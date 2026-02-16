Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii

09:20

Maia Sandu la Conferința de la Munchen Președinta Maia Sandu, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. Principalele teme ale întrevederilor au fost cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei. Înainte de plecarea la Munchen, Sandu l-a numit pe Alexandru Harea în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Anterior, acesta a condus […]