanelor fizice și a companiilor. Într-o piață dinamică, alegerea unui operator potrivit poate influența direct costurile, termenul de livrare și siguranța bunurilor transportate. Pentru realizarea acestui clasament a fost analizată piața locală […] The post Top 5 firme de transport marfă din Chișinău și Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
10:40
Importul de medicamente antidepresive în Republica Moldova este în creștere. În 2025, au fost aduse în țară peste 1,26 milioane de cutii, cu 17% mai mult decât în anul precedent. Datele au fost comunicate pentru NewsMaker de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Potrivit instituției, în 2024 au fost importate 1.079.184 de cutii de […] The post Importul de antidepresive în Moldova a crescut cu 17% într-un an appeared first on NewsMaker.
10:10
Alocațiile românești pentru copiii din Moldova, afectate de anularea buletinelor părinților? Răspunsul autorităților din România # NewsMaker
Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Muncii din România pentru Gândul.ro. Pentru sursa […] The post Alocațiile românești pentru copiii din Moldova, afectate de anularea buletinelor părinților? Răspunsul autorităților din România appeared first on NewsMaker.
10:00
Norvegia trimite oficial nota verbală pentru deschiderea ambasadei la Chișinău, la peste doi ani de la primele discuții # NewsMaker
Norvegia a transmis oficial, printr-o notă verbală, intenția de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, la doi ani distanță de când și-a anunțat intenția. Anunțul a fost făcut pe 16 februarie de ministrul de externe Mihai Popșoi, după întrevederea cu omologul său, Espen Barth Eide, în marja Conferința de Securitate de la München. Potrivit […] The post Norvegia trimite oficial nota verbală pentru deschiderea ambasadei la Chișinău, la peste doi ani de la primele discuții appeared first on NewsMaker.
09:00
Săptămâna aceasta, în perioada 16-22 februarie, se vor înregistra minime de până la -11°C și maxime de până la +2°C. Pentru unele zile sunt prognozate ninsori și lapoviță slabă. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. Săptămâna aceasta, în centrul țării, temperaturile vor fi între 0°C și -2°C ziua și […] The post Între -11°C și +2°C: cum va fi timpul săptămâna aceasta în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
08:40
Nicușor Dan a acceptat invitația lui Donald Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan pe o rețea de socializare. El a spus că România va participa în calitate de observator. „Voi participa săptămâna viitoare la prima […] The post Nicușor Dan a acceptat invitația lui Donald Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii appeared first on NewsMaker.
08:10
Gospodării fără lumină, ghețuș pe unele drumuri și vânt puternic: situația în Moldova pe 16 februarie # NewsMaker
Condițiile meteorologice de noaptea trecută au lăsat fără energie electrică peste 40 de mii de consumatori. Premier Energy a raportat peste 5 mii de deconectări neprogramate în 4 raioane, iar RED-Nord aproape 35 de mii de deconectări neprogramate, din care peste 1 600 rămân nereconectate. Pe drumurile naționale, pe anumite sectoare se înregistrează polei și […] The post Gospodării fără lumină, ghețuș pe unele drumuri și vânt puternic: situația în Moldova pe 16 februarie appeared first on NewsMaker.
Ieri
18:00
„Au fost trimiși într-o luptă care nu le aparținea”: mesaje la Chișinău, la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan # NewsMaker
Ziua de 15 februarie este declarată în Republica Moldova drept Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Duminică, cei 301 de moldoveni căzuți în război au fost comemorați la Chișinău, dar și în alte localități din țară. Totodată, ministere, politicieni și partide au publicat mesaje în legătură cu victimele războiului din Afganistan. Premierul Alexandru […] The post „Au fost trimiși într-o luptă care nu le aparținea”: mesaje la Chișinău, la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan appeared first on NewsMaker.
17:00
Un bărbat a fost salvat de pe gheața Lacului orășenesc din Bălți. Acesta se afla la o distanță de aproximativ 40 de metri de mal. Cazul a fost făcut public pe 15 februarie de jurnalista Irina Lencăuțan, care a menționat că a alertat Serviciul 112. Jurnalista a spus că a observat un bărbat pe gheața Lacului […] The post Intervenție la Bălți: un bărbat pe gheața unui lac, la circa 40 de metri de mal (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:30
Cabina unui autocamion, în flăcări la o stație de alimentare cu gaz din Bălți: doi bărbați au suferit arsuri # NewsMaker
Cabina unui autocamion a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în timpul alimentării cu gaz, în seara zilei de 14 februarie. Șase echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Urmare a incendiului, șoferul și un coleg de-al său, care au dat autocamionul în depărtare cu […] The post Cabina unui autocamion, în flăcări la o stație de alimentare cu gaz din Bălți: doi bărbați au suferit arsuri appeared first on NewsMaker.
14:30
Moldova și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cine a obținut cel mai bun rezultat # NewsMaker
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Țara noastră a fost reprezentată de o echipă formată din cinci sportivi. Cel mai bun rezultat a fost obținut de biatlonista Alina Stremous. Informațiile au fost comunicate pe 15 februarie de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului Educației, ultima […] The post Moldova și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cine a obținut cel mai bun rezultat appeared first on NewsMaker.
14:00
Ex-ministrul Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara # NewsMaker
Fostul ministru al Energiei din Ucraina Gherman Galușenko, care a părăsit funcția în noiembrie 2025, a fost reținut în noaptea de 14 spre 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara. Inițial, informația a fost raportată de publicația „Ukrainskaea Pravda”, iar mai târziu a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Presa ucraineană […] The post Ex-ministrul Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara appeared first on NewsMaker.
13:30
Cine este publicul NewsMaker? Vârstă, ocupație, studii și regiunea din Moldova de unde urmăresc site-ul # NewsMaker
Jumătate din publicul NewsMaker are între 15 și 44 de ani, iar cealaltă jumătate are peste 45 de ani. Aproximativ 60% au finalizat liceul, colegiul sau universitatea, iar cei mai mulți, 64%, locuiesc în orașe. Datele au fost publicate pe 8 februarie de Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI), care citează Agenția de […] The post Cine este publicul NewsMaker? Vârstă, ocupație, studii și regiunea din Moldova de unde urmăresc site-ul appeared first on NewsMaker.
12:30
(VIDEO) Taximetrist din Chișinău – amenințat cu arma de un pasager: suspectul a fost reținut # NewsMaker
Pasagerul unei mașini de taxi a scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea pe șoferul care efectua cursa. Incidentul a avut loc în Chișinău, iar poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 14 februarie. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 15 februarie, care a anunțat că pasagerul […] The post (VIDEO) Taximetrist din Chișinău – amenințat cu arma de un pasager: suspectul a fost reținut appeared first on NewsMaker.
11:30
Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică # NewsMaker
Pe unele sectoare de drum din Republica Moldova se circulă în condiții de carosabil umed și ceață. Menționăm că, în dimineața zilei de 15 februarie, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, prognozându-se ploi, lapoviță și ninsoare. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, drumarii sunt mobilizați și monitorizează permanent starea drumurilor. […] The post Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică appeared first on NewsMaker.
09:50
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului se filmează un proiect cinematografic, iar mai multe rute de troleibuz sunt temporar redirecționate pe străzile adiacente. Măsura este valabilă în prima parte a zilei. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC) în seara zilei de 14 februarie. Reprezentanții RTEC au anunțat redirecționări temporare ale […] The post Filmări în centrul Chișinăului. Transportul public – temporar redirecționat appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 8:00 – 16 februarie, ora 9:00. Potrivit prognozei, în perioada menționată, pe teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Cantitățile […] The post Cod Galben de schimbare bruscă a vremii: Ploi, lapoviță și vânt puternic appeared first on NewsMaker.
17:30
Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu și-a făcut planuri concrete pentru viața politică după încheierea celui de-al doilea mandat. Într-un interviu acordat jurnaliștilor români Lucian Mîndruță și Marco Badea, șefa statului a subliniat că intenția sa rămâne să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, indiferent de poziția pe care o va ocupa în […] The post Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” appeared first on NewsMaker.
17:00
Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit detalii despre discuțiile la nivel înalt pe care le-a avut cu secretarul de stat american Marco Rubio, în data de 13 februarie, în marja Conferința de Securitate de la München. Potrivit șefei statului, temele abordate au vizat sprijinul continuu al Statelor Unite pentru Chișinău în domeniile energetic, de […] The post Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” appeared first on NewsMaker.
16:00
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? # NewsMaker
Fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi ar fi murit în urma otrăvirii cu epibatidină — o toxină extrasă din pielea unei broaște veninoase din America de Sud. La această concluzie au ajuns Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos, după ce mai multe laboratoare independente au identificat substanța în probele biologice ale […] The post Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? appeared first on NewsMaker.
15:40
Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate # NewsMaker
Poliția a efectuat în noaptea de 13 februarie o razie într-un local de agrement din capitală, după ce a primit informații că mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. La acțiune au participat și mascații din BPDS „Fulger”. Unele persoane au încercat să scape de […] The post Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate appeared first on NewsMaker.
