Le-a promis joburi în Rusia, dar le-a forțat să se prostitueze: un bărbat, condamnat pentru exploatarea sexuală a trei tinere din Moldova
NewsMaker, 16 februarie 2026 14:00
Două tinere și o adolescentă de 17 ani din Republica Moldova au fost ademenite la Moscova de un grup de traficanți, sub pretextul oferirii unui post de muncă, iar ulterior obligate să se prostitueze. Cazurile au fost loc în 2006. Recent, unul dintre membrii grupării de traficanți, un bărbat din Orhei, a fost condamnat la […] The post Le-a promis joburi în Rusia, dar le-a forțat să se prostitueze: un bărbat, condamnat pentru exploatarea sexuală a trei tinere din Moldova appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:20
Fosta deputată Marina Tauber ar păstra peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Investigație Rise # NewsMaker
O scurgere de date din Federația Rusă, arată că fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor scrutine […] The post Fosta deputată Marina Tauber ar păstra peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Investigație Rise appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
13:10
Kremlinul, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că l-a otrăvit pe Navalnîi în închisoare: „Sunt părtinitoare și neîntemeiate” # NewsMaker
Kremlinul „nu acceptă astfel de acuzații” și „le consideră părtinitoare și neîntemeiate”. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în reacție la acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu epibatidină, relatează Meduza. „Noi, desigur, nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și […] The post Kremlinul, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că l-a otrăvit pe Navalnîi în închisoare: „Sunt părtinitoare și neîntemeiate” appeared first on NewsMaker.
12:30
Moldovenii vor plăti mai mult pentru lumină? Premier Energy și FEE Nord solicită ajustarea tarifelor # NewsMaker
Energia electrică din s-ar putea scumpi. Premier Energy, care deservește consumatorii din sudul și centrul Republicii Moldova, și FEE Nord, care deservește consumatorii din nord, au transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitări privind ajustarea tarifelor. Premier Energy solicită ajustarea tarifului la energie electrică de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh, ceea ce […] The post Moldovenii vor plăti mai mult pentru lumină? Premier Energy și FEE Nord solicită ajustarea tarifelor appeared first on NewsMaker.
12:20
Gropile din Chișinău din cauza vremii: primăria trimite 15 echipe în teren pentru a le repara. Costurile, încă evaluate # NewsMaker
15 echipe de intervenție vor lucra pentru remedierea drumurilor deteriorate din Chișinău, în urma condițiilor meteorologie din ultimile săptămâni. Reparațiile vor continua temporar cu asfalt rece, urmând ca asfaltul fierbinte să fie aplicat când vremea permite. Precizările au fost făcute de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței municipalității din 16 februarie. Costurile exacte ale lucrărilor […] The post Gropile din Chișinău din cauza vremii: primăria trimite 15 echipe în teren pentru a le repara. Costurile, încă evaluate appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
12:10
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, planificată pentru 16 februarie, a fost amânată. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, potrivit avocatului său, din motive de sănătate. Astfel, instanța de judecată a considerat imposibilă desfășurarea ședinței în lipsa inculpatului. La ședință, nu au ajuns nici martorii apărării care urmau să fie audiați. Avocatul Lucian […] The post Plahotniuc, în continuare bolnav? O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată appeared first on NewsMaker.
12:10
Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, motiv de interdicție pentru străini în Moldova? Proiectul MAI # NewsMaker
Străinii implicați în acțiuni de destabilizare a instituțiilor statului, în finanțarea partidelor politice sau a campaniilor electorale, în activități extremiste ori care au legături cu grupări criminale ar putea fi incluși într-un „profil de risc” special. Modificările sunt propuse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și urmează să fie examinate în ședința Guvernului din 18 februarie. […] The post Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, motiv de interdicție pentru străini în Moldova? Proiectul MAI appeared first on NewsMaker.
11:00
Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii # NewsMaker
Programul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău poate suferi modificări. Din cauza condițiilor meteorologice, aeronavele necesită înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețe. Declarațiile au fost făcute pe 16 februarie de reprezentanții aeroportului, care au recomandat pasagerilor să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aerogară. Reprezentanții aeroportului au […] The post Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii appeared first on NewsMaker.
10:40
Fie că este vorba despre mutări, livrări comerciale sau transport internațional, serviciile de transport marfă joacă un rol esențial în activitatea zilnică a persoanelor fizice și a companiilor. Într-o piață dinamică, alegerea unui operator potrivit poate influența direct costurile, termenul de livrare și siguranța bunurilor transportate. Pentru realizarea acestui clasament a fost analizată piața locală […] The post Top 5 firme de transport marfă din Chișinău și Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
10:40
Importul de medicamente antidepresive în Republica Moldova este în creștere. În 2025, au fost aduse în țară peste 1,26 milioane de cutii, cu 17% mai mult decât în anul precedent. Datele au fost comunicate pentru NewsMaker de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Potrivit instituției, în 2024 au fost importate 1.079.184 de cutii de […] The post Importul de antidepresive în Moldova a crescut cu 17% într-un an appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
10:10
Alocațiile românești pentru copiii din Moldova, afectate de anularea buletinelor părinților? Răspunsul autorităților din România # NewsMaker
Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Muncii din România pentru Gândul.ro. Pentru sursa […] The post Alocațiile românești pentru copiii din Moldova, afectate de anularea buletinelor părinților? Răspunsul autorităților din România appeared first on NewsMaker.
10:00
Norvegia trimite oficial nota verbală pentru deschiderea ambasadei la Chișinău, la peste doi ani de la primele discuții # NewsMaker
Norvegia a transmis oficial, printr-o notă verbală, intenția de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, la doi ani distanță de când și-a anunțat intenția. Anunțul a fost făcut pe 16 februarie de ministrul de externe Mihai Popșoi, după întrevederea cu omologul său, Espen Barth Eide, în marja Conferința de Securitate de la München. Potrivit […] The post Norvegia trimite oficial nota verbală pentru deschiderea ambasadei la Chișinău, la peste doi ani de la primele discuții appeared first on NewsMaker.
09:00
Săptămâna aceasta, în perioada 16-22 februarie, se vor înregistra minime de până la -11°C și maxime de până la +2°C. Pentru unele zile sunt prognozate ninsori și lapoviță slabă. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. Săptămâna aceasta, în centrul țării, temperaturile vor fi între 0°C și -2°C ziua și […] The post Între -11°C și +2°C: cum va fi timpul săptămâna aceasta în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
08:40
Nicușor Dan a acceptat invitația lui Donald Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan pe o rețea de socializare. El a spus că România va participa în calitate de observator. „Voi participa săptămâna viitoare la prima […] The post Nicușor Dan a acceptat invitația lui Donald Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
08:10
Gospodării fără lumină, ghețuș pe unele drumuri și vânt puternic: situația în Moldova pe 16 februarie # NewsMaker
Condițiile meteorologice de noaptea trecută au lăsat fără energie electrică peste 40 de mii de consumatori. Premier Energy a raportat peste 5 mii de deconectări neprogramate în 4 raioane, iar RED-Nord aproape 35 de mii de deconectări neprogramate, din care peste 1 600 rămân nereconectate. Pe drumurile naționale, pe anumite sectoare se înregistrează polei și […] The post Gospodării fără lumină, ghețuș pe unele drumuri și vânt puternic: situația în Moldova pe 16 februarie appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
18:00
„Au fost trimiși într-o luptă care nu le aparținea”: mesaje la Chișinău, la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan # NewsMaker
Ziua de 15 februarie este declarată în Republica Moldova drept Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Duminică, cei 301 de moldoveni căzuți în război au fost comemorați la Chișinău, dar și în alte localități din țară. Totodată, ministere, politicieni și partide au publicat mesaje în legătură cu victimele războiului din Afganistan. Premierul Alexandru […] The post „Au fost trimiși într-o luptă care nu le aparținea”: mesaje la Chișinău, la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan appeared first on NewsMaker.
17:00
Un bărbat a fost salvat de pe gheața Lacului orășenesc din Bălți. Acesta se afla la o distanță de aproximativ 40 de metri de mal. Cazul a fost făcut public pe 15 februarie de jurnalista Irina Lencăuțan, care a menționat că a alertat Serviciul 112. Jurnalista a spus că a observat un bărbat pe gheața Lacului […] The post Intervenție la Bălți: un bărbat pe gheața unui lac, la circa 40 de metri de mal (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:30
Cabina unui autocamion, în flăcări la o stație de alimentare cu gaz din Bălți: doi bărbați au suferit arsuri # NewsMaker
Cabina unui autocamion a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în timpul alimentării cu gaz, în seara zilei de 14 februarie. Șase echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Urmare a incendiului, șoferul și un coleg de-al său, care au dat autocamionul în depărtare cu […] The post Cabina unui autocamion, în flăcări la o stație de alimentare cu gaz din Bălți: doi bărbați au suferit arsuri appeared first on NewsMaker.
14:30
Moldova și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cine a obținut cel mai bun rezultat # NewsMaker
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Țara noastră a fost reprezentată de o echipă formată din cinci sportivi. Cel mai bun rezultat a fost obținut de biatlonista Alina Stremous. Informațiile au fost comunicate pe 15 februarie de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului Educației, ultima […] The post Moldova și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cine a obținut cel mai bun rezultat appeared first on NewsMaker.
Ieri
14:00
Ex-ministrul Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara # NewsMaker
Fostul ministru al Energiei din Ucraina Gherman Galușenko, care a părăsit funcția în noiembrie 2025, a fost reținut în noaptea de 14 spre 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara. Inițial, informația a fost raportată de publicația „Ukrainskaea Pravda”, iar mai târziu a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Presa ucraineană […] The post Ex-ministrul Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara appeared first on NewsMaker.
13:30
Cine este publicul NewsMaker? Vârstă, ocupație, studii și regiunea din Moldova de unde urmăresc site-ul # NewsMaker
Jumătate din publicul NewsMaker are între 15 și 44 de ani, iar cealaltă jumătate are peste 45 de ani. Aproximativ 60% au finalizat liceul, colegiul sau universitatea, iar cei mai mulți, 64%, locuiesc în orașe. Datele au fost publicate pe 8 februarie de Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI), care citează Agenția de […] The post Cine este publicul NewsMaker? Vârstă, ocupație, studii și regiunea din Moldova de unde urmăresc site-ul appeared first on NewsMaker.
12:30
(VIDEO) Taximetrist din Chișinău – amenințat cu arma de un pasager: suspectul a fost reținut # NewsMaker
Pasagerul unei mașini de taxi a scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea pe șoferul care efectua cursa. Incidentul a avut loc în Chișinău, iar poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 14 februarie. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 15 februarie, care a anunțat că pasagerul […] The post (VIDEO) Taximetrist din Chișinău – amenințat cu arma de un pasager: suspectul a fost reținut appeared first on NewsMaker.
11:30
Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică # NewsMaker
Pe unele sectoare de drum din Republica Moldova se circulă în condiții de carosabil umed și ceață. Menționăm că, în dimineața zilei de 15 februarie, a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, prognozându-se ploi, lapoviță și ninsoare. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, drumarii sunt mobilizați și monitorizează permanent starea drumurilor. […] The post Codul galben, în vigoare: starea drumurilor și vremea prognozată în Moldova pentru duminică appeared first on NewsMaker.
09:50
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului se filmează un proiect cinematografic, iar mai multe rute de troleibuz sunt temporar redirecționate pe străzile adiacente. Măsura este valabilă în prima parte a zilei. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC) în seara zilei de 14 februarie. Reprezentanții RTEC au anunțat redirecționări temporare ale […] The post Filmări în centrul Chișinăului. Transportul public – temporar redirecționat appeared first on NewsMaker.
14 februarie 2026
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 8:00 – 16 februarie, ora 9:00. Potrivit prognozei, în perioada menționată, pe teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Cantitățile […] The post Cod Galben de schimbare bruscă a vremii: Ploi, lapoviță și vânt puternic appeared first on NewsMaker.
17:30
Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu și-a făcut planuri concrete pentru viața politică după încheierea celui de-al doilea mandat. Într-un interviu acordat jurnaliștilor români Lucian Mîndruță și Marco Badea, șefa statului a subliniat că intenția sa rămâne să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, indiferent de poziția pe care o va ocupa în […] The post Maia Sandu, întrebată despre planurile după al doilea mandat: „Oriunde voi fi, voi lupta pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere” appeared first on NewsMaker.
17:00
Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit detalii despre discuțiile la nivel înalt pe care le-a avut cu secretarul de stat american Marco Rubio, în data de 13 februarie, în marja Conferința de Securitate de la München. Potrivit șefei statului, temele abordate au vizat sprijinul continuu al Statelor Unite pentru Chișinău în domeniile energetic, de […] The post Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Noi suntem susținuți” appeared first on NewsMaker.
16:00
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? # NewsMaker
Fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi ar fi murit în urma otrăvirii cu epibatidină — o toxină extrasă din pielea unei broaște veninoase din America de Sud. La această concluzie au ajuns Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos, după ce mai multe laboratoare independente au identificat substanța în probele biologice ale […] The post Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare cu epibatidină de către Rusia. Ce a stabilit ancheta desfășurată de cinci țări europene? appeared first on NewsMaker.
15:40
Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate # NewsMaker
Poliția a efectuat în noaptea de 13 februarie o razie într-un local de agrement din capitală, după ce a primit informații că mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. La acțiune au participat și mascații din BPDS „Fulger”. Unele persoane au încercat să scape de […] The post Cocaină, marijuana, hașiș și ecstasy depistate într-un local din Chișinău: peste 100 de persoane verificate appeared first on NewsMaker.
15:00
Perciun, despre homofobie și bullying în școli: va fi creată o aplicație de raportare a stării elevilor; nu trebuie să existe discriminare # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării intenționează ca, din 2026, să ofere elevilor un instrument digital prin care aceștia vor putea raporta periodic cum se simt la școală și eventualele cazuri de discriminare, indiferent dacă țin de orientarea sexuală, etnie, statut social sau alte criterii. Inițiativa a fost anunțată de ministrul de resort, Dan Perciun, într-un interviu […] The post Perciun, despre homofobie și bullying în școli: va fi creată o aplicație de raportare a stării elevilor; nu trebuie să existe discriminare appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
(VIDEO) MGRES, fără cărbune ucrainean/14 mii de locuitori din Transnistria preferă să lucreze în Moldova # NewsMaker
Centrala electrică moldovenească MGRES, situată în Transnistria nerecunoscută, nu va trece la cărbune ucrainean — Chișinăul consideră că aceasta nu este fezabilă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că stația nu este controlată de autoritățile constituționale, iar tehnologiile sale sunt depășite, motiv pentru care investițiile în reechipare nu sunt avantajoase. Ucraina a oferit cărbune, iar […] The post (VIDEO) MGRES, fără cărbune ucrainean/14 mii de locuitori din Transnistria preferă să lucreze în Moldova appeared first on NewsMaker.
13:00
Peste 8 000 de cărți donate bibliotecelor și grădinițelor din țară de Ziua Lecturii. Maia Sandu: „Cititul este o formă de grijă față de noi” # NewsMaker
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Guvernul Republicii Moldova a oferit peste 8.000 de cărți în 83 de biblioteci școlare, 4 grădinițe și 2 centre pentru vârstnici. Cărțile au fost adunate în urma campaniei „Biblioteca de sub brad”, care a implicat donații din partea cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat cetățenii să citească și să […] The post Peste 8 000 de cărți donate bibliotecelor și grădinițelor din țară de Ziua Lecturii. Maia Sandu: „Cititul este o formă de grijă față de noi” appeared first on NewsMaker.
12:30
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost oprit de poliție la volanul mașinii de serviciu, deși nu avea drept de a conduce după ce în decembrie fusese prins băut la volan. Poliția a reținut mașina și a inițiat procedurile legale. Potrivit Poliției, pe acest caz au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar mijlocul […] The post VIDEO// Deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei, prins la volan fără permis appeared first on NewsMaker.
12:00
(VIDEO) Țuică din miere și brânzeturi franțuzești din Rezina: cu ce surprind producătorii locali la expoziție # NewsMaker
Țuică din miere, cașcavaluri produse după tehnologie franceză și cojoace naturale la 500 de lei — toate acestea pot fi degustate și cumpărate la expoziția „Fabricat în Moldova”. În Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău s-au adunat peste 400 de producători din întreaga țară. Vizitatorii cumpără delicatese din carne, miere și dulciuri, iar organizatorii […] The post (VIDEO) Țuică din miere și brânzeturi franțuzești din Rezina: cu ce surprind producătorii locali la expoziție appeared first on NewsMaker.
11:40
Coroi s-a autosesizat după ce Costiuc a făcut publice date despre o minoră: „Indiferent de funcție, sunt obligați să respecte drepturile copiilor” # NewsMaker
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a autosesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut publice informații despre o minoră din Ștefan Vodă. Deputatul a susținut că fata ar fi ajuns la spital din cauza consumului de droguri, acuzații ulterior infirmate de poliție. Materialul a fost distribuit online sub forma unui video în care […] The post Coroi s-a autosesizat după ce Costiuc a făcut publice date despre o minoră: „Indiferent de funcție, sunt obligați să respecte drepturile copiilor” appeared first on NewsMaker.
11:10
(VIDEO) „Portal între lumi” și ziua de naștere a unui copil. Cred chișinăuienii în magia zilei de vineri 13? # NewsMaker
Vineri, 13, este considerată o zi cu ghinion, iar în 2026 astfel de date sunt nu una, ci trei. Reporterii NewsMaker au ieșit pe străzile Chișinăului pentru a afla dacă oamenii cred în superstiții și ce înseamnă pentru ei această zi. Părerile s-au împărțit: unii o numesc „portal între lumi” și spun că e bine […] The post (VIDEO) „Portal între lumi” și ziua de naștere a unui copil. Cred chișinăuienii în magia zilei de vineri 13? appeared first on NewsMaker.
10:20
Popșoi, alături de Țoiu și Sibiha la Munchen: „Securitatea Ucrainei este și securitatea R. Moldova, prin unitate putem asigura pacea” # NewsMaker
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova, României și Ucrainei s-au reunit marți, la Munchen, în cadrul primei întâlniri din 2026 a Formatului „Triunghiul Odesa”, pentru a coordona răspunsul regional la provocările generate de agresiunea Rusiei. Viceprim-ministrul moldovean Mihai Popșoi a discutat cu omologii săi, Oana Țoiu și Andrii Sibiha, despre securitate energetică, conectivitate regională și […] The post Popșoi, alături de Țoiu și Sibiha la Munchen: „Securitatea Ucrainei este și securitatea R. Moldova, prin unitate putem asigura pacea” appeared first on NewsMaker.
09:40
Meteorologii prognozează pentru ziua de 14 februarie vreme predominant închisă în Republica Moldova. În nord cerul va fi noros, iar în centrul și sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Maximele termice vor varia între +4 și +12 grade Celsius. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est cu o viteză de până la […] The post Meteo 14 februarie: Cer noros și ploi slabe. Ce temperaturi sunt prognozate appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Cu cine s-a întâlnit Maia Sandu la Munchen, ce se întâmplă la Dereneu și cine va decide problema transnistreană # NewsMaker
Maia Sandu la Conferința de la Munchen Președinta Maia Sandu, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. Principalele teme ale întrevederilor au fost cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei. Înainte de plecarea la Munchen, Sandu l-a numit pe Alexandru Harea în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Anterior, acesta a condus […] The post NM Espresso: Cu cine s-a întâlnit Maia Sandu la Munchen, ce se întâmplă la Dereneu și cine va decide problema transnistreană appeared first on NewsMaker.
13 februarie 2026
19:40
Institutul Național de Statistică (INS) al României a anunțat astăzi, 13 februarie, că economia națională a intrat în recesiune tehnică, după ce produsul intern brut a scăzut timp de două trimestre consecutive. În reacție, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că această evoluție este un cost temporar și „inevitabil” al politicilor pe care le implementează, menite […] The post Economia României, în recesiune tehnică. Bolojan: „Nu traversăm o criză” appeared first on NewsMaker.
19:40
(VIDEO) A renunțat la leafa de €150.000/Nosatîi va răspunde pentru mo#rtea soldaților/Răzbunare pentru femei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Osmochescu a renunțat la un salariu de 150 de mii de euro anual pentru a fi ministru— Primarul din Dereneu, sub control judiciar. Enoriașii l-au întâmpinat cu aplauze— Agențiile de turism și turoperatorii au câștigat peste 5 mld lei în 2025— Ministrul […] The post (VIDEO) A renunțat la leafa de €150.000/Nosatîi va răspunde pentru mo#rtea soldaților/Răzbunare pentru femei appeared first on NewsMaker.
18:40
Maia Sandu, întrevederi cu secretarul de stat al SUA, premierul Estoniei și șeful NATO la Munchen. Ce au discutat # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 13 februarie, întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. De asemenea, șefa statului s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău, temele centrale […] The post Maia Sandu, întrevederi cu secretarul de stat al SUA, premierul Estoniei și șeful NATO la Munchen. Ce au discutat appeared first on NewsMaker.
18:10
Prețurile vor crește cu 5% în acest an. Prognoza este inclusă într-un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind inflația, care a fost publicat astăzi, 13 februarie. Astfel, Banca Națională a majorat indicatorul privind creșterea prețurilor cu 0,7% față de estimarea prezentată în noiembrie 2025. Conform raportului, la începutul acestui an se așteaptă o […] The post Cu cât vor crește prețurile în Moldova, în 2026? Prognoza Băncii Naționale appeared first on NewsMaker.
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în perioada 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În […] The post Codul galben de ceață din Moldova – prelungit appeared first on NewsMaker.
16:50
30 de gândaci așteaptă numele foștilor iubiți: concurs pentru fetele fără pereche de Ziua Îndrăgostiților # NewsMaker
Grădina Zoologică din Chișinău organizează un concurs dedicat fetelor care au rămas singure de Ziua Îndrăgostiților. Participantele pot să numească un gândac de peșteră cu numele fostului iubit. Fiecare gândac va fi hrănit simbolic animalelor grădinii. Concursul presupune realizarea unui scurt video amuzant, postarea acestuia pe rețelele sociale și etichetarea Grădinii Zoologice. „Suntem în laboratorul […] The post 30 de gândaci așteaptă numele foștilor iubiți: concurs pentru fetele fără pereche de Ziua Îndrăgostiților appeared first on NewsMaker.
16:20
Primarul din Dereneu, reținut după violențele de la biserica din sat, a fost eliberat sub control judiciar # NewsMaker
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, care a fost reținut după violențele de la biserica din localitate, a fost plasat sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Strășeni, relatează TVR Moldova. Procurorii au solicitat plasarea lui Revenco în arest preventiv pentru 30 de zile. Instanța a respins, însă, demersul, dispunând, în […] The post Primarul din Dereneu, reținut după violențele de la biserica din sat, a fost eliberat sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Preotul din Dereneu a falsificat acte?/ Munteanu va demisiona?/ Investiția în MGRES, neprofitabilă? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Junghietu: trecerea MGRES la cărbune ucrainean, neoportună— Amenințări cu sicrie și cruci pentru a obține bani— Pensiile moldovenilor urmează a fi indexate cu 6% în aprilie— Moldova ar putea avea un nou program cu FMI— Acuzații de fals în acte la trecerea […] The post (VIDEO) Preotul din Dereneu a falsificat acte?/ Munteanu va demisiona?/ Investiția în MGRES, neprofitabilă? appeared first on NewsMaker.
15:20
Chișinăul nu va aloca bani pentru asigurarea MGRES cu cărbune din Ucraina. Junghietu: „Nu se află în controlul autorităților constituționale” # NewsMaker
Chișinăul nu intenționează să aloce bani pentru modernizarea Centralei de la Cuciurgan, inclusiv pentru o eventuală trecere la cărbune ucrainean, în condițiile în care aceasta se află în afara controlului autorităților constituționale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, o asemenea schimbare ar presupune investiții nejustificate în actualul context. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde […] The post Chișinăul nu va aloca bani pentru asigurarea MGRES cu cărbune din Ucraina. Junghietu: „Nu se află în controlul autorităților constituționale” appeared first on NewsMaker.
15:10
Averea deputatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Pavel Voicu, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis pe 12 februarie un proces-verbal de inițiere a controlului. Potrivit documentului, Autoritatea Națională de Integritate a înregistrat pe 13 ianuarie o sesizare cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al […] The post Averea unui deputat PSRM, sub lupa autorităților. ANI a dispus începerea controlului appeared first on NewsMaker.
14:50
Costiuc, acuzat că și-ar fi făcut imagine pe cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția infirmă consumul de droguri # NewsMaker
Poliția Națională a venit cu clarificări după ce deputatul Vasile Costiuc a susținut că o fetiță din Ștefan Vodă ar fi ajuns în comă după ce a consumat droguri în școală și că autoritățile ar mușamaliza cazul. IGP a calificat declarațiile drept „inadmisibile” și înșelătoare, precizând că minora a ingerat pastile la domiciliu, a fost […] The post Costiuc, acuzat că și-ar fi făcut imagine pe cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția infirmă consumul de droguri appeared first on NewsMaker.
